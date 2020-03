THURGAU-TICKER: Arboner Feuerwehrkommandant tritt zurück +++ Unfall im unterirdischen Kreisel Frauenfeld +++ Stadt Romanshorn hebt die Sperre der Spielplätze auf

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Mittwoch, 25. März, 09:13 Uhr

Hans Schuhwerk demissioniert als Feuerwehrkommandant

Hans Schuhwerk

Feuerwehrkommandant von Arbon (Bild: PD)

(red) Hans Schuhwerk hat dem Arboner Stadtrat am Montag mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen per sofort als Feuerwehrkommandant zurücktritt. Dies teilt die Stadt Arbon am Mittwoch mit. Der Stadtrat habe den Rücktritt zur Kenntnis genommen und dankt Hans Schuhwerk für die geleisteten Dienste.

Die Führung der Feuerwehr übernimmt interimistisch der bisherige stellvertretende Kommandant Manuel Britschgi. «Die Feuerschutzkommission intensiviert in der Folge die bereits laufenden Bestrebungen, die Nachfolge von Hans Schuhwerk angemessen zu regeln», heisst es in der Mitteilung weiter.

Mittwoch, 25. März, 09:02 Uhr

Im unterirdischen Kreisel in Frauenfeld kam es zu einem Selbstunfall. (Bild: Reto Martin)

Im unterirdischen Kreisel gestürzt

(kapo) Am Dienstag, kurz nach 12.30 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale, dass im unterirdischen Kreisel in Frauenfeld eine Motorradfahrerin gestürzt sei. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor die Frau, kurz nach dem Verlassen des unterirdischen Kreisels in Richtung Kurzdorf, die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau zog sich die 28-Jährige dabei leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter 058 345 24 60 zu melden.

Dienstag, 24. März, 17:56 Uhr

Spielplätze in Romanshorn dürfen wieder benützt werden

Romanshorn in der Vogelperspektive. Bild: Reto Martin

(red) Die Stadt Romanshorn hebt die Schliessung der Spielplätze per sofort auf, wie sie in einem Communiqué mitteilt. Neu gilt das generelle Ansammlungsverbot von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum. Dieses werde kontrolliert, heisst es weiter.

Die Stadt Romanshorn hat sich mit den anderen elf Gemeinden des Bezirks Arbon unter Leitung des Regionalen Führungstabs Oberthurgau RFS auf dieses einheitliche Vorgehen geeinigt. Ziel ist die weitere Eindämmung des Ansteckungsrisikos durch das Corona-Virus. Die Stadt schreibt:

«Polizei und Securitas werden in den kommenden Tagen und Wochen auf öffentlichen Plätzen patrouillieren.»

Wer sich dem Verbot widersetzt, dem drohe eine Busse von hundert Franken. Im Gegenzug hebt die Stadt die seit 18. Mai 2020 geltende Totalsperrung unter anderem der Spielplätze auf und hofft auf die Kooperation der Bevölkerung.

Dienstag, 24. März, 17 Uhr

Mobile Corona-Teststation im Raum Kreuzlingen

Seit drei Wochen trifft der Zivilschutz in Kreuzlingen verschiedene Vorkehrungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Bild: PD

(red) Ab Mittwoch, 25. März, soll im Raum Kreuzlingen eine mobile Corona-Teststation zum Einsatz kommen. Dies vermeldet der Regionale Führungsstab Kreuzlingen (RFS). Die Teststation wird durch eine kantonale Koordinationsstelle nach Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gesteuert. Die Kapazität für Logistikleistungen wird fortlaufend ausgebaut, Gemeinden und Institutionen werden beraten.

Der RFS trifft Vorkehrungen in den Bereichen Gesundheit, Versorgung und Logistik. Zudem koordiniert er den Einsatz von Freiwilligen. Diese können sich im Personalpool des Kantons melden: thurgau.staff.cloud/recruiting

Erste Vorbereitungen in der Region Kreuzlingen starteten bereits am Samstag, 7. März. Die Angehörigen des Zivilschutz der Region Kreuzlingen erhielten folgende Aufträge:

Aufbau einer Telefonzentrale (Callcenter) zur telefonischen Überwachung und Begleitung von Personen, die sich in einer ärztlich verordneten Selbstisolation zu Hause befinden.

Auslieferung von Hygienemasken an betroffene Haushalte.

Versorgen des Gesundheitswesens mit Hygienenmasken in den Bezirken Kreuzlingen, Arbon und Teilen von Weinfelden

Parallel dazu erarbeitete der Zivilschutz ein Konzept für den Bezug und den Betrieb einer Notunterkunft für verschiedene Personengruppen. Die erste Unterkunft für rund 50 Personen wäre innerhalb von zwei Tage bezugsbereit gewesen. Eine weitere Unterkunft wäre innert 24 Stunden bezugsbereit, die Verpflegung, Absperr- und Schutzmassnahmen sind bereits organisiert.

