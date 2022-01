Thurgau-Ticker Autobahn T14: Hund auf Fahrbahn+++ SVP Thurgau fasst Abstimmungsparolen +++ Wieder Walk-in-Impfungen in Weinfelden möglich

Mittwoch, 12. Dezember, 16:59 Uhr

Hund vor Polizei geflüchtet

Beamte der Kantonspolizei mussten einen Hund von der Autobahn treiben. Bild: PD

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr befand sich auf der Autobahn T14 zwischen Müllheim und Bonau ein kleinerer, brauner Hund auf der Fahrbahn. Wie Mediensprecher Michael Roth auf Anfrage bekannt gibt, sei die erste Meldung kurz vor 14.45 Uhr eingetroffen. Einsatzkräfte hätten daraufhin versucht, den Hund von der Autobahn zu bringen. Des Weiteren habe man eine Temporeduktion signalisiert und eine Verkehrsmeldung über Radio gemacht. «Es ist natürlich eine Herausforderung wenn sich ein Tier auf der Autobahn befindet», sagt Roth. Gefährlich sei das nicht nur fürs Tier, sondern auch für die Beamten. Am Ende hat der Hund die T14 jedoch selbständig verlassen und ist in Richtung Wald davongerannt. (sba)

Mittwoch, 12. Januar, 16:20 Uhr

SVP Thurgau lehnt das Massnahmenpaket für Medien mit grosser Wucht ab

Eine Ausgabe der «Thurgauer Zeitung». Bild: Andri Vöhringer

Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien fiel an der Online-Delegiertenversammlung der SVP Thurgau mit 4 Ja zu 91 Nein bei einer Enthaltung durch. Der Tenor: Unabhängige Medien vertrügen sich nicht mit Staatssubventionen. Ein klares Nein gab es auch für das Tierversuchsverbot und das Tabakwerbeverbot. Die Abschaffung der Stempelsteuer wurde hingegen klar angenommen. (hs)

Mittwoch, 12. Januar, 15:50 Uhr

13 Konzerte und diverse kulinarische Events

Cornelia Scheiwiller, Leiterin Kultur, und Klosterdirektor Walter Hugentobler bei der Pressekonferenz zum Kulturprogramm. Bild: Miguel Lo Bartolo

Kulturleiterin Cornelia Scheiwiller und Klosterdirektor Walter Hugentobler sind guter Dinge, dass das kulturelle Angebot im Kloster Fischingen dieses Jahr nicht zu kurz kommen wird. Wie üblich organisiert die Kulturkommission übers Jahr verteilt 13 Konzerte. Dabei bleibt sie dem Altbewährten, also der Klassischen Musik, treu.

Neu ist derweil der Eventflyer, mit dem das Kloster auch auf der Website wirbt. Neben der Konzertreihe sind diverse kulinarische Events vorgesehen - etwa eine Kitchenparty oder festliche Menüs an Ostern und am Nationalfeiertag. Die Hoffnung ist gross, dass der Bundesrat dieses Jahr nur milde Einschränkungen beschliesst. (mlb)

Mittwoch, 12. Januar, 14:32 Uhr

In Weinfelden kann man sich wieder spontan impfen lassen

Im vergangenen Sommer bildeten sich während der Walk-in-Impfaktion vor dem Impfzentrum in Weinfelden jeweils lange Schlangen. Bild: Andrea Stalder

(29. Juli 2021)

Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Booster-Impfungen können im kantonalen Impfzentrum Weinfelden wieder Impfungen ohne Anmeldung angeboten werden. Dies ist einer Mitteilung des Kantons Thurgau zu entnehmen. Weiter heisst es:

«Mittlerweile haben rund 85’000 Personen im Kanton Thurgau eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus erhalten, allerdings nimmt die Nachfrage im Impfzentrum in Weinfelden laufend ab.»

Ähnliches gelte für die Kinderimpfungen ab 5 Jahren: Die Kinderärzte verzeichneten zwar in ihren Praxen eine gute Nachfrage, aber im Impfzentrum Weinfelden würden die zusätzlich aufgeschalteten Termine nur moderat gebucht. Aus diesen Gründen könnten ab kommendem Montag, 17. Januar, in Weinfelden wieder für Personen ab 16 Jahren Walk-in-Impfungen täglich von 14 bis 20 Uhr erfolgen.

