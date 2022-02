THURGAU-TICKER Arboner gründen «Zmorgepost»: Sie liefern sonntags Frühstück bis vor die Haustür +++ «Tiny Furniture»: Konstanzer Künstlerin stellt im Literaturhaus aus

Dienstag, 22. Februar 12:25 Uhr

Arboner liefern sonntags Frühstück aus

Das «Zmorgepäckli», ein Frühstücksangebot für zwei. Bild: PD

(tva) Lars Hugentobler und Yasmin Schönenberger aus Arbon frühstücken sonntags gerne und ausgiebig. Die beiden haben die sogenannte Zmorgepost ins Leben gerufen. So funktioniert ihr Konzept: Bis samstags um 18 Uhr bestellt, wird einem bis Sonntag um 9 Uhr das Frühstück vor die Haustür, in den Briefkasten, auf die Terrasse, oder wo man eben wünscht, serviert.

Hugentobler und Schönenberger arbeiten mit regionalen Geschäften zusammen - etwa mit der Bäckerei Hackebeil oder der Metzgerei Schleuniger (beide in Arbon) - und wollen ihr Sortiment ausbauen. Bis jetzt steht der Dienst in Arbon und allen umliegenden Gemeinden zur Verfügung. Online können Interessierte im Zweifelsfall nachschauen, ob sie auch dazugehören.

Dienstag, 22. Februar, 11:04 Uhr

Poesie auf Puppenmöbel

Ein Blick in die kleine Welt der lyrischen Puppenmöbel von Christine Zureich. Bild: Donato Caspari

(sab) Die Konstanzer Künstlerin Christine Zureich hat im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben ihre Ausstellung Tiny Furniture (zu Deutsch: kleine Möbel) eröffnet. Zureich hat Wörter oder Sätze ausgeschnitten aus Zeitungspapier, diese auf Bäbimöbel geklebt und so Poesie in einer Mini-Welt verdichtet.

Christine Zureich, Künstlerin aus Konstanz. Bild: Donato Caspari

Das Projekt ist während Corona entstanden und soll auch auf die schrumpfende Welt des Homeoffice in den eigenen vier Wänden anspielen. Das Gedichtband zur Ausstellung wurde allerdings nicht fertig. Es ist ein Coronaopfer – wegen Rohstoffmangels konnte es nicht rechtzeitig gedruckt werden. «Aber das Buch ist aus Coronabedingungen heraus geboren, von dem her passt das so», findet Christine Zureich.

Dienstag, 22. Februar, 10:15 Uhr

Betrunkene Autofahrerin verursacht Selbstunfall bei Schlatt

(red) Eine 45-Jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Montag, gegen 5 Uhr, in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht. Sie fuhr mit einem Honda von Schlatt in Richtung Mühlhausen. Im Kreisverkehr überfuhr die Frau eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrsschild und kam erst auf der anderen Seite des Kreisels in einer Wiese zum Stehen.

«Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand», heisst es in der Polizeimitteilung weiter. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zudem erwartet die 45-Jährige eine Anzeige wegen Gefährdung des Strassenverkehrs. An ihrem Honda entstand Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro, die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel ist noch nicht bekannt. Das beschädigte Auto holte ein Abschleppdienst ab.

Dienstag, 22. Februar, 09:42 Uhr

Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen

(kapo) Bereits Anfang Februar wurden in Stein am Rhein Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. In der Nacht auf Montag kam es zu drei weiteren Diebstählen – sowohl aus unverschlossenen als auch aus verschlossenen Fahrzeugen. Sollte jemand in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben, wie Personen, die verdächtig um Fahrzeuge herumschlichen, bittet die Schaffhauser Polizei um Meldung an +41 (0)52 624 24 24.

Ausserdem verweist die Polizei in der Mitteilung abermals darauf zu achten, Fahrzeuge beim Verlassen immer abzuschliessen und keine Wertgegenstände darin zurückzulassen – vor allen Dingen nicht sichtbar.

