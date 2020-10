THURGAU-TICKER: Deutlich mehr Coronafälle übers Wochenende sowie drei neue Todesfälle +++ Neuer Finanzchef für die Stadt Arbon +++ Schloss Herdern verzichtet auf traditionellen Weihnachtsmarkt



Montag, 26. Oktober, 11:46 Uhr

Drei weitere Personen sterben an den Folgen von Covid-19

(sko) Der Kanton Thurgau hat am Montag kurz vor dem Mittag sein neuestes Coronabulletin veröffentlicht. Demnach steigt die Anzahl bestätigter Fälle von Covid-19-Erkrankungen übers Wochenende um 273 auf neu 1942. Neuerdings befinden sich 815 infizierte Personen in Isolation. Das sind 317 mehr als noch am vergangenen Freitag.

Einen Anstieg verzeichnet auch die Anzahl der Todesopfer. Gegenüber dem Freitag sind im Thurgau übers Wochenende drei weitere Personen an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben.

Montag, 26. Oktober, 10:30 Uhr

Pascal Büchler übernimmt die städtische Abteilung Finanzen

(red) An seiner Sitzung vom 19. Oktober hat der Stadtrat von Arbon Pascal Büchler als künftigen Leiter der städtischen Abteilung Finanzen bestimmt, zu der sowohl der Bereich Finanzbuchhaltung als auch das Steueramt gehören. Pascal Büchler übernimmt die neue Aufgabe per 1. März 2021, wie einer Mitteilung vom Montagmorgen zu entnehmen ist.

Nach der Lehre bei der Gemeindeverwaltung Steinach absolvierte Büchler die Ausbildung zum Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis. Aktuell bildet er sich zum diplomierten Betriebsökonom NDS HF aus. Der 32-Jährige ist seit über sieben Jahren als stellvertretender Leiter der Romanshorner Finanzverwaltung tätig. Entsprechend ist der Stadtrat überzeugt, mit ihm einen bestens geeigneten Nachfolger für Mischa Vonlanthen gefunden zu haben, der die Arboner Stadtverwaltung per Ende Jahr verlässt.

Montag, 26. Oktober, 09:44 Uhr

Christbäume statt Weihnachtsmarkt

(red) Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Coronapandemie verzichtet Schloss Herdern dieses Jahr auf die Durchführung des beliebten Weihnachtsmarktes. Stattdessen findet am Samstag, 12. Dezember, im kleinen Rahmen ein Christbaumverkauf statt. Dies ist der aktuellen Ausgabe der Gemeindepublikation «Info Herdern» zu entnehmen.

Am besagten Samstag verkauft das Forstteam von Schloss Herdern von 9 bis 16 Uhr im Schlosshof Christbäume. Auch der Schlossladen wird bis 16 Uhr geöffnet sein. Für die Christbaumkäufer steht ein kleines Verpflegungsangebot bereit. Und im Kreativatelier gibt es Kunsthandwerk zu kaufen. Die Christbäume kann man auch in den Folgewochen noch während der Öffnungszeiten des Schlossladens käuflich erwerben.

Montag, 26. Oktober, 08:52 Uhr

Persönliche Fotos, Bilder, Filme, Geschichten, Fundstücke

(red) Mit der Ausstellung «Unsere persönlichen Grenzgeschichten» wollen die Städte Kreuzlingen und Konstanz an die Grenzschliessung durch Corona erinnern. Dafür gesucht werden persönliche Fotos, Bilder, Filme, Geschichten, Fundstücke. Die Eingabefrist dauert neu bis 30. November 2020, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst.

Wer an der Ausstellung seine persönlichen Erfahrungen, Geschichten, Fundstücke, Bilder, Fotografien oder Filme während der Grenzschliessung zwischen März und Mai 2020 öffentlich und unentgeltlich präsentieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Dokumente können noch bis zum Freitag, 30. November an folgende Adresse gesendet oder persönlich abgegeben werden:

Department Gesellschaft, Andrea Lehmann, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlingen, Telefon: 071 672 62 08, E-Mail: gesellschaft@kreuzlingen.ch

Sonntag, 25. Oktober, 17:40 Uhr

Anmeldefrist für ersten Thurgauer School Dance Award

(red) Im kommenden Jahr bietet das Sportamt für Thurgauer Schulen erstmals einen Tanzevent an. Es handelt sich dabei um den «Thurgauer School Dance Award» (TSDA), der am Samstag, 20.März 2021 im Seeparksaal in Arbon stattfinden wird. Am «Thurgauer School Dance Award» können Kinder und Jugendliche ab der 3. bis zur 9.Klasse teilnehmen. Jedes Team besteht aus mindestens acht Personen.

