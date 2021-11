THURGAU-TICKER Ein wissenschaftlicher Sammler aus Leidenschaft geht in Pension +++ «Prinz Eugen»-Modell ist nach zehn Jahren Bauzeit fertig +++ Amriswil: 24-Jähriger verliert Kontrolle und prallt in Betonelemente

Dienstag, 2. November, 12:01 Uhr

Ein wissenschaftlicher Sammler aus Leidenschaft geht in Pension

Peter Bretscher in seinem Lebenswerk: im Schaudepot St. Katharinental. Bild: Andri Vöhringer

(red) Ende November geht Peter Bretscher in Pension. Der Volkskundler ist Kurator der Volkskundlichen Sammlung des Kantons Thurgau und Leiter des Schaudepots St. Katharinental. Er zählt zu den profundesten Kennern ländlicher Sachkultur und hinterlässt dem Kanton Thurgau mit dem Schaudepot St. Katharinental eine schweizweit einzigartige Sammlung. Sie umfasst mehr als 12'000 Exponate, davon rund 20, die weltweit einzigartige sind und aus dem Thurgau stammen.

Dienstag, 2. November, 11:11 Uhr

«Prinz Eugen»-Modell ist nach zehn Jahren Bauzeit fertig

Auch die kleinsten Details von Ado Trautmanns «Prinz Eugen» sind massstabsgerecht. Bild: Inka Grabowsky

(red) Der pensionierte Ingenieur Ado Trautmann aus Kreuzlingen baut seit Juni 2011 an einem 1:200 Modell des deutschen Kriegsschiffs «Prinz Eugen». Diese Woche präsentierte er es vom 5. bis 7. November auf der «Faszination Modellbau»-Messe in Friedrichshafen in Halle 6, Stand 6320.

Dienstag, 2. November, 09:38 Uhr

Autofahrer als fahrunfähig beurteilt.

Beim Bahnhof Amriswil prallte der 24-Jährige in Betonelemente. Bild: Kapo

Ein fahrunfähiger Autofahrer verursachte am Montagabend in Amriswil einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 24-jährige Autofahrer kurz vor 22 Uhr auf der Kirchstrasse in Richtung Poststrasse unterwegs. Bei der Verzweigung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus und prallte in mehrere Betonelemente. Nach der Kollision entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte den Unfallverursacher am Wohnort antreffen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Schweizer wurde durch die Einsatzkräfte als fahrunfähig beurteilt, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo)

Dienstag, 2. November, 9:18 Uhr

Mit 1,3 Promille in die Leitplanke

(kapo) Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Montagabend in Neunforn einen Selbstunfall. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 22-jährige Autofahrer kurz nach 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Oberneunforn in Richtung Niederneunforn unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Autofahrer war alkoholisiert. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Die Atemalkoholprobe ergab beim Schweizer einen Wert von 0,63 mg/l. (ca. 1,3 Promille). Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Dienstag, 2. November 9:14 Uhr

Alkoholisiert unterwegs im Hauptort

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Dienstag in Frauenfeld eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz vor 1 Uhr auf der Zürcherstrasse eine Autofahrerin zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe bei der 58-jährigen Schweizerin einen Wert von 0,46 mg/l (ca 0,9 Promille) ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Dienstag, 2. November, 06:18 Uhr

Winterthur als Muse?

Mit seinem neusten Buch «Archiv der Gefühle» war der Thurgauer Schriftsteller Peter Stamm im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. «Präzis und minimalistisch.» So wird der Stil des in Weinfelden aufgewachsenen Autors oftmals beschrieben. Nicht ganz so minimalistisch klingt es jedoch, wenn er Winterthur – seinen Wohnort seit 35 Jahren – als eine «alte Liebe» bezeichnet.

Peter Stamm, Schriftsteller aus Weinfelden. Bild: PD

«Aber mit der alten Liebe ist das so eine Sache. Man weiss nie genau, wie sie begonnen und noch weniger, warum sie so lang gedauert hat.»

Das erzählte Stamm dem «Tages Anzeiger». Könnte es vielleicht daran liegen, dass seine Schriftstellertätigkeit 1990 in Winterthur seinen Anfang nahm? Neben preisgekrönten Büchern hat Stamm nämlich seither auch einige Theaterstücke und Hörspiele verfasst – und ist in Winterthur wohnen geblieben. (aye)

Montag, 1. November, 17:26 Uhr

Bild des Tages: Der Aufstieg hat sich gelohnt

Auf dem Hörnli genossen am Wochenende viele Personen die wärmenden Sonnenstrahlen und die wundervolle Aussicht. Bild: Esther Baumgartner

Montag, 1. November, 16:38 Uhr

Der Thurgauer Sportpreis geht in die nächste Runde

Nach einjähriger Pause kommt es heuer wieder zur Vergabe des Thurgauer Sportpreises. Vom 27. November bis am 20. Januar können Stimmen abgegeben werden für Sportlerinnen, Sportler und Teams, die von einer Fachjury nominiert werden. Die Gewinner des Thurgauer Sportpreises 2022 werden am Freitag, 11. Februar, wiederum im Rahmen einer öffentlichen Feier im Pentorama in Amriswil gekürt. Am Freitag, 26. November, findet zum Voting-Start ein Apéro mit Sportlerinnen und Sportlern statt.

