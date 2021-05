THURGAU-TICKER Cédric Butti belegt zweiten Platz beim BMX-Weltcup +++ Bar «Haltestelle» in Frauenfeld öffnet ab Juni +++ Flavia Scheiwiller ist die neue Präsidentin der Jungen Mitte Thurgau

Montag, der 31. Mai - 17:51 Uhr

Butti erklimmt Weltcup-Podest mit dem BMX-Rad

Cédric Butti auf der BMX-Piste in Winterthur. Bild: Reto Martin

(red) Der Thurgauer BMX-Fahrer Cédric Butti belegte am Wochenende am Weltcup in Bogotà, Kolumbien, den zweiten Platz. Für die Schweizer Zukunftshoffnung aus Herdern ist das der bisher grösste Erfolg bei der Elite. Butti ist erst der vierte Schweizer, der an einem Weltcup das Podium erklomm. Mit 21 Jahren ist er der jüngste Schweizer, dem dies gelang. Mit dem zweiten Platz in Bogotà erfüllt Butti auch die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele in Tokio.

Ein Startplatz an den Sommerspielen ist dem Thurgauer aber nicht auf sicher. Denn der Schweiz stehen in Tokio im BMX nur zwei Startplätze zur Verfügung. Und David Graf sowie Simon Marquart haben in diesem Jahr beide schon je einen Weltcup gewonnen. Gleichwohl ist Butti nun ebenfalls im Rennen um einen der begehrten Olympiastartplätze für 2021.

Montag, der 31. Mai - 17:15 Uhr

«Fründeskreis» wieder auf dem Unteren Mätteli

Der zur Bar umgebaute Linienbus names Haltestelle. Bild: Donato Caspari

(red) Im letzten Sommer öffnete der Verein «Fründeskreis» auf dem Unteren Mätteli zum ersten Mal die Türen zu ihrem zur Bar umgebauten Linienbus. Die «Haltestelle» wurde schnell zum Treffpunkt für Jugendliche und Junggebliebene. Dabei kam es aufgrund von Lärmimmissionen zu einzelnen Reklamationen von Anwohnenden, wie es in der Mitteilung der Stadt Frauenfeld heisst.

Nach einem konstruktiven Austausch aller Beteiligten handelte die Abteilung Liegenschaftenverwaltung der Stadt Frauenfeld mit dem «Fründeskreis» einen Vertrag zur Nutzung eines kleinen Teiles des Unteren Mätteli von Anfang Juni bis Oktober 2021 aus. Dieser enthält neben diversen Massnahmen zur Verringerung von Lärmimmissionen auch die Einrichtung einer Hotline für Reklamationen während der Betriebszeiten von Nachmittag bis Mitternacht. Neu entrichtet der Verein zudem eine Platzmiete.

Montag, der 31. Mai - 16:44 Uhr

Die Junge Mitte Thurgau hat eine neue Präsidentin

Flavia Scheiwiller, neue Präsidentin der Jungen Mitte Thurgau. Bild: PD

(red) Die Junge Mitte Thurgau wählte die 26-jährige Flavia Scheiwiller aus Sirnach zu ihrer neuen Präsidentin. Sie folgt auf Rafael Fritschi aus Berg, der die Junge Mitte während fast drei Jahren präsidierte. «Ich bin überzeugt, dass es eine starke junge Mitte braucht, die sich für eine nachhaltige Zukunft in allen Belangen für die nächsten Generationen einsetzt», sagte die neue Präsidentin. Flavia Scheiwiller hat an den Universitäten St. Gallen und Zürich Rechtswissenschaften studiert und arbeitet zurzeit in einer Kanzlei in Weinfelden.

