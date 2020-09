THURGAU-TICKER: Neuer Präsident für Hinterthurgauer Ranunkel-Zentrum +++ Betrüger verschicken Bombendrohung an Schaffhauser Firma +++ Kreuzlinger Kulturverein Z88 eröffnet neue Räumlichkeiten



Mittwoch, 2. September, 18:42 Uhr

Neuer Präsident für Ranunkel

Der abtretende Robert Beusch mit Andreas Trachsel und Urs Thalmann. Bild: PD

(red) Das Zentrum Ranunkel ist seit zwei Jahren in Rosental beheimatet, gegründet wurde es vor bald 25 Jahren in Aadorf. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins besteht einerseits darin, den Menschen, welche durch die Sozialen Dienste der verschiedenen Hinterthurgauer Gemeinden zugewiesen werden, mit gezielten Massnahmen bei der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt behilflich zu sein und andererseits die soziale Integration jedes Einzelnen zu fördern.

An der Delegiertenversammlung konnte der Vereinspräsident und Wängemer Gemeinderat Robert Beusch nach zwölfjähriger Tätigkeit als Präsident sein Amt an den Aadorfer Gemeinderat Urs Thalmann weitergeben. Als Dank konnte Robert Beusch aus den Händen seines Nachfolgers und des Ranunkel-Geschäftsführers Andreas Trachsel, eine Holzkiste mit Cheminée-Starterset entgegennehmen. Dieses Präsent wird im Zentrum Ranunkel selber hergestellt. Das Murglädeli, in welchem Eier aus der eigenen Tierhaltung und selbst hergestellte Lebensmittel sowie frische Gartenprodukte verkauft werden, wird allgemein geschätzt. Zudem werden vielfältige Dienstleistungen im und ums Haus angeboten.

Mittwoch, 2. September, 16:21 Uhr

Bombendrohung per E-Mail

Bild: Silas Stein/Keystone

(red) Ein Unternehmen im Kanton Schaffhausen erhielt am Dienstag eine E-Mail, in der Unbekannte damit drohen, dass im Firmengebäude eine Bombe versteckt sei. Das Unternehmen solle mehrere tausend Franken in Bitcoins (Krypto-Währung) überweisen, damit die Bombe nicht gezündet werde. Gemäss ersten Einschätzungen dürfte der Text der E-Mail automatisiert von einer Fremdsprache ins Deutsche übersetzt worden sein, teilt die Schaffhauser Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Diese Form von erpresserischen Nachrichten sei eine (auch im Ausland) bekannte Betrugsmasche. Im konkreten Fall hat die Schaffhauser Polizei Ermittlungen aufgenommen. Sie empfiehlt im Zusammenhang mit derartigen Erpresser-E-Mails:

Gehen Sie auf keinen Fall auf die Forderungen ein.

Erstatten Sie umgehend bei der Polizei Anzeige.

Sichern Sie die Erpresser-E-Mail als Beweismittel.

Mittwoch, 2. September, 15:37 Uhr

Preisverleihung Thurgauer Kulturpreis bereits ausgebucht

(red) Der Regierungsrat verleiht einmal jährlich den Thurgauer Kulturpreis. In diesem Jahr erhält die fünfköpfige Musikerfamilie Janett den mit 20'000 Franken dotierten Förderbeitrag. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 3.September, im Kulturforum Amriswil statt. Aufgrund der aktuellen Situation musste die Veranstaltung mit begrenzter Platzzahl und Anmeldepflicht geplant werden. Nun ist die Veranstaltung bereits ausgebucht und es können keine weiteren Anmeldungen für die Preisverleihung berücksichtigt werden, teilt das Kulturamt mit.

«Es wäre seltsam, hätte nur einer von uns den Kulturpreis erhalten»: Familie Janett aus Sulgen ist als Team erfolgreich Der Kanton Thurgau verleiht den Kulturpreis 2020 an eine Familie: Musik pur heisst es bei den Janetts aus Sulgen. Alle fünf Familienmitglieder sind nicht nur sehr musikalisch, sondern auch überaus erfolgreich. Zu Besuch bei einem quirligen Quintett. Martin Preisser

Mittwoch, 2. September, 15:10 Uhr

Lara Stoll schüttelt das neue Z88 durch

Slam-Poetin Lara Stoll präsentiert bei ihrem Auftritt im Z88 Literatur und Lieder.

