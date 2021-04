THURGAU-TICKER Deutsche Bodensee-Kursschiffe bleiben noch in den Häfen +++ Mehr Likes für Landschaften +++ Frauenfelder Covid-Fonds: Bisher 165'000 Franken gesprochen

Montag, 26. April, 14:36 Uhr

Deutsche Bodensee-Kursschiffe bleiben noch in den Häfen

Die MS Schwaben bleibt im Konstanzer Hafen. (Bild: PD)

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) müssen ihren Saisonbeginn aufgrund der aktuellen Infektionslage in Deutschland weiter verschieben, wie das Unternehmen mitteilt. Die ersten Tourismusbetriebe hätten ihre Pforten zwar geöffnet, doch die Schiffe blieben noch in den Häfen. BSB-Geschäftsführer Frank Weber:

«Wir würden sehr gerne in die Saison starten. Aber angesichts der hohen Inzidenzzahlen ist uns das Risiko zu gross.»

Die BSB werden kommende Woche die Lage neu bewerten.

Montag, 26. April, 13:51 Uhr

Mehr Likes für Landschaften

Personen in eine Landschaft einzubetten wie bei diesem Ausschnitt aus einer Leinwandtapete, war bis ins späte Mittelalter unüblich. (Bild: PD)

(red) Lange Zeit hat man keine Landschaften abgebildet. Allmählich aber eroberte sich die Natur ihren Platz auch auf Bildern. Wie es zu diesem Wechsel in der Bildkunst kam, ist Thema der öffentlichen Führung vom Samstag, 1. Mai 2021 mit Dr. Margrit Früh im Historischen Museum Thurgau.

An ihrer Führung durch Schloss Frauenfeld lenkt die Kunsthistorikerin den Blick auf die wie heute idyllisch oder idealisiert inszenierten Landschaftsbilder. Ähnlich wie im Corona-Lockdown boten die gemalten Sehnsuchtsorte den Menschen die Möglichkeit, zumindest geistig in die Ferne zu reisen, als Reisen noch für die meisten die Ausnahme war.

Montag, 26. April, 11:55 Uhr

Frauenfelder Covid-Fonds: Bisher 165'000 Franken gesprochen

Tanzen und Bewegung gegen die Covid-Folgen wird von der Stadt Frauenfeld unterstützt. (Bild: PD)

(red) Mit dem Fonds Covid-19 will Frauenfeld ansässige Unternehmen und Institutionen unterstützen, die das gesellschaftliche Leben in der Kantonshauptstadt wieder in Schwung bringen. Der Stadt stehen 1,26 Mio. Franken aus dem Gewinn der Stadtrechnung 2019 zur Verfügung. Eine Fachjury entscheidet über die eingegangenen Gesuche.

Bis Ende März wurden 16 Gesuche im Umfang von 482'000 Franken bearbeitet. Diese stammen mehrheitlich aus der Gastronomie. Fünf Gesuchen konnte nicht entsprochen werden. Meist wurde das Kriterium «Folge der Coronakrise» nicht oder zu wenig erfüllt. Die übrigen elf Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller reichten gute Ideen ein, die zu deren Unternehmen passen und die betriebliche Fortführung sicherstellen. Es wurden 165'000 Franken gewährt, die im Rahmen der Projekteumsetzung zur Auszahlung gelangen.

Ein Beispiel, das die Idee des Fonds Covid-19 treffend umsetzt, ist «the motion factory GmbH». Das Projekt wurde von den Betreibern der Rock Academy um Annika Schöni und Dimitri Isenring initiiert. Auf zirka 600 Quadratmetern entsteht im Zaunteam-Gebäude ein Bewegungszentrum mit fünf Räumen für unterschiedliche Aktivitäten wie Tanz, Rückbildungsturnen, Mentaltraining und ähnlichem.

Der Fonds kann von Frauenfelder Betrieben und Institutionen, das heisst auch von Vereinen, genutzt werden, bis das Geld aufgebraucht ist oder die Frist zur Verwendung am 30. November 2023 abläuft.

