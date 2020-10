THURGAU-TICKER: Besuchsverbot in Thurgauer Spitälern +++ Neuzugang des HC Thurgau grüsst aus Quarantäne +++ Zöllner kontrollieren gesuchten 25-Jährigen



Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Donnerstag, 22. Oktober, 17:26 Uhr

Blick in ein Zimmer des Kantonsspitals Frauenfeld. Ab Freitag gilt hier ein Besuchsverbot. Bild: Andrea Stalder (18. Januar 2020)

Besuchsverbot in Thurgauer Spitälern

(rsc/red) Aufgrund der gestiegenen Coronafallzahlen hat die Spital Thurgau AG ein Besuchsverbot in all ihren Betrieben ab morgen Freitag, 23. Oktober beschlossen. Dies schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Von der Massnahme betroffen sind somit die Kantonsspitäler in Frauenfeld und Münsterlingen sowie die Klinik St. Katharinental in Diessenhofen und die Psychiatrische Klinik in Münsterlingen.

Ausgenommen vom Verbot seien Besucher von Patienten in «ausserordentlichen Situationen» wie zum Beispiel Eltern von hospitalisierten Kindern, Partner von Gebärenden oder nahe Angehörige von Personen an ihrem Lebensende.

Donnerstag, 22. Oktober, 17:03 Uhr

HC-Thurgau-Neuzugang Brandon Hagel grüsst aus Quarantäne

(rsc) «Ich kann es kaum erwarten aufs Eis zurückzukehren»: Via Instagram grüsst Brandon Hagel, Neuzugang des HC Thurgau, aus der Quarantäne. Der 22-Jährige ist auf Leihbasis vom NHL-Klub Chicago Blackhawks zu den «Leuen» gestossen. Am Montag ist der Kanadier in der Schweiz eingetroffen und hat sich umgehend in die coronabedingte Quarantäne begeben. Deshalb wird er HCT-Trainer Stephan Mair erst in der kommenden Woche zur Verfügung stehen.

Donnerstag, 22. Oktober, 15:40 Uhr

25-Jähriger muss 1500 Euro bezahlen, bevor er weiterfahren kann

(red) Weil er sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer setzte, wurde ein 25-jähriger Pole Anfang 2019 in Deutschland zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 1500 Euro verurteilt. Bislang bezahlte nicht und wurde deshalb per Haftbefehl gesucht.

Beamte des Hauptzollamts Singen haben den 25-Jährigen am Mittwoch am Grenzübergang Konstanz/Kreuzlingen kontrolliert. Sie übergaben den Fall an die Bundespolizei, welche dem Mann den Haftbefehl sowie die Möglichkeit der sofortigen Zahlung eröffnete. Nachdem er seine Strafschuld beglichen hatte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Donnerstag, 22. Oktober, 14:12 Uhr

Dabu Fantastic am Summerdays Festival Arbon 2018. Die Band hat ihre Tour und damit auch den Auftritt im Arboner Presswerk abgesagt. Bild: Donato Caspari

Veranstaltungen abgesagt oder verschoben

(rsc) Der Anstieg der Coronafallszahlen und die damit verbundenen Einschränkungen haben mehrere Absagen oder Verschiebungen von Veranstaltungen zur Folge. Betroffen sind unter anderem die folgenden Anlässe:

Wie das Bodensee Planetarium in Kreuzlingen mitteilt, verzichtet es auf die Durchführung des Internationalen Astronomietages 2020 am kommenden Samstag verzichtet. Die ordentlichen Vorführungen im Planetarium sollen aber wie geplant stattfinden.

mitteilt, verzichtet es auf die Durchführung des Internationalen Astronomietages 2020 am kommenden Samstag verzichtet. Die ordentlichen Vorführungen im Planetarium sollen aber wie geplant stattfinden. Der historische Dorfrundgang in Lommis vom kommenden Samstag ist abgesagt. Der Anlass im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums der Politischen Gemeinde soll im Frühling 2021 nachgeholt werden.

vom kommenden Samstag ist abgesagt. Der Anlass im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums der Politischen Gemeinde soll im Frühling 2021 nachgeholt werden. Die Band Dabu Fantastic hat ihre «Schlaf-us»-Tour abgesagt. Somit findet der am Freitag, 30. Oktober, geplante Auftritt im Arboner Presswerk nicht statt.

Donnerstag, 22. Oktober, 13:56 Uhr

16-Jähriger verletzt sich bei Kollision mit Lastwagen

(kapo) Ein Mofalenker wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Oberneunforn verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 69-jähriger Lastwagenfahrer gegen 6.40 Uhr auf der Ossingerstrasse in Richtung Ossingen unterwegs. Als er zum Überholen eines Mofafahres ansetzte, lenkte dieser gleichzeitig nach links, um vermutlich in die Fahrhofstrasse abzubiegen.

Bei der anschliessenden Kollision wurde der 16-Jährige mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Zur Spurensicherung und Klärung des genauen Unfallhergangs kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Weinland die Strasse vorübergehend ab und leitete den Verkehr um.

Donnerstag, 22. Oktober, 10:48 Uhr

94 neue laborbestätigte Corona-Infektionen im Kanton Thurgau

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 22.10.20:

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 445 (-4)

Hospitalisiert: 18 (+1)

davon auf der Intensivstation: : 6 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 1509 (+94)

Verstorben: 21 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 22, 2020

Donnerstag, 22. Oktober, 10:32 Uhr

Brand in Keller

(kapo) Am Mittwoch ereignete sich in Arbon ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Bewohner des Hauses an der Weingartenstrasse bemerkten kurz nach 17 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller und verliessen das Gebäude. «Die Feuerwehr Arbon war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen», teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Fünf Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache waren der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei sowie ein Elektro-Inspektor vor Ort.