Bild: PD

(red) Der Umzug ist vollbracht, die neuen Räumlichkeiten des Z88 an der Löwenstrasse 6 in Kreuzlingen können am Wochenende eingeweiht werden. Dazu hat der Kulturverein ein attraktives Eröffnungsprogramm zusammengestellt. Am Freitag ist um 20 Uhr die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Slampoetin Lara Stoll mit ihrer «Potpourri-Lesung» zu Gast. Auf dem Weg zu neuen inhaltlichen Ufern, haut die gebürtige Thurgauerin ihrem Publikum mit einem speziellen Versuchsprogramm ihren «charmanten Poetry-Punk» um die Ohren.

Der Abend wird so kunterbunt wie ein Rolf Knie Tigerbild oder eine Lichterkette, bei der noch nicht alle Birnen kaputt sind. Sarkastische Kurzgeschichten, durchgedrehte Lautgedichte, fragwürdige Gitarrensolos. Es schäumt und tobt, schwelgt und singt, ein Ohrenschmaus wie ein spannend belegtes Salamibrot.

«Gaptones», die Funk- und Soulband aus der Ostschweiz spielt am Samstag um 21 Uhr. Die tighte Rhythm Section, gekrönt mit dem knackigen Bläsersatz, ergibt den unverwechselbaren Gaptones-Sound. Und das Ganze garniert mit einer eindrucksvollen Frauenstimme. Mit gut fünfzehn Jahren Bühnenerfahrung sind «Gaptones» ein ausgezeichnet eingespieltes Team und machen jeden Anlass zu einer unvergesslichen Party. «Gaptones» sind Nadja Kotz (Gesang), Fabian Rosenzweig (Gitarre), Marius Erb (Bass), Maurizio Trové (Schlagzeug), Severin Lauper, Markus Graf (beide Saxofon) und Stefan Wolff (Trompete).

Mittwoch, 2. September, 14:56 Uhr

Mehr Arbeitsplätze im Thurgau – diese Branchen und Regionen legten vor allem zu

(red) Der Trend hin zur Dienstleistungswirtschaft setzt sich fort. Allein im Jahr 2018 kamen im Thurgauer Dienstleistungssektor über 900 Arbeitsplätze hinzu, im Zeitraum seit 2011 entstanden hier rund 9'500 zusätzliche Stellen. Dies zeigen die Auswertungen der Dienststelle für Statistik, die soeben publiziert wurden.

Insgesamt arbeiteten Ende 2018 knapp 138'000 Menschen mit einem Beschäftigungs-volumen von 107'550 Vollzeitäquivalenten im Kanton Thurgau. Dies sind über 1'500 Beschäftigte oder 1,2 % mehr als im Vorjahr. Im Schweizer Schnitt ist die Beschäftigtenzahl im Jahr 2018 mit 1,3 % leicht stärker gestiegen.

Am meisten wuchs im Thurgau das Gesundheitswesen. Bild: PD

Am kräftigsten stieg die Beschäftigung im Zeitraum 2011-2018 im Gesundheitswesen (rund 2'000 zusätzliche Beschäftigte) und in Heimen (+1'100 Beschäftigte). Aber auch im Grosshandel, im Wirtschaftszweig «Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau» sowie in Erziehung und Unterricht kamen mehr als 500 Beschäftigte hinzu. Der Dienstleistungssektor macht im Thurgau fast 60 % der Beschäftigung aus. Dies ist klar weniger als in der Gesamtschweiz (73 %).

