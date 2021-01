THURGAU-TICKER Kanton sucht für Impfkampagne mehr Fachärzte und Pflegepersonal +++ 11-jähriges Kind verletzt sich bei Verkehrsunfall im Schnee +++ 184 Neuansteckungen, acht neue Todesfälle

Mittwoch, 6. Januar, 15:34 Uhr

Unterstützende Hände für den Impfprozess

(red) Der Kanton Thurgau hat am Dienstag mit den Impfungen in Alters- und Pflegezentren durch mobile Impfequipen begonnen. Am Mittwoch, 6. Januar, hat das kantonale Amt für Gesundheit die Ärztinnen und Ärzte des Kantons aufgerufen, die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit Fachpersonal zu unterstützen. Gesucht werden zusätzliche Ärzte und weiteres medizinisches Fachpersonal, die beim Impfprozess helfen.

Die Aufbereitung des Impfstoffes und seine Verabreichung seien personalintensiv: Für eine Impfung brauche es eine Ärztin oder einen Arzt, eine Pharmaassistentin für die Impfstoff-Rekonstitution, eine bis zwei medizinische Fachpersonen für die Impfung selbst sowie eine Person für die administrative Erfassung. Das heisst es in einer Mitteilung des Fachstabs Pandemie. Für die Koordination des Personaleinsatzes arbeitet das Amt für Gesundheit mit einem externen Anbieter zusammen. Interessierte Fachpersonen sind gebeten, sich auf www.careanesth.com/impfen/tg anzumelden.

Ein Wegweiser zum Coronatest beim Kantonsspital Frauenfeld.

Das erste stationäre Impfzentrum des Kantons in Frauenfeld werde voraussichtlich am Dienstag, 12. Januar, seinen Betrieb aufnehmen. Es können allerdings noch keine Termine für die Impfung im Impfzentrum reserviert werden, da die vom Bundesamt für Gesundheit bereitgestellte Informatiklösung letzte Tests durchlaufen muss. Der Fachstab Pandemie sollte über die Aufschaltung der Reservationsplattform in den nächsten Tagen informieren können.

Mittwoch, 6. Januar, 14:25 Uhr

Unfälle auf schneebedeckten Strassen

(kapo/sko) Die winterlichen Strassenverhältnisse haben im Kanton Thurgau am Mittwochvormittag zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Zwei Personen wurden verletzt.

Der grösste Teil der 15 gemeldeten Verkehrsunfälle ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 7 und 8 Uhr. Nach einer Kollision in Sitterdorf musste der Rettungsdienst einen 38-jährigen Mann und ein 11-jähriges Kind ins Spital bringen, bei den restlichen Unfällen entstand Sachschaden.

Die Auswirkungen nach dem Verkehrsunfall in Sitterdorf sind am Fahrzeug zu sehen.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet um Vorsicht auf winterlichen Strassen. Grundsätzlich müssen längere Fahrzeiten eingerechnet werden, brüskes Beschleunigen und Bremsen ist gefährlich. Man sollte sich bewusst sein, dass der Bremsweg teils deutlich länger wird. Angepasstes Tempo und eine ausreichende Distanz zum den anderen Fahrzeugen helfen, gefährliche Situationen zu vermeiden.

Mittwoch, 6. Januar, 13:17 Uhr

Romanshorn legt Grundlagen für Food Court während Sommermonaten

(red) Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb von gastronomischen Angeboten am Hafen östlich des alten Zollhauses im 2020 legt die Stadt Romanshorn nun die Grundlagen für einen saisonalen Food Court. Das teilt sie am Mittwoch mit. Das Baugesuch liegt vom 8. bis 28. Januar 2021 öffentlich auf. Aufgrund der erfolgreichen letztjährigen Pilotphase bestehe die Absicht, auf der stadteigenen Parzelle 2911 Standplätze für einen vergrösserten Food Court zu schaffen. Die Parzelle an der Hafenstrasse befinde sich in der Touristik- und Freizeitzone. Für dieses Areal soll einmalig ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden, um die Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre zu fixieren.

