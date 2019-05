THURGAU-TICKER: Internationale Parlamentarische Bodensee-Konferenz besucht Horn +++ Alpenlandsepp gibt in Bürglen seine Dernière

Freitag, 3. Mai, 15:12 Uhr

Regierungsrätin Cornelia Komposch neu im Vorstand der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr

(pd) Die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) besteht aus den in den Kantonen für die Bereiche Militär, Zivilschutz und Feuerwehrwesen zuständigen Regierungsrätinnen und Regierungsräten. Sie koordiniert und behandelt politische, organisatorische, fachliche und finanzielle Fragen, die für die kantonalen Militärbelange, den Zivilschutz und das Feuerwehrwesen als öffentliche Aufgaben der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein von gemeinsamem Interesse sind. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die RK MZF fördert die Zusammenarbeit der Kantone unter sich und mit dem Bund in den entsprechenden Gebieten und unterstützt alle Bemühungen zur Verankerung dieser sicherheitspolitischen Pfeiler in der Bevölkerung.

Regierungsrätin Cornelia Komposch. (Bild: Reto Martin)

Freitag, 3. Mai, 14:22 Uhr

Internationale Parlamentarische Bodensee-Konferenz tagt im Thurgau

(pd) Der Kanton Thurgau hat dieses Jahr den Vorsitz der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz (IPBK) inne und führte am Freitag, 3. Mai, die Frühjahrskonferenz, die 52. Sitzung der IPBK, im Hotel Bad Horn in Horn durch. Das schreibt der Kanton Thurgau in einer Mitteilung. Thematisch ging es um die Fischerei und die Schifffahrt.

Präsidien sowie Vertretungen der Landtage von Baden-Württemberg, Bayern, Liechtenstein und Vorarlberg sowie der Kantonsparlamente von Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich vor dem Hotel Bad Horn, Horn. (Bild: PD)

Freitag, 3. Mai, 13:46 Uhr

Bewegender Moment für Sepp Silberberger

(mte) Am Sonntag steht Sepp Silberberger nach vielen Jahrzehnten zum letzten Mal mit seiner Formation «Alpenland Sepp & Co.» auf der Bühne in Bürglen. Für den Organisator des Alpenland Musikfestivals in Bürglen wird es ein bewegender Moment, seine Musikkarriere zu beenden. Nervös ist er jedoch noch nicht, sagt er im Videointerview.

Freitag, 3. Mai, 12:53 Uhr

Konstanz ruft den Klimanotstand aus

(pd/sko) Der Gemeinderat der Stadt Konstanz hat am Donnerstag, 2. Mai, einstimmig eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands beschlossen. Der Ratsbeschluss geht mit dem Auftrag einher, folgende Massnahmen zur Beschleunigung der Klimaschutzziele zu prüfen und dem Rat erneut zur Beschlussfassung vorgelegt: Klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten, Mobilitätsmanagement für die Gesamtstadt, Energiemanagement für städtische Gebäude, Massnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate im Stadtgebiet, Zielkatalog Stadtwerke Konstanz sowie Ziele im European Energy Award.

In Frauenfeld sammelt ein Komitee derzeit Unterschriften für eine Petition, die vom Stadtrat fordert, ebenfalls den Klimanotstand auszurufen.

Freitag, 3. Mai, 11:52 Uhr

Zwei Briefmarken zum Jubiläum

(shi) Am Wochenende feiern die Seelinie und der Trajektverkehr das 150-Jahr-Jubiläum. Zum Geburtstag gibt’s zwei Briefmarken. Als Sujet dienen eine alte Trajektfähre und eine aktuelle Bodenseefähre. «Die Post und die Seelinie haben vieles gemeinsam, denn beide verbinden Menschen», sagt Bernhard Kallen, Leiter Produktmanagement der Schweizerischen Post.

Zeigen die neuen Marken: Gestalter Willi Spirig und Bernhard Kallen von der Post. (Bild: Sheila Eggmann)

Freitag, 3. Mai, 10:53 Uhr

Autofahrer bleibt auf Gleis stecken

(kapo) Am Donnerstagabend, kurz vor 19.45 Uhr, war ein Autofahrer auf der St. Gallerstrasse von Frauenfeld in Richtung Matzingen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er von der Strasse ab und geriet auf das Bahngleis der Frauenfeld-Wil-Bahn. Nach rund 100 Metern versuchte er Höhe Försterhausstrase ab den Gleisen zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang, da das Fahrzeug stecken blieb. Beim 76-jährigen Autofahrer wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis des Schweizers wurde zu Handen des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Bahnverkehr war bis kurz vor 21.15 Uhr unterbrochen. Es standen Ersatzbusse im Einsatz.

Das Auto blieb zwischen Frauenfeld und Matzingen auf dem Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn stecken (Bild: Kapo TG)

Freitag, 3. Mai, 10:08 Uhr

Neue Stadtschreiberin hat ihr Amt angetreten

(pd) Seit Mittwoch ist Sabrina Gohl im Amt und darf sich nun Stadtschreiberin von Diessenhofen nennen. Im Monat Mai wird sie noch von ihrem Vorgänger Armin Jungi begleitet, der ihr möglichst viel aus seiner Tätigkeit mitgeben wird. Eine erste Nagelprobe steht bereits heute Freitagabend auf dem Programm, wenn die Bevölkerung zur Gemeindeversammlung eingeladen ist. Durfte Sabrina Gohl die letzte Versammlung, gerade eben frisch gewählt, noch als Gast erleben, so heisst es heute Abend bereits in die Tasten greifen und das Protokoll erstellen. «Ciao Armin» dürfte das Motto am Schluss der Versammlung sein, wenn der ehemalige Stadtschreiber von der Gemeindeversammlung offiziell verabschiedet wird. Beim anschliessenden Apéro haben die Stimmbürger Gelegenheit, mit dem abtretenden Stadtschreiber und mit der neuen Stadtschreiberin anzustossen.

Der ehemalige Stadtschreiber und die neue Stadtschreiberin von Diessenhofen: Armin Jungi und Sabrina Gohl (Bild: PD)

Freitag, 3. Mai, 09:35 Uhr

An Grenzen gestossen

(neu) Jörg Heierli aus Bischofszell befindet sich seit 8 Monaten auf einer Velotour, die es in sich hat. Er umrundet Afrika. Momentan ist er in Liberia. «Mich beeindruckt, wie friedlich es in Afrika ist und wie freundlich mich die Einwohner aufnehmen», sagt der 28-Jährige gegenüber fm1 today. «Mir wurde sehr viel gegeben, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wurde», sagt er weiter. In Guinea habe ihn ein Mann in sein Dorf eingeladen, wo er wilde Schimpansen beobachten konnte. In Gambia arbeitete der gelernte Bäcker mehrere Wochen in einer Backstube. «Da waren definitiv viele Highlights dabei», sagt Heierli. Während seiner Reise stiess er aber auch an seine Grenzen. Unter anderem habe er in der Wüste von Mauretanien mehrere Tage Gegen- und Seitenwind gehabt. Ausserdem war er schon mehrmals krank. Sein nächstes Ziel ist die Elfenbeinküste, dann geht es weiter Richtung Süden: «Wenn alles gut läuft, bin ich in sieben Monaten in Kapstadt», sagt Heierli.

Jörg Heierli aus Schweizersholz. (Bild: Reto Martin)

Freitag, 3. Mai, 09:09 Uhr

Stadtrat schiebt «Nette Toiletten» einen Riegel

(mso) Gut ein Dutzend öffentliche Toiletten gibt es in Arbon. Nach Meinung von SP-Parlamentarier Felix Heller (SP) ist das nicht genug, und sie kosten die Steuerzahler zu viel. Das Modell, das ihm vorschwebt, sind sogenannte «Nette Toiletten» in Gastrobetrieben, die entsprechend gekennzeichnet sind und von allen benutzt werden können. Die Wirte erhalten im Gegenzug von der öffentlichen Hand eine Aufwandentschädigung. Für Heller gibt es nur Vorteile: Das Netz öffentlicher Toiletten wäre gross und würde die Stadt relativ wenig kosten. Heute gibt sie für Reinigung und Unterhalt jährlich rund 100'000 Franken aus. Auch Probleme mit Vandalismus gäbe es gemäss Heller weniger. Der Stadtrat kann dem Vorschlag wenig abgewinnen, wie er in seiner Antwort schreibt. «Nette Toiletten» könnten kein Ersatz für öffentliche WC sein, die in Arbon mehrheitlich entlang des Seeuferwegs und der öffentlichen Anlagen zu finden seien. Die Behörde sieht «kein sinnvolles Sparpotenzial» und will von einem Pilotprojekt nichts wissen. Allenfalls könnten sich Gastrobetriebe und Tourismus-Organisationen der Sache annehmen.