Am meisten neue Arbeitsplätze entstanden im Zeitraum 2011-2018 in Frauenfeld, gefolgt von Weinfelden, Tägerwilen und Sirnach. 2018 – dem aktuellsten Jahr, für das Daten verfügbar sind – stieg die Beschäftigung neben der Gemeinde Frauenfeld auch in der Stadt Arbon um mehr als 300 Personen. Ein Beschäftigungsplus von mehr als 100 Personen gab es 2018 ferner in Weinfelden, Bussnang, Wängi und Münchwilen.

Mittwoch, 2. September, 13:54 Uhr

Gegner der Begrenzungsinitiative bringen sich an der Kunstgrenze in Stellung

Bild: Reto Martin

(red) Sie machten sich am Dienstag an der Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz für ein Nein zur Kündigungsinitiative der SVP stark: Hans Hess, Präsident Swissmem, Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin, Balthasar Glättli, Grünen-Nationalrat, und Monika Rühl, Direktorin der Economiesuisse. Die Aktion fand gleichzeitig an vier Standorten, an denen die Durchlässigkeit der Schweiz sicht- und spürbar ist, statt.

Mittwoch, 2. September, 11:48 Uhr

Der Kreuzlinger Jahrmarkt 2019 lockte zahlreiche Besucher an. Bild: Donato Caspari

Jahrmarkt «light» in Kreuzlingen

(red) Traditionsgemäss findet am letzten Wochenende im Oktober der Kreuzlinger Jahrmarkt statt. Um die Corona-Schutzmassnahmen einhalten zu können, entschied sich der Stadtrat für eine Light-Version auf dem Bärenplatz. Dies teilt die Behörde am Mittwoch mit.

Die vom Bund vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemassnahmen sowie die Abstandsregel könnten in der ursprünglichen Dimension des Marktes nicht eingehalten werden. «Dem Stadtrat ist bewusst, dass Händlern und mitwirkenden Vereinen deshalb wichtige Einnahmen entgehen», heisst es in der Mitteilung weiter. Allerdings räume der Stadtrat dem Schutz der Bevölkerung oberste Priorität ein.

Mit einem Jahrmarkt «light» auf dem Bärenplatz mit Budenstadt und wenigen regionalen Ausstellern, soll das Herbstfest trotzdem stattfinden. Derzeit werden ein Markt- sowie ein Schutzkonzept ausgearbeitet, das den Schutz- und Hygienemassnahmen sowie der Abstandsregel Rechnung trägt. Der Jahrmarkt «light» soll während drei bis vier Tagen stattfinden.

Mittwoch, 2. September, 11:39 Uhr

Drei neue Coronafälle

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet gegenüber Dienstag drei neue bestätigte Coronafälle. Davon sind zwei Personen mehr als infiziert und in Isolation gemeldet als noch am Vortag.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 2.9.2020

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 27 (+2)

Hospitalisiert: 3 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 583 (+3)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) September 2, 2020

Mittwoch, 2. September, 09:11 Uhr

Auf der Romanshornerstrasse in Sulgen kam es zu einem Auffahrunfall. Bild PD

Wegen Sekundenschlaf verunfallt

(kapo) Ein Autofahrer verursachte am Dienstag in Sulgen einen Verkehrsunfall. Er war kurz nach 18.15 Uhr auf der Romanshornerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Als ein vorausfahrender Lastwagen mit Anhänger die Geschwindigkeit beim Ortseingang verringerte, kam es zur Auffahrkollision mit dem Transportanhänger.

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der 20-Jährige an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. An den Fahrzeugen, insbesondere am Personenwagen, entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Mittwoch, 2. September, 09:08 Uhr

Brand in Küche

(kapo) Am Dienstag ereignete sich in Homburg ein Küchenbrand. Kurz nach 17 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant Rauch aus einer Liegenschaft an der Schulstrasse und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Homburg war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen.

Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache seien der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger beigezogen worden, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.

Mittwoch, 2. September, 09:00 Uhr

Ein Autofahrer ist auf der Aumühlestrasse in Frauenfeld mit einem Kandelaber kollidiert. Bild: PD

Alkoholisiert und ohne Führerausweis verunfallt

(kapo) Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte am Dienstagmorgen in Frauenfeld mit einem Kandelaber. Kurz nach 5 Uhr geriet er auf der Aumühlestrasse in Richtung Häuslenen rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Kandelaber und kam rund 100 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte er sich zu Fuss von der Unfallstelle.

