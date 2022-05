Kurze Gewitterfront zieht über die Ostschweiz vor dem Frühsommer

Über Romanshorn waren in der Nacht auf Montag viele Blitze der Gewitterzelle zu beobachten. Bild: Raphael Rohner

Die Woche startet mit einer Gewitterfront aus Südwesten, welche in den frühen Morgenstunden noch mit einigen nassen Phasen über das Thurgau hereinzieht. Am Montag bleibt es nur zeitweise sonnig und bereits am Morgen sind lokale Schauer oder Gewitter wahrscheinlich. Am Nachmittag und Abend besonders in den Alpen einige Schauer und Gewitter. Nachfolgend wird es laut Vorhersagen zwar eine Wetterberuhigung geben, doch dürften Sommergewitter das sonnige Wetter in den nächsten Tagen weiterhin zwischenzeitlich unterbrechen. Gegen Ende der Woche, soll es bis zu 30°C werden im Thurgau und in weiteren Lagen der Ostschweiz. In diesem Sinne: Einen frohen Wochenstart in den Frühsommer. (rar)