Donnerstag, 22. Oktober, 09:14 Uhr

Nächstes Spiel des HC Thurgau muss verschoben werden

(rsc) Am Freitagabend hätte der HC Thurgau sein nächstes Heimspiel gegen den HC Sierre austragen sollen. Die Partie findet morgen allerdings nicht statt. Denn die Mannschaft aus Siders wurde wegen mehrerer Coronafälle vom Walliser Kantonsarzt bis zum 30. Oktober in Quarantäne geschickt. Das Spiel beim HC Thurgau soll neu angesetzt werden.

Mittwoch, 21. Oktober, 18:33 Uhr

Märlistadt in Stein am Rhein abgesagt

(red) Der Stadtrat von Stein am Rhein hat an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen, dass er für die Durchführung der Märlistadt 2020 keine Bewilligung erteilt. Eine vierwöchige Märlistadt hätte, vor dem Hintergrund der weitherum abgesagten Advents- und Weihnachtsanlässe, das Risiko von grösseren, spontanen Menschenansammlungen im Städtli und damit das Ansteckungsrisiko markant erhöht, heisst es in einer Mitteilung. Damit folgt der Stadtrat zudem den schweizweit geltenden Massnahmen des Bundes. Man hoffe auf eine Märlistadt im kommenden Jahr.

Mittwoch, 21. Oktober, 18:23 Uhr

Grosser Rat bewilligt 131 Gesuche

Einige Enthaltungen und drei Gegenstimmen und dennoch: der Grosse Rat genehmigt 131 Einbürgerungsgesuche. Bild: Reto Martin (Frauenfeld, 21. Oktober, 2020)

(lsf) Der Grosse Rat hat am Mittwoch drei Kantonsbürgerrechtsgesuche von Schweizer Bürgern ohne Gegenstimme angenommen. Die 131 Gesuche von Ausländerinnen und Ausländern hat er mit drei Gegenstimmen und einigen Enthaltungen genehmigt. Weil in einigen Gesuchen auch Ehepartner und Kinder einbezogen sind, haben somit 229 ausländische und 5 Schweizer Personen das thurgauische Kantonsbürgerrecht erhalten.

Mittwoch, 21. Oktober, 17:26 Uhr

Wohnungsbrand wegen Öl in Pfanne

(kapo) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau erhitzte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Bachwiesenstrasse in Tägerschen kurz vor 12 Uhr Öl in einer Pfanne. Wenig später bemerkte die 42-Jährige, dass im Bereich des Herdes ein Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen war.

Die Bewohner konnten den Brand selbst löschen, die Feuerwehr Lauchetal entlüftete die Wohnung. Verletzt wurden niemand, der Sachschaden ist einige zehntausend Franken hoch. Zur Klärung der genauen Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroinspektor vor Ort.

Mittwoch, 21. Oktober, 17:17 Uhr

So sieht es aus, wenn die Parlamentarier Maske tragen

(sba) Bei den einen ist es schon fast ein modisches Acessoire, bei anderen beisst sich der Maskenstoff mit dem Anzug. Manche haben eher zu grosse und andere eher zu kleine Masken. Die Vielfalt ist gross, doch sehen sie selbst wie eine Maskerade im Kantonsrat aussieht. TZ Fotograf Reto Martin hat einige maskierte Augenblicke eingefangen:

8 Bilder 8 Bilder Blaue Masken sind in der Mehrzahl. Das zeigt ein Blick ins Parlament. Bild: Reto Martin (Frauenfeld, 21. Oktober, 2020)

Mittwoch, 21. Oktober, 15:44 Uhr

Der Kanton fordert ein Schutzkonzept ab 100 Personen

Nur Hände waschen reicht längst nicht mehr: Veranstalter müssen ein Schutzkonzept vorlegen bei Anlässen mit über 100 Personen. Bild: EPA

(red) Vergangenen Freitag hat der Regierungsrat neue Regeln im Umgang mit dem Coronavirus vorgestellt. Am Wochenende wurden diese aber vom Bundesratsbeschluss überflügelt. Doch nun hat sich die Thurgauer Regierung entschlossen, eine weitere Auflage zu beschliessen:

Künftig müssen Organisatoren von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen spätestens 14 Tage vor dem Anlass ein Schutzkonzept einreichen.

Das angepasste Formular steht auf der Website des Kantons zur Verfügung, heisst es in einer Medienmitteilung. Des Weiteren gelten natürlich alle Bestimmungen des Bundes. Informationen gibt es unter: www.tg.ch/coronavirus

Mittwoch, 21. Oktober, 15:11 Uhr

Romanshorn soll auch nächstes Jahr erblühen

(red) In Romanshorn blühten während des ganzen Sommers in 300 Pflanzenkisten einheimische Blumen und sorgten für eine begrünte Innenstadt. Die Bilanz des Pilotprojekts mit den Blumeninseln sei positiv, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Deshalb sollen auch im kommenden Frühling die Kisten wieder in der Romanshorner Allee- und Bahnhofstrasse sowie auf dem Sternenplatz verteilt werden. Über den Winter werden sie in der Stadtgärtnerei eingelagert.

Mittwoch, 21. Oktober, 14:16 Uhr

Schläfli witzelt auf Twitter über Geruch der Zuckeri

SP-Kantonsrätin Nina Schläfli Bild: Donato Caspari

(sba) Dass es in Frauenfeld im Herbst zuweilen eigenwillig riecht wissen wohl alle Thurgauerinnen und Thurgauer. Schuld ist die Zuckerfabrik. Denn die Verarbeitung der Zuckerrüben gibt halt einen ganz eigensinniges Gschmäkli von sich. Ausserhalb von Frauenfeld findet dieser Duft aber selten jemand dufte. Zumindest SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat sich in einem witzigen Tweet über speziellen Duft in der Luft geäussert - und erklärt grad auch noch, wie es kommt, dass der Grosse Rat im Winterhalbjahr normalerweise in Weinfelden tagt.