Nachdem die Einsatzkräfte die Ermittlungen aufgenommen hatten, meldete sich der 31-Jährige am Vormittag bei der Polizei. Aufgrund der gemessenen Atemalkoholwerte ordnete die Staatsanwaltschaft beim Unfallverursacher eine Blutprobe an. Abklärungen ergaben zudem, dass der Schweizer trotz Entzug des Führerausweises unterwegs war. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Dienstag, 1. September, 17:00 Uhr

Übergabe Sonnensegel der Thurgauischen Krebsliga an das «Chinderhuus Zauberzirkus» in Hüttwilen

Fabienne Salathé, Cornelia Herzog-Helg, Nadja Zoller, Patrick Zimmerli, Silvio Thaler, Manuel Manser. Bild: PD

(red) Die Thurgauische Krebsliga verloste dieses Jahr wiederum drei Sonnensegel im Wert von rund 2000 Franken an Thurgauer Kindertagesstätten. Das «Chinderhuus Zauberzirkus» in Hüttwilen, das seit August 2018 besteht, wünschte sich ein solches Sonnensegel bereits seit seiner Eröffnung. Solch grosse Investitionen bedürfen eines grossen finanziellen Polsters; ein Glückstreffer für das Chinderhuus Zauberszirkus, mit dem Gewinn eines Sonnensegels den so wichtigen Sonnenschutz für die aktuell zu betreuenden zwölf Kinder zu erhalten, heisst es in einer Mitteilung

Die Geschäftsleiterin der Thurgauischen Krebsliga, Cornelia Herzog-Helg, weihte das Sonnensegel zusammen mit den Verantwortlichen des «Chinderhuus Zauberzirkus» offiziell ein. Sie erwähnte, dass für die Thurgauische Krebsliga die Gesundheitsprävention, insbesondere der Schutz der empfindlichen Kinderhaut, ein wichtiges Anliegen sei. Dabei seien besonders die folgenden drei Punkte zu beachten: Schatten als bester Sonnenschutz, vor allem zwischen 11 und 15 Uhr, das Tragen von dunkler Kleidung und einer Kopfbedeckung. Anschliessend überreichte die Thurgauische Krebsliga symbolisch ein Sonnenbrot.

Dienstag, 1. September, 15:29 Uhr

Erstes Testspiel für HC Thurgau vor heimischer Kulisse

Heute Abend bestreitet der HCT sein erstes Testspiel vor heimischer Kulisse. Dabei empfangen die Leuen den @seit1946.



🆚 SC Langenthal

📆 Heute Dienstag, 01.09.2020

⏰ 20:00 Uhr

🏟 Güttingersreuti, Weinfelden



Zur Matchvorschau:

👉https://t.co/t7BdD6uzMA pic.twitter.com/qpvPLQEyZM — HC Thurgau (@HCThurgau1989) September 1, 2020

(red) Heute Abend bestreitet der HCT sein erstes Testspiel vor heimischer Kulisse. Dabei empfangen die Leuen den SC Langenthal. Der Puckeinwurf erfolgt um 20 Uhr in der Güttingersreuti in Weinfelden..

Das Testspiel ist erste Vergleich gegen einen Konkurrenten aus der Swiss League. Die Leuen haben mit Derek Hulak sowie mit Jason Fritsche zwei neue Spieler im Kader, die bislang noch nicht für den HCT aufgelaufen sind. Das Team um Headcoach Stephan Mair hat seit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers weiter an seiner Form gefeilt und sich intensiv auf die heutige Partie vorbereitet. In der Spielvorschau heisst es: «Die Leuen sind heiss und bereit endlich wieder einen Vergleich gegen ein anderes Team zu bestreiten.»

Der HCT weist daraufhin, die komplett ausgefüllte Covid-19 Selbstdeklaration sowie eine gütlige ID/Pass/Führerausweis zum Spiel mitzubringen. Die geltenden Schutzmassnahmen (unter anderem Maskenpflicht, Sitzplatzpflicht und Selbstdeklaration) sind einzuhalten.