Rafael Fritschi blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Insbesondere die Grossratswahlen 2020 mit beachtlichen Resultaten bleiben ihm als Höhepunkt in Erinnerung, heisst es in einer Medienmitteilung. Während seiner Zeit fand die Namensänderung der Partei statt und es konnten neue Mitglieder für die Jungpartei gewonnen werden. «Das stimmt mich für die Zukunft der Mitte sehr zuversichtlich», hält Fritschi fest.

«Gerade in Zeiten der Polarisierung und stark emotionalen Abstimmungskämpfen braucht es eine starke Mitte-Politik, die auf Respekt und Konsens setzt.»

Weiter wurden die ausstehenden Parolen für die Abstimmung vom 13. Juni gefasst. Beide Agrarinitiativen werden klar abgelehnt. Zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT-Gesetz) wurde die Ja-Parole beschlossen.

Montag, der 31. Mai - 16:21 Uhr

Mehr Personen im Hallenbad Weinfelden erlaubt

Das Hallenbad in Weinfelden. Bild: Nana do Carmo

(red) Seit gestern gilt die erweiterte Kapazitätsgrenze im Hallenbad. Sie wurde von 15 auf 60 Personen erhöht. Dies aufgrund der beschlossenen Lockerungen. Die Erhöhung der maximalen Personenzahl betrifft nur die Zeiten, in der es bis anhin eine Personenbeschränkung gab. Also die Zeit während des öffentlichen Schwimmens.

Vereine und Schwimmschulen haben nun wieder die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb während der öffentlichen Zeiten aufzunehmen. Doch die Summe der Personenbeschränkung von 60 Personen wird auf die verschiedenen Nutzergruppen, welche sich im Bad aufhalten, aufgeteilt: 30 Personen von Vereinen oder Schwimmschulen und 30 Personen aus der Öffentlichkeit. Aus organisatorischen Gründen ist es wichtig, dass die Mitglieder von Vereinen und Teilnehmer von Kursen ihre Zugehörigkeit dem Kassenpersonal mitteilen.

Montag, der 31. Mai - 15:56 Uhr

Kinderkleiderbörse findet am 12. Juni statt

(man) Nach zwei pandemiebedingten Absagen kann am Samstag, 12. Juni, die Kinderkleiderbörse des Spielgruppenvereins Erlen wieder durchgeführt werden. Der Anlass findet in der Aachtalhalle Erlen statt.

Der Verkauf der Kinderkleiderbörse findet von 13 bis 15.30 Uhr statt.

Bild: Zvg / WOZLZB

Von 8 bis 10.30 Uhr ist Annahme von sauberen, gut erhaltenen, modischen Sommer- und Herbstkleidern bis Grösse 176 sowie diverse andere Kinderartikel wie etwa Kindergartentäschli, Schulerthek, Finken, Schuhe und vieles mehr. Ebenso Spielsachen, Velos, Hochstühle, Kindersitze und Kinderwagen. Die Nummern zur Beschriftung der Artikel für Zuhause können am 4. und am 5. Juni von 9 bis 11 Uhr im Spielgruppenlokal an der Fabrikstrasse 6 in Ennetaach bezogen werden. Es gibt keine Möglichkeit die Artikel an der Börse anzuschreiben.

Der Verkauf findet von 13 bis 15.30 Uhr statt. Der Spielgruppenverein behält 20Prozent des Verkaufspreises und freut sich über eine rege Teilnahme. Aufgrund der beschränkten Besucherzahl bittet er jedoch, die Börse nicht mit der ganzen Familie zu besuchen.

