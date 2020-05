THURGAU-TICKER: Erste Grossratssitzung seit zwei Monaten beginnt +++ Oberthurgau kämpft gegen Streichung von Schnellzügen +++ Frauenfelder Wochenmarkt öffnet mit bewachtem Eingang

Mittwoch, 6. Mai, 09:31 Uhr

Erste Sitzung des Grossen Rates seit zwei Monaten beginnt

(lsf/seb) Nach acht Wochen Unterbruch tagt der Grosse Rat heute wieder. Auf dem Programm der ganztägigen Sitzung stehen wichtige Geschäfte: So berät das Parlament die Notstandsmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, entscheidet über das Richtplankapitel Windenergie, diskutiert die Weilerthematik und beschliesst die Erhöhung des Polizeikorpsbestandes.

Die Frauenfelder Rüegerholzhalle füllt sich langsam. Bild: Larissa Flammer

Wegen der Pandemie findet die Sitzung ausnahmsweise in der Frauenfelder Rüegerholzhalle statt. Dort finden alle 130 Kantonsräte mit zwei Metern Abstand zwischen sich statt. Besucher sind keine zugelassen, Medienschaffende arbeiten auf einer Tribüne.

Um 9:30 Uhr, als die Sitzung eigentlich beginnen sollte, herrscht noch eine ziemliche Unruhe in der Festhalle. Auch die Regierungsräte sind noch nicht alle bereit.

Das Mikrofon wird nach jedem Redner desinfiziert: So kann der Thurgauer Grosse Rat am 6. Mai wieder tagen Die letzte Sitzung der laufenden Legislatur kann trotz Corona stattfinden. Damit können die Kantonsräte, die aus dem Grossen Rat ausscheiden, doch noch verabschiedet werden. Grossratspräsident Kurt Baumann gibt Einblick in die getroffenen Massnahmen. Larissa Flammer

Mittwoch, 6. Mai, 09:06 Uhr

Oberthurgau kämpft gegen Streichung von Schnellzügen

In Zukunft sollen in Randstunden keine Fernverkehrszüge mehr nach Romanshorn fahren, umsteigen in Weinfelden wäre Pflicht. (Bild: Donato Caspari)

(red) Der Oberthurgau mobilisiert gegen Pläne des Bundesamts für Verkehr, im Zug des Ausbauschritts 2035 direkte Schnellzüge nach Romanshorn ausserhalb der Hauptverkehrszeiten zu streichen. So ist es einer gemeinsamen Pressemitteilung der Städte Romanshorn, Arbon und Amriswil sowie der Regio Oberthurgau zu entnehmen.

Das im April 2020 vorgestellte Angebotskonzept zum Bahnausbauschritt 2035 des Bundes sieht vor, dass Fernverkehrszüge während den Nebenverkehrszeiten ausschliesslich in Richtung Kreuzlingen und Konstanz fahren - und nicht länger halbstündlich alternierend nach Romanshorn. Der Anschluss nach Amriswil und Romanshorn erfolgte mittels Regionalzug mit Umstieg in Weinfelden. Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin bilanziert:

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn (Bild: Reto Martin)

«Konkret würde der Oberthurgau mutwillig und fahrlässig

aufs Stumpfgleis gestellt.»

Gegen diese Pläne wehrt sich eine breite Allianz der Städte Romanshorn, Arbon und Amriswil sowie der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau mit Unterstützung des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau dezidiert. Alle haben in separaten Schreiben beim Bundesamt für Verkehr deutlich interveniert und die negativen Konsequenzen für Romanshorn und die Region als Wirtschafts- und Tourismusstandort sowie den ganzen Kanton klar aufgezeigt. Sie warnen, dass ein Teilwegfall der für die Region mit ihren rund 60'000 Einwohnern – ein Drittel davon Pendler – und über 7'500 Arbeitsplätzen zentral bedeutenden Fernverkehrslinie Romanshorn/Amriswil-Zürich auf blankes Unverständnis stossen würde.

