THURGAU-TICKER: Unfallwochenende auf dem Rhein: Gummiboote und Kajak kollidieren mit Wiffen +++ Imbersbach in Arbon weiss gefärbt



Montag, 27. Juli, 15:47 Uhr

Unfallwochenende auf dem Rhein: Gummiboote und Kajak kollidieren mit Wiffen

Wiffen sind gefährliche Hindernisse für Freizeitböötler. (Bild: Susann Basler - 22.6.2010)

(red) Am vergangenen Wochenende gab es am Hochrhein gleich drei Kollisionen mit Wiffen. Nach dem Gummibootunfall vom Samstag kollidierten am Sonntag zwei Kajakfahrerinnen mit einer Wiffe, wie die Schaffhauser Polizei meldet. Eine Frau verletzte sich dabei und musste ins Spital gebracht werden.

Am Samstag wurde aufgrund eines an der Wiffe Nr. 61 (Höhe Wellenstein / Bibermühle) hängengebliebenen Schlauchbootes ein Grossaufgebot der Kantonspolizei Thurgau und der Schaffhauser Polizei ausgelöst.

Kurz vor 12 Uhr am Sonntagmittag wurde der Schaffhauser Polizei dann gemeldet, dass eine Kajakfahrerin mit der Wiffe Nr. 53 (oberhalb Rheinklingen) kollidiert sei. Die 59-Jährige Kajakfahrerin klemmte dabei ihren Fuss zwischen der Wiffe und ihrem Kajak ein. Anwesende Personen konnten ihr aus der Situation helfen und sie an Land bringen. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzung ins Spital gebracht werden.

Eine weitere Meldung ging kurz nach 13.30 Uhr bei der Schaffhauser Polizei ein. Eine 65-Jährige Frau wollte mit ihrem Einerkajak die Rheinseite wechseln. Dies gelang ihr nicht, worauf sie mit der rechten Kajakseite gegen die Wiffe Nr. 57 (oberhalb Bibermühle Ramsen) prallte. Das Kajak kippte daraufhin nach links weg und füllte sich mit Wasser. Die Frau konnte das Kajak selbstständig verlassen und wurde in der Folge von einem zur selben Zeit vor Ort anwesenden Bootsführer geborgen.

An dieser Stelle wird auf die aktuelle Präventionskampagne www.ufmrhy.ch bzw. #zdoof aufmerksam gemacht. Damit werden die Rheinnutzer darauf sensibilisiert gegenüber allen Kursschiffen und Wiffen sowie Brückenpfeilern Abstand zu halten. Zudem sollen insbesondere die Nutzer von nichtmotorisierten Fortbewegungsmitteln in Ufernähe bleiben bzw. sich dort den Rhein runtertreiben lassen. Weiter weist die Polizei daraufhin, dass es zur Vermeidung eines Grossaufgebotes bei einem Gummiboot-Unfall wichtig ist, sich nach Verlassen des Rheins unverzüglich bei der Polizei zu melden und mindestens eine Telefonnummer am Boot anzubringen, damit die Rettungskräfte den Besitzer kontaktieren kann.

Montag, 27. Juli, 14:38 Uhr

Derek Hulak komplettiert Ausländer-Duo beim HC Thurgau

Derek Hulak mit der Nummer 39 im Dezember 2018 im Einsatz für die Grand Rapids Griffins (AHL) in Cleveland. (Bild: imago sportfotodienst)

(red) Der HC Thurgau verpflichtet für die kommende Saison den Kanadier Derek Hulak. Der 30-jährige Stürmer spielte zuletzt in der nordamerikanischen AHL bei den Manitoba Moose. Mit Derek Hulak verpflichtet der HCT nach seinem Landsmann Darcy Murphy einen zweiten Verstärkungsspieler aus Kanada.

Der 84kg schwere und 184cm grosse Stürmer war zuletzt bei den Manitoba Moose in der AHL tätig. In den Saisons zuvor stand Hulak bei diversen weiteren AHL-Teams unter Vertrag. Der kanadische Stürmer kämpfte in den vergangenen Saisons mit diversen Verletzungen. Davor zeigte er seine Scorerqualitäten mit 40 respektive 44 Punkten in den Saisons 14/15 und 15/16. Der HC Thurgau ist die erste Station in Europa für Derek Hulak.