Ich glaube ja insgeheim, dass der Grosse Rat TG im Winterhalbjahr normalerweise in Weinfelden tagt, weil es in Frauenfeld so komisch riecht. #werzuckerwillmussleiden — Nina Schläfli (@NinaSchlaefli) October 21, 2020

Mittwoch, 21. Oktober, 13:03 Uhr

Frauen im Klassenzimmer: Der Lehrberuf wird fast nur noch von Frauen ergriffen. Ein Problem, findet die Thurgauer SVP. Symbolbild: Patrick Huerlimann

Grosser Rat diskutiert Feminisierung des Lehrberufs

(lsf) Beim Lehrerberuf ist die Geschlechterverteilung stark aus der Balance geraten. Drei SVP-Kantonsräte haben deshalb die Interpellation «Feminisierung der PH und der Volksschule» eingereicht, die am Mittwoch im Grossen Rat diskutiert wurde. Für Interpellantin Aline Indergand war klar, dass mehr Männer den Lehrerberuf ergreifen würden, wenn dieser nicht mehr als Frauenberuf angesehen würde: «Es braucht deshalb ein klares Konzept des zuständigen Departements des Kantons und der PH Thurgau.»

SVP-Kantonsrätin Aline Indergand Bild: Reto Martin

Die meisten Redner im Grossen Rat sahen es allerdings wie der Regierungsrat: Es gebe keine Diskriminierung der Männer und der Staat könne die Berufswahl nicht beeinflussen. Mehrere Kantonsrätinnen kamen zum Schluss, dass der Lehrerberuf ein Frauenberuf wurde, weil für Männer andere Berufe attraktiver geworden ist. SP-Kantonsrätin Marianne Sax sagte: «Männer erhalten als Lehrer zwar ein gutes Anfangsgehalt, werden später aber von Männern in anderen Berufen überflügelt.» CVP-Kantonsrätin Petra Merz ergänzte: «Ein guter Lehrer zu sein, scheint vielen Männern nicht zu reichen.» Männer seien lohnaffiner als Frauen und würden gesellschaftliche Bestätigung und Ansehen anstreben.

CVP-Kantonsrätin Petra Merz Bild: PD

Die zuständige Regierungsrätin Monika Knill (SVP) sagte: «In vielen Berufen wäre ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis sehr wünschenswert.» Der Staat könne das aber nicht beeinflussen. Die Erziehungsdirektorin kam zum Schluss: «Wenn wir mehr Männer im Lehrerberuf wollen, brauchen wir mehr Knaben an den Mittelschulen.» Deshalb sei eine höhere Maturitätsquote anzustreben.

Mittwoch, 21. Oktober, 11:31 Uhr

Maskentragpflicht am Kreuzlinger Jahrmarkt

Der Kreuzlinger Jahrmarkt findet dieses Jahr mit Schutzkonzept statt. Bild: PD

(red) Der traditionelle Kreuzlinger Jahrmarkt findet in diesem Jahr auf dem Bärenplatz in einer Light-Version unter Einhaltung der Covid-19-Verordnung statt: Besucherinnen und Besucher müssen eine Maske tragen und dürfen Speisen sowie Getränke nur sitzend konsumieren. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Jahrmarkt findet in einer Light-Version auf dem Bärenplatz statt - mit wenigen regionalen Ausstellern und Budenstadt.

Des Weiteren teilt der Stadtrat mit, dass die Büros der Stadtverwaltung am Jahrmarkt-Montag den ganzen Tag geöffnet sind. Traditionsgemäss wurden sie nachmittags geschlossen.

Mittwoch, 21. Oktober, 11:06 Uhr

Sichere Fussgängerstreifen im Thurgau?

(seb.) Die SVP-Kantonsrat Paul Koch stellt fest, dass es bei Fussgängerstreifen im Kanton Thurgau Handlungsbedarf gibt. Das zeige die Unfallstatistik. Auch seine eigenen Beobachtungen als Autofahrer untermauern dies. «Mehrere Fussgängerstreifen sind gefährlich platziert», schreibt der SVP-Kantonsrat in einer Einfachen Anfrage, die er am Mittwoch im Grossen Rat eingereicht hat. Weiter seien zu viele schlecht beleuchtet. Ihm sei es zudem ein grosses Anliegen, dass «genügend sichere Fussgängerstreifen zu Verfügung stehen und bestehende möglichst erhalten bleiben».

Paul Koch, SVP-Kantonsrat Bild: PD

Deshalb richtet er konkrete Fragen – auch im Lichte des Thurgauer Langsamverkehrskonzept - an den Regierungsrat. Ob es für Fussgängerstreifen mit bekannten Gefahren und Sicherheitsmängel eine Liste gebe, fragt Koch. «Oder wird der Regierungsrat noch eine solche erstellen?». Weiter erkundigt sich der SVP-Kantonsrat aus Oberneunforn, ob Massnahmen für Risiko-Fussgängerstreifen vorgesehen seien oder ob solche geplant seien.

Mittwoch, 21. Oktober, 10:33 Uhr

Knapp 450 Personen in Isolation

Corona: Knapp doppelt so viele Ansteckungen im Thurgau im Vergleich zu gestern. Bild: Keystone

(sba) Der Kanton hat auf Twitter die neusten Zahlen zu den Neuansteckungen veröffentlicht. Derzeit befinden sich sechs Personen auf der Intensivstation, das ist eine mehr als am Vortag. In Isolation befinden sich 77 weitere Personen, insgesamt knapp 450. Erstmals verzeichnet der Kanton jedoch über 100 Ansteckungen an einem Tag. Es sind zudem fast doppelt so viele wie gestern.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 21.10.20:

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 449 (+77)

Hospitalisiert: 17 (-3)

davon auf der Intensivstation: : 6 (+1)

Anzahl bestätigter Fälle: 1415 (+116)

Verstorben: 21 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 21, 2020

Mittwoch, 21. Oktober, 10:12 Uhr

Absage des Eröffnungskonzertes

(red) Diesen Sonntag war das Eröffnungskonzert des Weinfelder Abendmusik-Zyklus geplant. Aufgrund der aktuellen Situation haben die Veranstalter das Konzert abgesagt.