Die gesamte Region und die Thurgauer Regierung zeigen damit Einigkeit im Kampf um den Erhalt der durchgängigen Fernverkehrsverbindung. Die Tatsache, dass das Bundesparlament die dringend notwendige Schnellstrasse BTS/OLS um weitere vier Jahre verschoben hat und nun auch Teile der Schnellzüge in den Oberthurgau gestrichen werden sollen, droht die Region nachhaltig zu schwächen. Das ist inakzeptabel.

Die Thurgauer Regierung will auch in den Randstunden Direktzüge in den Oberthurgau Die Bahnzukunft soll dank eines bahntechnischen Kniffs auch dem Oberthurgau Verbesserungen bringen. Doch in den Randstunden droht eine Verschlechterung. Dagegen wehrt sich die Regierung. Sebastian Keller

Dienstag, 5. Mai, 17:49 Uhr

Bewachter Eingang für Frauenfelder Wochenmarkt

Der Frauenfelder Wochenmarkt vor Corona. Bild: Andrea Stalder

(red) Auch in Frauenfeld ist ab dem 11. Mai mit der Öffnung der Schulen, Läden und Restaurants wieder gewisse Rückkehr zum Alltag möglich. Damit auch der beliebte Wochenmarkt im Kantonshauptort wieder regelmässig stattfinden kann, wurde ein Schutzkonzept ausgearbeitet. Dies schreibt die Stadt am Dienstag in einer Medieninformation.

Der gesamte Markt wird mit Absperrvorrichtungen umgeben und mit einem überwachten Eingang versehen. Die Kundenführung im Marktgebiet erfolgt im Einbahnsystem. Der Ein- und Ausgang befindet sich beim Promenadenbrunnen. Um mehr Raum für die Marktstände zu schaffen, werden die Parkplätze an der Promenadenstrasse für die Dauer dieser Massnahme gesperrt.

Dienstag, 5. Mai, 17:10 Uhr

Falsche Bankmitarbeiterin ergaunert hohen Geldbetrag

Die Betrügerin gab sich als Bankmitarbeiterin aus und hatte bereits Kenntnis von den Kontodaten des Opfers. Bild: Raphael Rohner

(red) Eine Kreuzlingerin hat als Kundin eines in Konstanz ansässigen Geldinstituts einen hohen Vermögensschaden erlitten. Eine Betrügerin hatte sich unter dem Namen Julia Weber mit vermutlich gefälschter Anruferkennung auf dem Festnetzanschluss der 52-Jährigen gemeldet und sich als Mitarbeiterin des Geldinstituts ausgegeben.

Der Anruferin hatte bereits Kenntnis von Kontozugängen und Kontodaten, schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Medienmitteilung. Dadurch gelang es ihr, die Kreuzlingerin zu täuschen. Das Opfer übermittelte nach der vermeintlichen Beratung der angeblichen Bankmitarbeiterin ihre Transaktionsnummer für eine angeblich notwendige Anpassung von Vereinbarungen zwischen Bank und Kunde. Als ihr Zweifel kamen und sie ihr Konto überprüfte, musste sie den Verlust hoher Geldwerte durch drei bereits ausgeführte Überweisungen feststellen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Konstanz zum Empfängerkonto dauern an. Fraglich ist, ob sich die widerrechtlich überwiesenen Geldbeträge dort noch sichern lassen.

Dienstag, 5. Mai, 15:58 Uhr

Chriesifäscht Salenstein vom 11.Juli abgesagt

Ein Foto vom Chriesifäscht Salenstein im Sommer 2018. Bild: Reto Martin

(red) Aufgrund der Entwicklungen rund um die Coronapandemie hat der Vorstand des Männerturnvereins sowie das OK schweren Herzens beschlossen, das zur Tradition gewordene «Chriesifäscht» in Salenstein abzusagen. So heisst es in einer Medienmitteilung. Das in der Region beliebte Fest rund um die Kirsche sowie mit der Ostschweizer «Chriesistei»-Spuckmeisterschaft wäre dieses Jahr zum neunten Mal organisiert worden.