Erfolgreich gestartet seien am Montag die Pop-up-Impfzentren in Arbon und Diessenhofen. Die dortigen Termine seien komplett oder fast komplett ausgebucht, ebenso jene nächste Woche in Kreuzlingen und Münchwilen sowie übernächste Woche in Frauenfeld, während es in Amriswil, Sirnach und Steckborn eher noch Lücken habe. (red)

Mittwoch, 12. Januar, 13:30 Uhr

Katholisch Müllheim reorganisiert sich personell

Die katholische Kirche Müllheim. Bild: Andrea Stalder

Nachdem in jüngster Vergangenheit Kritik an der Kirchbehörde von katholisch Müllheim und an Pfarrer Jaroslaw Kwiatkowski laut wurde, teilt die Behörde nun mit, dass man sich personell reorganisiert. Auf Sommer 2022 übernimmt die Leitung des Pastoralraums Thurtal-Seerücken-Untersee die Leitung der Pfarrei St.Maria Müllheim. Pfarrer Kwiatkowski hat auf dann beim Bischof seinen Rücktritt als Gemeindeleiter eingereicht, wird aber weiterhin als Priester in Müllheim tätig sein. (ma)

Mittwoch, 12. Januar, 11:26 Uhr

Situ-Narren sagen Fasnachtsumzug zum dritten Mal in Folge ab

Letztmals konnte der Bischofszeller Fasnachtsumzug Anfang März 2019 stattfinden. Bild: Reto Martin

(9. März 2019)

Die aktuelle Entwicklung an der Coronafront veranlasst die Bischofszeller Situ-Narren, den Fasnachtsumzug abzusagen. Er hätte am 5. März stattfinden sollen. Die fehlende Planungssicherheit nach dem Auftreten der Omikron-Variante hat zu diesem Entscheid geführt. Der bislang letzte Umzug fand in Bischofszell am 9. März 2019 statt. (st)

Mittwoch, 12. Januar, 9:59 Uhr

Klangwelten zwischen Bücherregalen

Christoph Luchsinger spielt seine Trompete in der Regionalbibliothek Weinfelden. Bild: Mario Testa

Der Weinfelder Trompeter Christoph Luchsinger ist gestern Dienstag in der Regionalbibliothek Weinfelden zu seiner «Noeise»-Tour gestartet. Der Preisträger des Wettbewerbs Kosmos Musik Thurgau kombiniert in seiner ersten Staffel Wort und Klang. An fünf Orten im Thurgau tritt er mit seinem Programm für neue Musik auf. Im Frühling folgen dann noch zwei weitere Staffeln seines «Noeise»-Programms. (mte)

Mittwoch, 12. Januar, 7:13 Uhr

Mehr Verantwortung übernehmen: Sebastian Vettel kritisiert Formel 1

Sebastian Vettel (34) setzt sich für das Klima und die LGBTQ+-Community ein. Bild: Franck Robichon

«Unser Sport ist zwar in vielerlei Hinsicht schnell und progressiv, was zum Beispiel die Technik angeht und die mit ihr verbundenen Innovationen. Aber beim Gedankengut sind wir nicht gerade Vorreiter.» Mit diesen Worten kritisiert Rennfahrer Sebastian Vettel, der mit seiner Familie im thurgauischen Ellighausen wohnt, im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» seinen Sport, die Formel 1. Der 34-Jährige setzt sich seit einiger Zeit vermehrt politisch ein, etwa für die Gleichstellung und den Klimaschutz. Dieser Aktivismus kommt jedoch nicht immer gut an. Als er etwa am Ungarn-Grand-Prix ein Regenbogen-Shirt trug, um ein Zeichen gegen die homophobe Politik des Gastgeberlandes zu setzen, verwarnte ihn die Formel 1. Daran stört sich der mehrfache Weltmeister:

«Nach aussen möchte die Formel 1 in ihrer Kommunikation immer schön offen erscheinen. Nach innen fehlt mir dieser Mut ehrlich gesagt.»