Mittwoch, 21. Oktober, 09:29 Uhr

Warnstreik bei Entsorgungsbetrieben in Konstanz

Die Mülltonnen in Konstanz bleiben voll - die Müllabfuhr streikt. Symbolbild: Fotolia

(red/sba)Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz (EBK) für heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Konstanzer Bürgerinnen und Bürger müssen sich demnach auf Einschränkungen im Betrieb der Müllabfuhr und der Wertstoffhöfe einstellen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Man könne die Mülltonnen bereitstellen, es gebe aber keine Gewähr, dass diese geleert würden. Wie das «Wochenblatt» schreibt betrifft der Streik jedoch nicht nur die Müllabfuhr, sondern sämtliche öffentliche Betriebe. Der Streik beginnt um zehn Uhr in der Konstanzer Innenstadt.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Dienstag, 20. Oktober - 16:50 Uhr

Auftritt von Purple Schulz im Presswerk Arbon abgesagt

Purple Schulz tritt am Donnerstag nicht in Arboner Presswerk auf. Bild: PD/www.purpleschulz.de

«Infolge eines Covid-19 Kontaktes im familiären Umfeld des Künstlers ist nicht gewährleistet, dass Purple Schulz am Donnerstag bei uns auftreten kann. Wir müssen aus diesem Grund die Show am Donnerstagabend im Presswerk Arbon absagen.»

Das gibt das Presswerk in einer Medienmitteilung bekannt. Weiter steht darin, dass es nicht der Philosophie des Presswerks entsprechen würde, wenn man ein unnötiges Risiko für die Besuchenden oder die Künstler auf sich nehme. Die Absage falle deshalb nicht leicht, man sei aber zur Überzeugung gelangt, dass dies in der aktuellen Situation die einzig richtige Entscheidung sei.

Alle gekauften Tickets werden vollständig zurückvergütet

Physische Tickets bitte unter der Angabe einer Bankverbindung und Auftragsnummer zurücksenden an:

Kultur Verein Presswerk, Hamelstrasse 15, 9320 Arbon

Print@Home Tickets zusammen mit einer Bankverbindung und der Auftragsbestätigung senden an: kulturverein@presswerk-arbon.ch

Für Rückfragen: Kultur-Verein Presswerk, Cyrill Stadler, +41 79 695 01 15

Weitere Termine 2020 Kultur Verein Presswerk:

30.10.2020: DABU FANTASTIC (CH)

05.11.2020: PATENT OCHSNER (CH), ausverkauft

28.11.2020: DR. FEELGOOD (UK)

20.11.2020: TROUBAS KATER (CH)

19.12.2020: SINA im kleinFormat (CH, bestuhlt)

Dienstag, 20. Oktober - 16:24 Uhr

Ab sofort publizieren wir jeden Dienstagnachmittag einen wöchentlichen Lagebericht COVID-19 des Kantons Thurgau. Darin Infos zu den Fallzahlentwicklungen, zum Contact Tracing u.v.m. https://t.co/o0zls36qnb #CoronaInfoCH pic.twitter.com/ljtO50zE9v — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 20, 2020

Dienstag, 20. Oktober - 15:56 Uhr

Picknick mit dem Frauenfelder Bingobus

Florian Kaiser (zweiter von rechts) und seine Freunde haben das Picknick mit dem Stadtbus sichtlich genossen. Bild: PD

Die Aktion «Bingobus» war ein voller Erfolg. Rund 600 Teilnahmekarten sind verteilt worden. Unter allen Einsendungen verloste das Stadtbus-Team kürzlich den Hauptgewinn: ein Picknick mit dem Stadtbus. Gewonnen hat diesen speziellen Preis Florian Kaiser aus Frauenfeld. Er wurde zusammen mit drei Kollegen vor der Haustüre vom Stadtbus abgeholt und zu einer gemütlichen Rundfahrt mit Picknick eingeladen.

Die drei Personen, die am schnellsten eine ausgefüllte Bingokarte eingesandt haben, bekamen kürzlich einen SBB-Gutschein im Wert von 70 Franken. Zudem warten verschiedene Sachpreise auf weitere Gewinnerinnen und Gewinner.

Dienstag, 20. Oktober - 15:32 Uhr

Bei Unfall in Schönholzerswilen verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Schönholzerswilen wurde am Montag ein Motorradfahrer verletzt.

Gegen 17 Uhr fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Schönholzerswilerstrasse in Richtung Bürglen und beabsichtigte, bei der Verzweigung Neuhaus links abzubiegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer kollidierte mit dem abbiegenden Auto und stürzte. Der 66-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Dienstag, 20. Oktober - 14:51 Uhr

Besuchsverbot im Alterszentrum Sunnewies in Tobel

Keine Besucher im Moment im Alterszentrum Sunnewies in Tobel. Bild: Olaf Kühne



(kuo) Bis anhin ist das Alterszentrum Sunnewies in Tobel ohne Coronafälle durch die Pandemie gekommen. Doch nun hat es auch die Einrichtung der katholischen Kirchgemeinde erwischt. «Wir haben fünf Fälle», bestätigt Zentrumsleiterin Heidi Bötschi auf Anfrage unserer Zeitung entsprechende Gerüchte. Betroffen seien fünf Bewohner einer Wohngruppe.Heidi Bötschi sagt weiter:

«Alle fünf zeigen nur milde Symptome.»