6 Bilder 6 Bilder Spucken so weit es geht: Ein junger Teilnehmer nimmt Anlauf beim Stein-Weitspucken. (Bild Reto Martin)

Dienstag, 5. Mai, 14:23 Uhr

Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Sprayereien

Storenstrasse Kreuzlingen: Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben Unbekannte mehrere Objekte an der Alpstrasse in Kreuzlingen mit Farbe besprayt. Stromverteilerkästen, Fassaden und Abfallcontainer wurden mit oranger und blauer Farbe beschädigt. An der Storenstrasse wurden auf einem Grundstück mehrere Fassaden und Abfallcontainer ebenfalls mit oranger und blauer Farbe besprayt.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058'345'20'00 zu melden.

Alpstrasse Kreuzlingen: Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Dienstag, 5. Mai, 14:09 Uhr

Das Kriegsende kam für Millionen zu spät, auch für Stokholms Grossvater

(lsf) Im September 1944 griff die Gestapo gegen die Dänische Polizei durch. Die Nazis vermuteten Widerständler und Saboteure unter den Ordnungshütern des seit April 1940 besetzten Königreichs. Knapp 2000 Polizisten wurden ins Konzentrationslager (KZ) Buchenwald bei Weimar transportiert. Darunter auch Harry Schnell, der Grossvater von Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm. Schnell starb nicht einmal zwei Monate nach der Festnahme im KZ an Diphtherie, einer schweren Nasen- und Halsinfektion. Er wurde 36 Jahre alt. Seine Tochter, Stokholms Mutter, war damals sechs Jahre alt.

Harry Schnell als Polizist in Kopenhagen. Bild: PD/Privatarchiv

In diesen Tagen jährt sich der «Tag der Befreiung» zum 75.Mal. Am 7.Mai 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte vereinbart und vertraglich unterzeichnet. Als Zeitpunkt für die Einstellung aller Kampfhandlungen in Europa wurde der 8.Mai festgelegt. Stadtpräsident Stokholm gedenkt dem Kriegsende in den Sozialen Medien. Auf Instagram veröffentlicht er ein Foto seines Grossvaters sowie dessen Häftlings-Personal-Karte. Das Ende des Zweiten Weltkriegs sei für Millionen Menschen zu spät gekommen, auch für seinen Grossvater. Dazu schreibt er: «Never forget» – Niemals vergessen.

Dienstag, 5. Mai, 11:54 Uhr

Nationalrätin Diana Gutjahr trifft Bundesrat Maurer im Tram

(lsf) Bürgernah und bodenständig. So hat die Thurgauer Nationalrätin Diana Gutjahr am Montagabend Bundesrat Ueli Maurer erlebt. Die Amriswiler Unternehmerin war gegen 22 Uhr nach dem Ende der Sondersession des Eidgenössischen Parlaments in Bern per Tram auf dem Rückweg ins Hotel, wie sie auf Instagram berichtet. Da sei der Bundesrat, der wie Gutjahr der SVP angehört, ohne Sicherheitspersonal oder Aktenträger ebenfalls eingestiegen. Auf dem Foto, das Gutjahr in den Sozialen Medien teilte, scheinen beide Politiker trotz des langen Arbeitstages bester Laune zu sein.

