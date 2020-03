THURGAU-TICKER: Parlamentsbetrieb im Thurgau muss pausieren +++ Kanton errichtet Hotline für Kurzarbeit +++ Drei bestätigte Corona-Fälle bei Stadler

Montag, 16. März, 18:44 Uhr

Die nächste Sitzung des Grossen Rates fällt aus

Der Grosser Rat des Kantons Thurgau bei seiner letzten Sitzung im Rathaus Weinfelden am 11. März. Bild: Andrea Stalder

(red) Aufgrund der aktuellen Entwicklungen betreffend Corona-Virus hat das Büro des Grossen Rates entschieden, dass die Sitzung des Grossen Rates am Mittwoch, 25. März, ausfällt. Dies in Absprache mit dem kantonalen Amt für Gesundheit und dem Präsidenten der Fraktionspräsidienkonferenz. Ob die nächsten Sitzungen des Grossen Rates stattfinden, steht noch nicht fest. Das wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen laufend geprüft, teilen die Parlamentsdienste am Montagabend mit.

Montag, 16. März, 17:12 Uhr

Frauenfeld: Gemeinderatssitzung abgesagt

(red) Severine Hänni, Frauenfelder Gemeinderatspräsidentin, sagt die Sitzung des Gemeinderats vom kommenden Mittwoch ab. In einer Mitteilung schreibt sie: «Die aktuelle Situation ist für uns alle schwierig und noch nicht abschätzbar. Nach langem abwägen aller Faktoren habe ich mich nun entschieden die Sitzung für den Mittwoch abzusagen. Mir ist die Wichtigkeit der Traktanden durchaus bewusst. Nach Absprache mit Anders Stockholm ist mir das Risiko aber zu hoch und ich habe mich für diesen Schritt entschieden. Ich hoffe auf euer Verständnis.»

Montag, 16. März, 16:39 Uhr

Hotline für Kurzarbeit und Schalter vom RAV geschlossen

Daniel Wessner Chef des AWA Thurgau muss sich um die zahlreichen Anträge wegen Kurzarbeit kümmern. (Bild: Pd / Raffael Soppelsa)

(red) Die rasche Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Massnahmen des Bundesrates fordern alle Thurgauer Unternehmen heraus. Für das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) bedeutet dies einerseits, die zahlreichen Anfragen und Gesuche möglichst schnell und kompetent zu bearbeiten und andererseits, die eigenen Ressourcen optimal einzuteilen. Die Zahl der Kurzarbeit-Gesuche hat sich in den letzten Tagen vervielfacht und steigt weiter stetig an. Deshalb wurde eine Hotline eingerichtet.

Unter der Hotline-Nummer 058 345 54 00 erteilen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AWA Auskunft zum Thema Kurzarbeit. AWA-Amtsleiter Daniel Wessner weist aber darauf hin, dass alle relevanten Informationen zur Kurzarbeitsentschädigung ausführlich auf der Website des AWA zu finden sind, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. «Wir appellieren an alle Betroffenen, dass sie die Informationen lesen und nur in speziellen Fällen die Hotline anrufen», sagt Wessner.

Aufgrund der Coronavirus-Situation schliessen ausserdem die drei Thurgauer Regionalvermittlungszentren (RAV) in Frauenfeld, Kreuzlingen und Amriswil ab 17. März ihre Schalter. Die Anmeldungen und Beratungsgespräche mit den Stellensuchenden finden neu ausschliesslich telefonisch statt.

Auch die Arbeitslosenkasse Thurgau schliesst ihren Schalter per 17. März bis auf weiteres. Die Kommunikation zwischen der Arbeitslosenkasse und den Anspruchsgruppen erfolgt schriftlich oder telefonisch. Die Auszahlungen der Arbeitslosengelder sind gewährleistet und erfolgen im gewohnten Rahmen

Montag, 16. März 2020, 15:18 Uhr

Der Hauptsitz von Stadler in Bussnang. Bild: Gian Ehrenzeller

Drei bestätigte Corona-Fälle bei Stadler

(stm) Das Corona-Virus hat auch den Thurgauer Zugbauer Stadler erreicht. Mediensprecherin Marina Winder sagt auf Anfrage, dass es bis jetzt über die ganze Stadler-Gruppe drei bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gebe. Betroffen seien der Hauptsitz in Bussnang sowie ein Werk in Berlin und in Norwegen. «Allen drei Mitarbeitern geht es gut», sagt Winder weiter. Sie würden sich in Quarantäne befinden, ebenso die Mitarbeiter, mit welchen sie in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt hätten.