Montag, der 31. Mai - 15:08 Uhr

«Der sagenhafte Mäuseturm bei Güttingen»

Ein Taucher bei einer archäologischen Tauchgrabung beim Mäuseturm. Bild: PD

(red) Vom 5. Juni bis 15. August 2021 zeigt das Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld die Kabinettausstellung «Der sagenhafte Mäuseturm bei Güttingen». Der Museumsleiter und Archäologe Urs Leuzinger informiert in der Kabinettausstellung über die Tauchuntersuchungen des Amtes für Archäologie vor Güttingen und die dabei geborgenen aussergewöhnlichen Fundgegenstände aus Edelmetall, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Die Fundstelle «Mäuseturm» liegt 240 Meter vor dem Ufer bei Güttingen im Bodensee auf einer kleinen Untiefe. Während jeweils mehrwöchigen archäologischen Tauchgrabungen von 2017 bis 2020 wurden über 3'000 Quadratmeter des Seegrunds freigelegt und dokumentiert. Dabei kamen 2'485 Bauhölzer sowie Funde aus Gold, Silber und Bronze zum Vorschein. Zum ersten Mal zu sehen: zwei kleine bronzezeitliche Goldobjekte sowie das mittelalterliche Silberglöckchen aus dem See.

Montag, der 31. Mai - 11:57 Uhr

66 neue Infektionen mit Covid-19

Screenshot «www.tg.ch». Quelle: Kanton Thurgau

(sae) Der Kanton Thurgau gibt heute, Montag, 66 neue bestätigte Coronainfektionen bekannt. Die Anzahl hospitalisierter Personen hat um drei zugenommen. Über das Wochenende gab es keine Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu vermelden.

Hingegen ist die Anzahl Personen auf der Intensivstation um drei gestiegen. Es befinden sich aktuell 31 Personen weniger in Isolation. Verimpft wurden insgesamt 7'590 Dosen. Davon waren 4'446 die erste Impfdosen.

Montag, der 31. Mai - 11:10 Uhr

Erzählcafé im Schloss Frauenfeld

(red) Am Samstag, 5. Juni 2021 findet im Historischen Museum Thurgau ein Erzählcafé zum Thema Freiwilligenarbeit statt. Die Historikerinnen Nathalie Kolb Beck, lic. phil., und Dr. Petra Hornung leiten das Event. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem ThurgauerFrauenArchiv anlässlich «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz». Sie beginnt um 14 Uhr im Schloss Frauenfeld und ist kostenlos. Es gilt eine Maskenpflicht. Zudem ist eine Online-Anmeldung erforderlich, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst.

Freiwillig im Einsatz um Erste Hilfe zu leisten. Frauen und Männer proben den Ernstfall am Samaritertag 1914 in Steckborn. Bild: Sammlung Hansulrich Guhl, Frauenfeld, Historisches Museum Thurgau

Das Kurzreferat von Nathalie Kolb Beck zum Auftakt des Erzählcafés dreht sich um Dr. Dora Labhart-Roeder, welche 1938 den Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenverein gründete. Sie leistete schon als Studentin Freiwilligenarbeit und pflegte während der Spanischen Grippe kranke Soldaten. Zudem setzte sich zeitlebens für juristische Forderungen von Frauen ein. Sie verfasste Vereinsstatuten, beispielsweise für den neugegründeten Säuglingsfürsorgeverein des Bezirks Arbon.

Die beiden Gäste des Erzählcafés geben Einblick in ihr Freiwilligenengagement: Katrin Schlaginhaufen, ehemalige Präsidentin des Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenvereins und Spitex-Pflegefachfrau, sowie Therese Baumgartner, Heilpädagogin und Koordinatorin des Quartiertreffpunktes Talbach in Frauenfeld. Alle Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen, an der Gesprächsrunde teilzunehmen und von ihren Erfahrungen der Freiwilligenarbeit zu erzählen.

Das nächste Erzählcafé findet am Donnerstag, 16. September 2021 zum Thema Arbeitsalltag von Landfrauen und Bäuerinnen statt.

Montag, der 31. Mai - 09:57 Uhr

Verhaltensregeln für die Fahrt auf der Thur

Da die Thur kein schiffbares Gewässer ist hat das Amt für Umwelt gemeinsam mit der Seepolizei das Merkblatt mit Verhaltensregeln überarbeitet.