Im Rahmen des obligatorischen oder freiwilligen Schulsports wird während mehreren Wochen eine selbst entwickelte Choreografie einstudiert. Jedem Team wird während der Vorbereitung ein professioneller Tanzcoach beratend zur Seite stehen. Ihre Show präsentieren die Teams am «Thurgauer School Dance Award» auf der grossen Bühne vor einer Jury und hoffentlich zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern. Gewinnerinnen und Gewinner sind alle, die am Anlass teilnehmen. Der Hauptpreis ist ein unvergesslicher Auftritt auf einer Bühne, die sonst nur Profis vorbehalten ist.

Der «Thurgauer School Dance Award» wird vom kantonalen Sportamt organisiert. Die Durchführung ist – trotz Coronapandemie – bereits heute gesichert. Müsste aufgrund von Schutzmassnahmen auf eine Durchführung mit Zuschauerinnen und Zuschauern verzichtet werden, wird eine kostenlose Live-Stream Übertragung angeboten.

Sonntag, 25. Oktober, 16:14 Uhr

Einstimmige Parolen der Grünen Thurgau

(red) An ihrer Mitgliederversammlung haben die Grünen Thurgau alle Abstimmungsparolen einstimmig gefasst. Sie sagen dreimal Ja. Nationalrat Kurt Egger stellte die Konzernverantwortungsinitiative vor. Sie fordert, dass Schweizer Konzerne vor Schweizer Gerichten für Umwelt- und Gesundheitsschäden haftbar gemacht werden können, die sie im Ausland verursachen. «Wer einen Schaden anrichtet, soll auch dafür geradestehen», sagte Egger. Als Contra-Referent trat der Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau, Jérôme Müggler, auf. Es ist unverhältnismässig, wegen einiger schwarzer Schafen so einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Nach einer regen Diskussion fasste die Versammlung der Grünen Thurgau einstimmig die Ja-Parole.

Die Präsentation der Kriegsgeschäfte-Initiative erfolgte durch Simon Vogel, Präsident der Jungen Grünen Thurgau. Diese haben die Initiative mitlanciert und wollen erreichen, dass sich die Nationalbank sowie Einrichtungen der staatlichen und beruflichen Vorsorge nicht mehr an der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten beteiligen. Dafür stimmten ebenfalls alle Ja, wie auch für den Kredit von 13,6 Millionen Franken für den Neubau einer Turnhalle am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld.

Sonntag, 25. Oktober, 13:17 Uhr

Positiver Corona-Test beim EHC Olten: Gesamte 1. Mannschaft und der Staff müssen in Quarantäne, drei Spiele verschoben

(pd/rms) Beim EHC Olten ist ein Spieler der 1. Mannschaft positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden. Der kantonsärztliche Dienst des Kanton Solothurn hat nun verordnet, dass sich die gesamte 1. Mannschaft und der Staff des EHC Olten für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Weitere Abklärungen und Entscheidungen werden in den nächsten Tagen getroffen.



Bereits klar ist, dass die drei Spiele der kommenden Woche am Dienstag gegen Thurgau, am Freitag in La Chaux-de-Fonds und am Sonntag gegen Langenthal verschoben werden müssen.



Sonntag, 25. Oktober, 11:00 Uhr

Hohe Sicherheit am Romanshorner Jahrmarkt

(pd/rms) Eine Wurst vom Grill, Marroni oder Magenbrot gehören zu einem Jahrmarktbesuch wie der Schwatz mit Freunden und Bekannten. Das gilt natürlich auch für den Jahrmarkt der Hafenstadt Romanshorn am Mittwoch, 28. Oktober 2020, von 9.00 bis 19.30 Uhr. Als Auflage zur Durchführung hält die Covid-19-Verordnung des Bundes fest, dass Speisen und Getränke nur sitzend konsumiert werden dürfen. Dies teilt die Stadt Romanshorn am Sonntag mit. Sie komme dem als Veranstalterin mit Tischen und Bänken gegenüber den Verpflegungsständen nach.

«Das ist in diesem speziellen Jahr darum möglich, weil der Markt wegen der Pandemie mit über 50 Ständen reduziert durchgeführt wird und die Stände auf der Bahnhof-Allee und der Salmsacherstrasse nur auf je einer Strassenseite platziert sind», heisst es. Dies schaffe genügend Raum für die Wahrung der Covid-Abstandsvorschriften.

Hinweis: Die betreffenden Strassenabschnitte sind vom Dienstag, 27. Oktober, ab 12.30 Uhr bis Mittwoch, 28. Oktober, um ca. 22.00 Uhr gesperrt.

Sonntag, 25. Oktober, 10:32 Uhr

Alkoholisiert am Steuer: Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

(kapo/rms) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille kontrollierte um 2.15 Uhr an der Zürcherstrasse in Frauenfeld einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 33-Jährigen einen Wert von 1,14 Milligramm pro Liter ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.