Seiner Meinung nach sei die Organisation bei vielen Themen stehen geblieben, weshalb sich auch in Bezug auf Nachhaltigkeit an den Rennen noch wenig täte: «Veränderung wird oft mit Angst verbunden, dass etwas Gutes verschwinden könnte.» Zu seinem Aktivismus motiviert haben ihn unter anderem auch seine Kinder. Als dreifacher Vater wolle er heute mehr Verantwortung übernehmen. (aye)

Dienstag, 11. Januar, 18:25 Uhr

Leserbild: Graureiher im Seerhein

TZ-Leser Robert Hahn Bauer fotografierte diesen Graureiher in Gottlieben.

Dienstag, 11. Januar, 17:30 Uhr

Einladung zum persönlichen Gespräch mit dem Frauenfelder Stadtrat

Stadtschreiberin Bettina Beck mit dem Stadtrat: Fabrizio Hugentobler, Barbara Dätwyler Weber, Andreas Elliker, Elsbeth Aeppli Stettler und Anders Stokholm Bild: Kevin Roth (21.08.2021)

Dem Frauenfelder Stadtrat ist der persönliche Kontakt mit der Bevölkerung ein grosses Anliegen. Weil auch dieses Jahr der traditionelle Neujahrs-Empfang im Rathaus nicht durchgeführt werden konnte, hat der Stadtrat beschlossen, die Bevölkerung im Freien zu treffen. Am Freitag, 21. Januar, von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 22. Januar, von 10 bis 12 Uhr können sich Interessierte mit dem Stadtrat unterhalten. In der Altstadt beim Meitlibrunnen anzutreffen sind Stadtpräsident Anders Stokholm, die Stadträtinnen Elsbeth Aepli Stettler und Barbara Dätwyler Weber, die Stadträte Andreas Elliker und Fabrizio Hugentobler sowie die Stadtschreiberin Bettina Beck. (red)

Dienstag, 11. Januar, 17:05 Uhr

FDP unterstützt Regierungsratskandidatur von Dominik Diezi

Dominik Diezi, Stadtpräsident Arbons, kandidiert für einen Sitz im Thurgauer Regierungsrat. Bild: Ralph Ribi (1.11.2021)

Dominik Diezi (Die Mitte) kann bei den Ersatzwahlen für den Regierungsrat vom 13. Februar auf die Unterstützung der FDP.Die Liberalen Thurgau zählen. Das teilt die Partei in einem Schreiben mit. «Diezi politisiert unaufgeregt sachlich und will den Thurgau weiter voranbringen», heisst es weiter. In einer Videokonferenz mit der FDP-Parteileitung sei der 48-Jährige auf aktuelle und künftige Themen eingegangen. Das während der Vorstellungsrunde Besprochene sowie auch das bisher bereits Geleistete überzeugte die Partei. Sie empfiehlt Diezi deshalb einstimmig zur Wahl in den Regierungsrat. (red)

Dienstag, 11. Januar, 16:35 Uhr

Vandalismus und wenig Zuschauer: Beat Breu zieht Bilanz zu seinem zweiten Anlauf im Zirkus-Geschäft

Beat Breu mit einem Esel: Er hat mit den beiden Tieren eine Vorführung in seinem Weihnachtszirkus gemacht. BIld: Keystone /Gian Ehrenzeller

«Dass Corona uns aber so einen Strich durch die Rechnung macht, hätten wir nicht erwartet», Ex-Radprofi Beat Breu trat wieder als Zirkusdirektor auf. Während fünf Wochen im Zeitraum von November bis Dezember gastierte sein Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel. Es gab Clowns, Akrobaten, Tänzerinnen, Nummerngirls und sogar eine Vorführung von Breu selbst. Er trat als Dompteur mit den beiden Eseln Don Camillo und Peppone auf. Mit dem Zirkus soll es auch weitergehen, er soll von Stadt zu Stadt ziehen. «Doch wir warten nun, bis Corona nicht mehr um sich greift», sagt Breu. (lia/jab)

Dienstag, 11. Januar, 15:45 Uhr

Eschenzer Campingplatz auf Rand vier im europäischen Vergleich

Manuela und Marcel Meier betreiben den Campingplatz Hüttenberg in Eschenz. Bild: Andrea Stalder (19.10.2020)

Der Online-Campingführer camping.info hat die 100 beliebtesten Campingplätze ermittelt. Zur Auswahl standen mehr als 23'000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Platz eins geht an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt von Camping Grubhof (Salzburg) und Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein). Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 67 in Deutschland, 22 in Österreich, sieben in Italien, zwei in Holland sowie jeweils einer in der Schweiz und Slowenien.