Dienstag, 24. März, 15:50 Uhr

Die Thurgauer Kantonalbank liefert Geld nach Hause

Wegen Corona: Die Thurgauer Kantonalbank liefert bedürftigen Menschen Geld nach Hause. Bild: Gaetan Bally/Keystone

(red) Menschen, die wegen der Corona-Pandemia ihr Zuhause derzeit nicht verlassen sollen, können bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) Bargeld in Schweizer Franken nach Hause bestellen. Dies teilt die TKB per Communiqué mit. Der Service richtet sich an Kundinnen und Kunden und ist bis 1000 Franken kostenlos. Zum Schutz vor Ansteckung empfiehlt die TKB aber, bargeldlose Zahlungsmittel einzusetzen.

Dienstag, 24. März, 15:10 Uhr

Entrümpeln statt Homeoffice?: Die Entsorgungsstellen im Kanton werden überrannt

Die Entsorgungsstellen im Kanton bleiben an den Samstagen zu. Bild: Michel Canonica

(red) Die regionalen Annahmezentren für Kehricht jeder Art bleiben samstags vorerst zu. Dies teilen verschiedene Städte, Gemeinde und Regionen mit. Der Grund: Das Coronavirus. Seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärte, stiegen die Besucherzahlen in den Entsorgungszentren im Kanton Thurgau auf Rekordwerte. In einer Mitteilung des Verbands KVA Thurgau heisst es:

«Die Entsorgungszentren können unter diesem grossen Besucherandrang die Pandemievorschriften – und insbesondere die Distanzvorschriften – nicht mehr einhalten»

Man appelliere an die Bevölkerung, die Entsorgungszentren nur bei dringendem Bedarf, und wenn wenige Personen vor Ort sind, zu besuchen. Stattdessen sollen die Unterflurcontainer, die Sammelcontainer für Glas, PET, Metalle verwendet werden. Im Gegensatz zu anderen Kantonen bleiben die Thurgauer Entsorgungsbetriebe unter der Woche – zumindest vorerst – offen. Dies sei aber nur möglich, wenn die Entsorgungsbetriebe in einem reduzierten Modus arbeiten und der gleichzeitige Zugang zu den Entsorgungseinrichtungen beschränkt wird, heisst es in der Mitteilung abschliessend.

Dienstag, 24. März, 14:30 Uhr

Frauenfeld erlässt Parkgebühren und sagt die nächste Altpapiersammlung ab

Am Samstag, 28. März, bitte nicht!: Die Stadt Frauenfeld sagt die nächste Altpapiersammlung ab. Bild: Gaetan Bally/Keystone

(red) Kleine Massnahmen, grosse Wirkung: Die Stadt Frauenfeld setzt auf zwei kleine Massnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen:

Parkgebühren werden erlassen : Der Stadtrat erlässt ab sofort auf dem gesamten Stadtgebiet bis auf weiteres die Parkgebühren. Mit dieser Sofortmassnahme soll eine Weiterverbreitung des Coronavirus über die Tastaturen der Parkuhren verhindert werden. Gleichzeitig sollen all jene Personen, die nicht daheim arbeiten und aktuell anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel das Auto benützen müssen, gratis parkieren können.

: Der Stadtrat erlässt ab sofort auf dem gesamten Stadtgebiet bis auf weiteres die Parkgebühren. Mit dieser Sofortmassnahme soll eine Weiterverbreitung des Coronavirus über die Tastaturen der Parkuhren verhindert werden. Gleichzeitig sollen all jene Personen, die nicht daheim arbeiten und aktuell anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel das Auto benützen müssen, gratis parkieren können. Altpapiersammlung findet nicht statt: Aufgrund der Weisungen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Stadtrat ent-schieden, die Altpapiersammlung bis auf weiteres auszusetzen. Daher wird darum gebeten, am Samstag, 28. März, kein Papier bereitzustellen. Es kann nicht abgeholt werden. Zudem bittet der Werkhof die Bevölkerung, das Papier zuhause zu lagern und zugunsten der Jugendförderung der sammelnden Vereine bei der nächstmöglichen Sammlung bereitzustellen.