Dienstag, 1. September, 13:50 Uhr

Unfallverursacherin hat sich gemeldet

(kapo) Die Rollerfahrerin, die am Montag in Zihlschlacht eine Auffahrkollision verursachte, hat sich nach dem Zeugenaufruf bei der Kantonspolizei Thurgau gemeldet. Die Frau fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Dienstag, 1. September, 13:47 Uhr

Ein zusätzlicher Coronafall

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 1.9.2020

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 25 (-5)

Hospitalisiert: 3 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 580 (+1)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) September 1, 2020

(lsf) Am Dienstag vermeldet der Kanton Thurgau einen zusätzlichen Coronafall. Weil gleichzeitig sechs Personen aus der Isolation entlassen werden konnten, sinkt die Anzahl aktuell infizierter Personen im Kanton auf 25.

Dienstag, 1. September, 12:26 Uhr

Nicht verkaufter Thurgauer Pinot Noir soll zu Glühwein werden

(sda) Nach einer Idee der Agro Marketing Thurgau AG soll überschüssiger Thurgauer Wein zu Schweizer Glühwein verarbeitet werden. Es gebe im Kanton Thurgau einen Überschuss von 20'000 Litern Wein, vor allem Pinot Noir aus den Jahren 2017 und 2018, teilte die Agro Marketing Thurgau AG am Dienstag mit. Die Organisation ist ein Dienstleister für die Thurgauer Land- und Ernährungswirtschaft.

Zwei sehr gute Ernten in Folge sowie der Totalausfall an Veranstaltungen im Frühjahr hätten dazu geführt, dass «viel Wein in den Fässern der Produzenten» lagere. Betroffen seien vor allem Winzer, die vorrangig die Gastronomie bedienten und Weine an Grossanlässen wie Festen oder Generalversammlungen verkauften.

Bruno Bussinger bei der ersten Glühwein-Produktion. Bild: PD

Der Bund habe im Mai eine «Deklassierungsinitiative» gestartet. Dabei werden zehn Millionen Franken investiert, damit nicht verkaufte Weine mit Ursprungsbezeichnung auch als billigere Tafelweine abgesetzt werden können. Die Weinbauern erhalten für jeden Liter deklassierten AOC-Weins einen Beitrag von maximal zwei Franken.

Weine müssen verkauft werden

Damit die Beiträge ausbezahlt werden, müsse der Wein aber zuerst verkauft werden, informiert die Marketingorganisation. Sie hat eine Absatzmöglichkeit gefunden: Der bisher nicht verkaufte Thurgauer Pinot Noir könnte mit etwas Schweizer Zucker und Gewürzen zu Schweizer Glühwein werden. Die Mischung würde pasteurisiert und in Glasflaschen abgefüllt.

Die Absatzplanung sei allerdings schwierig. Bisher hätten Discountprodukte ausländischen Ursprungs den Markt dominiert. Schweizer Glühwein werde den Preiskampf nicht gewinnen. Bei den Zutaten, der Verarbeitung und den Transportwegen könne aber ein neuer Standard bei der Nachhaltigkeit gesetzt werden, heisst es in der Mitteilung.

Dienstag, 1. September - 12:00 Uhr

Thurgauer Universalforscher Heinrich Wegelin

Porträt Heinrich Wegelins aus dem Jahr 1936. Bild: Stadtarchiv Frauenfeld

(red) Mehr als 40 Jahre betreute Heinrich Wegelin von 1898 bis 1940 die Sammlungen des Naturmuseums. Er war der prägende Kopf in den Anfängen des Hauses. Sammlungskuratorin Barbara Richner holt Skizzen, Objekte und Korrespondenz aus seinem Nachlass und lässt das Publikum eintauchen in das Leben dieses Thurgauer Universalforschers und die damalige Zeit.