Montag, 26. April, 11:21 Uhr

149 Fälle übers Wochenende

Screenshot von www.tg.ch (Bild: PD)

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 149 neue Fälle von Coronainfektionen seit Freitag. Die Anzahl der Hospitalisierten stieg um 3 auf 43. Die Anzahl der Patienten auf einer Intensivstation sank hingegen um 1 auf 11. Drei Personen sind verstorben.

3508 zusätzliche Dosen würden seit Freitag verimpft. 47'726 Personen haben bereits eine erste Impfung erhalten, 27'022 Personen sind vollständig geimpft, annähernd zehn Prozent der Thurgauer Bevölkerung.

Montag, 26. April, 10:06 Uhr

Bischofszeller Feuerwehr löscht Sträucher und Hecken

Die Feuerwehr Bischofszell konnte den Brand rasch löschen. (Bild: Kapo TG)

«(kapo)» Beim Band von Sträuchern und einer Hecke entstand am Sonntag in Bischofszell Sachschaden. Kurz vor 13.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass am Bruggwiesenweg ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Bischofszell konnte drei Sträucher sowie rund zwei Meter Hecke, die in Brand geraten waren, rasch löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere hundert Franken hoch.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Abklärungen zur Brandursache aufgenommen.

Montag, 26. April, 9:58 Uhr

Unterstützung auf für Freischaffende aus dem Kulturbereich

(red) Die Coronapandemie hat trotz der Lockerungsschritte seit dem 19. April 2021 nach wie vor schwerwiegende Auswirkungen auf den Kultursektor. Neu können nebst Kulturunternehmen und selbständigerwerbenden Kulturschaffenden auch Freischaffende aus dem Kulturbereich Ausfallentschädigung beim Kulturamt Thurgau beantragen, wie dieses mitteilt.

Dank der Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 20. März 2021 können auch Freischaffende aus dem Kulturbereich rückwirkend ab dem 1. November 2020 Ausfallentschädigung beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie mindestens zu 50Prozent als Kulturschaffende tätig sind, zudem seit 2018 insgesamt mindestens vier befristete Anstellungen bei insgesamt mindestens zwei verschiedenen Arbeitgebern aus dem Kulturbereich nachweisen können.

Weiterhin können Kulturunternehmen und selbständigerwerbende Kulturschaffende Ausfallentschädigung für durch die Coronapandemie entstandene Schäden beantragen. Für selbständigerwerbende Kulturschaffende mit einem EO-Taggeld von unter 60 Franken besteht seit 1. Februar 2021 die Möglichkeit, ein vereinfachtes Verfahren zu wählen. Im vereinfachten Verfahren kann der Kanton Thurgau direkt und ohne Berücksichtigung weiterer staatlicher Covid-Ersatzleistungen eine Ausfallentschädigung ausrichten. Dies bedeutet für alle Beteiligten (Kulturschaffende, Ausgleichskasse, Suisseculture Sociale und Kulturamt) weniger Bürokratie und schnellere Entscheidungswege.

Gesuche für Transformationsprojekte, welche die Anpassung von Kulturunternehmen und Kulturvereinen an die durch die Covid-19-Epidemie veränderten Verhältnisse bezwecken und die strukturelle Neuausrichtung oder Publikumsgewinnung zum Gegenstand haben, können weiterhin bis zum 30. November 2021 eingereicht werden.

Montag, 26. April, 09:01 Uhr

Spontane Pressekonferenz angesagt

Willkommenstafel des historischen Unterseestädtchens Steckborn. Bild: Donato Caspari

(red) Am Montagmorgen hat die Stadt Steckborn kurzfristig eine Medienorientierung mit Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP) und Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso (parteilos) angekündigt. Zuletzt ist der Druck auf den Stadtrat stark gestiegen, nachdem mit Micha Ruh ein weiterer Rücktritt bekannt geworden ist. Zudem haben sich Kündigungen bei den Sozialen Diensten auf viele umliegende Gemeinden ausgewirkt.