Dienstag, 5. Mai, 10:11 Uhr

Waldbrandgefahr kann um eine Stufe herabgesetzt werden

Feuer auf unbefestigten Feuerstellen im Wald und in Waldesnähe sind grundsätzlich wieder möglich, aber nicht empfohlen. Bild: Hanspeter Schiess

(red) Wie vorhergesagt fielen in der vergangenen Woche bis zu 50 mm Niederschläge. Der Regen brachte in der Landwirtschaft und im Wald eine Entspannung, teilt der Fachstab Trockenheit des Kantons Thurgau am Dienstag mit. Weil es nicht zu heftig regnete, konnte das Wasser gut aufgenommen werden und auch die Vegetation hat von den Regengüssen profitiert. Entsprechend kann die Waldbrandgefahr im Kanton Thurgau per heute, 5.Mai, auf Stufe 2 herabgesetzt werden.

Feuer auf unbefestigten Feuerstellen im Wald und in Waldesnähe sind grundsätzlich möglich, aber nicht empfohlen. Der Fachstab Trockenheit bittet weiterhin um sorgfältigen Umgang mit dem Feuer. Nur vorübergehend ist die Entspannung bei den Pegelständen der Fliessgewässer. Diese sind zwar kurzfristig ebenfalls angestiegen, befinden sich aber bereits wieder auf tiefem Niveau. Die Jagd- und Fischereiverwaltung beobachtet die Lage weiterhin und entscheidet, ob zusätzliche Abfischungen nötig werden.

Dienstag, 5. Mai, 09:49 Uhr

Konstanz schickt ein Licht in die Welt

(lsf) Der Konstanzer Panoramafotograf und Lichtkünstler Ulrich Riebe hat die Zeit in der Quarantäne genutzt, um ein lang ersehntes Projekt umzusetzen. In einer Medienmitteilung heisst es: «Wir haben zwar kein Matterhorn, dafür einen Münsterturm.» Und genau diesen verziert er aus der Quarantäne heraus mit einer Videoprojektion, die ein Zeichen der Solidarität mit den Partnerstädten und Verbundenheit mit der ganzen Welt setzen soll.

Am Mittwoch, dem 6.Mai, wird täglich von 21.30 bis 23 Uhr eine Projektion an die Nordspitze des Münsterturms Konstanz geworfen. Damit sich keine Massen auf dem Münsterplatz versammeln, um die Lichtkunst zu bestaunen, wird eine Live-Kamera das Geschehen im Internet sichtbar machen. Ausserdem werden dort Grüsse interaktiv an die Partnerstädte und die ganze Welt gesendet.

Die Besucher können die Projektion vom Handy oder Computer aus beeinflussen, indem sie auf ein virtuelles Herz im Rhythmus ihres eigenen Herzens klicken. Dann werden die kollektiven Herzrhythmen zu einem verschmolzen und wählen aus, an wen die Liebe und Grüsse gesendet werden – eine neue Form von gelebter «Herzdemokratie», heisst es in der Medienmitteilung.

Bei der technisch komplexen Umsetzung sprechen viele Komponenten in unterschiedlichen Computersprachen miteinander. Zwei Hochleistungsbeamer erleuchten mit insgesamt 30'000 Lumen die Nordspitze des Münsterturmes und senden mit Hilfe der verbundenen Herzen ein Licht in die Welt.

Dienstag, 5. Mai, 09:17 Uhr

Leichter Anstieg der Steuerkraft

Auszug aus einer Steuererklärung. Bild: Max Tinner

(red) Die Steuerkraft pro Einwohner im Kanton Thurgau beträgt 2019 2'202 Franken. Sie ist damit wiederum gestiegen, allerdings weniger stark als im Vorjahr. Die höchste Steuerkraft verzeichnet – wie in den beiden Vorjahren – Warth-Weiningen, am tiefsten ist die Steuerkraft in der Gemeinde Sommeri. Dies geht aus einer Auswertung hervor, die soeben auf der Homepage der Dienststelle für Statistik veröffentlicht worden ist.