Der Campingplatz Hüttenberg wurde 1965 von Betty und Hans Meier gegründet. Heute wird der Familienbetrieb in der dritten Generation von Marcel und Manuela Meier geführt. Der sechs Hektar grosse Campingplatz ist besonders bei Familien beliebt. Seit 2015 verbesserte Camping Hüttenberg sein Ranking ständig und zählt nun mit Rang vier zu den europäischen Top 5-Campingplätzen. (red)

Dienstag, 11. Januar, 14:55 Uhr

Screenshot: www.tg.ch

Wöchentliche Coronazahlen des Kantons Thurgau

Der Kanton Thurgau meldet im wöchentlichen Update zu den Coronazahlen 3'740 Neuansteckungen. Zwölf Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Zwölf Personen haben das Krankenhaus verlassen können, vier davon die Intensivstation. Rund 67 Prozent der Thurgauer Bevölkerung hat sich bereits einer Impfung unterzogen. (jab)

Dienstag, 11. Januar, 14:00 Uhr

Verletzte Frau nach Schneeballschlacht in Bismarcksteig

Die Schneeschlacht in Bismarcksteig hatte eine verletzte Unbeteiligte zur Folge. Bild: Samuel Thomi (26.11.2010)

Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich am Montagnachmittag in Bismarcksteig (Konstanz) eine heftige Schneeballschlacht geliefert. Dabei wurde versehentlich eine Frau getroffen, die mit ihrem Fahrrad die Wohnung verliess. Sie wurde dadurch erheblich verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll, da der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung vorliegt. Mehrere Zeugen sind befragt worden, aber die Person, von dessen Wurf die 27-Jährige getroffen wurde, ist noch nicht ermittelt. (ots)

Dienstag, 11. Januar, 13:05 Uhr

«Ich bin ausgelaugt»: Kathrin Mancuso, Steckborns Stadtpräsidentin ad interim, im Interview

Die ehemalige Steckborner Stadtpräsidentin ad interim Kathrin Mancuso in ihrem Büro. Bild: Belinda Schmid

«Ich keine so dicke Haut habe, wie ich das gerne gehabt hätte», sagt Kathrin Mancuso im Interview. Im Mai 2021 hat sie als Stadtpräsidentin ad interim die Zügel von politisch Steckborn übernommen. Ende November hat die offizielle Amtsübergabe an Roland Toleti stattgefunden. Es sei ein tolles und extrem lehrreiches Jahr gewesen, sagt Mancuso, fügt aber an: «Mir ist das Ausmass dieser Anstrengung erst jetzt im Nachhinein aufgefallen.» Auf die Frage, ob sie sich eines Tages nochmals in der Rolle der Stadtpräsidentin sehe, sagt die 46-Jährige: «Die Schnupperlehre war schön, aber für die Lehrstelle komme ich definitiv nicht in Frage.» (sko/jab)

Dienstag, 11. Januar, 11:30 Uhr

Neue berufliche Standortbestimmung für Personen über 40 Jahren

Eine Person wird beraten. Bild: Keyston / Gaetan Bally

Die Berufschancen von älteren Arbeitnehmenden sollen mit dem neuen Angebot viamia verbessert werden. Viamia ist eine Initiative von Bund und Kantonen und bietet Personen über 40 Jahren eine fundierte berufliche Standortbestimmung. Die Kosten werden vom Bund und den Kantonen gemeinsam getragen. Ziel ist es, die Berufschancen zu erhöhen. Das kostenlose Beratungsangebot steht ab Januar 2022 auch den Thurgauerinnen und Thurgauern zur Verfügung. Es wird an den drei Standorten der Berufs- und Studienberatung in Frauenfeld, Amriswil und Kreuzlingen angeboten. (red)

