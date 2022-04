Thurgauer des Tages: Marco Krattiger in Brasilien

12-jähriger Bub fährt mit Fahrrad in Personenwagen

Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, hat sich vor einem Fussgängerstreifen auf der Charregass in Stein am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und Fahrrad ereignet. Wie die Schaffhauser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, hielt eine 34-jährige Autolenkerin vor einem Zebrastreifen an, um einem Fussgänger den Vortritt zu gewähren. Der 12-jährige Fahrradlenker, der hinter dem Auto unterwegs war, konnte auf die Bremsung nicht reagieren und prallte folglich gegen das Heck des Personenwagens.

Aufgrund der Sturzes zog sich der Bub leichte Verletzungen zu. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Personenwagen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (red)