Damit werde eine rechtliche Grundlage geschaffen, um das Areal in wechselnder Zusammensetzung zu bespielen. Mit dem Food Court soll die Erlebbarkeit des Hafenareals für Gäste und die Bevölkerung von Romanshorn erhöht werden, heisst es weiter. Während des Betriebs des Food Courts vom 1. April bis zum 31. Oktober werde die Skateranlage jeweils ab- und vom Herbst bis zum Frühjahr wieder aufgebaut. Die Stadt prüfe zudem alternative Standorte für die Nutzung im Sommer.

Mittwoch, 6. Januar, 11:46 Uhr

Dagegen sinkt die Anzahl der hospitalisierten Personen

Eine Patientin während eines Coronatests.

(sko) Am Dreikönigstag meldet der Kanton Thurgau acht weitere Todesopfer, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. Neuansteckungen mit bestätigten Coronabefunden gibt es 184 mehr gegenüber dem Vortag, seit dem Ausbruch der Pandemie sind es 12'569.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 6.1.21



Hospitalisiert: 82 (-36)

davon auf der Intensivstation: 14 (-1)

Anzahl bestätigter Fälle: 12'569 (+184)

Verstorben: 228 (+8)#CoronaInfoCH



Dafür erholt sich der Höchstwert von hospitalisierten Covid-19-Patienten gegenüber dem Vortag (-36). Noch befinden sich 82 an coronaerkrankte Personen in einem der beiden Kantonsspitäler in Münsterlingen oder Frauenfeld, 14 der 82 Patienten liegen auf der Intensivstation. Letztere Zahl ist gegenüber dem Vortag leicht gesunken (-1).

Entwicklung der Hospitalisierungen und Todesfälle im Kanton Thurgau

Mittwoch, 6. Januar, 11:11 Uhr

Technischer Defekt löst Mottbrand aus

(kapo/sko) Bei einem Mottbrand in einem Holzschnitzelsilo in Oberhofen (Gemeinde Lengwil) ist am Dienstag Sachschaden entstanden. Kurz nach 17.50 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass aus dem Holzschnitzelsilo eines Gewerbebetriebs an der Hauptstrasse Rauch austrete.

Feuerwehrleute löschen den Brand im Holzschnitzelsilo. Bild: PD/Feuerwehr Lengwil

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kreuzlingen, Lengwil und Kemmental kamen vor Ort und konnten den Mottbrand löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte wenige tausend Franken hoch sein. Gemäss den Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau steht als Brandursache ein technischer Defekt im Vordergrund.

Mittwoch, 6. Januar, 10:26 Uhr

Aufruf zur Einsendung von Leserbildern mit Schneesujets

(sko) Der Schnee erreicht Teile des Flachlandes. Zumindest in einzelnen Gebieten im Kanton Thurgau schneit es am Mittwochvormittag. Die Redaktion der Thurgauer Zeitung ruft ihre Leserschaft deshalb auf, Bilder mit Schneesujets einzuschicken, möglichst per Email an online.tz@chmedia.ch. Das beste Foto schafft es möglicherweise in die Ausgabe der Thurgauer Zeitung vom Donnerstag.

Der erste Schnee des Jahres, im Bild St. Pelagiberg.
(1. Dezember 2020)

(1. Dezember 2020)

Mittwoch, 6. Januar, 09:38 Uhr

Skos-Wiedereintritt der Stadt Romanshorn

(red) Die Stadt Romanshorn ist der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) per 1. Januar 2021 wieder beigetreten. Diese setzt verbindliche Richtlinien zur Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe.