Das Alterszentrum hat umgehend reagiert: Seit Dienstag prangt zuvorderst auf der Unternehmenswebseite unübersehbar in fetter roter Schrift der Hinweis:

«Die Zentrumsleitung hat aufgrund der aktuellen Situation beschlossen, dass das Heim für Besucher bis auf weiteres geschlossen bleibt.»



Dieses Besuchsverbot gilt laut Bötschi vorerst für zehn Tage, also bis Ende Oktober. Zudem sei die betroffene Station isoliert worden. Als weitere Massnahme hat die Zentrumsleitung die Cafeteria geschlossen – auch für Bewohnerinnen und Bewohner. «Wir haben alle gebeten, bevorzugt in ihren Zimmern zu bleiben und Kontakte, auch interne, auf ein Minimum zu beschränken», erklärt Bötschi diesen Schritt. Als einzige Ausnahme vom Besuchsverbot benennt der Hinweis im Internet schliesslich Angehörige von Bewohnerinnen oder Bewohnern, welche sich in der sogenannten «End-of-Life-Phase» befinden. Hier seien Besuche nach telefonischer Absprache mit der Zentrumsleiterin möglich.

Dienstag, 20. Oktober - 14:35 Uhr

Die aktuellen Coronafallzahlen im Kanton Thurgau

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 372 (+85)

Hospitalisiert: 20 (+4)

davon auf der Intensivstation: 5 (+1)

Anzahl bestätigter Fälle: 1299 (+64)

Verstorben: 21 (+2)

Dienstag, 20. Oktober - 13:39 Uhr

Impulse für die Thurgauer Musikszene: Zwei Projekte wurden im Rahmen des Wettbewerbs «KosmosMusik-Thurgau» ausgezeichnet

Christoph Luchsinger gehört zu den ausgezeichneten Musikern. Bild: PD

Im Januar 2020 hat das Kulturamt Thurgau die Ausschreibung «KosmosMusik-Thurgau» zur Förderung von innovativen, partizipativen und genreübergreifenden Musikprojekten im Kanton Thurgau lanciert. Eine fünfköpfige Fachjury hat zwei Projekte ausgewählt.

Ausgezeichnet wurde das Musiktheaterprojekt «Chronik eines Aussterbens oder der innere Klang» von Micha Stuhlmann und Beat Keller sowie die Konzertreihe «NOEISE» für zeitgenössische Musik des Trompeters Christoph Luchsinger.

Das interdisziplinäre Projekt «Chronik eines Aussterbens oder der innere Klang» wird als Freilichtspiel mit Beteiligung eines Thurgauer Chors im Frühling 2022 im Schreckenmoos in Kreuzlingen aufgeführt. In einer Performance verbinden Micha Stuhlmann und Beat Keller Musik, Theater und Tanz. Das Projekt wird zudem filmisch festgehalten.

Christoph Luchsinger konzipiert eine innovative Konzertreihe, die zeitgenössische Musik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will und an unkonventionellen Orten stattfindet. Geplant sind bisher drei Programme, die in der Saison 2021/22 zur Aufführung gelangen.

«KosmosMusik-Thurgau» wurde im Rahmen des Förderschwerpunkts «Impulse für die Thurgauer Musikszene» des Kulturkonzepts 2019-2022 ausgeschrieben und richtete sich an Musikschaffende, die in Zusammenarbeit mit thurgauischen Gruppierungen aller Musikrichtungen Musikprojekte umsetzen, die einen innovativen, eigenständigen Ansatz verfolgen und die Vernetzung und Kooperation fördern.

Dienstag, 20. Oktober - 12:08 Uhr

Nach Kollision in Romanshorn weitergefahren

(kapo) Bei einem Unfall zwischen zwei Velofahrern wurde am Dienstagmorgen in Romanshorn eine Person verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Kurz nach 7.45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Velofahrer auf dem Radweg der Romanshornerstrasse in Richtung Uttwil. Nach einer Linkskurve kam ihm eine Gruppe Velofahrer entgegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem 20-Jährigen und einem unbekannten jugendlichen Velofahrer aus der Gruppe. Durch die Kollision stürzten beide Fahrzeuglenker. Der unbekannte Velofahrer fuhr nach dem Unfall in Richtung Romanshorn davon, er trug eine grüne Winterjacke. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Dienstag, 20. Oktober - 10:45 Uhr

Knabe in Weinfelden attackiert: Zeugen gesucht

(kapo) Beim Bahnhof Weinfelden wurde am Montagnachmittag ein 9-Jähriger durch Unbekannte angegriffen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Beim Bahnhof Weinfelden hat sich die Tat ereignet. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 4. Juli 2017)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war gegen 15.15 Uhr ein Knabe mit seinem Kickboard auf der Schützenstrasse von der Unterführung Wilerstrasse herkommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Nach eigenen Angaben hätten sich auf Höhe der Parkplätze vier Personen auf einer Parkbank aufgehalten. Als der 9-Jährige vorbei fuhr, wurde er unvermittelt durch einen dieser Unbekannten von hinten festgehalten. Ein weiterer Unbekannter versuchte, dem Knaben mit der Hand eine bislang unbekannte Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Der 9-Jährige wurde darauf losgelassen und konnte sich unverletzt nach Hause begeben.

Die dunkelhäutigen Personen waren zirka 20 Jahre alt und von normaler bzw. schlanker Statur. Einer der Täter hatte mittellanges, gekraustes Haar und ist 170 bis 180cm gross. Er trug eine schwarze Lederjacke, helle Jeans mit Löcher und schwarz/weisse Nike Schuhe.

Dienstag, 20. Oktober - 09:56 Uhr

Bei Verkehrsunfall in Schlattingen verletzt

(kapo) Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Schlattingen wurden am Montagabend zwei Personen verletzt.