Freitag, 3. Mai, 08:44 Uhr

Kolumne Polaroid: Kleiner Fisch vor grossem Sieg

(ar) Nein, dieser Titel ist keinesfalls despektierlich gemeint. Zum einen ist Ueli Fischs Körpergrösse durchaus durchschnittlich. Zum anderen hat sich der Grünliberale kürzlich selber so bezeichnet. Als es am Podium der «Thurgauer Zeitung» zum Öffentlichkeitsgesetz um juristisch kleine Fische ging, sagte der 56-Jährige: «Der kleine Fisch steht hier am Tisch.» Ueli Fisch nimmt sich selber nicht immer ernst, seine Arbeit umso mehr. 2012 wurde er in den Thurgauer Grossen Rat gewählt. Seither rüttelt er an der politischen Behaglichkeit des Kantons, wo er kann. Aktuell kämpft er an vorderster Front für die Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes (der Thurgau ist einer der letzten Kantone ohne ein solches). Wo Fisch auftritt, ist das Debattiertempo meist deutlich über dem Thurgauer Normalhoch. Der Geschäftsführer und Inhaber zweier Textilfirmen ist, bei aller Ostschweizer Nüchternheit, stets erfrischend eloquent und dossiersicher. Als er 2016 für den Regierungsrat kandidierte, unterlag er gegen FDP-Konkurrent Walter Schönholzer. Er sei keinesfalls der schlechtere Kandidat gewesen, hiess es damals an den Thurgauer Stammtischen, nur eben nicht in jener Partei, die im traditionsversessenen Kanton Anspruch auf den Regierungssitz hatte.

Ueli Fisch. (Bild: Andrea Stalder)

Jetzt kandidiert Fisch für den Ständerat. Konkurrent ist SVP-Schwergewicht Köbi Stark. Chancen wird Fisch auch dieses Mal keine haben. Einen Sieg wird Fisch dafür voraussichtlich im Mai feiern: Der Kampf um das Öffentlichkeitsgesetz ist praktisch entschieden, ein Ja so gut wie sicher. Die Thurgauer Grünliberalen haben zudem gute Aussichten, einen Nationalratssitz zu holen. So oder so: Fisch wird weiter an der politischen Behaglichkeit des Apfelkantons rütteln.

Freitag, 3. Mai, 07:47 Uhr

NOK-Gründungsvertrag soll abgelöst werden

(pd) Der seit 1914 bestehende Vertrag der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) entspricht nicht mehr dem heutigen Marktumfeld. Er soll deshalb abgelöst und durch einen Aktionärbindungsvertrag, eine Eignerstrategie und durch neue Statuten ersetzt werden. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat der Aufhebung des NOK-Gründungsvertrags zugestimmt und einen Bericht dazu an den Grossen Rat verabschiedet, wie das Departement für Inneres und Volkswirschaft und die EKT mitteilen.

Das EKT-Unterwerk in Weinfelden. (Bild: Donato Caspari)

Donnerstag, 2. Mai, 19:32 Uhr

Erster offizieller Arbeitstag

(meg) Am Donnerstagmorgen hat Seraina Perini, die neue Schulpräsidentin von Kreuzlingen, ihre Arbeit aufgenommen. Bei der Amtsübergabe waren auch die beiden Vizeschulpräsidenten, Michael Thurau (Sek) und Markus Blättler (Primar) anwesend. Seraina Perini hat sich bereits während der letzten Wochen stundenweise in den neuen Job eingearbeitet. Sie hat als Zuhörerin an Sitzungen teilgenommen und Gespräche mit Mitarbeitern geführt. Ein prioritäres Anliegen ist für sie nun die Überprüfung der Organisation der Schulverwaltung. In den Bereichen Bau und IT brauche es eine Professionalisierung.

Donnerstag, 2. Mai, 18:44 Uhr

Leserbild des Tages

(pd) Dieser Waldkauz ist Leserfotograf Peter Pfister auf dem Seerücken vor die Linse gelaufen. «Der Kauz möchte diese Stelle geheimhalten», schreibt Pfister dazu.

Kamerascheu ist der Waldkauz nicht. (Bild: Peter Pfister)

Donnerstag, 2. Mai, 18:25 Uhr

FDP feiert Wahlauftakt in Romanshorn

(pd) Rund 300 Thurgauerinnen und Thurgauer sind der Einladung der FDP am 1. Mai gefolgt und haben im Romanshorner Hafen einen frühlingshaft «bewegten» Wahlauftakt gefeiert. Fraktionspräsident Anders Stokholm verlas das Manifest der Freisinnigen und erklärte dieses zum Wahlversprechen für die Nationalratswahlen: «Wir treiben den Fortschritt voran, nachhaltig sowohl was die Wirtschaft, die Gesellschaft als auch die Ökologie betrifft», lautete der zentrale Satz der Erklärung gemäss einer Medienmitteilung.

Die FDP beim Wahlauftakt im Romanshorner Hafen. (Bild: Donato Caspari)

Donnerstag, 2. Mai, 17:55 Uhr

Nachts mit Solarstrom unterwegs

(msi) Die Hugelshofer Gruppe in Frauenfeld hat den ersten vollelektrischen 40-Tonnen Sattelzugmaschine in Betrieb genommen. Nachdem bisher zwar verschiedene Hersteller elektrisch betriebene Lastwagen im Bereich von 26 Tonnen Gesamtgewicht anbieten, hat man mit der MAN Truck & Bus Schweiz AG einen Partner gefunden, um das Projekt eines 40-Tonners umzusetzen. Die Anforderung für 40 Tonnen Gesamtgewicht ergibt sich aus der Kunden- und Güterstruktur.

Pilotprojekt im Transportgeschäft: Der elektrische 40-Tönner hat den Betrieb aufgenommen. (Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 1. Mai 2019))

Donnerstag, 2. Mai, 17:18 Uhr

Umweltfreundliche Boliden

(st) Das traditionelle Seifenkistenrennen lockte am Mittwoch viele Fahrer und Zuschauer in die Altstadt von Bischofszell.

Eine Seifenkiste unterwegs durchs Städtchen. (Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer)

Donnerstag, 2. Mai, 16:47 Uhr

Kinder jagen den Ball

(pd) 1450 Kinder, 200 Jugileiter, 100 Schiedsrichter, 40 Helfer und zahlreiche Zuschauer strömten am 1. Mai auf die Sportanlagen Auholz in Sulgen an den vom STV Hauptwil-Gottshaus und MTV Gottshaus unterstützt vom Thurgauer Turnverband organisierten kantonalen Jugendspieltag Jägerball.

Die Kinder geben vollen Einsatz beim Spiel. (Bild: PD)

Donnerstag, 2. Mai, 15:55 Uhr

Speed-Dating für Unternehmer

(man) Am Donnerstag findet im Pentorama in Amriswil noch bis 19 Uhr die Tischmesse Thurgau statt. Gewerbetreibende aus dem ganzen Kanton stellen sich und ihre Produkte auf nur einem Tisch vor. Der Anlass dient auch als Netzwerk zwischen den einzelnen Teilnehmern, die sich an diesem Tag ungezwungen austauschen können.

In Blick ins Pentorama zur Tischmesse Thurgau. (Bild: Manuel Nagel)

Donnerstag, 2. Mai, 15:21 Uhr

Ausweitung der Murg-Auen-Brücke läuft

(lom) Die Sanierungsarbeiten an der Brücke zum Murg-Auen-Park in Frauenfeld gehen voran. Das 300'000 Franken teure Bauwerk wurde Mitte Januar letzten Jahres an die Firma Herzog vergeben. Bis Ende Oktober 2018 geschah nicht viel. Die Angelegenheit habe sich wegen des Rodungsgesuches zweier Birken in die Länge gezogen, hatte Stadtbaumeister Christoph Helbling gemeint.

Die Bauarbeiten an der Murg-Auen-Brücke. (Bild: Lorraine Mäder)

Die Bäume sind forstrechtlich gesehen Teil eines Waldes, weswegen es eine Bewilligung brauchte, die Birken zu roden. Inzwischen sind die Bauarbeiten fortgeschritten, und man kann die neue Brücke bereits erkennen.

Donnerstag, 2. Mai, 14:59 Uhr

Polizei sucht nach Überholmanöver Zeugen

(kapo) Nach einem Überholmanöver am Donnerstagmorgen in Salmsach sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen. Gegen 7 Uhr war ein 32-jähriger Autofahrer auf der Fehlwiesstrasse von Amriswil in Richtung Salmsach unterwegs. Bei der Verzweigung mit der Grundholzstrasse bog vor ihm ein Traktor ein. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau versuchte daraufhin ein 19-jähriger Autofahrer die beiden Fahrzeuge zu überholen, musste sich aber infolge Gegenverkehr wieder hinter dem Auto des 32-Jährigen einreihen.

Anschliessend kam es zwischen den beiden Autofahrern zu gegenseitigen Provokationen, Überholmanövern und dabei zu einer seitlichen Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Da die Aussagen der beiden Beteiligten stark voneinander abweichen, sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen.

Personen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuge, einem weissen Ford und einem grauen Renault, machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.