Dienstag, 22. Februar, 06:10 Uhr

Peter Stamm: Ein Roman über die Liebe und verpasste Chancen

Peter Stamm ist in Weinfelden aufgewachsen. Seine Erzählungen, Romane und Theaterstücke wurden schon in 39 Sprachen übersetzt. Bild: Sophie Kandaouroff

Sein neuster Roman «Das Archiv der Gefühle» sei nicht autobiografisch, dazu habe er gar keinen Grund. «Das würde alles nur schwieriger machen und mühsam und peinlich», sagt Peter Stamm in der «Winterthurer Zeitung», die ihn in seiner Ateliergemeinschaft in der Zürcher Enge besucht hat. Und dennoch: Die Idee zum Protagonisten seines neusten Romans hat der Weinfelder Schriftsteller aus dem echten Leben genommen. In den 80ern arbeitete ein Freund von ihm im Archiv bei Ringier. Im Interview gibt er sodann auch zu:

«Ich recherchiere viel lieber im Leben als in Bibliotheken. Bücher muss man aus lebendigem Material machen.»

Herausgekommen ist dabei ein Roman über die Liebe und verpasste Chancen. Damit kam dennoch etwas von Stamms Leben auf die Seiten: «Natürlich, wenn ich nie verliebt gewesen wäre, würde ich nicht über Liebe schreiben, und wenn ich nie Angst gehabt hätte, nicht über Angst.» (aye)

Montag, 21. Februar, 17:55 Uhr

Sturmtief Antonia versenkt Fischkutter in Deutschland und fegt mit 99 km/h über Steckborn

Im deutschen Mecklenburg-Vorpommern ist ein Fischkutter wegen des Sturmtiefs Antonia auf den Grund des Stadthafens gesunken. Bild: DPA / Bernd Wüstneck

Turbulentes Montagswetter: Mit diesen Worten veröffentlicht SRF Meteo eine Wettervorhersage auf Twitter. Verglichen mit dem Sturm Zeynep vom vergangenen Freitag und Samstag, lag die Zugbahn von Antonia weiter nördlich und das Tief bewegte sich deutlich schneller vorwärts, wie meteonews.ch zu entnehmen ist. In Schottland wurde die stärkste Böe erfasst, mit einer Windstärke von über 160 km/h.

In Steckborn wurde die schweizweit zweitstärkste Windböe in den tiefen Lagen gemessen. Mit 99 km/h fegte Antonia über die Stadt am Untersee. In Bischofszell wurden 83 km/h, in Güttingen 81 km/h und in Oberneunforn 74 km/h erfasst. Noch mehr Geschwindigkeit erreichte Antonia mit 106 km/h in Salen-Reutenen, einem 718 Metern über Meer gelegenen Ortsteil Homburgs. Wie SRF Meteo auf Twitter mitteilt, bleibt es vorerst noch windig, aber das Gröbste sei vorbei. (red/jab)

Montag, 21. Februar, 17:40 Uhr

Singen: Verschreibungspflichtige Tabletten bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Die Polizei Konstanz hat 500 verschreibungspflichtige Tabletten sichergestellt. Bild: Keith Srakocic / AP

Bei einer Verkehrskontrolle in Singen am vergangenen Samstag, 19. Februar, hat die Polizei im Auto eines 38-Jährigen über 500 verschreibungspflichtige Tabletten gefunden. Diese fallen sowohl unter das Betäubungsmittelgesetz als auch unter das Arzneimittelgesetz. Bei einer anschliessenden Durchsuchung der Wohnung des polizeibekannten Mannes stellten die Beamten noch weitere 17 Tabletten und zwei Fentanyl-Pflaster sicher, die ebenfalls unter das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz fallen.

Der Verdächtige, der sich auf Bewährung auf freiem Fuss befand, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt. Er erliess einen Haftbefehl. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (pol-kn)

Montag, 21. Februar, 17:05Uhr

Haltestellen Rathaus und Hauptpost während Fasnacht nicht bedient

Die Stadtbusse am Bahnhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (14.11.2018)

Am Donnerstag, 24. Februar, und Dienstag, 1. März , können während den Stadtübergaben zwischen 18.50 und 20.00 Uhr die Haltestellen Rathaus und Hauptpost von der Stadtbus-Linie 1 und den Postautos nicht bedient werden. Als Alternativen können die Haltestellen Bahnhof und Marktplatz genutzt werden. (red)

Montag, 21. Februar, 15:29 Uhr

Mann verunfallt alkoholisiert mit Elektromobil in Hugelshofen

In Hugelshofen verunfallte ein 75-jähriger Mann mit einem Elektromobil. Bild: Keystone / Christian Merz

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Sonntagabend, 20. Februar, in Hugelshofen ein 75-Jähriger mit einem Elektromobil in Richtung Langstrasse unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine Stützmauer. Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere hundert Franken hoch. Der Atemalkoholtest ergab beim Schweizer einen Wert von 0.87 mg/l. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe durchgeführt. (kapo)