Verleihung des Thurgauer Sportpreises 2019 im Pentorama Amriswil. Bild: Reto Martin

Die Gewinner des Thurgauer Sportpreises 2020 waren der Springreiter Martin Fuchs (Einzel) aus Wängi und die Wasserballer des SC Kreuzlingen (Team). Sie wurden im Pentorama in Amriswil ausgezeichnet, wo auch Stabhochspringerin Andrina Hodel als Newcomerin des Jahres geehrt wurde. Nick Sigg, der langjährige OK-Präsident des Rollstuhl-Wettkampfs Weltklasse am See in Arbon, wurde zudem als Sportförderer des Jahres ausgezeichnet.

Die 42. Ehrung der besten Thurgauer Sportlerinnen und Sportler, des Newcomers und des Sportförderers wird organisiert vom Panathlon Club Thurgau zusammen mit dem kantonalen Sportamt und der Patronatspartnerin Thurgauer Kantonalbank. (pct)

Montag, 1. November, 15:22 Uhr

Science-Fiction auf dem Säntis

Der Genfer Physikprofessor an der Université de Genève, Jean Pierre-Wolf, will den Himmel zähmen: Der 61-jährige Forscher schoss diesen Sommer mit seinem Team mit einer Laserkanone auf dem Säntis auf Gewitterwolken, um die Blitze kontrolliert abzuleiten. Inzwischen ist der Superlaser wieder abgebaut: Jetzt werden die Daten ausgewertet. Noch haben die Forscher das Wetter nicht im Griff. (cz)

Der Laserstrahl entlädt die Gewitterwolken über dem Säntis. Bild: Trumpf GmbH + Co

Montag, 1. November, 14:33 Uhr

Kollision im Kreisel

Nach einem Zusammenstoss mit einem Auto musste am Sonntag in Kreuzlingen eine E-Bike-Fahrerin ins Spital gebracht werden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr ein 23-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr vom Zentrum her auf der Romanshornerstrasse in den Ziil-Kreisel ein. Dort kam es zum Zusammenstoss mit einer E-Bike-Fahrerin, die bereits im Kreisel unterwegs war.

Die 75-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo/sko)

Kantonspolizisten bei der Arbeit. Bild: PD

Montag, 1. November, 13:13 Uhr

Projekt Tiefenschärfe mit mehr als 19 Milliarden Daten

Nur was man kennt, kann man schützen. Unter diesem Leitsatz wurde der Bodensee in den Jahren 2012 bis 2015 neu vermessen. Die Ergebnisse des Projekts «Tiefenschärfe – Hochauflösende Vermessung Bodensee» hat das Institut für Seenforschung jetzt bei der Landesgartenschau in Überlingen vorgestellt, wie der «Südkurier» berichtet. Mit über 19 Milliarden Daten sei der Bodensee der am besten vermessene See der Welt, sagte Geologe Martin Wessels. (red)

Das neueste 3D-Modell des Bodensees. Bild: PD

Montag, 1. November, 10:36 Uhr

Andere Regierungsratsmitglieder lassen sich ebenfalls testen

Die beiden Thurgauer Regierungsräte Walter Schönholzer und Urs Martin wurden positiv auf Covid-19 getestet. Sie befinden sich in Isolation. Walter Schönholzer ist trotz vollständiger Impfung nach einem PCR-Test positiv auf Corona getestet worden und hat sich umgehend in Isolation begeben. Er hat leichte Grippesymptome, es geht ihm gut.