Donnerstag, 2. Mai, 14:43 Uhr

Fotografenbild des Tages

(lsf) In Kesswil wachsen einheimische Wildstauden heran. Hans Germann, Produktionsleiter der Roth Pflanzen AG, zeigt die starken Wurzeln einer dieses Jahr gezogenen Pflanze. Der Thurgauer Gärtnerverband will dazu beitragen, dass in unseren Gärten wieder mehr einheimische und für Insekten nützliche Pflanzen wachsen.

Einheimische Wildstaude in Kesswil. (Bild: Andrea Stalder)

In einer eigens produzierten Broschüre sind 50 Thurgauer Wildstauden aufgeführt: unter anderem mit einer Beschreibung, der Anforderungen an den Boden und den Nutzen für die Insektenwelt. Bei acht Gärtnereien sind die Broschüre und die Thurgauer Wildstauden erhältlich. Hier gibt es eine Leseprobe als pdf.

Donnerstag, 2. Mai, 14:20 Uhr

Kreuzlinger Gymnasiast gewinnt Gold

(jab) Früh übt sich. Der 18-jährige Jeremy Feusi bestätigt dieses Sprichwort: Schon seit Kindesbeinen hat sich der Kreuzlinger Gymnasiast für naturwissenschaftliche Fragen fasziniert: «Ich fragte mich immer, wie diese Vielfalt von Lebewesen entstanden ist.» Der junge Mann aus Weinfelden will den Dingen auf den Grund gehen. Früher beobachtete er Vögel. Auch heute noch, wenn es die Zeit erlaubt. Doch Jeremy Feusi ist eingespannt: Er bereitet sich auf die internationale Biologie-Olympiade im Juli in Ungarn vor.

Jeremy Feusi mit seinen drei Biologielehrern. (Bild: Andrea Stalder)

Donnerstag, 2. Mai, 14:02 Uhr

46-Jährige mit 1,6 Promille im Blut unterwegs

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am späten Mittwochabend in Amriswil eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 22.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer der Kantonalen Notrufzentrale, dass eine Autofahrerin in unsicherer Fahrweise in Amriswil in Richtung Bahnhof unterwegs sei. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte die Frau kurz darauf an der Neumühlestrasse kontrollieren. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Führerausweis der 46-jährigen Schweizerin wurde zu Handen des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Donnerstag, 2. Mai, 13:29 Uhr

Kaum Verlust dank Steuerertrag

Kirchenpräsident Stefan Kormann. (Bild: PD)

(pd) Die Evangelische Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen schliesst die Rechnung 2018 mit einem Verlust von lediglich 9'600 Franken, budgetiert war ein Defizit von 87'000 Franken. Wesentlich bessere Steuereinnahmen führten zu diesem Ergebnis.

Donnerstag, 2. Mai, 12:02 Uhr

Grabenstrasse bleibt weiterhin gesperrt

(sko) Über zwei Jahre dauerten die Grobarbeiten rund ums Geschäftshaus an der Grabenstrasse 7/9 in Frauenfeld. Am Donnerstagvormittag demontierten Bauarbeiter den roten Kran. Die Strassensperrung an der Grabenstrasse dauert indes noch bis Ende Sommer an, wie es beim städtischen Tiefbauamt heisst.

Bauarbeiter montieren den imposanten Kran an der Grabenstrasse ab. (Bild: Samuel Koch)

Donnerstag, 2. Mai, 11:25 Uhr

Kantonspolizei sucht nach Brand Zeugen

(kapo) Am Mittwochabend kam es in einem Waldstück in Diessenhofen zu einem Brand. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Gegen 18 Uhr bemerkte ein Passant schwarzer Rauch beim Waldsofa «Ratzenhüsli» und schlug Alarm. Die Stützpunktfeuerwehr Diessenhofen rückte mit rund 20 Einsatzkräften aus und konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die genaue Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Personen, die sich am Mittwoch beim Waldsofa aufgehalten haben oder Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Diessenhofen unter 058 345 28 00 zu melden.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. (Bild: Kapo TG)

Donnerstag, 2. Mai, 10:49 Uhr

Vorbereitungen für die Eishockey-Nati laufen

Am Samstag gilt es für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ernst im letzten Testspiel vor der WM. In der Güttingersreuti in Weinfelden treffen die Männer von Coach Patrick Fischer auf Lettland. Für das Spiel müssen in der Eishalle sämtliche Werbungen ersetzt werden, wie Betriebsleiter Karl Fink im Video erklärt.

Donnerstag, 2. Mai, 10:20 Uhr

(pd) Der Regierungsrat hat den Tarifvertrag zwischen den Clienia Littenheid AG und der CSS Kranken-Versicherung AG sowie den Versicherern der CSS-Gruppe genehmigt. Der Vertrag betrifft die Abgeltung stationärer Leistungen der Psychiatrie durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung und gemäss Leistungsauftrag der geltenden Thurgauer Spitalliste 2012 Psychiatrie, heisst es in einer Mitteilung.

Der Basispreis für die stationäre Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie beträgt demnach rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 685 Franken. Auch den Tarifvertrag der Clienia Littenheid AG und der tarifsuisse AG sowie den dieser angeschlossenen Versicherern zur gleichen Leistung hat der Regierungsrat genehmigt. In diesem Vertrag beträgt der Basispreis 679 Franken.

Die Clienia Littenheid AG, die Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, in Littenheid bei Sirnach. (Bild: PD)

Donnerstag, 2. Mai, 09:48 Uhr

50 Gramm Haschisch

(kapo) Bei einer Kontrolle im Durchgangsheim für Asylsuchende am Mittwoch in Matzingen stellte die Kantonspolizei Thurgau Drogen sicher. Zwei Personen wurden verhaftet.

Bei der Kontrolle um 8 Uhr an der Frauenfelderstrasse wurden diverse Personen überprüft. Dabei stellte die Kantonspolizei Thurgau rund 50 Gramm Haschisch sicher. Zudem konnten die Einsatzkräfte zwei Algerier, im Alter von 26 und 44 Jahren, festnehmen, die zur Verhaftung ausgeschrieben waren.

Donnerstag, 2. Mai, 08:28 Uhr

Im Rekrutenspiel erstmals stechen lassen

(pd) Zwei blutige Jubiläen: Am Montag durfte der Blutspendedienst des Kantonsspitals Frauenfeld (KSF) zwei Spender ehren, die beide zum 100. Mal Blut gespendet haben. Es sind dies Walter Moser aus Uesslingen und Peter Looser aus Felben. Beide haben in der Rekrutenschule mit dem Blutspenden begonnen. Wie es in der Medienmitteilung heisst, waren Moser und Looser für den Blutspendedienst während vieler Jahre sozusagen jederzeit verfügbar. Dies war besonders wichtig, wenn Blut ihrer Blutgruppe knapp vorhanden war. «Das ist eine stolze Leistung und nur möglich, wenn die Gesundheit mitspielt. Wir gratulieren den beiden Spendern herzlich und hoffen natürlich, dass noch ein paar Spenden dazukommen», schreibt der KSF-Blutspendedienst. Man habe viele treue Spender, ohne diese wäre die Blutversorgung nicht gewährleistet. Selbstverständlich sei man aber auch auf neue junge Spender angewiesen, da es immer wieder vorkomme, dass langjährige Spender aus alters- oder krankheitsbedingten Gründen aufhören müssten.

Die beiden Jubilare Walter Moser und Peter Looser. (Bild: PD)

Donnerstag, 2. Mai, 07:51 Uhr

Rummel um Person

(gbo) «Ich spiele auch sehr gerne an Geburtstags- oder Familienfesten», sagt Nicolas Senn im Interview mit «TV Star». Viele würden das Gefühl haben, dass der 29-jährige Musiker nur noch im Fernsehen und an Grossanlässen auftrete. Denn der Romanshorner ist keine unbekannte Person mehr. Wenn er mit seinen Freunden an die Olma gehe, gebe es immer Personen, die ihn ansprächen. Damit sie dann weitergehen könnten, riefen seine Freunde meist: «Nein er ist es nicht – es ist nur sein Bruder.» Für die Neugier habe er Verständnis. Auch für das Interesse der Medien, denn er selbst lese gerne die Geschichten in den «Heftli». Und wenn der Musiker es wieder einmal in die Gerüchtespalte schafft. «Das geniesse ich sogar manchmal.»

Nicolas Senn. (Bild: PD)

Donnerstag, 2. Mai, 07:21 Uhr

Martin übernimmt Aufgaben seines Vorgängers

(mso) Fast alles ändert ab dem 1. Juni im Stadtrat von Romanshorn. Sieben der neun Mitglieder sind neu. Einzige Konstante neben einer dreiköpfigen Frauenvertretung und Stadtschreiberin Bettina Beck sind Peter Eberle (parteilos) und Melanie Zellweger (SVP), die seit 28 beziehungsweise fünf Jahren dabei sind und ihre Ressorts wie gewünscht behalten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Eberle kümmert sich weiter ums Soziale und Zellweger um Ordnung und Sicherheit.