Dies hat der Stadtrat im Dezember beschlossen. Die Skos ist der nationale Fachverband für Sozialhilfe. Mitglieder sind alle Kantone, rund 1'500 Gemeinden, verschiedene Bundesämter und private Organisationen des Sozialwesens sowie das Fürstentum Liechtenstein. Die Stadt Romanshorn war per Anfang 2014 aus der Skos ausgetreten. Den Ausschlag dazu gaben Bedenken bezüglich einer Leistungsausweitung in der Sozialhilfe. Aufgrund der prägenden Funktion der Skos und die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen grösseren Gemeinden im Thurgau beziehungsweise den Gemeinden im Oberthurgau wird die Zugehörigkeit zur Skos unterdessen erneut als sinnvolle Ergänzung bewertet, weshalb auch die städtische Fürsorgebehörde einen Wiederbeitritt befürwortete.

Gespräche bei der Sozialhilfe sind oft an Formulare gebunden.

Bild: Keystone/Christian Beutler

Für den jetzigen Wiedereintritt sprechen nebst der aktiven Mitwirkungsmöglichkeit auch die Nutzung der Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Romanshorn vom Mittwochmorgen.

Mittwoch, 6. Januar, 08:55 Uhr

Vorbeibringen statt auf die Strasse stellen

(red) Wegen der aktuellen Lage rund ums Coronavirus ist die Papiersammlung in der Gemeinde Gachnang vom kommenden Samstag, 9. Januar, nur eingeschränkt möglich. «Um uns zu entlasten, wären wir froh, wenn der eine oder andere sein Papier an einem der folgenden Container-Standorte selbst vorbei bringen würde», teilt die Jugendmusik Islikon-Kefikon als Organisatorin der Papiersammlung mit.

Möglich ist das etwa in Gachnang beim Werkhof, in Islikon beim Stahelhaus an der Haldenstrasse sowie bei der Alten Landstrasse und in Kefikon bei Frei Transporte an der Dorfstrasse 1. Die Papiersammler nehmen die Bündeli von 8 bis 12 Uhr dankend entgegen, heisst es in einer Mitteilung auf der Website der Gemeinde Gachnang weiter.

Bündelweise liegt das Altpapier auf der Strasse.

Dienstag, 5. Januar, 17:59 Uhr

Unterstützung im Wert von 3400 Franken für Schulgärten

Die gemeinsame Arbeit der Schülerinnen und Schüler in Schulhausgärten knüpft an verschiedene Kompetenzen des Lehrplan 21 an.

(red) Der internationale Verein der Bodenseegärten will schon früh die Freude am Gärtnern wecken. Ziel des Projektes ist es, rund um den Bodensee weitere Schulgärten anzulegen, so dass sich das grüne Band um den See immer mehr schliesst.

Schulen, die einen Garten anlegen wollen, können beim Wettbewerb des Vereins mitmachen. Neue Gartenprojekte haben gute Chancen, je einen Preis von 3’400 Franken in Form von Materialien (Pflanzen etc.) und Ausbildung, Schulungsmaterial sowie Beratungsleistungen durch Fachpersonen zu erhalten, heisst es in einer Medienmitteilung. Ausserdem profitieren alle teilnehmenden Schulen von Vernetzungen rund um den Bodensee mit andern Schulgärten.

2020 konnten bereits einige Schulen mit Unterstützung der Bodenseegärten einen Schulhausgarten realisieren. Für 2021 sind weitere Schulen willkommen. Genaue Teilnahmebedingungen und weitere Informationen unter www.bodenseegaerten.eu/schulgarten. Bewerbungen können laufend eingereicht werden.

Dienstag, 5. Januar, 16:23 Uhr

Unterwegs mit 400 Schafen

Schafhirte Arian Küenzli.

(red) Umherziehende Schafherden geben zwar ein äusserst idyllisches Bild ab. Jedermanns Sache ist es dennoch nicht, bei Wind und Wetter den ganzen Tag draussen verbringen zu müssen. Für Arian Küenzli ist das indes kein Problem. Der Schafhirte aus Ragatz bei Tuttwil ist derzeit mit seinen Schafen, seinem Hütehund Glen und seinen beiden Eseln Bianca und Lucky im Raum Wängi und Aadorf anzutreffen.