Dienstag, 11. Januar, 10:40 Uhr

Von einem Märstetter: Musikalische Weltneuheit aus dem Thurgau

Matthias Gubler mit einer Cocobolo-Klarinette, deren Holz braun ist. Daneben: Klarinettenbauer Milan Rericha mit einer Klarinette aus Grenadille-Holz. Dieses wird klassischerweise im Klarinettenbau verwendet. Bild: Mario Testa

Matthias Gubler arbeitet beim Blaswerk Haag in Weinfelden als Instrumentenreparateur. Seine Leidenschaft ist jedoch das Erfinden und Weiterentwickeln.

Das Holz wird mit dem Kunstharz ausgegossen (links) und hat im fertiggebauten Zustand innendrin eine Wand, die golden glänzt. Bild: Mario Testa

Der Amateurklarinettist liess sich deshalb auch nicht davon abbringen, eine Klarinette zu entwickeln, die mit speziellem Holz für einen weichen Klang sorgt und mit seiner neuen Erfindung dennoch klar und deutlich in der Ansprache ist. «Eine Klarinette aus dem weicheren Cocobolo-Holz klingt zwar lieblich, aber auch diffus, das hat mich gestört», sagt der Märstetter. Seine Erfindung: Er hat ein Harz mit Metallanteilen entwickelt, mit welchem die Innenseite der Klarinette ausgegossen wird. Der Effekt: «Es ist sagenhaft, der Klang ist wunderschön, aber die Ansprache sehr direkt. Genau so, wie ich es mir vorstellte.» (sba)

Dienstag, 11. Januar, 08:55 Uhr

Kinder können Tierspielfiguren selber machen

Eine von Hand gefertigte Tierpuppe Bild: PD

Für einmal stehen neben den lebensechten Tierpräparaten des Naturmuseums Tierpuppen aus dem Theater. In der Ausstellung «Wir wollen nur spielen! Tiere im Figurentheater» im Naturmuseum Thurgau ist das tierische Ensemble der Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger auf Museumsbesuch. Am nächsten Kinderworkshop basteln Kinder mit fachkundiger Unterstützung von Museumspädagoge Leander High aus Papier, alten Socken, Karton, Knöpfen oder Stoffresten ihre eigene Tierfigur.

Wer will, kann eigenes Bastelmaterial mitbringen. Die Bastelwerkstatt findet am Sonntag, 16. Januar, ab 13 Uhr statt und richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Der Eintritt ist frei. (red)

Dienstag, 11. Januar, 6:22 Uhr

FC Frauenfelds «Mister»

Luca Ruch hatte sich 2011 aufgrund einer Wette mit Freunden bei der Wahl zum Mister Schweiz angemeldet. Bild: Reto Martin

Beim FC Frauenfeld nennen ihn seine Team-Kollegen noch immer mit einem Schmunzeln «Mister». Luca Ruch meldete sich 2011 aus Jux für die Wahl zum schönsten Mann der Schweiz an und gewann prompt. Es folgten ein paar turbulente Model-Jahre für den Frauenfelder, wie er auf «Die Ostschweiz» erzählt: «In den zwei, drei Jahren nach dem Gewinn der Mister-Schweiz Wahl waren der Trubel und die Ansprachen, besonders in der Deutschschweiz, schon enorm.» Er sei allerdings relativ schnell wieder zur Thurgauer Kantonalbank zurückgekehrt. Trotz Freunden, die ihn gerne damit aufziehen, ist der heute 32-Jährige froh, vor elf Jahren bei der Mister-Schweiz-Wahl teilgenommen zu haben:

«Es war eine intensive und einmalige Zeit, für die ich heute noch dankbar bin und von der ich viel profitiert habe.»