Der neue Stadtrat: Tamara Wiedermann-Gambarte, Ursula Bernhardt, Stadtschreiberin Bettina Beck, Peter Eberle, Philipp Gemperle, Stadtpräsident Roger Martin, Melanie Zellweger, Roman Imhof, Christian Zanetti und Dominik Reis. (Bild: PD)

Mittwoch, 1. Mai, 18:47 Uhr

Forderung nach neuen Mehrheiten

(me) Gegen 200 Teilnehmer sind aus allen Gegenden des Thurgaus haben an der 1.-Mai-Feier im Seeparksaal in Arbon teilgenommen. Kämpferische Reden würzten das gemeinsame Mittagessen. OK-Präsident Didi Feuerle kritisierte: «Wir sind immer am Abwehren, dass es nicht schlechter wird.» Nationalrätin Edith Graf-Litscher forderte in ihrer Rede deshalb einen Richtungswechsel. Es brauche im eidgenössischen Parlament neue Mehrheiten. In Bern dürfe nicht mehr «aus dem Elfenbeinturm politisiert» werden. Sie forderte mehr Bewusstsein für die Auswirkungen auf die Menschen.

Edith Graf-Litscher bei ihrer Ansprache. (Bild: Ralph Ribi)

Mittwoch, 1. Mai, 18:33 Uhr

Jungfreisinnige mit eigener Liste

(pd) Die Jungfreisinnigen Thurgau haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen nominiert und vorgestellt. Sie treten laut Mitteilung mit einer unabhängigen Liste an. Unter dem Motto «Mehr Freiheit – weniger Staat!» bewerben sich sechs Jungpolitiker um einen Sitz in Bern: Lukas Weinhappl, Nazmije Ismaili, Marc Gruber, Dario Zimmermann, Cyrill Schöni und Ramon Weber.

Mittwoch, 1. Mai, 18:22 Uhr

Baudirektorin Haag kann Entscheid nachvollziehen

(lsf) Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag kann den Entscheid der Verkehrskommission des Ständerats nachvollziehen, womit die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) erneut ausgebremst wird. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt sie: «Das Bundesamt für Strassen kennt das Dossier zur BTS noch nicht.» Vergangene Woche gab sie bekannt, dass der Kanton die Projektunterlagen diesen Sommer dem Bund übergeben wird. Die Baudirektorin betont aber, dass beim Kanton und damit bei den bisher Verantwortlichen «sowohl die Kosten als auch der Inhalt des Projekts klar sind».

Mittwoch, 1. Mai, 18:07 Uhr

Fotografenbild des Tages

(mso) Am 1. Mai hat die Firma Möhl neben dem neuen Mosterei- und Brennereimuseum (MoMö) in Arbon auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern einen Obstgarten mit Wildbienen-Paradies eröffnet. Unter anderem ein Spielplatz soll den Ort zu einer Begegnungszone machen.

Ein Blick in den Obstgarten mit Wildbienen-Paradies und Rutschbahn. (Bild: Donato Caspari)

Mittwoch, 1. Mai, 17:34 Uhr

Wake Park nimmt Finanzierungshürde

(mso) Der Wasserskiclub Romanshorn kann den Lift noch in diesem Jahr installieren. Bei der Sammelaktion über eine Crowdfunding-Plattform kamen die nötigen 30'000 Franken zusammen. Unterstützung erhielt die Initianten auch vom Trägerverein des Kantonalturnfestes, der einen Teil des Gewinnes spendete.

Wakeboard-Spektakel «Roughriderscup» in Romanshorn. (Bild: Andrea Stalder, Juli 2017)

Mittwoch, 1. Mai, 17:11 Uhr

Jugendtreff befindet sich auf Kurs

(kli) Nach drei Abgängen hat sich der Jugentreff-Vorstand in Aadorf neu zusammengesetzt. An seiner ersten Jahresversammlung weiss der neue Präsident Philipp Reininghaus viel positives zu berichten.

Die langjährigen Jugendtreff-Vorstandsmitglieder Daniela Specker und Sabina Peter Köstli wurden an der Jahresversammlung verabschiedet. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Mittwoch, 1. Mai, 16:48 Uhr

0,5-Promillegrenze für Böötler aufgehoben

(sda) Der Bundesrat hebt die Promillegrenze für Gummibootfahrer per Anfang 2020 auf. Die Freizeitkapitäne unterstehen aber weiterhin der gesetzlichen Vorgabe, dass das Boot nur von fahrtüchtigen Personen gesteuert werden darf. Die 0,5-Promillegrenze für Fahrer von Sport- und Freizeitschiffen war erst im Februar 2014 eingeführt worden.

Zwei Frauen auf dem Weg zum Rhein in Stein am Rhein. (Bild: Benjamin Manser, 8. Juli 2017)



Mit dieser Änderung gilt im Schiffsverkehr seither derselbe Alkoholgrenzwert wie im Strassenverkehr. Nun hat der Bundesrat entschieden, die alte Praxis wiedereinzuführen - unter anderem wegen der aufwendigen Kontrollen. Trotz einiger Kritik in der Vernehmlassung setzt die Regierung das Vorhaben nun telquel um.

Mittwoch, 1. Mai, 16:18 Uhr

Was lange währt, kommt endlich gut

(clk/sko) Am 2. Mai geht die neue Migros-Filiale an der Frauenfelderstrasse in Matzingen nach über zweijähriger Verzögerung unter anderem wegen des Konkurrenten Coop, der direkt nebenan eine Tankstelle mit Shop betreibt, auf.

Ein Check zur neuen Filiale: Gemeindepräsident Walter Hugentobler wird von Migros-Vertreter Giancarlo Gelsomino beschenkt. (Bild: Claudia Koch)

Den Check der Betreiber für die gute Zusammenarbeit reichte Gemeindepräsident Walter Hugentobler zwecks Jugendförderung an die Musik Stettfurt-Matzingen weiter.

Mittwoch, 1. Mai, 15:53 Uhr

Mitwirken beim Gestaltungsplan

(pd) Zum Gestaltungsplan Stadtmitte findet am Dienstag, 14.Mai, um 20 Uhr im Schloss Arbon im ehemaligen Restaurant eine Infoveranstaltung statt. Das Areal Stadtmitte ist Bestandteil des Richtplans «Entwicklung Saurer WerkZwei». Das Baufeld1 umfasst den Bearbeitungsperimeter für den Gestaltungsplan Stadtmitte 2020. Gemäss Mitteilung der Stadt wird eine Nutzung von rund 20 Prozent Wohnen, 30 Prozent Arbeiten sowie 50 Prozent Verkauf und spezielle Nutzungen angestrebt.

Das kantonale Amt für Raumentwicklung hat den Gestaltungsplan einer Vorprüfung unterzogen. Vom Freitag, 17. Mai bis am Mittwoch, 5. Juni, läuft dann die öffentliche Mitwirkung, bei der sich Betroffene sowie weitere Interessierte einbringen können. Die relevanten Dokumente sind innerhalb der Mitwirkungsfrist bei der Abteilung Bau einsehbar und finden sich auch auf www.arbon.ch, im Bereich Stadtentwicklung unter «Gestaltungspläne».

Mittwoch, 1. Mai, 14:56 Uhr

Leserbild des Tages

Wer findet ein vierblättriges Kleeblatt und damit einen Glücksbringer? Dieser Schnappschuss glückte TZ-Leserin Eveline Stutz aus Engelswilen. «Grüsse aus dem Wald», schreibt sie dazu.

Klee mitten im Wald. (Bild: Eveline Stutz)

Mittwoch, 1. Mai, 14:21 Uhr

Schüler lernen von OL-Profiathleten

(at) Rund 120 Sekundarschüler haben am Dienstagnachmittag ungeduldig vor dem Eingang des Sekundarschulhauses Hüttwilen darauf gewartet, dass sie im praktischen Training im Orientierungslauf (OL) von den vier besten ihres Faches einen Nachmittag lang unterrichtet werden. Aus der OL-Elite anwesend waren gleich zwei Gebrüderpaare, einerseits Andreas und Matthias Kyburz, andererseits die Eschliker Brüder Martin und Daniel Hubmann. «Sie alle haben zusammen über 50 Medaillen gewonnen und sind Welt- und Europameister im OL», stellte der Initiant und Sekundarlehrer Heinz Stuber die Topathleten vor.



Martin Hubmann erklärt den Teilnehmern auf der Karte, welche Route die schnellste ist. (Bild: Andreas Taverner)

Mittwoch, 1. Mai, 13:42 Uhr

Wie die Bahn am See ins Rollen kam

Lange fristete sie ein Schattendasein als Nebenlinie, verhöhnt als «Dachrinne am Schweizerhaus». Am 4. und 5. Mai wird nun die 1869 eröffnete Bahnstrecke von Rorschach über Romanshorn bis Kreuzlingen Hafen nach Konstanz 150 Jahre alt. Der Blick zurück auf zwei Erfolgsgeschichten, die an der Seelinie entstanden.