Dienstag, 5. Januar, 16:18 Uhr

Impfstart im Thurgau

(red) Seit heute sind mobile Impf-Equipen unterwegs, um Risikopersonen in Alters- und Pflegezentren zu impfen. Im Alterszentrum Park in Frauenfeld erhielten 130 Personen die erste Dosis des Impfstoffes. In den nächsten Tagen werden Impf-Equipen rund 800 weitere Personen in Alters- und Pflegezentren in den Gemeinden Kreuzlingen, Steckborn, Neukirch-Egnach und Aadorf impfen.

Nächsten Montag wird zudem das erste stationäre Impfzentrum des Kantons Thurgau in Frauenfeld aufgebaut. Dort werden voraussichtlich am Dienstag, 12.Januar, erste Impfungen durchgeführt.

Dienstag, 5. Januar, 15:25 Uhr

Ermittlungsverfahrern gegen Einbrecher abgeschlossen

Symbolfoto eines Einbruchs.



Bild: PD/Polizei Basel-Landschaft

(red) Einem Rumänen konnten 35 Einbruchdiebstähle im Kanton Thurgau, dem unteren Tösstal, dem Zürcher Weinland sowie dem Zürcher Oberland angelastet werden. Dabei erbeutete er Waren im Wert von rund 48'000 Franken. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über 160'000 Franken, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Sie hat in einem sehr aufwendigen Ermittlungsverfahren mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau zusammengearbeitet. Der 60-jährige Rumäne wurde am 21.Juli 2020 wurde in Winterthur nach einer Kontrolle verhaftet.

Dienstag, 5. Januar, 14:29 Uhr

Thurgauer Immobilienmarkt: Nachfrage intakt

Vor allem Einfamilienhäuser wie hier in Kreuzlingen sind gefragt.

(red) Die erste «Corona-Welle» konnte dem Thurgauer Immobilienmarkt nichts anhaben. Das zweite Quartal war wegen des Lockdowns zwar ruhig, nach den Sommerferien nahm die Dynamik wieder zu, stellt Werner Fleischmann, Inhaber von Fleischmann Immobilien, fest: «Die Zeit des wirtschaftlichen Stillstands und der Trend zu vermehrter Arbeit im Heimbüro beflügelten jedoch die Nachfrage – insbesondere nach Einfamilienhäusern.» Das teilt die Immobilienfirma mit Sitz in Weinfelden diese Woche mit.

Gesucht werden daher in diesen Monaten vor allem freistehende oder Doppel-Einfamilienhäuser. Die Nachfrage nach Wohneigentum im Thurgau scheine trotz Pandemie in der Bevölkerung weiterhin hoch, bestätigt auch die Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Kommentar zum Eigenheimindex Herbst 2020, wie die Fleischmann Immobilien AG schreibt.

Diese Situation führt in gewissen Thurgauer Regionen dazu, dass der Immobilienmarkt ausgetrocknet ist. Denn das Angebot kann nicht mit der steigenden Nachfrage mithalten: Liegenschaften kommen eher zaghaft auf den Immobilienmarkt, weil potenzielle Verkäufer durch die negativen Corona-Meldungen weiterhin stark verunsichert sind. An verschiedenen Orten wird aber nach wie vor ein moderates Preiswachstum verzeichnet. Viele Interessenten suchen eine individuelle Liegenschaft. Das ist oft am einfachsten bei einem Neubau möglich. Daher steigen vor allem die Landpreise beziehungsweise die Preise für Häuser, die nach dem Kauf abgebrochen werden. Gemäss TKB liegt die Thurgauer Wachstumsrate der Eigenheimpreise über dem Schweizer Schnitt. Innert Jahresfrist hätten die Wohnobjekte im Thurgauer Mittel beinahe 3 Prozent an Wert gewonnen.

Dienstag, 5. Januar, 13:47 Uhr

Andrea Schnyder verlässt Arboner Stadtverwaltung

Andrea Schnyder.