In der Folge hat sich auch Urs Martin aufgrund leichter heuschnupfenartiger Symptome testen lassen und das Resultat war ebenfalls positiv. Er ist vollständig geimpft, auch ihm geht es gut. Nach diesen positiven Resultaten lassen sich auch die anderen Regierungsmitglieder sowie der Staatsschreiber auf das Coronavirus testen, heisst es in einer Mitteilung des Informationsdienstes. (red)

Die Regierungsräte Urs Martin und Walter Schönholzer an der Sitzung des Grossen Rates vom 16. Dezember 2020 in der Rüegerholzhalle Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Montag, 1. November, 09:54 Uhr

Meldungen wegen Eierwürfen und beschädigten Briefkästen

Die Halloween-Nacht verlieft aus Sicht der Kantonspolizei Thurgau ohne grössere Zwischenfälle. Bis Montagmorgen gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale rund ein Dutzend Meldungen aus dem ganzen Kantonsgebiet ein. Bei der Mehrheit der gemeldeten Vorfälle handelte es sich um Eierwürfe an Hausfassaden und beschädigte Briefkästen. Die Kantonspolizei Thurgau war am Abend und in der Nacht mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs. (kapo/sko)

Ein für Halloween geschmückter Kürbis mit Schutzmaske. Bild: AP

Montag, 1. November 08:45 Uhr

Sofort die Strukturen für Übernahme schaffen

Die Bemühungen der 2019 gegründeten IG Schloss Luxburg sind von Erfolg gekrönt. Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) mit Sitz in Winterthur verkauft ihr das seit Jahrzehnten leere stehende Schloss Luxburg in Egnach. Sie hätten sich «in sehr gutem Einvernehmen», geeinigt, schreibt die IG in einer Mitteilung.

Unbedingt zu erwarten war dieses Ende nicht. Denn der IG war es nicht gelungen, bis Ende August 2,2 Millionen Franken für den Kauf aufzutreiben – sie konnte nur 1,5 Millionen Franken bieten. Und die SKKG hatte ihre Preisvorstellungen davor schon um 1 Million Franken gesenkt. Die Gegenseite sei in den Verhandlungen «sehr wohlwollend» gewesen, heisst es dazu in der Mitteilung. Die IG Schloss Luxburg will nun umgehend die organisatorischen Strukturen für die Übernahme schaffen. Damit alle Interessengruppen optimal eingebunden werden können, ist mit die Gründung einer Aktiengesellschaft, einer Stiftung und eines Vereins vorgesehen. Die Aktiengesellschaft ist die Käuferin des Schlosses und für dessen Sanierung sowie Instandstellung verantwortlich. Zudem läuft über sie die Vermietung der Räumlichkeiten. Die Stiftung beantragt Unterstützungsbeiträge von anderen Stiftungen wie Pro Patria und verantwortet den Erhalt des Schlosses in seinem historischen Charakter. Sie unterstützt im Weiteren kulturelle und gemeinnützige Anlässe. Die Mitglieder des Vereins sind für die Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen und gemeinnützigen Anlässen besorgt. Sie helfen zudem bei der Sanierung und Instandhaltung der Luxburg tatkräftig mit.

Die Luxburg. Bild: PD

Die Übernahme der Liegenschaft ist der erste Schritt auf einem langen Weg. Die Sanierung wird Jahre kosten und alles in allem über 7 Millionen Franken kosten. Die Luxburg soll zu einem Ort der Begegnung, Kultur und Bildung werden. Vorgesehen ist der Betrieb eines einfachen Hotels mit 18 Zimmern und eines Bistros. Zur Verfügung stehen werden dereinst auch zwei Säle für je 55 Personen. Der Park wird öffentlich zugänglich. (mso)

Montag, 1. November, 06:30 Uhr

«Ode an die Landschaft» des Kantons Thurgau

Ob schwarz-weiss oder farbig, Simone Kappeler liebt die Fotografie. Die Frauenfelderin wurde dieses Jahr mit dem Thurgauer Kulturpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. 1952 geboren, kam sie Anfang der 1970er nach Zürich zum Studieren. Von Kunst wechselte sie bald zu ihrer Leidenschaft, der Fotografie. Sie machte mit ihren Künstlerfreundinnen nicht nur Zürich, sondern auch Frauenfeld unsicher: «Es gab hier die Anker-Kneipe, in der es recht wild zuging», sagt sie in den «Frauenfelder Nachrichten».

«Und ausserdem gründeten wir das Vorstadt-Theater.»

Atelierbesuch bei der Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler.

Bild: Andrea Stalder

Die Bühne gibt es noch heute in der Industriestrasse. 2020 brachte Kappeler, die «zu den wichtigsten Schweizer Fotokünstlerinnen ihrer Generation zählt», das Fotobuch «America 1981» heraus. Darin sind Bilder von einem Road-Trip versammelt, den sind mit einer Freundin Anfang der 80er durch die USA machte. Ihr Gefährt war ein Ford Gran Torino, dessen verlängertes Heck ihnen als Schlafplatz diente. Momentan beschäftigt sie sich mit Hochstammbirnbäumen im Thurgau. Auch daraus wird ein Buch entstehen. Ihre Arbeit während der letzten 50 Jahre bezeichnet Simone Kappeler selbst «als Ode an die Landschaft» des Thurgaus. (jus)