Die Strecke Rorschach-Romanshorn wurde 1869 eröffnet; die Strecke Romanshorn-Kreuzlingen Hafen-Konstanz dann 1871, zwei Jahre später. Heute nutzen Touristen und Pendler die von der Regionalbahn Thurbo betriebene Strecke fleissig.

Mittwoch, 1. Mai, 13:17 Uhr

E-Bike-Fahrer verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen wurde am Mittwoch ein E-Bike-Fahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Ein 66-jähriger Autofahrer war kurz nach 14 Uhr auf der Remisbergstrasse in Richtung Remisbergkreisel unterwegs. Als er in den Kreisel einfahren wollte, übersah er gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau einen E-Bike-Fahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde der 32-jährige Mann mittelschwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Mittwoch, 1. Mai, 12:20 Uhr

Kanton soll bei Gynäkologie handeln

(lsf) Hebammen wollen, dass das Geburtshaus St. Gallen auf die Thurgauer Spitalliste kommen. «Alle Thurgauer Familien sollen frei entscheiden können, wo ihr Kind zur Welt kommt. Und das nicht erst in drei oder vier Jahren», sagt Andrea Weber, Präsidentin des Vereins Thurgauer Hebammen.

Mittwoch, 1. Mai, 11:37 Uhr

Autofahrer wegen Marihuana fahrunfähig unterwegs

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag in Sulgen zwei nicht fahrfähige Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Autofahrers auf der Romanshornerstrasse kurz vor 11 Uhr konnten die Polizisten im Fahrzeug Marihuana sicherstellen. Zudem beurteilten die Einsatzkräfte den Ungaren als nicht fahrfähig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Kurz vor 14 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau einen 36-jährigen Autofahrer auf der Romanshornerstrasse. Der Lenker gab gegenüber den Polizisten an, dass er vor der Fahrt noch Marihuana konsumierte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde beim Türken eine Blut- und Urinprobe durchgeführt. Die beiden Autofahrer mussten ihren Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgeben.



Mittwoch, 1. Mai, 10:45 Uhr

Nach Sekundenschlaf in Mittelleitplanke geprallt

(kapo) Eine Autofahrerin verursachte am Dienstagabend auf der Autobahn A1 bei Wängi einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Die 19-jährige Autofahrerin war kurz vor 18.45 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, dass sie während der Fahrt kurz eingenickt und daraufhin in die Mittelleitplanke geprallt sei. Das Fahrzeug kam nach der Kollision auf der Überholspur zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.



Beim Unfall blieb die Lenkerin unverletzt. (Bild: Kapo TG)

Mittwoch, 1. Mai, 09:56 Uhr

Neue Vize-Präsidentin für die BDP Thurgau

(pd) An der Jahresversammlung der BDP Thurgau haben die Mitglieder einstimmig Karin Peter zur Vize-Präsidentin gewählt. Die Präsidentin der KMU-Frauen Thurgau engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der Bürgerlich-demokratischen Partei BDP und wird im Herbst auch für den Nationalrat kandidieren.

Karin Peter. (Bild: PD)

Mittwoch, 1. Mai, 08:54 Uhr

Schweizer Eishockeyaner gastieren in Weinfelden

(mat) In dieser Woche trainiert das Schweizer WM-Kader samt NHL-Söldner in der Güttingersreuti in Weinfelden. Patrick Bloch, Geschäftsführer des HC Thurgau und designierter CEO von Swiss Ice Hockey, freut sich über das Geschenk. Im Hintergrund gibt es aber auch viel zu tun.

Auch der Ostschweizer NHL-Star Kevin Fiala trainiert in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Nationalcoach Patrick Fischer beobachtet das Geschehen auf dem Eis. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Hoteldirektor Alexandre Spatz begrüsst die Eishockey Nationalmannschaft bei sich im Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder So nächtigen die Hockey Cracks. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder In diesem Raum erklärt Trainer Patrick Fischer seine Strategie. Bild: Andrea Stalder Ort der Entspannung: der Indoor-Pool. Bild: Andrea Stalder 27 Bilder Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft trainiert, isst und schläft im Thurgau

Dienstag, 30. April, 19:20 Uhr

Thurgauer Regierung empfängt Norbert Riedel

(sme) Am Dienstag empfing die Thurgauer Regierung den Deutschen Botschafter Norbert Riedel. Dabei wurden Themen wie Rahmenabkommen, Fluglärm, Einkaufstourismus und der Grenzkonflikt im Tägermoos angesprochen. Riedel vertritt die Anliegen des Deutschen Staates und 309'000 Deutsche Staatsangehörige, die in der Schweiz leben.

Dienstag, 30. April, 18:43 Uhr

Leserbild des Tages

(mus) Einen speziellen Augenblick hat Beat Krähemann aus Wängi festgehalten. Diese Pusteblume oberhalb von Aadorf wird dank der Sonne zu einer leuchtenden Laterne.

Die Sonne strahlt durch die Pusteblume. (Bild: Beat Krähemann)

Die TZ-Redaktion freut sich immer über die zugesandten Leserbilder. Weil wir diese Fotos über den Abdruck hinaus ausstellen und prämieren, ist es uns ein grosses Anliegen, eine thematisch noch grössere Auswahl präsentieren zu können. Gerne begrüssen wir noch mehr Sujets mit Menschen und szenischen Augenblicken. Sie können uns Ihre Leserfotos jederzeit an leserbriefe@thurgauerzeitung.ch schicken.

Dienstag, 30. April, 18:20 Uhr

Stadtbiber gesichtet

(seb.) Ein Journalist der «Thurgauer Zeitung» staunte nicht schlecht, als er am Montagabend der Murg entlang im Frauenfelder Lindenpark spazierte. Um 20.35 Uhr sah er im Wasser etwas schwimmen. Aktiv. Flussabwärts. Eine Ente? Nein? Ein PET-Flasche? Eher nicht. Oder doch ein Tier? Bei näherer Betrachtung entpuppte sich das schwimmende Objekt als Nagetier mit braunem Fell. Vermutlich gar als einen Biber. Der Journalist fühlte sich an eine klare Novembernacht im Jahr 2017 erinnert, als er – damals im Gras –ebenfalls einen Biber fotografieren konnte. Damals schickte er das Bild des Nagetiers dem Naturmuseum Thurgau. Von dort kam die Bestätigung: Es handle sich ziemlich sicher um einen Biber. Der Ort der Sichtung nährte die Vermutung. So wurde bereits 2015 einen Biber im Bereich des Lindenparks gesichtet. Abwegig ist das nicht. So zählt der Thurgau schätzungsweise 500 Biber.

Als der Biber nun am Montag den fotografierenden Journalisten bemerkte, tauchte er in die Murg ein. Dabei spritze Wasser in die Luft, wie wenn ein schwerer Stein ins Fliessgewässer geworfen worden wäre. Daraufhin machte auch der Journalist machte einen Satz in die Luft - allerdings vor Schrecken. Dieser klang schnell wieder ab und wich der Freude über die neuerliche Sichtung.

Das Beweisfoto des Bibers in der Murg bei Frauenfeld. (Bild: Sebastian Keller)

Dienstag, 30. April, 17:20 Uhr

Neue Rektorin der Kanti Frauenfeld heisst Roth

(pd) Chantal Roth ist auf den 1. August 2019 zur Rektorin der Kantonsschule Frauenfeld ernannt worden. Sie folgt damit auf Hanspeter Hitz, der per Ende März zurückgetreten ist und in Pension geht.

Chantal Roth wird per 1. August 2019 neue Rektorin der Kanti Frauenfeld. (Bild: PD)

Die 45-jährige Chantal Roth ist Gymnasiallehrerin für Französisch und Deutsch und seit 2003 als Prorektorin der Kantonsschule Romanshorn Mitglied der Schulleitung. Während ihrer Zeit als Prorektorin war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig, teilt das Amt für Mittel- und Hochschulen mit. Zunächst leitete sie die Diplommittelschule, die sie dann in die Fachmittelschule überführte. Später übernahm sie die Rekrutierung, Anstellung und Betreuung von Lehrpersonen sowie die Kommunikation und wirkte mit bei der Schulentwicklung. Chantal Roth ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Herdern.

Dienstag, 30. April, 17:02 Uhr

Mikro-Galerie in der alten Telefonkabine

(mte) In Weinfelden entsteht in einer ausrangierten Telefonkabine beim Thurgauerhof eine Mikro-Galerie. Die Idee zur sogenannten Kunstkabine hatte die Künstlerin Elsbeth Harling. Am Freitag wird die Kabine eingeweiht, danach sollen sich dort alle zwei Monate andere Künstler mit ihren Arbeiten präsentieren können.

Dienstag, 30. April, 16:17 Uhr

80 Kilo Fleisch über Landesgrenzen geschmuggelt

(lsf) Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat in den vergangenen Wochen mehrere Personen angehalten, die grössere Mengen an unverzollten Lebensmitteln in die Schweiz schmuggeln wollten. Auch im Thurgau konnte ein Versuch verhindert werden.

