Auftakt der Bodenseeschifffahrt ist geglückt

Tausende zog es an das Romanshorner Hafenfest. Bild: Raphael Rohner

Das jährliche Romanshorner Hafenfest wurde am Sonntag von tausenden Gästen besucht. Der Andrang war so gross, dass unter anderem die Fahrten des Dampfschiffes Hohentwiel komplett ausgebucht waren. Ebenso gab es an mehreren Ständen Schlangen. Doch war die Stimmung ausgelassen und die Menschen liessen sich von den Ausstellungen und Attraktionen begeistern. Derweil kam es auf dem Bodensee zu einer Premiere: Das erste Mal in der Geschichte des Sees wurde auf einer Bodenseefähre Fussball gespielt. Das Hafenfest wird jedes Jahr von der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt zum Auftakt der Saison organisiert. (rar)