Rückblickend hätte Ruch seine Bekanntheit als «Mister» jedoch gerne mehr dafür genutzt, um sich für Dinge einzusetzen, die ihm wichtig seien: «Für Themen wie Diversity und Inclusion, Gleichstellung, Gleichberechtigung oder die Gesundheitsbewegung ‹Movember› würde ich mich heute als amtierender Mister einsetzen.» (aye)

Montag, 10. Januar, 18:15 Uhr

Urs Brosi zum neuen Generalsekretär der RKZ vorgeschlagen

Urs Brosi ist derzeit noch Generalsekretär bei der Katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Donato Caspari

Der Präsident des katholischen Kirchenrats, Cyrill Bischof, informierte heute darüber, dass das Präsidium der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) Urs Brosi zur Wahl zum neuen Generalsekretär vorschlagen wird. Urs Brosi, Theologe und Kirchenrechtler, ist seit 2008 Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau. Die Delegierten der RKZ werden am 26. März 2022 an der Plenarversammlung darüber befinden. Wie die Katholische Landeskirche Thurgau mitteilte, würde Brosi bei seiner Wahl per 1. November 2022 die Nachfolge des heutigen Generalsekretärs antreten und seine Anstellung bei der Katholischen Landeskirche Thurgau kündigen. (red.)

Montag, 10. Januar, 16:06 Uhr

Omikron: Situation in Frauenfelder Stadtverwaltung noch im Normalbereich

Die Stadtverwaltung rechnet erst in naher Zukunft mit Personalausfällen wegen der neuen Virus-Variante. Bild: Andrea Stalder

Während andernorts temporär Tramlinien eingestellt werden und Restaurants schliessen müssen, präsentiert sich die Personalsituation bei der Frauenfelder Stadtverwaltung und ihrer Betriebe noch nicht besorgniserregend. Das sagt Bettina Beck, Stabschef der städtischen Covid-19-Taskforce. Sie rechnet zwar in naher Zukunft vermehrt mit Ausfällen wegen Quarantäne oder Isolation aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante. Aber man sei dank Notfallplänen gerüstet, falls sich die Situation weiter zuspitzen sollte. (ma)

Montag, 10. Januar, 15:34 Uhr

HC Thurgau am Samstag in Olten

Ab nächster Woche darf der HC Thurgau wieder für die Swiss League aufs Eis. Bild: Mario Gaccioli

Kaum ein Tag, an dem keine Swiss-League-Spiele verschoben werden. Dieses Mal betrifft es auch den HC Thurgau. Wegen amtlicher Quarantäneanordnungen bei den Gegnern mussten die Partie vom kommenden Samstag in Visp und das Heimspiel vom Dienstag, 18. Januar, gegen La Chaux-de-Fonds verschoben werden. Dennoch wird der HCT nach seiner Quarantänezeit ab dem kommenden Wochenende wieder am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Der Tabellenfünfte gastiert am Samstag um 17.30 Uhr bei Leader Olten. Zudem findet das ursprünglich am 28. Dezember angesetzte TV-Spiel in Weinfelden gegen den Tabellenzweiten Kloten neu am Mittwoch, 19. Januar, um 19.45 Uhr statt. (red)

Montag, 10. Januar, 14:24 Uhr

Aadorfer Ortstafeln sind nicht mehr zeitgemäss

Eine der in die Jahre gekommenen Tafeln steht vor dem Gemeindehaus. Bild: PD

Weiss und Blau, in diesen Farben wird man begrüsst, wenn man derzeit in Aadorf einfährt. Der Aadorfer Gemeinderat ist damit nicht mehr zufrieden. «Die auf dem Gemeindegebiet beziehungsweise bei den Dorfeingängen stehenden Veranstaltungstafeln sind in die Jahre gekommen», schreibt die Behörde im Gemeindeblatt und ruft deshalb einen Wettbewerb ins Leben. Bis zum 31. Januar können kreative Vorschläge an den Gemeinderat eingereicht werden. Einige Bedingungen sind unter anderen, dass die neuen Tafeln weder auf eine Strom- noch auf eine Wasserzufuhr angewiesen sein dürfen und nicht in grellen Farben daherkommen sollen. (kuo)

Montag, 10. Januar, 13:24 Uhr

Seltene Hühner für Diessenhofen

Pächterpaar Pamela Knobel und Christian Roth übernehmen den Biohof Rheingut von Bernadette und Heinz Brauchli. Bild: Andrea Stalder