(red) Nach über 21 Jahren im Dienste der Stadt Arbon verlässt Stadtschreiberin Andrea Schnyder die Stadtverwaltung per Ende April 2021. Sie hat sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. In einer Medienmitteilung heisst es: «Der Stadtrat und die Verwaltung haben mit grossem Bedauern, aber auch mit Verständnis von Andrea Schnyders Entscheid Kenntnis genommen. Stadtrat und Verwaltung danken ihr herzlich für ihren langjährigen und bemerkenswerten Einsatz für die Stadt Arbon und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.»

Dienstag, 5. Januar, 12:01 Uhr

Die aktuellen Coronafallzahlen im Thurgau

Bild: Bruno Kissling

(lsf) Am Dienstag muss der Kanton Thurgau den Tod von sieben weiteren Coronapatienten bekanntgeben. Ausserdem sind aktuell 117 Personen im Spital – ein neuer Höchstwert. Im Vergleich zu gestern sind demnach 21 Coronafälle mehr hospitalisiert. 15 sind auf einer Intensivstation. 159 Neuinfektionen hat es laut Kanton gegeben.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 5.1.21



Hospitalisiert: 117 (+21)

davon auf der Intensivstation: 15 (+1)

Anzahl bestätigter Fälle: 12'385 (+159)

Dienstag, 5. Januar, 11:03 Uhr

Einbahnverkehr auf der Romanshornerstrasse

Hier fliesst der Chogebach unter der Romanshornerstrasse.

(red) Ab nächstem Montag gilt auf der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen wieder das Einbahnregime. Der Verkehr wird ab der Abzweigung Bleichestrasse in Fahrtrichtung stadtauswärts geführt, stadteinwärts folgt die Umleitung über die Seetalstrasse. Die bereits Ende November 2020 gestarteten Bauarbeiten in Kurzrickenbach werden dann wiederaufgenommen. Das Projekt sieht einen Neubau eines Durchlasses für den Chogenbach unter der Romanshornerstrasse vor.

«Je nach Baufortschritt wird die Steigstrasse voraussichtlich ab 25.Januar 2021 für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt», teilt die Stadt Kreuzlingen mit. Der Fuss- und Veloverkehr ist während der gesamten Bauzeit in beide Richtungen gewährleistet. Über die Sperrung der Steigstrasse wird rechtzeitig informiert, der genaue Zeitpunkt ist witterungsabhängig. Die Sanierung des Durchlasses dauert bis voraussichtlich Anfang Mai 2021.

Dienstag, 5. Januar, 10:04 Uhr

Lieber Gefängnis statt Busse zahlen

Der Weinfelder verbringt zwölf Tage im Kantonalgefängnis in Frauenfeld.

(red) In Weinfelden beschäftigt seit Jahren ein Streit zwischen Giuseppe Grasso und seinem Nachbar das Gericht. Ersterer beschuldigt Zweiteren, für Wasserschäden an seiner Sandsteinmauer verantwortlich zu sein. Diesen Sommer zog Grasso zum vierten Mal gegen seinen Nachbar vor Gericht. Die ersten drei Prozesse verlor er.

Wie der «Blick» nun berichtet, sitzt Grasso seit gestern im Gefängnis - freiwillig. Er weigere sich, 6635 Franken Busse und Verfahrenskosten für einen Strafbefehl zu bezahlen und wolle stattdessen lieber eine zwölftägige Haftstrafe absitzen. Gegenüber «Blick» sagt der Weinfelder: «Der Staat hat mich beraubt, dafür schenke ich ihm sicher kein Geld. Da sitze ich meine Strafe lieber im Gefängnis ab.» Grasso wurde unter anderem wegen Körperverletzung verurteilt, da er seinen Nachbar geschlagen hat, wie die Zeitung weiter schreibt. Zudem habe er mehrmals unerlaubt das Nachbargrundstück betreten.