Montag, 27. Juli, 14:03 Uhr

Stein am Rhein: Gleitschirmpilot am Boden liegend aufgefunden

Ein Bild der Rettungsaktion (Bild: PD/Schaffhauser Polizei)

(red) Am Sonntagnachmittag war um circa 14.30 Uhr bei der Schaffhauser Polizei die Meldung eingegangen, dass ein Gleitschirmpilot am Boden liege und nicht aufstehen könne. Der 53-Jährige wurde in der Folge durch die Feuerwehr Stein am Rhein geborgen und mit unbestimmten Verletzungen mittels Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Der genaue Sachverhalt ist Gegenstand laufender Ermittlungen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Montag, 27. Juli, 12:56 Uhr

Imbersbach in Arbon weiss gefärbt

(tn) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montagmorgen eine Meldung erhalten, dass sich der Imbersbach in Arbon weiss verfärbt habe. «Die Feuerwehr, das Amt für Umwelt Thurgau und eine Polizei Patrouille sind vor Ort und klären den Sachverhalt ab», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage. Zurzeit werde der Grund für die Verfärbung durch Experten abgeklärt.

Montag, 27. Juli, 11:42 Uhr

Thurgauer Sängerschar stark verunsichert

Kein Gesang wird ertönen, denn das Gesangsfest in Frauenfeld ist abgesagt. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 20. Juni 2020)

(red) Nachdem das Thurgauer Gesangfest 2020 in Frauenfeld wegen Corona abgesagt werden musste, hat der Trägerverein, bestehend aus dem Damenchor Kurzdorf und dem Belcanto Chor, beschlossen, einen neuen Anlauf für das Jahr 2021 zu nehmen.

Um keine finanziellen Experimente machen zu müssen hat das OK von Anfang das Ziel gesetzt, den Anlass nur durchzuführen, wenn sich mehr als die Hälfte der Thurgauer Chöre für das Fest in der gesetzten Frist anmeldet. Leider wurde dieses Ziel mit nur einem Drittel Anmeldungen deutlich verfehlt.

Da angesichts der wieder ansteigenden Covid-19 Fälle zu erwarten ist, dass Abmeldungen wahrscheinlicher sind als Nachmeldungen, hat sich das OK an der Sitzung kurz vor den grossen Sommerferien entschieden, das auf 2021 verschobene Gesangfest nicht umzusetzen. Der Entscheid ist allen Beteiligten sehr schwergefallen, denn das neue Konzept hatte wirklich alle überzeugt. «Das OK bedankt sich nochmals bei allen Sponsoren und Partnern für die grosse Unterstützung.»

Montag, 27. Juli, 11:00 Uhr

Zu komplizierte Briefe von der Gemeinde? Kein Problem in Frauenfeld - mit einer Beratungsstelle wird Abhilfe geschaffen

Alt-Oberrichterin Elisabeth Thürer hilft bei Problemen mit Behördensprache. Bild: Andrea Stalder

(red) Briefe von Behörden sind teilweise nur schwer verständlich. Dies hat damit zu tun, dass die Gesetzgebung immer komplizierter wird, aber gerade in rechtlichen Angelegenheiten gewisse Formulierungen sehr präzise sein müssen.

Viele Menschen begreifen die Inhalte solcher Briefe nicht. Sie legen sie deshalb einfach weg und kümmern sich nicht mehr darum. Das kann fatale Folgen haben, denn insbesondere verpasste Fristen führen oft zu massiven Nachteilen. Das muss nicht sein.

Elisabeth Thürer als Fachperson

Die Stadt Frauenfeld lanciert deshalb neu eine Beratungsstelle für all jene, welche die Inhalte von behördlichen Briefen nicht verstehen. Elisabeth Thürer, ehemalige Frauenfelder Gemeinderätin und Vizepräsidentin am Thurgauer Obergericht, empfängt ab dem 13. August 2020 jeden Donnerstagabend von 16 bis 18 Uhr Ratsuchende im Rathaus (Sitzungszimmer Kufstein im Lichthof).