Dienstag, 1. September - 10:56 Uhr

Offene Pro Natura Hütte

(red) Am Samstag, 5. September, 14 bis 17 Uhr, steht die Pro Natura Hütte am Grossweiher für alle Interessierten offen. Der Anlass findet nur bei schönem Wetter statt.

Am Lengwiler Weiher hat Pro Natura eine Hütte.

Bild: Susann Basler (Lengwiler Weiher, 3. April 2007)

Die Pro Natura Hütte beim Lengwiler Weiher bietet eine grosse Terrasse, von der aus Fotografinnen und Fotografen die Natur in ihrer ganzen Vielfalt und Schönheit festhalten können. In der Hütte liegen Mitgliederzeitschriften von Pro Natura auf, ein mündlicher Austausch über das Naturschutzgebiet und aktuelle Themen ist mit den Veranstaltern von Pro Natura möglich. Der Anlass findet im Rahmen der städtischen Veranstaltungsreihe «Natur entdecken» statt. Er ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich und findet nur bei schönem Wetter statt.

Dienstag, 1. September - 09:38 Uhr

Covid-Stufenplan für Pflegeheime im Kanton Thurgau

Für die Pflegeheime im Thurgau gilt ein Covid-Stufenplan. Bild: Severin Bigler / AGR

(red) Die Pflegeheime im Kanton Thurgau arbeiten mit einem spezifischen Schutzkonzept des Branchenverbands Curaviva Thurgau. Es wird neu mit einem Ampelsystem ergänzt, das abhängig von den Covid-Fallzahlen im Kanton oder Institutionen Handlungsempfehlungen für die Pflegeheime vorsieht.

Nach dem generellen Besuchsverbot sind seit dem 8. Juni 2020 Begegnungen im Pflegeheim wieder möglich. Aufgrund der aktuellen Situation sind weiterhin Schutzmassnahmen notwendig. Den Pflegeheimen steht ein aktuelles branchenspezifisches Musterschutzkonzept zur Verfügung. Dieses besagt unter anderem, dass unter Einhaltung der Schutzmassnahmen Besuche stattfinden können, auch in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner.

Was aber, wenn die Zahlen weiter ansteigen oder wenn in einem Pflegeheim Bewohnerinnen und Bewohner trotz den Schutzmassnahmen an Covid-19 erkranken? Wie der Regierungsrat in der Beantwortung eines Vorstosses von Barbara Dätwyler Weber und Edith Wohlfender-Oertig zum Thema Besuchsverbot in den Pflegeheimen bereits ausgeführt hat, ist nebst der physischen Gesundheit auch die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit und der Kontakte zu den engsten Angehörigen in zukünftige Entscheide mit einfliessen zu lassen. Basierend darauf hat der Verband Curaviva Thurgau in Zusammenarbeit mit dem Departement für Finanzen und Soziales Handlungsempfehlungen in Form eines Ampelsystems für die Pflegeheime ausgearbeitet. Zukünftig wird der aktuelle Status des Ampelsystems auf www.curaviva-tg.ch abrufbar sein. Die Handlungsempfehlungen basieren auf der epidemiologischen Lage im Kanton, sowie der Situation in den einzelnen Pflegeheimen.

Gegenwärtig gilt gemäss Empfehlung:

Schutzkonzepte umsetzen.

Besucher füllen einen Gesundheitscheck aus inkl. Registrationspflicht.

Personen mit Krankheitsanzeichen dürfen nicht zu Besuch kommen.

Besuchszeiten können begrenzt sein.

die Maskentragepflicht gilt, wenn 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden kann für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Besucherinnen und Besucher und alle weiteren Personen, ausgenommen sind die Bewohnerinnen und Bewohner.

Besuche sind unter Einhaltung der Schutzmassnahmen auch in den Zimmern möglich.

Bewohnerinnen und Bewohner können das Areal verlassen, wenn sie die Schutzmassnahmen einhalten.