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein 56-jähriger Autofahrer war kurz nach 21 Uhr auf der Hauptstrasse in Schlattingen in Richtung Stammheim unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kollidierte ein nachfolgender, 31-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Bei der Kollision wurde der 56-Jährige mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Zum Unfallhergang machten die beiden Fahrzeuglenker gegenüber der Kantonspolizei Thurgau widersprüchliche Angaben. Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Montag, 19. Oktober, 17:27 Uhr

Eine Nacht ohne Strom in Triboltingen

(red) Um ein technisch einwandfreies und sicheres Netz zur Übertragung elektrischer Energie zu Verfügung zu stellen, sind Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten unumgänglich. Solche stehen aktuell in der Gemeinde Ermatingen an, wie die Technischen Gemeindebetriebe mitteilen. Um die Sicherheit während der Arbeit zu gewährleisten, wird die Stromzufuhr zu verschiedenen Liegenschaften unterbrochen, und zwar von Dienstag 20. Oktober, von 22.00 Uhr bis ca 05.00 Uhr am nächsten Morgen. Für die Betroffenen bedeutet das: keinen Lift benutzen, Computer runter fahren, Kühlschränke nicht öffnen.

Montag, 19. Oktober, 16:26 Uhr

Schlechte Saison für Bodensee Schifffahrt

Mitarbeiter der SBS mit Maske: Corona hat der Flotte das Geschäft mehr als vermiest. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

(red) Am 18. Oktober ging die Schiffsaison 2020 der Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG (SBS) zu Ende. Die Passagierfrequenzen auf der Bodenseefähre und den Kursschiffen sind seit dem Ausbruch von Covid-19 durch den Lockdown und der verordneten Maskenpflicht um 50% auf 260'000 Passagiere zusammengebrochen, wie das Unternehmen mitteilt. Es sei vereinzelt zu Entlassungen gekommen. Im Spätsommer mussten sechs Stellen abgebaut werden, welche zusammen mit der natürlichen Fluktuation geholfen haben, die Kostenseite des Unternehmens den neuen Gegebenheiten anzupassen. Das Unternehmen hat für das vierte Quartal erneut Kurzarbeit beantragen müssen und rechnet im Jahr 2020 mit einem Verlust von rund zwei Millionen Franken.

Kritik an der Maskenpflicht

Zusammen mit dem Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen hatte die SBS im Sommer vergeblich gefordert, dass beim Einhalten des Mindestabstands im Aussenbereich die Maske abgenommen werden darf. Nun hofft die SBS, dass bis zum Start der Saison 2021, die Gesetzgebung entsprechend angepasst wird auch wenn die Vorzeichen momentan dafür schlecht stehen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens ist sich seiner Verantwortung wohl bewusst und trägt die verordneten Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit. Das zum Unternehmen gehörende Restaurant Hafen konnte das Gastronomie-Schutzkonzept auf der Hafenplattform problemlos umsetzen und hat genügend Platz, um die Tische weit auseinander zu platzieren. Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown schreibt das Restaurant regelmässig gute Umsätze – dies ist ein weiterer Indikator, was ohne Maskenpflicht auf dem Aussendeck der Schiffe möglich gewesen wäre.

Montag, 19. Oktober, 16:18 Uhr

Wähentage fallen Corona zum Opfer

(red) Mit Standaktionen wollten der Thurgauer Landfrauenverband und die Kommission Frauen in der Landwirtschaft des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft VTL an den Thurgauer Wähentagen mit Konsumentinnen und Konsumenten ins Gespräch kommen. Nun teilt der Verband Thurgauer Landwirtschaft mit: «Aufgrund der verschärften Corona-Schutzmassnahmen wurden die Thurgauer Wähentage vorerst abgesagt. Gerne holen wir diese zu einem späteren Zeitpunkt nach.» Man bedauere diesen Entscheid, aber Sicherheit und Schutz würden vorgehen. Geplant waren Aktionen zwischen dem 30. Oktober und 6. November in Frauenfeld, Amriswil, Aadorf, Weinfelden und Diessenhofen.

Montag, 19. Oktober, 14:48 Uhr

Les Thurgoviennes springen ein. Bild: PD

AmHerdern5 sagen Konzert in Pfyn ab

(red) AmHerdern5, die 5 Damen aus Herdern mit verschiedenen Instrumenten und unterschiedlicher Musik im Gepäck, sagen ihren Auftritt vom Mittwoch 20.00 Uhr im Kulturforum Pfyn coronabedingt ab. Da die Verantwortlichen aber an der Durchführung des neuen Programms mit dem nötigen Schutzkonzept wenn immer möglich festhalten möchten, sprang kurz entschlossen das Trio Les Thurgoviennes ein. Der Name des Trios lässt ahnen, dass drei Thurgauerinnen Musik aus Wien spielen. Die beiden Schwestern Rita und Kim Maria Bischof, Querflöte und Violine und Regula Raas, Violine und Klavier haben aber nicht nur ein Flair für Walzerklänge, sondern lassen auch den Ragtimes viel Platz.

Montag, 19. Oktober, 14:07 Uhr

Neuer Bauverwalter für Steckborn - und ein Rücktritt

(red) Der aktuelle Steckborner Bauverwalter Egon Eggmann tritt per 31. Dezember 2020 nach mehr als drei Jahrzehnten in den Ruhestand. Aus den vielen eingegangenen Bewerbungen hat der Stadtrat mit Unterstützung der Federas Beratung AG, Busswil, René Clausen als geeigneten Kandidaten als neuen Bauverwalter evaluiert, wie es in der Mitteilung heisst.