Sie sieht sich die Briefe gemeinsam mit den Betroffenen an und übersetzt die Inhalte in eine verständliche Sprache. Gleichzeitig gibt sie Tipps für das weitere Vorgehen, allerdings ohne dabei eigentliche Rechtsauskünfte zu erteilen.

Montag, 27. Juli, 10:22 Uhr

Forschungspreis für Arbeit gegen Autoimmunkrankheiten

Michael Basler, Gewinner des diesjährigen Forschungspreises. Bild: PD

(red) Mit dem Forschungspreis Walter Enggist 2020 wird eine Arbeit ausgezeichnet, die einen neuen Weg zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen aufzeigt. Sie stammt von Michael Basler, der am Biotechnologie-Institut Thurgau in Kreuzlingen forscht. Der Nachwuchsforschungspreis der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung wird der Kunstwissenschaftlerin Ute Christiane Hoefert verliehen. Die Preisverleihung findet am 21. September 2020 statt.

Ute Christiane Hoefert, Gewinnerin Nachwuchsforschungspreis. Bild: PD

Die Kommission des Walter-Enggist-Preises zeigte sich beeindruckt, dass es Michael Basler nach 2019 auch 2020 in die engste Auswahl für den Forschungspreis geschafft hat. Die Verleihung des Preises an Basler sei darum auch als Würdigung seines beeindruckenden Gesamtschaffens zu verstehen, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Der Forschungspreis Walter Enggist ist mit 15'000 Franken dotiert und wird durch das Netzwerk Thurgau Wissenschaft vergeben. Das Preisgeld muss für die weitere wissenschaftliche Arbeit verwendet werden.

Montag, 27. Juli, 09:39 Uhr

Ulrich K. droht kommendes Jahr der Prozess

Am 7. Juli 2017 räumte die Kantonspolizei den Hof von Ulrich K. Ende Juli veröffentlichte der «Blick »Bilder und Berichte von Insidern, die dem Pferdehalter aus Hefenhofen Tierquälerei vorwarfen.

Bild: Manuel Nagel

(sba) Vor drei Jahren veröffentlichte der «Blick» einen Artikel, in dem Ulrich K. aus Hefenhofen beschuldigt wird, seine Pferde zu vernachlässigen. 13 Tiere sollen nach Angaben von Insidern verendet sein. Der Fall Hefenhofen dominierte die Medien. Mittlerweile ist es ruhig geworden, rund um den Hof von Ulrich K. Doch gestützt auf einen Beweisergänzungsantrag werde in den nächsten Tagen noch eine Aktenöffnung erfolgen, teilt die Thurgauer Staatsanwaltschaft gegenüber «Blick» mit. Wann genau Anklage erhoben werde, könne man nicht sagen, so Mediensprecher Marco Breu. Aber:

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Zeitlich sprechen wir hier – vorbehältlich anderer Erkenntnisse – von wenigen Wochen. Wir sind folglich unmittelbar vor dem Verfahrensabschluss.»

Es zeichne sich ab, dass dem mutmasslichen Pferdequäler von Hefenhofen bereits nächstes Jahr der Prozess gemacht werden könnte.

Sonntag, 26. Juli, 13:07 Uhr

Bei der Rorerbrücke in Frauenfeld kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Archivbild: Nana do Carmo

Schlägerei zwischen zwei Männern bei Rorerbrücke in Frauenfeld



(kapo/stm) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es am Donnerstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, bei der Rorerbrücke in Frauenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann von einem Unbekannten tätlich angegriffen und verletzt. In der Folge flüchtete der Täter mit einem Motorrad in Richtung Frauenfeld. Beim Angriff wurde der Mann leicht verletzt, er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.



Der unbekannte Täter wird als südländischer Typ, zirka 175 Zentimeter gross, zwischen 20 und 25 Jahre alt und von athletischer Statur beschrieben. Er sprach schweizerdeutsch. Das Motorrad hatte einen auffälligen Tank in weisser Farbe.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter 058 345 24 60 zu melden.

Sonntag, 26. Juli, 9:49 Uhr

Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,32 Promille. Symbolbid: Severin Bigler





Betrunkener Autofahrer in Neukirch gestoppt

(kapo/stm) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 3.15 Uhr, auf der Arbonerstrasse in Neukirch einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 58-jährigen Schweizer einen Wert von 0,66 mg/l (1,32 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.