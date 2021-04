THURGAU-TICKER Die Segelsaison ist eröffnet +++ 2 Promille: Polizei zieht Führerausweis ein +++ Flowtex-Skandal: Diamanten gehen an Betreibungsamt

Montag, 19. April, 10:24 Uhr

Die Segelsaison ist eröffnet

Eine kleine Zeremonie zum Start der Wassersport-Saison am Bottighofer Hafen. (Bild: PD)

(red) Festlich geschmückte Boote, feierliches Flaggensetzen mit musikalischer Begleitung und eine Kurzstrecken-Fixpunkt-Regatta bei kaltem Nordost: Am Samstag, 17. April, hat die Seglervereinigung Bottighofen (SVB) die Wassersport-Saison Corona-konform an Land und auf dem Wasser begonnen. Mit einem besonderen Konzept war dieser Anlass möglich: Die meisten Mitglieder beobachteten das Flaggensetzen vom Schiff aus oder verteilten sich grossräumig im Hafen. Während Takelmeister Michael die Flaggen setzte, begleiteten Bläser den Saisonauftakt musikalisch. Die anschliessende «Fixpunkt-Regatta» fand bei teils heftigem Nordostwind statt. Bei fünf teilnehmenden Booten gewann die Trimaran-Crew der Seeyou, die den für sie besonders günstigen Wind im zweiten Teil der Regatta zu nutzen wusste.

Das Siegerboot. (Bild: PD)

Montag, 19. April, 9:20 Uhr

2 Promille: Polizei zieht Führerausweis ein

(kapo) In der Nacht zum Montag musste in Langrickenbach ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau kontrollierten um 1.30 Uhr bei Belzstadel einen Autofahrer, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe bei dem 48-jährigen Schweizer einen Wert von rund 1 mg/l ( etwa 2 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Freitag, 16. April - 19:18 Uhr

Flowtex-Skandal: Diamanten der Ex-Frau gehen zuerst ans Thurgauer Betreibungsamt

Im Fall des deutschen Unternehmers Manfred Schmider, der im Flowtex-Skandal wegen Betrugs verurteilt wurde, hat das Bundesgericht jetzt einen Entscheid gefällt.

Ein Firmenschild auf dem Dach des Flowtex-Gebäudes. Bild: AP

(red) Es ist ein komplizierter Betrugsfall, der zuerst vor dem Frauenfelder Bezirksgericht, später dann vor Obergericht verhandelt wurde. Im Zentrum steht der deutsche Unternehmer Manfred Schmider, in einem aufwändigen Prozess verurteilt wegen Betruges. Dabei geht es auch um den Schmuck seiner Exfrau.

Im Mai 2020 hat das Thurgauer Obergericht die Beschlagnahme des Schmucks nämlich aufgehoben. Es handelt sich um ein Collier, einen Ring, zwei Lateraldiamanten und einen Anhänger. Der Schmuck sollte einem der früheren Mitangeklagten übergeben werden, wie FM1Today schreibt.

Dieser Mann hatte den Schmuck während des Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft übergeben und geltend gemacht, die Frau von Schmider habe ihm die Diamanten als Sicherheit gegeben.

Gegen die Anordnung des Obergerichts legte die Konkursmasse beim Bundesgericht erfolgreich Beschwerde ein. Die Lausanner Richter halten in einem am Freitag veröffentlichten Urteil fest, die Diamanten seinen vom Betreibungsamt durch einen Arrest belegt worden. Es sei deshalb im Rahmen eines so genannten Widerspruchsverfahrens festzustellen, wer das Recht auf die Diamanten habe. Das Strafgericht könne diesen Weg nicht einfach abkürzen.

Im Flowtex-Betrugsfall wurden in den 90er-Jahren in Deutschland Leasinggesellschaften und Banken um Beträge von rund 3,45 Milliarden Deutsche Mark gebracht. Der Flowtex GmbH konnten Betrügereien mit nicht existierenden Bohrsystemen nachgewiesen worden.

Schmider wurde in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt. In der Schweiz wurde Schmider, seiner Frau und deren Anwalt ein Prozess wegen Geldwäscherei gemacht. Das Bundesgericht hob die entsprechenden Urteile der Thurgauer Justiz im August 2019 jedoch auf.