In der Mehrheit der Gemeinden stieg die Steuerkraft. Am stärksten war der Anstieg in der Gemeinde Hohentannen (+24 %). Von den 16 Gemeinden, die eine Abnahme verzeichneten, ist die Steuerkraft in Zihlschlacht-Sitterdorf und Gottlieben am stärksten gesunken (-44 % bzw. -28 %) – in beiden Gemeinden hatte es allerdings im Vorjahr einen markanten Anstieg gegeben.

Im Mittel betrug die Steuerkraft 2019 1'972 Franken. Das heisst, die Hälfte der Gemeinden wies eine tiefere, die andere Hälfte eine höhere Steuerkraft pro Einwohner auf. Nachdem die mittlere Steuerkraft in den letzten Jahren stets leicht gestiegen war, blieb sie 2019 auf dem Niveau des Vorjahres.

Montag, 4. Mai, 17:01 Uhr

Schlangenbrot von der Pfadi Kreuzlingen (Bild: pd)

Schlangenbrot und Schoggibananen: Homescouting bei der Pfadi Kreuzlingen

(red) Normalerweise treffen sich jeden Samstagnachmittag die Kreuzlinger Pfadfinder im Wald rund um das Pfadiheim «Alte Mühle». Eigentlich. Aber in Coronazeiten ist nichts normal, teilt die Abteilung Sturmvogel. Daher haben die Leiterinnen und Leiter beschlossen, den Teilnehmern ein Alternativprogramm zu bieten, das auch zuhause machbar ist. Gemäss dem Motto «Pfadi ischs, wenns trotzdem funktioniert», erscheinen jeweils samstags, dienstags und donnerstags um 15 Uhr auf der Pfadihomepage und auf Instagram Anregungen zum Homescouting. Von Rezepten für Schoggibananen oder Schlangenbrot, Bastelanleitungen bis zur Entschlüsselung von Geheimschriften – für jede und jeden ist etwas Spannendes zum Selbermachen dabei.

Dies hilft hoffentlich, die traurige Zeit zu überbrücken, bis das wirkliche Pfadileben in der Natur wieder stattfinden kann. Und vielleicht kann bereits der eine oder die andere Neugierige, die schon immer das Pfadfinderleben kennenlernen wollten, ein bisschen Pfadiluft schnuppern.

Montag, 4. Mai, 16:24 Uhr

Ermatingen sucht neue Verwendung für Stedi-Unterstand

(red) Mit der Sanierung der Ermatinger Stedi wird ein neues, grösseres Wartehaus gebaut. Nun sucht der Gemeinderat eine gute Idee für die weitere Verwendung des alten Wetterschutz-Unterstandes.

Der Unterstand sucht nach einer neuen Verwendung. (Bild: pd/Gemeinde Ermatingen)

Beschreibung: Der Unterstand steht auf vier Metallstützen, welche die seitlich auskragenden Dächer tragen. Das Dach ist aus Glas. Im Mittelteil über den zwei Sitzbänken befindet sich ein abschliessbarer Metallschrank, dieser kann z.B. befüllt oder gestaltet werden.

Der Gemeinderat wählt unter den drei besten Vorschlägen das Gewinnerprojekt aus. Die Bekanntmachung erfolgt in den Ermatinger Geschäftsmitteilungen.

Vorschläge können bis zum 17. Mai mit Adresse und Kontaktangaben eingereicht werden an gemeinde@ermatingen.ch oder per Einwurf in den Briefkasten Rathaus. Bei Fragen erreicht man die Gemeinde unter 071 663 30 30.

Montag, 4. Mai, 15:26 Uhr

Noch 5 Personen auf Thurgauer Intensivstationen

Übersicht COVID Kanton Thurgau vom 4.5.2020

Gesamtzahl positiv Getestete: 372 (+5)

Hospitalisiert: 14 (0)

Davon auf der Intensivstation: 5 (-2)

Verstorben: 17 (0) #CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) May 4, 2020

(ubr) Die tägliche Meldung des Kantons Thurgau zur Situation mit Corona: Am Montag wurden (seit dem 1. Mai) 5 neue Fälle von Corona-Infizierten gemeldet, die Gesamtzahl beläuft sich nun auf 372. 14 von ihnen befinden sich in Spitalbehandlung und noch deren fünf auf einer Intensivstation. Insgesamt sind bisher 17 Personen im Kanton Thurgau an Corona verstorben.