Dienstag, 5. Januar, 09:09 Uhr

Ausschreibung des Forschungspreises Walter Enggist 2021

Der letztjährige Preisträger Michael Basler im Labor des Biotechnologie-Instituts Thurgau in Kreuzlingen.

(red) Das Netzwerk Thurgau Wissenschaft will auch 2021 herausragendes wissenschaftliches Schaffen im oder zum Kanton Thurgau auszeichnen. Hierzu schreibt das Netzwerk den Forschungspreis Walter Enggist für das Jahr 2021 aus. Die Einreichungsfrist dauert bis 31.März 2021. Für den Preis können sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter ab dem Masterabschluss mit einer Arbeit bewerben, wenn sie im Kanton Thurgau wohnhaft sind oder hier einen Ausbildungsabschluss der Sekundarstufe II erlangt haben. Ausserdem kann sich bewerben, wer eine wissenschaftliche Arbeit an einer Thurgauer Institution erforscht hat oder in der Arbeit den Kanton Thurgau ins Zentrum stellt.

Der Forschungspreis Walter Enggist ist mit 15'000 Franken dotiert und wird aus Mitteln finanziert, die von der Kantonsbibliothek Thurgau und dem Amt für Archäologie Thurgau aus der Erbschaft des 2016 verstorbenen Frauenfelders Walter Enggist zur Verfügung gestellt werden. Zudem kann die Beurteilungskommission aus den eingegangenen Bewerbungen eine Arbeit für den Nachwuchsforschungspreis der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung vorschlagen. Dieser ist mit 3000 Franken dotiert.

Montag, 4. Januar, 15:09 Uhr

Alternative zum Anstossen

2016 konnten die Gäste des Kreuzlinger Neujahrsapéro mit dem Chämifeger anstossen. Auf viel Glück im neuen Jahr.

Traditionsgemäss lädt der Kreuzlinger Stadtrat die Bevölkerung Anfang Januar zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Ein Zusammenkommen im gewohnten Rahmen ist wegen der hohen Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus jedoch nicht möglich.

Stattdessen verteilt der Stadtrat am Samstag, 9. Januar 2021, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, eine süsse Überraschung im Stadtzentrum.

Montag, 4. Januar, 11:12 Uhr

14 Personen auf der Intensivstationen

Ein Covidschnelltest zeigt die Infektion an.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) Seit dem 1. Januar hat es im Thurgau 200 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. In Isolation befinden sich 967 Personen, knapp Hundert sind hospitalisiert. 14 Personen befinden sich auf der Intensivstation, das sind fünf weniger als am Neujahr. Sieben Todesfälle gibt es zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind 213 Personen im Kanton in Zusammenhang mit dem Coronavirus verschieden.

Montag, 4. Januar, 10:02 Uhr

Im Arboner Skaterpark kurven die Kinder auf den Kickboards.

Bub stürzt von Mauer

(kapo) Beim Sturz mit dem Kickboard musste am Sonntag in Bürglen ein 8-Jähriger mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 8-Jährige war kurz vor 14 Uhr an der Türliackerstrasse mit seinem Kickboard unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er mit dem Kickboard von einer circa 50 Zentimeter hohen Mauer springen und fiel auf den Boden. Dabei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Junge mit der Rega ins Spital geflogen.

Montag, 4. Januar, 09:38 Uhr

Marcel Gerber übernimmt bei der Feuerwehr

Bild: PD

(red) Die Feuerwehren der Gemeinden Wäldi und Raperswilen haben per 1. Januar 2010 ihre Kräfte gebündelt und sorgen in der Form eines Zweckverbandes für die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner. Peter Haldemann war damals bereits als Atemschutzoffizier wesentlich an der Ausbildung und der Rekrutierung von Feuerwehr-Männer und -Frauen beteiligt. Seit 2013 führte er als Kommandant die Feuerwehr Wäldi-Raperswilen. Per Ende 2020 hat Peter Haldemann das Amt als Kommandant an Marcel Gerber übergeben. Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation fand die offizielle Übergabe im Rahmen der Feuerschutzkommission statt. Marcel Gerber ist seit 2004 Angehöriger der Feuerwehr.