Montag, 31. August, 17:03 Uhr

Anerkennungs- und Förderpreis gehen an Heidi Hartmann und «RestEssBar»

(red) Der Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld geht dieses Jahr an Heidi Hartmann. Gemäss einer Mitteilung prägt und gestaltet sie seit Jahren die Frauenfelder Alterspolitik. Auf vielen Ebenen engagiere sich die Gerontologin ehrenamtlich für die Verbesserung der Lebensumstände von Seniorinnen und Senioren. Die langjährige Gemeinderätin (1997 bis 2010) und früheres Mitglied der Fachkommission Alterszentrum Park zeige ihr Engagement noch immer als Vorstandsmitglied in der Genossenschaft Alterssiedlung sowie im Förderverein Tageszentrum Talbach für Menschen mit Demenz. Darüber hinaus pflege sie einen alltäglichen Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern verschiedener Alterssiedlungen.

Blick hinter die Kulissen der Restessbar Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (11.Februar 2020)

Der Förderpreis der Stadt wird an den Verein «RestEssBar» vergeben. Mit Präsident Urs Geeser und zahlreichen freiwilligen Helfern setze sich dieser seit fünf Jahren gegen Food Waste, das Wegwerfen von Lebensmitteln, ein. Gleichzeitig werde Personen mit kleinem Budget die tägliche Lebensmittelbeschaffung erleichtert. Zu diesem Zweck werden Nahrungsmittel, die nicht mehr verkauft werden, aber deren Verbrauchsdatum noch nicht erreicht ist, gesammelt und an vier Werktagen abends an rund 40 Bezügerinnen und Bezüger abgegeben. In der Mitteilung schreibt der Stadtrat von einem «nachhaltigen und nachahmungswürdigen Projekt mit grossem sozialem und ökologischem Wert».

Urs Geeser. Bild: Andrea Stalder (11.Februar 2020)

Der Festakt zur offiziellen Übergabe des Anerkennungs- und des Förderpreises findet voraussichtlich am 4.Dezember 2020 im Rathaus statt.

Montag, 31. August, 16:40 Uhr

Polizei lobt Verkehrsteilnehmer

(red) In einem Facebook-Beitrag erinnert die Kantonspolizei Thurgau an das Credo «Rad steht – Kind» geht. Schulkinder lernen, dass sie die Strasse erst überqueren dürfen, wenn die Räder der Fahrzeuge stillstehen.

Über 200 mal haben Polizeipatrouillen seit dem Schulanfang vor drei Wochen auf Schulwegen und Fussgängerstreifen Präsenz markiert. Dabei achteten sie darauf, dass alles glatt läuft. «Wir dürfen den allermeisten Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmern ein Kränzchen winden, das hat gut geklappt!», heisst es im Beitrag. Man soll aber weiterhin vorsichtig sein, vor allem, da der Schulweg jetzt zur Routine werde und daher vielleicht die Aufmerksamkeit sinkt.

Montag, 31. August, 14:38 Uhr

Polizei sucht Unfallverursacherin und Zeugen

Bild: Raphael Rohner

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Auto entstand am Montag in Zihlschlacht Sachschaden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Eine Autofahrerin war kurz vor 7 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Schocherswil unterwegs. Als die 38-Jährige vor dem Fussgängerstreifen bei einer Bäckerei anhielt, fuhr eine Rollerfahrerin ins Heck des Autos und stürzte. Anstatt am vereinbarten Ort anzuhalten, um den Schaden zu regulieren, setzte die Unbekannte die Fahrt in Richtung Amriswil fort.

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau trug die Jugendliche schwarze Leggins, eine graue Windjacke und einen hellgrauen Helm. Sie ist zirka 165 Zentimer gross und von eher kräftiger Statur. Beim Fahrzeug soll es sich um einen grauen Roller gehandelt haben.

Die Rollerfahrerin sowie Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058'345'23'00 melden.

Montag, 31. August, 13:42 Uhr

Die aktuellen Covid-19-Zahlen im Thurgau

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 31.8.2020 (in Klammern: Veränderung zu 28.8.20)

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 30 (+7)

Hospitalisiert: 3 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 579 (+7)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) August 31, 2020

(lsf) Der Kanton Thurgau meldet am Montag im Vergleich zum Freitag sieben neu bestätigte Coronafälle (fünf am Samstag, zwei am Sonntag). Aktuell sind 30 Personen im Kanton infiziert und befinden sich in Isolation.