Montag, 4. Mai, 15:13 Uhr

Mit Menstruationskrämpfen zum Erfolg

Die Arie der Mensturationskrämpfe ist für einen internationalen Preis nominiert, (Bild: Rina Jost)

Rina Jost, Künstlerin, Zeichnerin und Illustratorin. (Bild: Donato Caspari)

(red) Die Frauenfelder Illustratorin Rina Jost hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie für den «World Illustration Award» nominiert ist. Ihr Beitrag «Arie der Menstruationskrämpfe» ist in der Kategorie «Exploration» gelistet.

Montag, 4. Mai, 14:15 Uhr

Konstanzer Polizei sucht die ganze Nacht nach einem ausgebüxten Mann

(red) In der Nacht auf Montag hörten wohl auch die Kreuzlinger den Helikopter über Konstanz seine Runden drehen. Der Grund war eine Vermisstensuche. Wie die Konstanzer Polizei in einer Mitteilung schreibt, hielt die Suche nach einem 84-jährigen Mann zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Atem.

Die Einsatzkräfte durchsuchten zunächst das gesamte Klinikum, in dem sich der Mann als Patient aufgehalten hatte und von wo er gegen 18.15 Uhr verschwunden war. Nach erfolgloser Absuche wurde das Einsatzgebiet auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Die Polizei Konstanz wurde dabei unterstützt von einem Polizeihelikopter und Suchhunden der DLRG. Gegen 5 Uhr wurde der 84-Jährige schliesslich von einem Mitarbeiter des Klinikums wohlbehalten auf dem Gelände aufgefunden.

Montag, 4. Mai, 13:40 Uhr

National- und Ständeräte gehen auf Abstand

(red) Mit einem Foto und Instagram-Posts gibt CVP-Nationalrat Christian Lohr Einblick in die Session in der Messehalle Bernexpo. Trotz offener Gesprächskultur werde der Abstand eingehalten, schreibt Lohr dazu.

Ständerat Jakob Stark (SVP), Christian Lohr, CVP-Nationalrat und Nationalrat Manuel Strupler (SVP) in der Messehalle Bernexpo Bild: PD (Bern, 4. Mai 2020)

Montag, 4. Mai, 11:05 Uhr

Milos Daniel heisst der neue Direktor der Gebäudeversicherung

Milos Daniel, neuer Direktor der Gebäudeversicherung Thurgau. (Bild: PD)

(red) Der Verwaltungsrat der Thurgauer Gebäudeversicherung hat Milos Daniel zum neuen Direktor gewählt. Er tritt die Nachfolge von Walter Baumgartner an, der auf den 30. September 2020 pensioniert wird. Nach dem juristischen Studium und Einsätzen beim Handelsregisteramt des Kantons Zürich sowie am Bezirksgericht Zürich absolvierte der bald 55-jährige Milos Daniel die Zürcher Anwaltsprüfung.

Danach arbeitete er als Steuerkommissär beim Steueramt des Kantons Zürich und wechselte nach kurzer Zeit als juristischer Sekretär zur Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ). Seit 1999 arbeitet er bei der GVZ und hat sukzessive mehr Verantwortung als Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Direktor übernommen. Im September 2008 erwarb er an der ZHAW in Winterthur einen Master of Advanced Studies ZFH in Public Management.