Per Beginn dieses Jahres haben Pamela Knobel und Christian Roth den Hof Rheintal in Diessenhofen gepachtet. Die beiden ehemaligen Lastwagenfahrer haben grosse Ziele: Sie möchten den Demeter-Standard einführen und eine seltene Hühnerrasse züchten. Ihre Vorgänger, Bernadette und Heinz Brauchli bleibe auf dem Hof wohnhaft, allerdings zügeln sie im Wohnhaus einen Stock höher. (jab)

Montag, 10. Januar, 12:39 Uhr

Neuer Parkplatz beim Friedhof

Neben Parkplätzen gibt es beim Friedhof in Arbon jetzt auch einen Velounterstand. Bild: Markus Schoch

Seit kurzem stehen den Besuchern des Friedhofs in Arbon 32 neue Parkplätze zur Verfügung. Für Velos gibt es einen gedeckten Unterstand. Das Gelände des ehemaligen Friedhofgärtnerhauses war bereits zuvor ein provisorischer Parkplatz, den die Stadt bei Beerdigungen mit vielen Teilnehmern öffnete. Die Parkplätze sind neu ganzjährig zugänglich und bewirtschaftet. Die Stadt hat Bäume und Hecken gepflanzt sowie zwei Ruderalflächen angelegt. Der Stadtrat hatte für die Umgestaltung einen Kredit von rund 250’000 gesprochen. (mso)

Montag, 10. Januar, 11:52 Uhr

Der Frauenfelder Glühweinstand ist bereits abgebaut

Der allseits beliebte Glühweinstand von HP Maier am Schlossberg. Bild: Andrea Stalder

Die Frauenfelder Glühweinburg von HP Maier am Schlossberg ist nicht mehr. Am Sonntagnachmittag wurde die Anlage abgebaut. Ursprünglich war geplant gewesen, den Betrieb noch bis und mit Bechtelistag von kommendem Montag, 17.Januar, aufrecht zu erhalten. Der Bechtelis ist aber abgesagt, und der Glühweinstand war zuletzt offensichtlich unter Erwartung frequentiert. (ma)

Montag, 10. Januar, 09:45 Uhr

Mona ist immer mittendrin und mag ihren Berufsalltag

Die Thurgauer Moderatorin Mona Vetsch. Bild: Donato Caspari

Militärdienst, Feuerlöschen, Skifahren in Dubai und Hundeoperationen bei denen es so eklig spritzt, dass man die Bilder nicht mal im Fernsehen zeigen kann – Mona Vetsch hat in ihrer eigene SRF-Sendung «Mona mittendrin» schon einiges erlebt. In jeder Folge lernt die Moderatorin drei Tage lang den Alltag von unterschiedlichen Berufen in der Schweiz kennen – und das schon seit bald fünf Jahren. In der Sendung «Glanz & Gloria» lässt sie diese Zeit Revue passieren und erzählt, was ihr noch immer Spass daran macht: «Wenn Du schon alles weisst, musst Du auch nicht mehr Fragen gehen. Deshalb habe ich das am liebsten, worüber ich keine Ahnung oder aber Vorurteile habe.» Zum Glück sei das, was sie über den Alltag von unterschiedlichsten Schweizern lerne, oft immer ganz anders und viel spannender, als sie sich das vorstelle. (aye)

Sonntag, 9. Januar - 10:07 Uhr

Nach Marihuana-Konsum: Fahrunfähige Autofahrerin in Triboltingen unterwegs

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr in Triboltingen eine Autofahrerin. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, gab die 18-Jährige gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie vor der Fahrt Marihuana konsumiert habe. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde bei der Schweizerin eine Blutentnahme und Urinprobe durchgeführt. Ihr Führerausweis auf Probe wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/evw)

Sonntag, 9. Januar - 9:16 Uhr

Zwei Personen bei Kollision in Märstetten leicht verletzt

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz nach 16.30 Uhr auf der Frauenfelderstrasse von Bonau in Richtung Märstetten unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau musste er kurz vor dem Dorfeingang verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende, 21-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und eine Auffahrkollision verursacht.

Die Beifahrerin des Autofahrers wurde leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Beim Unfall wurde die Autofahrerin laut Medienmitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die 35-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es sei Sachschaden von einigen zehntausend Franken entstanden. (kapo/evw)