Datenquelle: Thurgauer Amt für Gesundheit. Bild: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau

Montag, 31. August, 11:50 Uhr

Mann fährt in Brunnen

Das Unfallfahrzeug nach der Kollision. Bild: Kapo TG

(kapo) Ein Autofahrer ist am Sonntag in Weinfelden mit einem Brunnen kollidiert und musste seinen Führerausweis abgeben. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein Autofahrer kurz nach 19.30 Uhr auf der Thurfeldstrasse in Richtung Eierlenstrasse unterwegs. Dabei geriet er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brunnen.

Der 49-jährige Portugiese blieb unverletzt, der Sachschaden ist einige tausend Franken hoch. Weil die Atemalkoholprobe einen Wert von 1.17 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Drei Bands an einem Tag

Die «Wild River Jazzband» Bild: PD

(red) Am Samstag, 5. September, sind in der Musik Box in der Frauenfelder Altstadt gleich drei verschiedene Musikgruppen zu hören. Am Morgen um 11 Uhr verspricht die «Wild River Jazzband» eine Zeitreise in die 20er-, 30er- und 40er-Jahre mit Dixieland, Swing und Blues. Am Nachmittag um 13 Uhr erzählt Liedermacher Michael Milz von grossen Träumen, kleinen Niederlagen und dem «Hineingeworfensein» ins Leben. Abschliessend unterhalten «Die Dörflinger» die Altstadt ab 14 Uhr mit Ländler, Schlager, Oberkrainer und Evergreens.

Montag, 31. August, 09:30 Uhr

Kliby und Caroline im Rathaus Frauenfeld

Bauchredner Kliby und Eselin Caroline Bild: PD

(red) Caroline ist ein Star. Seit den 1970er Jahren ist sie mit ihren vorwitzigen und schlagfertigen Sprüchen bis über die Landesgrenze hinaus bekannt. Über eine Million verkaufte Tonträger, 20 Gold- und 12 Platin-Schallplatten können der Kreuzlinger Bauchredner Kliby und seine Eselin vorzeigen. Nun kommt das Duo nach Frauenfeld. Am 10. September bescheren sie im Rathaus den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend.

Eine Anmeldung über die Museumswebseite wird empfohlen, da es nur eine beschränkte Teilnehmerzahl gibt. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte erhoben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Sonntag, 30. August, 13:46 Uhr

Bekannten beraubt – Täter festgenommen

Bild: Donato Caspari

(kapo) Nach einem Raub in der Nacht zum Samstag in Bischofszell hat die Kantonspolizei Thurgau die beiden Täter festgenommen. Am Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, meldete sich ein 26-jähriger Mann bei der Kantonalen Notrufzentrale und gab an, dass er an der Türkeistrasse von zwei Bekannten überfallen, geschlagen und beraubt worden sei. Der 26-Jährige wurde beim Raub leicht verletzt, er suchte selbständig einen Arzt auf.

Die beiden Beschuldigten, ein 28-jähriger und ein 25-jähriger Schweizer aus der Region, wurden von Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau noch in der Nacht respektive am Samstagmorgen festgenommen. In der Einvernahme zeigten sie sich geständig, ihrem Kollegen nach dem gemeinsamen Barbesuch gefolgt und ihm unter Anwendung von Körpergewalt das Portemonnaie abgenommen zu haben. Grund für die Auseinandersetzung war eine offen gebliebene Rechnung nach einem gemeinsamen Barbesuch. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell führt eine Strafuntersuchung gegen die beiden Männer.

Samstag, 29. August, 14:39 Uhr

Kantonspolizei zieht alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

(kapo/nat) Einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau fiel am Freitagabend um 21.45 Uhr in Amriswil die unsichere Fahrweise eines Autofahrers auf. Eine Atemalkoholmessung ergab beim 29-jährigen Polen einen Wert von 0,48 mg/l. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei wurde dem Mann der Führerausweis entzogen.