Als langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Direktor führt er in seiner Funktion als Leiter Recht und Informatik aktuell 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Montag, 4. Mai, 09:38 Uhr

Corona-Aus für das Grümpelturnier

Das Grümpelturnier Tägerwilen findet dieses Jahr frühestens im Herbst oder gar nicht statt. Bild: Andrea Stalder (Tägerwilen, 16. Juni 2017)

(red/sba) Vergangenes Jahr feierten die Tägerwiler das 50-jährige Bestehen ihres Grümpelturniers mit einer grossen Sause und Nackt-DJane Micaela Schäfer. Dieses Jahr läuft nichts. Aufgrund der Coronapandemie fällt das Grümpelturnier vom 19. bis 21. Juni ins Wasser.

Die Organisatoren wollen aber noch nicht ganz aufgeben. Sie schreiben in einer Mitteilung: «Für den Spätsommer/Herbst sind wir in Abklärung für ein Grümpi in stark abgespeckter Version. Wir informieren zu einem späteren Zeitpunkt darüber, falls dieses Turnier zustande kommt.»

Samstag, 2. Mai, 10:21 Uhr

Autolenker konsumiert Alkohol und Betäubungsmittel und fährt dann trotz Führerausweisentzug

(kapo/nat) Die Kantonspolizei Thurgau stoppte am Freitag in Rickenbach bei Wil einen fahrunfähigen Autofahrer, der trotz Führerausweisentzug unterwegs war. Der 32-jährige Autofahrer wurde kurz nach 21 Uhr aufgrund einer Verkehrskontrolle angehalten.

Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert habe, wie die Kantonspolizei in einem Communiqué mitteilt. Weitere Abklärungen ergaben, dass dem Schweizer der Führerausweis bereits entzogen worden war. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Freitag, 1. Mai, 17:54 Uhr

Gesucht: Verschwundener Astronaut

So sieht der Astronaut unbeschädigt aus. Bild: PD/Gerhard Lehmann

(lsf) Einer der Wegweiser zum Bodensee Planetarium&Sternwarte ist verschwunden. Der Wegweiser, der beim Parkplatz bei der Chocolat Bernrain in Kreuzlingen steht, ist spurlos verschwunden. Der Astronaut zeigt nur noch bergseitig den richtigen Weg, heisst es in einer Medienmitteilung. Eine Beschädigung im Zusammenhang mit der Baustelle bei der Schokoladenfabrik könne ausgeschlossen werden. Daher wird vermutet, dass jemand den Astronauten abgeschraubt und mitgenommen hat.

Bruno Leitz. Bild: Donato Caspari

«Ich könnte es verstehen, dass in diesen tristen Zeiten ein lebensgrosser Astronaut ein wenig Gesellschaft und Planetariums-Ersatz spenden kann», wird Bruno Leitz, Präsident der Astronomischen Vereinigung Kreuzlingen, in der Mitteilung von Donnerstag zitiert.

«Doch wir hoffen, dass das Planetarium und die Sternwarte bald wieder öffnen dürfen, dann benötigen wir den Astronauten wieder zurück als Wegweiser.»

Der allfällige Space-Fan wird also gebeten, den Astronauten wieder zurückzubringen. Als Ersatz-Gesellschaft würde das Planetarium sogar ein grossformatiges Plakat spendieren, welches einen Lego-Astronauten zeigt und wegen der verschobenen Lego-Space-Ausstellung vom ersten Mai-Wochenende nun nicht benötigt wird. Auch über entsprechende Hinweise über den Verbleib des Astronauten ist das Sekretariat des Bodensee Planetariums dankbar: hallo@bodensee-planetarium.ch

Freitag, 1. Mai - 11:11 Uhr

Amlikon: Mit Auto mehrmals überschlagen und leicht verletzt

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Kapo TG

(kapo) Ein 25-jähriger Autofahrer war kurz nach 23.15 Uhr auf der Hauptstrasse von Eschikofen in Richtung Bonau unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er vor der Eschikoferbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechts von der Strasse ab. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, überschlug sich das Fahrzeug in der Folge mehrmals und kam im Ackerland zum Stillstand.

Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis des Italieners wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.