Ein 54-jähriger Schweizer wurde kurz nach dem Grenzübergang Tägerwilen angehalten und kontrolliert. Die Zoll-Mitarbeitenden fanden in seinem Fahrzeug 80 Kilogramm Fleisch, 50 Kilogramm Teigwaren, 30 Kilogramm Käseprodukte, 22 Liter Olivenöl sowie je 8 Kilogramm Tomaten und Artischocken. Sämtliche Lebensmittel waren unverzollt und wurden eingezogen. Der Mann muss die hinterzogenen Abgaben nachbezahlen und mit einer Busse bis zu mehreren Tausend Franken rechnen.

Die von den Zollbehörden beschlagnahmten Lebensmittel. (Bild: PD)

Dienstag, 30. April, 15:42 Uhr

OK fürs Kantonale Schwingfest am 5. Mai ist auf Kurs

(sko) Lange überlegen muss OK-Präsident Walter Lanz nicht, wenn er seinen Favoriten für den bevorstehenden 114. Kantonalschwinget nennen muss. «Sämi Giger, das wäre schon sehr schön», kommt er beinahe ins Schwärmen. Aber auch nebst dem Kronfavoriten aus Ottoberg treten diesen Sonntag, 5. Mai, insgesamt 13 eidgenössische und Dutzende weitere Schwinger ins Sägemehl inmitten der Schwingarena auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld – zwischen Turnfabrik und Kunsteisbahn.

Die Tribünen für den Grossteil der rund 4000 Besucher stehen. Am Dienstag haben die Helfer des Zivilschutzes unter der Anleitung der Bauverantwortlichen Dani Gubler und Stefan Fiechter die letzten Stühle montiert sowie das Raclette- und Weinzelt aufgebaut. Am Mittwoch wird das Sägemehl angeliefert, das von Helfern verteilt und bis am Sonntag mit Blachen abgedeckt wird. «Wir sind auf Kurs», meint Walter Lanz zum organisatorischen Zwischenstand.

OK-Präsident Walter Lanz (Mitte) sowie die beiden Bauverantwortlichen Stefan Fiechter und Dani Gubler in der Schwingarena. (Bild: Samuel Koch)

Dienstag, 30. April, 15:07 Uhr

Fotografenbild des Tages

(shi) Immer diese Katzen: Das Altersheim-Büsi Luana liegt, wie kann es anders sein, in einem frisch bezogenen Bett. Entdeckt haben wir sie auf einem Rechercheausflug im Alterszentrum Kreuzlingen.

Altersheim-Katze Luana blickt in die Linse der TZ-Fotografin. (Bild: Andrea Stalder)

Dienstag, 30. April,14:32 Uhr

Sozialhilfe im Hinterthurgau kostet weniger

(kuo) Die Gemeinde Fischingen verschickt in diesen Tagen die Botschaft für die Rechnungsgemeindeversammlung vom 23. Mai. Wie andernorts auch, kann der Fischinger Gemeinderat vermelden, dass die Rechnung 2018 wesentlich besser als budgetiert abgeschlossen hat. War einst ein Überschuss von 259'000 Franken vorgesehen, stehen nun gar 805'000 Franken unterm Strich.

Die Gemeinde Fischingen und das Kloser aus der Vogelperspektive. (Bild: Reto Martin)

«Im Wesentlichen trugen folgende Umstände zum Ergebnis bei», schreibt der Gemeinderat in den aktuellen Gemeindenachrichten, «ein Minderaufwand in der Sozialhilfe, Mehrerträge im Bereich Allgemeine Gemeindesteuern sowie ein Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern.» Ziemlich genau beim Budget landete hingegen die letztjährige Investitionsrechnung: Vorgesehen waren hier 1,17 Millionen Franken, nun schliesst die Rechnung mit Nettoinvestitionen von 1,07 Millionen Franken.

Dienstag, 30. April, 13:55 Uhr

Bachelorette-Kandidat aus Felben ersingt sich Rose

(shi) «Ich werde die Bachelorette umhauen, weil ich so schlagfertig bin», sagt Rico Giger. Der K1-Kämpfer aus Felben ist Kandidat bei der TV-Kuppelshow «Die Bachelorette». In der ersten Folge am Montagabend überraschte er seine Angebetete mit schrägem Gesang und gewagten Sprüchen. Einer davon: «Dein Achterbahnkörper zieht mich an, und ich hoffe, dein Charakter zieht mich aus».

Rico Giger möchte das Herz der Bachelorette erobern. (Bild: PD)

Rico zeigt sich in der ersten Folge selbstbewusst. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus sagt er: «Ich bin single, weil ich halt ein geiler Hengst bin und das nicht jeder schenken will.» Beim Gespräch mit Bachelorette Andrina krebst er ein wenig zurück, erklärt ihr aber mit einem Lachen: «Ich bin vielleicht nicht so heiss wie Lava, aber mindestens so heiss wie ein Bügeleisen.» Andrina ihrerseits «findet es nie verkehrt, einen Kämpfer um sich zu haben». Übrigens: Beim ersten Treffen erscheint er mit seinem Schwyzerörgeli vor Andrina und singt im breiten Thurgauer Dialekt «Bätschi schenk mir e Rose». Die Töne trifft er dabei zwar nicht, ihren Geschmack aber wohl schon. Denn er holt sich in der ersten Entscheidungsnacht eine Rose und darf nächste Woche erneut dabei sein.

Dienstag, 30. April, 13:13 Uhr

Werkbetriebe stellen sich neu auf

(pd) Die Werkbetriebe in Frauenfeld passen per 1. Mai ihre Organisationsstruktur an. Sie reagieren damit auf die geänderten Kundenbedürfnisse sowie das zunehmend kompetitivere Umfeld und die regulatorischen Anforderungen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Mit rund 60 Mitarbeitern stellen die Werkbetriebe die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Region Frauenfeld mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sicher. Die bisherige Organisationsstruktur ist historisch gewachsen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Der zunehmende Wettbewerb, geänderte Kundenwünsche, aber auch regulatorische Aufwendungen machen eine Anpassung der Organisationsstruktur der Werke nötig. Ziel der neuen Organisation ist es, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden noch mehr ins Zentrum zu stellen. Zudem sollen Verantwortlichkeiten und Prozesse neu strukturiert werden. Damit verbunden werden auch Hierarchiestufen abgebaut, grössere Teams gebildet und dadurch Redundanzen vermieden.

Dienstag, 30. April, 12:01 Uhr

Offizielle 1.-Mai-Feier findet in Arbon statt

(lsf) Die Thurgauer Bevölkerung hat am Mittwoch frei. Nur in wenigen Kantonen gilt der Tag der Arbeit als gesetzlicher Feiertag. Nebst dem Thurgau sind dies die beiden Basel, Neuenburg, Zürich, Jura, Schaffhausen und das Tessin. Die Ursprünge des 1. Mai liegen im 19.Jahrhundert. Auf dem Haymarket in Chicago gab es Tote, als Arbeiter für den Achtstundentag streikten und demonstrierten. 1889 wurde zum Gedenken an die Opfer der 1. Mai als «Kampftag der Arbeiterbewegung» ausgerufen.

Im Thurgau organisieren der Gewerkschaftsbund und die SP Thurgau die kantonale 1.-Mai-Feier. Sie findet in diesem Jahr in Arbon statt und beginnt um 10.30 Uhr im Seeparksaal. Hauptrednerin ist Edith Graf-Litscher, Nationalrätin und Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbundes.

Dienstag, 30. April, 11:26 Uhr

Wechsel an der Spitze der Arbon Energie AG

(mso) Philip Schneider ist neuer Präsident der Arbon Energie AG. Der St.Galler Rechtsanwalt folgt auf Hansueli Bircher, der seit 2011 im Verwaltungsrat mitgewirkt und diesen seit 2015 als Präsident geführt hatte. Ebenfalls neu im Verwaltungsrat sind Iwan Nussbaumer, Philipp Sidler und Jürg Stäheli.

Hansueli Bircher übergibt das Verwaltungsratspräsidium der Arbon Energie AG an Philip Schneider. (Bild: PD)

Dienstag, 30. April, 10:48 Uhr

Teures Warten auf Liegeplätze

(wu) Wer in Kreuzlingen fünf Jahre auf einen Bootsliegeplatz wartet, zahlt dafür 150 Franken – und hat immer noch keinen Liegeplatz garantiert. Gemäss einer Erhebung des Preisüberwachers gehört der Kreuzlinger Wartetarif zu den teuersten der Schweiz.

Manchenorts kostet der Eintrag auf der Warteliste gar nichts. Die Unterschiede sind laut Preisüberwacher nicht zu rechtfertigen. Auch bei den Liegeplatzgebühren selber gibt es kaum zu erklärende Unterschiede.

Dienstag, 30. April, 10:22 Uhr

Verkehrsbeeinträchtigungen in Happerswil

(pd) Die beiden Kantonsstrassenabschnitte K103 Illighauserstrasse und K115 Mattwilerstrasse im Ortsteil Happerswil der Gemeinde Birwinken werden ab Montag, 6. Mai, bis Ende Juni saniert. Dabei wird der Belag erneuert und beidseitig ein Kiesbankett erstellt, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Die bestehende Strassenentwässerung wird wo nötig saniert.