Bild: Sandra Ardizzone

(red) Im Hinblick auf die bald startende Bootssaison hat das Amt für Umwelt gemeinsam mit der Seepolizei das Merkblatt «Die Fahrt auf der Thur» überarbeitet. Ausserdem werden an Brücken und Einwasserungsstellen Blachen und Plakate angebracht, die darauf hinweisen, dass das Befahren der Thur auf eigene Gefahr erfolgt, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst.

Die Thur ist kein schiffbares Gewässer. Deswegen sind im Merkblatt sind zehn Verhaltensregeln aufgeführt. Diese gelten grundsätzlich auch für das Befahren von anderen Flüssen. Zusätzlich wird auf die Wildwasserstrecke zwischen der Altikerbrücke bei Niederneunforn und der Thurgauer Kantonsgrenze hingewiesen. Vom Befahren dieser Strecke raten die Seepolizei und das Amt für Umwelt dringend ab. Dazu sagt Tim Wepf, Leiter der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Thurgauer Amts für Umwelt:

«Auf dieser Strecke treibt die starke Strömung die Boote auf Hindernisse wie Bäume am Flussufer zu.»

An allen Brücken ab der Pfynerbrücke wird jeweils mit Blachen darauf hingewiesen, dass das Befahren der Thur auf eigene Gefahr erfolgt. Bei der Altikerbrücke steht zusätzlich der Hinweis, dass hier ausgewassert werden sollte. Zudem werden an den bekannten Einwasserungsstellen zusätzlich Plakate aufstellen, die ebenfalls darauf hinweisen.

Die Plakate enthalten auch einen QR-Code zum Merkblatt. Dieses ist auch auf der Website der Kantonspolizei und dem Amt für Umwelt zu finden.

Sonntag, 31. Mai, 16:50 Uhr

Durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von einer Promille. Bild: PD

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Münchwilen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei kontrollierte kurz vor Mitternacht an der Pilgerstrasse eine Autofahrerin, die durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe bei der 39-jährigen Schweizerin einen Wert von einer Promille ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Sonntag, 30. Mai, 15:19 Uhr

Knabe sprang unvermittelt auf die Strasse

Nach einem Unfall musste ein Kind ins Spital. Bild: Nana do Carmo

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Amriswil musste am Samstagabend ein Kind leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Kurz nach 19 Uhr fuhr eine 45-jährige PW-Lenkerin auf der Egelmoosstrasse Richtung Grenzstrasse. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau sprang auf Höhe der Liegenschaft Nr. 21 ein Neunjähriger unvermittelt auf die Strasse. Die Autofahrerin bremste voll ab, dennoch wurde das Kind vom Auto erfasst. Der Knabe wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Sonntag, 30. Mai, 12:03 Uhr

Die Frau verletzte sich beim Unfall leicht am Kopf. Symbolbild: Fotolia

Alkoholisiert mit E-Roller in Hüttlingen verunfallt



(kapo/stm) Eine 32-jährige Slowakin war in der Nacht zum Sonntag um 1.45 Uhr mit ihrem Elektro-Stehroller auf dem Trottoir der Hauptstrasse in Hüttlingen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam sie zu Fall, als sie über den Bordstein auf die Strasse fahren wollte. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Kopfverletzungen zu, und sie musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Weil die Einsatzkräfte laut Polizeimitteilung bei der Verunfallten Atemalkoholgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Blut- und Urinprobe an.

Freitag, 28. Mai, 15:58 Uhr

Keine neuen Todesfälle zu vermelden

(sba) Am Freitag meldet der Kanton Thurgau 27 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 18 Personen sind derzeit hospitalisiert, sieben davon befinden sich auf einer Intensivstation. Seit gestern gibt es keinen neuen Todesfall zu vermelden. Der Kanton hat bereits 143'000 Impfdosen verabreicht. Das sind knapp 3000 mehr als gestern. Rund 50'000 Personen sind zum zweiten Mal geimpft.