René Clausen, neuer Bauverwalter. Bild: PD

René Clausen ist 57 Jahre alt und wohnt in Bibern SH. Während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn führte René Clausen während rund 15 Jahren ein eigenes Ingenieurbüro für die Projektierung, Planung und Umsetzung von Bauaufgaben. Danach war er mehrere Jahre in verschiedenen Schaffhauser Gemeinden als Bauverwalter und Bausekretär tätig. Zuletzt war er in leitender Funktion im Bereich der Immobilienverwaltung tätig. Bis 2009 engagierte er sich während acht Jahren als Gemeindepräsident seiner Wohngemeinde. Der Stadtrat ist überzeugt, dass René Clausen bestens für die Stelle als Bauverwalter der Stadt Steckborn qualifiziert ist. Der neue Bauverwalter wird sein Amt bereits am 1. November antreten.

Mehr zum Thema Der Aderlass in der Steckborner Verwaltung geht weiter: Nun verabschiedet sich der Bauverwalter in Frühpension Seit der Kündigung von Stadtschreiber Hanns Wipf ist es ruhig geworden um die Querelen im Steckborner Stadthaus. Umso mehr verblüfft ein Stelleninserat für die Vollzeitstelle des Leiters der Bauverwaltung Egon Eggmann, der in Frühpension geht. Samuel Koch

Rücktritt von Stadträtin Michaela Dähler

Stadträtin Michaela Dähler. Bild: PD

Stadträtin Michaela Dähler hat ihren Rücktritt eingereicht. Der Stadtrat hat ihrem Entlassungsgesuch per 19. Oktober 2020 entsprochen. Michaela Dähler wurde am 9. Juli 2017 als Nachfolgerin des zurückgetretenen Jörg Ferkel gewählt. Die Ersatzwahl hat der Stadtrat auf Sonntag, 10. Januar 2021, angeordnet. Wahlvorschläge sind bis am Montag, 16. November 2020, bei der Stadtkanzlei einzureichen.

Mehr zum Thema Antrag auf Entlassung des Stadtschreibers, Druck auf Stadtpräsidenten und Mediation: Zu den Querelen in Steckborn kommen neue Details ans Licht Im Stadthaus von Steckborn hängt der Haussegen schief. Stadtpräsident Roman Pulfer behauptet, dass der Stadtrat sich über seinen Kopf hinweg gesetzt und ihn zum Rücktritt gedrängt habe. Läuft am Untersee seit Monaten ein Machtkampf? Samuel Koch

Montag, 19. Oktober, 13:37 Uhr

Erster Heimsieg der Thurgauer Hockeyspielerinnen

Die Thurgauer Frauen in Action. Bild: PD

(red) Die Thurgauer Indien Ladies wollten am Sonntag gegen den SC Reinach nur eines: den ersten Heimsieg in der Kreuzlinger Bodensee Arena. Bereits nach 18 Minuten führten sie durch die Tore von Stänz und Haeg schon 4:0. Nach den Erfahrungen in den beiden Partien gegen Thun und Reinach, wo die Kreuzlingerinnen klar in Führung lagen, liessen sie dieses Mal nichts anbrennen und siegten mit 10:2 gegen die mit Personalsorgen geplagten Aargauerinnen.

Herausragend war neben der Teamleistung auch die überragende Phoebe Stänz, welche gleich 6 Tore erzielte. Auch die US-Amerikanerin, Janna Haeg, scheint sich in der Schweiz immer wohler zu fühlen und schoss drei Tore. Somit hat das Team vom Bodensee sein erstes Heimspiel auf eindrückliche Art und Weise gewonnen. Nächstes Wochenende erwartet die Indien Ladies der Roadtrip nach Zürich und Neuenburg.

Montag, 19. Oktober, 12:47 Uhr

Bild von der diesjährigen Vorstellung in Weinfelden. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 15. August 2020)

Zirkus Stey sagt Gastspiele in Aadorf ab

(red) Nachdem der Schweizer Traditions Zirkus Stey am 11. Juni verspätet in die Tournee 2020 gestartet ist, plante man bereits, diese um weitere Gastspielorte auszudehnen. In allen Gastspielorten wurde der Zirkus Stey herzlichst begrüsst und aufgenommen. Der grosse Besucheransturm habe deutlich gezeigt, dass die Menschen sich in dieser schweren und speziellen Zeit nach Abwechslung und Unterhaltung sehnten, schreibt der Zirkus in einer Mitteilung.

Die hohen Infektionszahlen und Meldungen hätten jedoch zu einer grossen Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt, welche sich im Zirkus durch einen grossen Besucherschwund auswirkte. Nach Bekanntwerden der Maskenpflicht sah sich der Zirkus mit Stornierungen konfrontiert. Die Direktion hat sich daher entschieden, die Tournee 2020 nach dem Gastspiel in Wil SG zu beenden und die beiden Gastspiele in Neuhausen am Rheinfall und Aadorf abzusagen. Trotz Schutzkonzept könne die Direktion die Verantwortung in der aktuellen Situation mit vermehrten Infektionen nicht mehr übernehmen. Die Familie Martin Stey bedauere diesen Entscheid sehr.

Montag, 19. Oktober, 11:33 Uhr

Rollerfahrer in Lengwil verletzt

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Lengwil musste am Montag ein Rollerfahrer in Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte gegen 7.30 Uhr von der Hauptstrasse links in die Dettighoferstrasse abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Rollerfahrer, der im selben Moment zum Überholen des Autos angesetzt hatte. Der 58-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 19. Oktober, 11:27 Uhr

Kurzer Stromunterbruch bei Frauenfeld am Samstag

(red) Am 17. Oktober um 20.18 Uhr ereignete sich im internen Netz von Uesslingen-Buch ein dreipoliger Kurzschluss. Dies hatte einen kurzen Spannungseinbruch im Versorgungsgebiet des Unterwerks Frauenfeld West zur Folge. Von der Kurzunterbrechnung betroffen war auch die Gemeinde Gachnang, wie es auf der Homepage der Gemeinde heisst.