Die Bauarbeiten beginnen an der Illighauserstrasse. Erst nach deren Vollendung wechselt der Unternehmer an die K115 Mattwilerstrasse. Für die gesamten Bauarbeiten an der K103 wird die Strasse gesperrt. Umleitungen werden vor Ort durch das kantonale Tiefbauamt signalisiert. An der K115 Mattwilerstrasse wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Während den Belagsarbeiten auf der Fahrbahn wird die Strasse kurzzeitig komplett gesperrt.

Dienstag, 30. April, 09:49 Uhr

88-jährige Velofahrerin bei Unfall leicht verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen wurde am Montagnachmittag eine Velofahrerin leicht verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer war kurz nach 16.15 Uhr auf der Egelseestrasse stadteinwärts in Richtung Remisbergkreisel unterwegs. Als er in den Kreisel einfahren wollte, übersah er gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau eine Velofahrerin, die sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde die 88-jährige Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3‘000 Franken.

Dienstag, 30. April, 09:10 Uhr

Neukonstituierung des Gemeinderates Matzingen

(sko) Der Anfang Februar neu gewählte Gemeinderat hat an seiner ersten Sitzung die Ressortverteilung vorgenommen. «Dabei wurden die Arbeitsweise und die Funktion des Gremiums besprochen», teilt die Politische Gemeinde Matzingen mit. Aufgaben, Pflichten und Verantwortung seien ebenso thematisiert worden wie anstehende Projekte, Ideen und Visionen.

Die Gemeinde Matzingen fotografiert vom Ruggenbühl. (Bild: Andrea Stalder)

Zum Start der neuen Legislatur per Anfang Juni besetzen die Gemeinderäte folgende Ressorts: Gemeindepräsident Walter Hugentobler (Verwaltung, Finanzen und Steuern, Soziale Sicherheit, Gesundheit), Vizegemeindepräsident Hanspeter Krähenbühl (Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung, Kultur, Sport und Freizeit), Roger Wegmüller (Hochbau, Gemeindeliegenschaften, Mehrzweckgebäude), Walter Lanz (Tiefbau, Werkhof, Verkehr und Nachrichtenübermittlung) und Peter Schellenberg (Umweltschutz, Raumordnung, Volkswirtschaft).

Dienstag, 30. April, 08:07 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter gastiert bei Stadler

Karin Keller-Sutter ist am Montagabend im Stadler-Rail-Werk in Bussnang aufgetreten. Die Ostschweizer Bundesrätin hat beim Podium der Thurgauer Zeitung für ein Ja zum AHV-Steuer-Paket und dem neuen Waffenrecht geworben. Auch Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler sprach sich für ein Ja zu beiden Vorlagen aus.

Zu Besuch in Bussnang: Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG), Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG). Das Tagblatt-Podium zur AHV-Steuervorlage im Bussnang war gut besucht. Auch die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr war anwesend. Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG) hielt eine kurze Rede. Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid im Gespräch mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die Bundesrätin stand Red und Antwort. Die Ostschweizer Politiker Kantonsrat Ueli Fisch (GLP/TG), Alt Nationalrätin Yvonne Gilli (Grüne/SG), Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid diskutieren mit Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG), Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) und Regierungsrat Jakob Stark (SVP/TG) über das wichtigste Politgeschäft des Jahres. 17 Bilder Bundesrätin Karin Keller-Sutter weibelt für die AHV-Steuervorlage bei Stadler

Dienstag, 30. April, 07:38 Uhr

Wildvogelpflegestation wird eröffnet

(pd) Diesen Samstag, 4. Mai, wird die Wildvogelpflege- und Reptilienauf-fangstation im Sägenösch in Kreuzlingen eröffnet. Vize-Stadtpräsidentin Dorena Raggenbass, Mitarbeiter des Tierschutzvereins Kreuzlingen und die Architektin Elisabeth Städler gewähren um 12 Uhr Einblicke in die Anlage.

Der Anfahrtsweg zur Anlage Sägenösch. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 19:48 Uhr

Stadtfeuerwehr sperrt Zentrum für Übung

(sko) Mit einem Grossaufgebot übt die Feuerwehr Frauenfeld am Montagabend den Brandfall. Aus dem dafür vorgesehenen Haus an der Zürcherstrasse 224 vis-à-vis des Staatsarchivs qualmt Rauch, während das Fahrzeug mit Autodrehleiter vorfährt und Feuerwehr-Kommandant Fabrizio Hugentobler den Einsatz koordiniert. Für die Übung hat die Feuerwehr in Absprache mit der Kantonspolizei Thurgau den Strassenabschnitt Zürcherstrasse/Zeughausstrasse bis zum Schweizerhofkreisel komplett gesperrt und den Verkehr umgeleitet, der gerade in Stosszeiten durch die Baustelle bei Erchingerhof ohnehin oftmals ins Stocken gerät.

Die Feuerwehr Frauenfeld fährt mit einem Grossaufgebot zur Übungsstellen an der Zürcherstrasse. (Bild: Samuel Koch)

Montag, 29. April, 19:07 Uhr

Leserfoto des Tages

(mus/sko) Barbara Rohner aus Müllheim fing mit der Kamera die frühe Abendstimmung beim Frankirchli in Pfyn ein.

Die TZ-Redaktion freut sich immer über die zugesandten Leserbilder. Weil wir diese Fotos über den Abdruck hinaus ausstellen und prämieren, ist es uns ein grosses Anliegen, eine thematisch noch grössere Auswahl präsentieren zu können. Gerne begrüssen wir noch mehr Sujets mit Menschen und szenischen Augenblicken. Sie können uns Ihre Leserfotos jederzeit an leserbriefe@thurgauerzeitung.ch schicken.



Abendstimmung im Frankrichli in Pfyn. (Bild: Barbara Rohner)

Montag, 29. April, 18:19 Uhr

Führungswechsel in der Schulzahnklinik

(pd) Nach insgesamt 40 Jahren Berufstätigkeit als Zahnarzt an der Schulzahnklinik Kreuzlingen, davon 31 Jahre als Klinikleiter, geht Mats Grahm Ende August 2019 in den verdienten Ruhestand. Mit Vania Roeniger übernimmt eine junge und ambitionierte Nachfolgerin die Klinikleitung. Der Führungswechsel erfolgt per 1. Mai, wie Markus Blättler, Vizepräsident der Primarschulgemeinde mitteilt.

Markus Blättler, Vanja Roeniger und Mats Grahm. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 17:45 Uhr

Expertin schätzt Kursziel der Stadler-Aktien ein

(T.G.) Seit zweieinhalb Wochen ist Stadler Rail mit seinem Hauptsitz in Bussnang nun an der Börse. Die Aktie dürfte vorerst keine grossen Sprünge nach oben machen, wie eine Expertin sagt.

Montag, 29. April, 17:22 Uhr

Naturschauspiel in Weinfelden

(gbo) Der Frühling lässt die Natur wieder grün erleuchten. Nebst den Kirschbäumen die momentan ihre weisse Pracht entfalten, kann man auch das Austreiben der Reben beobachten. Von nun an sind Spätfröste von den Winzern gefürchtet, denn die Triebe der Reben sind überaus frostempfindlich. Erst nach Eisheiligen, Mitte Mai, sollte die Spätfrostgefahr vorbei sein. Weinbauer Markus Müller aus Weinfelden begutachtet die Triebe seiner Reben.

Der Weinbauer Markus Müller begutachtet die austreibenden Rebzweige. (Bild: Donato Caspari)

Montag, 29. April, 16:17 Uhr

Kantonspolizei ermittelt Raser

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Raser ermittelt, der Mitte April mit einem Auto innerorts in Kreuzlingen massiv zu schnell unterwegs war. Durch eine Geschwindigkeitsmessanlage wurde am 20. April kurz nach 2.15 Uhr an der Seetalstrasse in Richtung Bottighofen ein Auto registriert, das die Messstelle innerorts mit 110 Stundenkilometern passierte. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 54 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich beim verantwortlichen Lenker um einen 28-jährigen Schweizer handelt. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Montag, 29. April, 15:57 Uhr

Brand Salmsach: Vermisster Bewohner verstorben

(kapo) Die menschlichen Überreste aus dem Brandobjekt in Salmsach können dem vermissten Bewohner zugeordnet werden. Die Abklärungen durch das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen ergaben, dass die menschlichen Überreste dem vermissten, 50-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses zugeordnet werden können.