Montag, 16. März, 15:08 Uhr

Uni Konstanz im Notbetrieb - Gelände betreten ist verboten

Das Gelände der Universität Konstanz wird ab Montagabend abgeriegelt. (Bild: Reto Martin)

(red/sba) Ab Montag, 18 Uhr, ist die Universität Konstanz laut einer Mitteilung die Universität im Notbetrieb. Dies aufgrund der aktuellen Situation rund um die Pandemie des Corona-Virus. Das heisst:

Sämtliche Gebäude der Uni dürfen nicht mehr betreten werden

Es finden keine Lehrveranstaltungen jeglicher Art mehr an der Universität Konstanz statt

Alle Gremien und Berufungskommissionen sind ausgesetzt.

Es finden keine Prüfungen mehr statt

Alle Beschäftigten arbeiten im Home-Office

Montag, 16. März, 14:57 Uhr

Eisenwerk Frauenfeld schliesst

(red) Der Vorstand von Kultur im Eisenwerk hat am Montagmorgen beschlossen, dass ab sofort und bis auf Weiteres keine öffentlichen und kulturellen Veranstaltungen mehr im Eisenwerk stattfinden. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. «Wie alle anderen können auch wir die Folgen davon zur Zeit nicht einschätzen, wollen aber unseren Beitrag dazu leisten, dass die Prioritäten momentan anders gesetzt werden müssen», heisst es im Schreiben des Vorstandes.

Montag, 16. März, 13:59 Uhr

Bereits 17 Corona-Erkrankte

17 am Corona-Virus erkrankte Personen gibt es im Kanton. (Bild: Andrea Stalder)

(sba) Wie Bettina Kunz vom kantonalen Informationsdienst auf Anfrage mitteilt, ist der Stand am Corona-Virus erkrankter Personen bereits auf 17 gestiegen. 246 Tests wurden durchgeführt. «Die Fallzahl wird auf unserer Homepage täglich aktualisiert», sagt Kunz. Die Thurgauer Bevölkerung kann sich dort entsprechend über den Stand infizierter und getesteter Personen informieren. Das gleiche Angebot gibt es auch über Twitter. Täglich informiert dort ein Post zum Stand der Fallzahlen

Montag, 16. März, 11:55 Uhr

Mittelschwere Verletzung nach Messerstecherei

Verletzt: nach einer Messerstecherei. (Bild: Stevanovic.igor@yahoo.com)

(kapo) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Sonntag in Kreuzlingen ein Mann mit einem Messer verletzt.

Kurz nach 21.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine verletzte Person ein. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau trafen darauf einen Mann mit Schnitt- und Stichverletzungen an. Der 40-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Gemäss Angaben des Mannes zog er sich die Verletzungen im Bellevue Park bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu.

Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Montag, 16. März, 10:50 Uhr

Seit 8 Uhr - Grenzkontrollen an den Zollstellen nach Konstanz

Der Südkurier war morgens um 8 Uhr vor Ort am Autobahnzoll Kreuzlingen-Konstanz. (Bild: Screenshot- Südkurier.de)

(red) Die Kontrollen an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen haben begonnen, meldet der Südkurier heute Vormittag.

Seit Montagmorgen um 8 Uhr sind die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossen. Am Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen fragen Bundespolizisten erste Pendler nach dem triftigen Grund der Einreise. Insgesamt ist die Lage an den Grenzübertritten zwischen Konstanz und Kreuzlingen am Montagmorgen entspannt.

Nach Beobachtungen eines Südkurier-Reporters mussten zunächst keine schriftlichen Nachweise für eine Berechtigung zur Einreise erbracht werden. Pendler mit Schweizer Kennzeichen wurden stattdessen mündlich zum Grund ihrer Überfahrt nach Deutschland befragt. Die Abfertigung erfolgte meist problemlos, dauert ca. eine halbe Minute pro Auto.

Montag, 16. März, 10:50 Uhr

Nur noch 50 Sitzplätze im Migros-Restaurant

Sicherheitsabstand im Migros-Restaurant Frauenfeld (Bild: Andreas Taverner)

(sba) Das Migros-Restaurant hat die Stühle hochgestellt. Wo früher munter gespiesen wurde herrscht heute fast schon totenstille. Viele der vorhandenen Sitzplätze sind hinter dem Absperrband, um die vom Bund geforderten maximale Zahl an 50 Gästen in Restaurants einzuhalten.

Montag, 16. März, 10:25 Uhr

Mit dem Auto überschlagen bei Selbstunfall

Beim Selbstunfall überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde leicht verletzt. (Bild: PD/Kapo)

(kapo) Ein Autofahrer wurde am Sonntag im Weiler Eberswil bei Hauptwil nach einem Selbstunfall verletzt. Kurz nach 18 Uhr war ein Autofahrer auf der Eberswilerstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Eberswil verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet neben die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Wiesland. Anwesende Passanten konnten den Verunfallten aus dem Auto bergen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Während der Spurensicherung wurde die Eberswilerstrasse zwischen Zihlschlacht und Bischofszell durch die Feuerwehr Hauptwil-Gottshaus für eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Atemalkoholprobe beim 52-jährigen Schweizer ergab einen Wert von 0,81 mg/l. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.