Sonntag, 3. Januar, 15:11 Uhr

Silvester: Etwa gleich viele Einsätze wie in ­anderen Jahren

Unter anderem wegen Feuerwerk kam es zu rund einem Dutzend Einsätzen in Zusammenhang mit Ruhestörungen.

(lsf) Schwerwiegende Ereignisse verzeichnete die Kantonspolizei Thurgau in der Silvesternacht keine. Trotzdem sagt Mediensprecher Michael Roth: «Wir waren die ganze Nacht beschäftigt.» Zu rund 50 Einsätzen rückte die Polizei aus, darunter auch zu einem Verkehrsunfall in Amriswil. Roth sagt:

«Wir hatten mehr oder weniger gleich viel zu tun wie in anderen Jahren.»

Was dieses Jahr wegfiel, waren die grossen Partys, bei denen es manchmal zu tätlichen Auseinandersetzungen oder übermässigem Alkoholkonsum kommt. Etwa ein Dutzend Einsätze erfolgten wegen Ruhestörung; durch Feuerwerk, lärmende Jugendliche oder laute Musik. Vielleicht seien Ruhestörungen in diesem Jahr etwas mehr ins Gewicht gefallen, weil mehr Leute zu Hause waren, mutmasst der Mediensprecher.

Wegen des Coronavirus durften sich im Thurgau auch an Silvester nur zehn Personen treffen. «Einen Anlass mussten wir auflösen, es kam zu zwölf Anzeigen, weil zu viele Personen versammelt waren», sagt Roth.

Sonntag, 3. Januar, 11:34 Uhr

Brand in Trafostation – Aadorf rund drei Stunden ohne Strom



(kapo/lex) Ein Anwohner in Aadorf bemerkte heute Sonntagmorgen, kurz vor 5 Uhr, den Brand in einer Trafostation an der Fohrenbergstrasse und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war die Feuerwehr Aadorf rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Löscharbeiten wurden durch Mitarbeiter des Elektrizitätswerks begleitet.

Als Brandursache steht laut Polizei ein technischer Defekt im Vordergrund.

«Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken», heisst es weiter. Zur Klärung der Brandursache wurde im Auftrag des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau ein Elektrosachverständiger beigezogen. «Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.»

Durch den Brand kam es in Aadorf jedoch für rund drei Stunden zu Stromausfällen.



Samstag, 2. Januar, 11:28 Uhr

Zwei Männer nach Auseinandersetzung in Kreuzlingen verhaftet

(kapo/lex) Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau mussten am Freitag, 1. Januar, kurz nach 14 Uhr zum Bundesasylzentrum ausrücken. Grund war die Meldung über zwei verletzte Personen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wiesen ein 21-jähriger sowie ein 28-jährigen Mann Stich- und Schnittverletzungen auf. «Beide mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Sie wurden nach der ärztlichen Behandlung festgenommen.»

Die Thurgauer Kantonspolizei hat zwei Personen im Bundesasylzentrum nach einer Auseinandersetzung verhaftet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Algeriern kurz zuvor an der Gartenstrasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Einzelheiten zum Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, schreibt die Polizei weiter. «Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung.»

Freitag, 1. Januar

Autofahrer bei Selbstunfall in Amriswil verletzt

(kapo/chs) Ein Autofahrer wurde am Donnerstagabend in Amriswil bei einem Selbstunfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gegen 23.30 Uhr war der Autofahrer auf der Neumühlestrasse in Richtung Zentrum Amriswil unterwegs. Wie die Polizei in ihrer Meldung schreibt, ist das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen rechts von der Strasse abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Der 29-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.



Freitag, 1. Januar, 10:42 Uhr

106 neue Corona-Infektionen, 2 Todesfälle und 8 neue Hospitalisierte