Montag, 19. Oktober, 10:50 Uhr

Viele neue Coronafälle zum Wochenstart

(meg) Über das Wochenende wurden im Kanton Thurgau 136 Personen neu positiv auf Corona getestet. Die Zahl der aktuell infizierten Personen beläuft sich somit auf 287. Der Anstieg wirkt sich auf die Hospitalisierungen aus. 16 Covid-Patienten befinden sich in Spitalpflege, vier davon sind auf einer Intensivstation.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 19.10.20 (in Klammern die Veränderung zum 16.10.20):

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 287 (+94)

Hospitalisiert: 16 (+3)

davon auf der Intensivstation: : 4 (+2)

Anzahl bestätigter Fälle: 1235 (+136)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) October 19, 2020

Montag, 19. Oktober, 10:17 Uhr

Nur in dringenden Fällen ins Stadthaus

(red) Seit heute Montag gilt in öffentlichen Gebäuden eine generelle Maskentragpflicht. Der Kreuzlinger Stadtrat bittet die Bevölkerung, die Verwaltungsgebäude nur in dringenden Fällen aufzusuchen und die Dienstleistungen, wenn immer möglich telefonisch oder online abzuwickeln. Sämtliche Schalter der Stadtverwaltung Kreuzlingen sind weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Zahlreiche Dienstleistungen können auch online abgewickelt werden (www.kreuzlingen.ch). Bei Fragen stehen die Abteilungen telefonisch gerne zur Verfügung. Der Stadtrat dankt der Kreuzlinger Bevölkerung für das Verständnis und die Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln inklusive Maskentragpflicht.

Montag, 19. Oktober, 09:22 Uhr

Firma von Diana Gutjahr nimmt Corona ernst

(meg) Zutritt nur noch mit Fiebermessen und Desinfektion der Hände: Die Firma von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr verschärft die hausinternen Coronamassnahmen. Schon länger müssen Mitarbeiter, die aus dem Ausland zurückkehren, einen negativen Coronatest vorlegen. Gutjahr schreibt auf Facebook, dass dank der «Auslandregelung» bereits Personen heraus gefiltert worden seien, die positiv getestet wurden. «Ergo, es war ein richtiger Entscheid, diesen Weg zu gehen. Damit leisten wir einen Beitrag unsere Mitarbeitenden vor Erkrankungsketten zu schützen.»

Montag, 19. Oktober, 09:04 Uhr

Nina Schläfli, SP-Politikerin aus Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Nina Schläfli in die Geschäftsleitung der SP Schweiz gewählt

(red) Am Samstag ist die Präsidentin der SP Thurgau und Kantonsrätin Nina Schläfli im Zuge der Gesamterneuerungswahlen am Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Schweiz mit einem hervorragenden Wahlresultat in deren Geschäftsleitung gewählt. Die SP Kreuzlingen gratuliert Nina Schläfli ganz herzlich zu diesem grossen Erfolg. «Wir sind stolz, freuen uns und sind überzeugt, dass in der Person von Nina Schläfli unsere sozialdemokratischen Anliegen in Bern mehr Gewicht erhalten. Der sozialdemokratische Thurgau hat ab sofort eine starke Stimme bei den Genossinnen und Genossen in Bern», schreibt Parteipräsidentin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis.



Sonntag, 18. Oktober - 22:02 Uhr

Kopf-an-Kopf-Rennen geht knapp für den Amtsinhaber aus: Uli Burchardt bleibt Oberbürgermeister von Konstanz

(pd/ok) Noch vor drei Wochen lag sein Herausforderer von der Linkspartei Luigi Pantisano im ersten Wahlgang vorne, nun aber ist klar: Uli Burchardt bleibt Oberbürgermeister von Konstanz. Der amtierende CDU-Politiker konnte bei der Neuwahl auf 49,5 Prozent der Stimmen zählen – Herausforderer Luigi Pantisano erreichte 45,1 Prozent.

Bild: Andrea Stalder

Uli Burchardt, der seit 2012 Oberbürgermeister von Konstanz ist, musste sich im Vorfeld von verschiedenen Seiten Kritik anhören. Insbesondere wurde dem 49-Jährigen vorgeworfen, dass Entscheidungen zu langsam umgesetzt würden. Um dies zu widerlegen, bleiben Uli Burchardt mit dem Wahlsieg nun weitere acht Jahre Zeit.

Sonntag, 18. Oktober - 12:32 Uhr

Zwei Männer brechen Hofladenkasse auf

(kapo/dwa) Nach dem Aufbruch einer Hofladenkasse in Diessenhofen hat die Kantonspolizei Thurgau am Samstag zwei Tatverdächtige festgenommen.

Kurz nach 15.45 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einem Landwirtschaftsbetrieb zwei Männer eine Hofladenkasse aufgebrochen und Bargeld gestohlen hätten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei wenig später in einem nahegelegenen Waldstück die beiden tatverdächtigen Männer festnehmen. Die 25- und 31-jährigen Ungarn wurden inhaftiert.

Zur Spurensicherung kam der kriminaltechnische Dienst vor Ort, weitere polizeiliche Abklärungen laufen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Sonntag, 18. Oktober - 12:30 Uhr

In Haus eingeschlichen und verhaftet

(kapo/dwa) Nach einem Einschleichdiebstahl in Güttingen hat die Kantonspolizei Thurgau in der Nacht zum Sonntag einen Mann festgenommen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen Mitternacht durch eine unverschlossene Tür ein Haus an der Grauensteinstrasse betreten. Als Hausbewohner ihn entdeckten, flüchtete er mit Wertsachen.

Der Bestohlene konnte den Mann einholen und ihn zusammen mit weiteren Personen bis zum Eintreffen der Polizei zurückhalten. Der 28-jährige Marokkaner wurde festgenommen und inhaftiert, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.