Montag, 29. April, 15:48 Uhr

Mit Messer bedroht – Mann verhaftet

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Münchwilen einen Mann verhaftet, der vorgängig in einem Imbisslokal einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bedrohte der Mann gegen 13 Uhr einen Mitarbeiter in einem Imbisslokal an der Eschlikonerstrasse mit einem Messer und entfernte sich anschliessend von der Örtlichkeit. Verletzt wurde niemand. Während der Fahndung erkannten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau in der Nähe einen Mann, auf den das Signalement passte. Der 34-jährige Türke wurde vorübergehend festgenommen, das Klappmesser konnte auf dem Fluchtweg sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Beschuldigten eine Blut- und Urinprobe an. Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er im Anschluss in ärztliche Obhut gebracht. Die genauen Umstände werden durch die Kriminalpolizei abgeklärt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Montag, 29. April, 15:23 Uhr

Eishockeystars trainieren in Weinfelden

(mte) Diese Woche bereitet sich die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in der Weinfelder Güttingersreuti auf ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft in der Slowakei vor. Am Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr findet ein öffentliches Training statt, wie der Schweizer Hockeyverband mitteilt. Unter anderem werden auch die NHL-Stars Roman Josi, Yannick Weber oder Nico Hischier bei ihrem Training zu beobachten sein. Das Vorbereitungsspiel in Weinfelden findet dann am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Gütti statt.

NHL-Söldner Nico Hischier gastiert mit der Schweizer Eishockey-Nati in Weinfelden. (Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi)

Montag, 29. April, 14:34 Uhr

Kandidat für Friedensrichteramt in Arbon

Marco Heer. (Bild: PD)

(mso) Am 19. Mai wählen die Stimmbürger im Bezirk Arbon einen neuen Friedensrichter. Seine Kandidatur in letzter Minute bekannt gegeben hat der 44-jährige Marco Heer aus Frasnacht. Der gelernte Koch arbeitet im Aussendienst der Firma Bufis AG in Gossau.

Auf der offiziellen Namensliste ist er nicht aufgeführt. Bis zum Ende der Eingabefrist war bei der Staatskanzlei kein Wahlvorschlag eingegangen.

Montag, 29. April, 13:51 Uhr

Tausendsassa Kimi

(rk) Wäsche abnehmen und Geschirrspüler einräumen kann Minipig Kimi bereits, und auch die Thurgauer Zeitung bringt er seinem Frauchen Rosmarie Langjahr aus Amriswil auch schon lange. Nun meistert das eineinhalbjährige Minipig vom Räuchlisberg die nächste Herausforderung: Es macht selbstständig Puzzles.

Montag, 29. April, 12:01 Uhr

Kantonspolizei Thurgau gibt die Gewinner des Leuchtwesten-Wettbewerbs bekannt

(kapo) Vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 gaben 2'389 Schülerinnen und Schüler bei Verkehrskontrollen der Kantonspolizei Thurgau die Wettbewerbstalons einer Polizistin oder einem Polizisten ab. Diese Kinder nahmen automatisch an der Verlosung beim Leuchtwesten-Wettbewerb teil.

Durch das Tragen der Leuchtwesten wird die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler nachts und in der dunklen Jahreszeit erhöht. Deshalb bietet Verkehrssicherheit Thurgau seit einigen Jahren den Kindern der Primar- und Sekundarschulen im Kanton Thurgau kostenlos Leuchtwesten an und wird dabei von den Schulen tatkräftig unterstützt.

Verkehrsinstruktor Markus Mazenauer übergibt den Preis an den Gewinner Jorin Zürcher, der in Romanshorn die 3. Primarschulklasse besucht. (Bild: Kapo TG)

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner der Aktion 2018/2019 heissen: Zürcher Jorin, Romanshorn; Bäschlin Liam, Kreuzlingen; Asani Vjosa, Kreuzlingen; Ilic Andrej, Kreuzlingen; Ammann Lara, Tägerwilen; Huber Janis, Herrenhof; Kappler Svea, Gottlieben; Züllig Levin, Illighausen; Herensperger Lias, Landschlacht; Burkard Elena, Güttingen; Frey Alex, Kesswil; Hug Silja, Neukirch; Bussinger Stefanie, Hüttwilen; Rinaldi Jessenia, Oberaach; Sorice Ilary, Amriswil; Oberholzer Tobia, Schlattingen; Zimmermann Milena, Diessenhofen; Biedermann Til, Rheinklingen; Spitteler Martin, Eschenz; Bohli Michael, Steckborn; Schönenberg Kai, Steckborn; Eberli Leonie, Bürglen; Traber Lias, Weinfelden; Nusser Ana, Weinfelden; Pepaj Daniel, Klarsreuti; Heussi Sara, Donzhausen; Jäggi Lara-Alexandra, Müllheim; Thoma Philine, Wängi; Kuster Niklas, Wuppenau; Rohner Svea, Neukirch a.d. Thur; Fecker Luisa, Freidorf; Hollenstein Tim, Frasnacht; Ottinger Nando, Wilen; Kleiner Luca, Sirnach; Balmer Nico, Eschlikon; Haussener Leon, Braunau; Schär Pascal, Ettenhausen; Gülünk Asu, Wallenwil; Bocale Naira, Rickenbach; Schefer Aiyana, Zihlschlacht; Kreis Nevio, Bischofszell; Steinacher Gian, Hauptwil; Künzle Leandra, Zihlschlacht; Steiner Malin, Frauenfeld; Hofer Elina, Frauenfeld; Damiano Sara, Frauenfeld; Hilzinger Emanuel, Frauenfeld; Hofer David Hüttlingen; Maldini Lorenzo, Matzingen; Doetschmann Sophie, Berg.

Montag, 29. April, 11:40 Uhr

PHTG übergibt Masterdiplome

(pd) Die 44 Absolventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge Sekundarstufe l, Sekundarstufe ll und Frühe Kindheit der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) durften am Freitagabend auf dem PHTG-Campus in Kreuzlingen im Rahmen einer würdigen Diplomfeier ihre Urkunden entgegennehmen.

Der Diplomredner Frank Schädler, Leiter des Amts für Bildung und Sport der Stadt Konstanz, betonte das Verbindende in der Grenzkultur zwischen der Schweiz und Deutschland, zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Die beiden Städte vereinen zusammengezählt fast 6000 Betriebe auf ihren Gebieten mit rund 45'000 Arbeitsplätzen. «In diesem Grenzgebiet bestehen Kooperationen nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch bei anderen öffentlichen Diensten. Dies stärke die ganze Region. Es seien aber vor allem die persönlichen Beziehungen, die zwei unterschiedliche Systeme zusammen erfolgreicher machen, als jedes einzeln für sich.

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Sekundarstufe I. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 11:27 Uhr

Tage der offenen Tür im St. Katharinental

(pd) Nächstes Wochenende, 4. und 5. Mai, lädt das kantonale Amt für Denkmalpflege zu zwei Tagen der offenen Tür in der Klosterkirche und im Kleinen Hausmuseum St. Katharinental ein. Die Führungen durch die barocke Klosterkirche und das Kleine Hausmuseum werden umrahmt von verschiedenen Orgel- und Chorkonzerten. Die Klosterkirche öffnet jeweils um 11 Uhr.

Das Gregorianikkonzert am Sonntag um 17.15 Uhr bildet den Abschluss der beiden Tage. Geleitet von Christoph Honegger, der auch Stücke auf der Bommer-Orgel spielen wird, wird die Schola Gregoriana Scaphusiensis musikalisch die Gründungszeit des Klosters noch einmal aufleben lassen.

Blick in die Klosterkirche St. Katharinental. (Bild: PD/Ueli Kröni)

Montag, 29. April, 10:37 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagabend in Weinfelden einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 16.45 Uhr an der Deucherstrasse einen Autofahrer, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Atemalkoholprobe ergab beim 56-jährigen Portugiesen einen Wert von rund 1,06 Promille. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Montag, 29. April, 09:36 Uhr

Grünes Licht für Open Air Frauenfeld 2019

Tausende Hip-Hop-Fans verfolgen ein Konzert auf der Hauptbühne. (Bild: Andrea Stalder, 6. Juli 2018)

(pd/sko) Der Frauenfelder Stadtrat bewilligt das Open Air Frauenfeld 2019, das vom 11. bis 13. Juli 2019 auf der Grossen Allmend über die Bühne geht. Gemäss Stadtratsmitteilungen soll das grösste Hip-Hop-Festival Europas «unter den Bedingungen des Organisationshandbuchs für das Open Air 2019» stattfinden. Demnach sind die Konzepte zu Sicherheit und Sanität Bestandteil der Bewilligung, die nur unter der Auflage gilt, dass das Sanitätskonzept durch das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau und das Sicherheitskonzept mit Sicherheitsplan für temporäre Bauten durch die Kantonspolizei und die Feuerwehr der Stadt Frauenfeld genehmigt wurden.

Bereits seit Dezember gibt der Open-Air-Veranstalter das Line-Up bekannt, womit auch der Ticketverkauf startete. Laut Mediensprecher Joachim Bodmer sind nur noch wenige Dreitagespässe erhältlich. Im vergangenen Jahr feierte das Open Air Frauenfeld einen Rekord. Erstmals überhaupt waren unter anderem Dank Headliner Eminem bereits vor Festivalstart keine Tickets mehr erhältlich.