Montag, 21. Februar, 13:33Uhr

Bancomat rentiert nicht mehr: Jetzt liefert die Raiffeisen das Geld nach Hause

In der alten Post in Bissegg gab es bisher einen Bancomaten. Dieser wurde nun entfernt. Bild: Mario Testa

In Bissegg stand an der Hauptstrasse bei der alten Post jahrelang ein Bancomat. Dieser ist nun verschwunden. Der Grund: Ein technischer Defekt trat auf und man hätte das Gerät ersetzen oder flicken müssen. Doch beides lohnt sich für die Raiffeisenbank Mittelthurgau nicht. Deshalb hat sie den Geldautomaten entfernt. Für die Kunden, die regelmässig am Bancomat Geld bezogen bietet sie nun an, Geldlieferungen nach Hause zu gewährleisten. Des Weiteren sollen sich alle Kundinnen und Kunden melden, die bisher mit ihrem Kontokärtchen Bargeld am Automaten bezogen haben. «Jenen schenken wir eine Bankkarte und erlassen die Gebühren von 50 Franken», sagt Marcel Bischofberger, Leiter der Raiffeisenbank Mittelthurgau. (sba)

Montag, 21. Februar, 11:58 Uhr

Bildergalerie: Eindrücke vom Bodensee

Redaktor Sandro Büchler hat am vorletzten Februarwochenende die Stimmung im Triboltingen und Kreuzlingen fotografisch festgehalten.

Montag, 21. Februar, 11:09 Uhr

Clowns kommen ins Kult-X – und gehen auf grosse Reise

Die Schauspieler des Stücks «In 80 Minuten um die Welt – Die Clowns gehen auf grosse Reise». Bild: PD

Wer sich im Zirkus immer auf die Clowns gefreut hat, sollte am kommenden Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr die Werkstatt-Aufführung der Tamala Clown Akademie im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X besuchen. Dort zeigen Studenten der Konstanzer Akademie unter dem Titel «In 80 Minuten um die Welt – Die Clowns gehen auf grosse Reise» Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Angelehnt an die Stummfilmzeit und nur mit mimischer und tonaler Sprache stehen unterschiedliche Clowns auf der Bühne: Vom Arlecchino über den poetischen Clown bis zum Fool. Eine bunte Mischung aus Clown-Szenen – laut oder leise, ungewöhnlich oder poetisch – wird das Publikum in die Welt der Clownerie entführen. Mit wenigen Mitteln entwickeln sich Geschichten, die zum Lachen bringen. (red)

Montag, 21. Februar, 09:56 Uhr

Mona Vetschs Top 5: Wohin die Moderatorin auswandern würde – wenn sie müsste

Moderatorin Mona Vetsch sucht für die SRF Dok-Serie «Auf und davon» nach Schweizern, die auswandern. Bild: Donato Caspari (05.11.2019)

Moderatorin Mona Vetsch ist für ihre SRF-Dok-Serie «Auf und davon» wieder auf der Suche nach Schweizerinnen und Schweizern, die ihre Koffer packen und in einem anderen Land einen neues Leben beginnen möchten. Auf Instagram ruft die Thurgauerin deshalb in einem kurzen Video Auswandernde dazu auf, sich bei ihr zu melden – und teilt ihre eigenen Gedanken zum Thema. «Ich überlege mir ja bei jeder Staffel, an welchen Ort es mich ziehen würde. Fall ich auswandern müsste. Rein hypothetisch», schreibt Vetsch. Zusammengekommen ist ihre persönlichen Top 5, mit der Bretagne auf dem ersten Platz, gefolgt von Neuseeland, Irland und Norwegen. Auf Vetschs fünften Platz hat es sogar noch eine Schweizer Stadt geschafft: Winterthur. Schade, zieht es die Hattenhauserin, die schon viele Jahre in Zürich wohnt, nicht noch etwas weiter in den Osten; in ihren Heimatkanton nämlich. (aye)

Samstag, 19. Februar, 10:58 Uhr

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Guntershausen: Am Steuer eingeschlafen und verunfallt

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, auf der Hauptstrasse in Guntershausen in Richtung Eschlikon unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der 18-Jährige an, hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Kurz nach dem Bahnhof geriet das Auto laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Hydranten sowie einer Strassenlaterne. Der Mann wurde nicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (kapo/stm)