Dienstag, 24. März, 14:05 Uhr

Busfahrer kollidiert in Wilen bei Wil mit einem Holzschuppen

Doppelter Schaden: Bus und Holzschuppen sind nach dem Selbstunfall beschädigt. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(red/kapo) Ein 36-jähriger Buschauffeur ist am Montagabend gegen 19 Uhr in Wilen bei Wil mit einem Holzschuppen kollidiert, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug auf der linken Seite von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte anschliessend mit dem Schuppen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Fahrgäste im Bus. Der Chauffeur wurde nach dem Selbstunfall durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Wegen ausgetretenem Dieselöl wurde die Feuerwehr Wil aufgeboten, die zusammen mit einem Funktionär des Amtes für Umwelt die Bergungsarbeiten begleitete. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Dienstag, 24. März, 13:42 Uhr

Stadt Frauenfeld bekämpft Ausbreitung von nicht-einheimischer Pflanzenart in der Allmend

Fremd, gelb und sich stark vermehrend: Die kanadische Goldrute ist ein invasiver Neophyt. Bild: PD

(red) Die Stadt Frauenfeld will in Zusammenarbeit mit dem Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau die Verbreitung der kanadischen Goldrute in der Frauenfelder Allmend bekämpfen. Der invasive Neophyt, also eine nicht-eineimische, sich stark verbreitende Pflanze, würde einheimische Pflanzenarten zunehmend verdrängen, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Auch die Altläufe in der Frauenfelder Allmend sind betroffen, die wertvollen Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten bieten.

«In den nächsten Tagen werden Mitarbeitende des Waffenplatzes an verschiedenen Stellen die Goldruten mitsamt den Wurzeln ausbaggern und abtransportieren», heisst es in der Medienmitteilung. Die dabei entstehenden Feuchtbiotope würden sich schnell wieder mit einheimischen Arten besiedeln. Der Bekämpfung der Goldruten werde jedoch alle Beteiligten auch in Zukunft noch weiter beschäftigen, heisst es weiter.

Dienstag, 24. März, 12 Uhr

Die Anzahl bestätigter Corona-Fälle steigt im Thurgau auf 87

Das Schild weist den Weg zur Teststation beim Kantonsspital Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

(red) Im Kanton Thurgau gibt es 87 bestätigte Corona-Fälle. Dies teilt der Informationsdienst des Kantons am Dienstagvormittag auf Twitter mit. Am Sonntagnachmittag waren es noch 75 bestätigte Fälle. Wieviele Tests durchgeführt wurden, zählt das kantonale Amt für Gesundheit nicht mehr.

Tägliches Update zu den aktuellen Coronavirus-Fallzahlen im Thurgau:

Stand Dienstag, 24. März 2020:

Anzahl bestätigter Fälle im Kanton Thurgau: 87 #CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) March 24, 2020

Dienstag, 24. März, 11:15 Uhr

Das Frauenfelder Gewerbe möchte alle lokalen Online-Angebote auf einer Plattform bündeln

Das lokale Gewerbe soll mit einer Online-Plattform gestärkt werden. Symbolbild: Pius Amrein

(red) Die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) schafft ihrer Website unter dem Namen «lokal vor global» ein Plattform für Online-Angebot des lokalen Gewerbes der Region Frauenfeld. Sie möchte damit dem lokalen Gewerbe während der Corona-Krise eine Möglichkeit zum Verkauf von Produkten bieten – gebündelt auf einer Plattform. Denn durch die Corona-Krise sei es zu einem regelrechten Angebots-Dschungel gekommen, der viele überfordert, heisst es in einer Mitteilung. Eine einfache, einheitliche digitale Plattform soll nun Abhilfe schaffen.

Zusammen mit dem Gewerbeverein der Region Frauenfeld, der Regio Frauenfeld und der Stadt hat die IG FIT deshalb den Internetdienst «lokal vor global» geschaffen.

Auf der Plattform können sich die Anbieter der Region selbst registrieren und werden so auf einer interaktiven Karte sichtbar. Alle liefern ihre Produkte ins Haus oder an einen zentralen Ort, wo die Waren abgeholt werden können. Kompetente Beratung der Anbieter gibt es über Video oder Facetime. Die Betreiber der Plattform wollen zeigen, dass auch lokal geliefert wird.

Dienstag, 24. März, 9:55 Uhr

So sieht der geplante Erweiterungsbau der Kanti Frauenfeld aus

Blick von Norden: Der geplante Erweiterungsbau dockt direkt an der Rückseite des Neubaus der Kantonsschule Frauenfeld an Visualisierung: PD

(red) Der Architekturwettbewerb zur Erweiterung Kantonsschule Frauenfeld ist entschieden. Gewonnen hat das Team unter der Federführung der Frauenfelder Architekten Lauener Baer. Das Romanshorner Holzbauunternehmen Josef Kolb AG zeichnet für den Holzbau verantwortlich, die Landschaftsarchitektur erfolgt durch Martin Klauser, Rorschach.

Seit rund 50 Jahren sind acht Unterrichtsräume der Kantonsschule Frauenfeld in eingeschossigen Baracken untergebracht. Diese erstellten Provisorien, die inzwischen zu «Providurien» geworden sind, genügen den Anforderungen an die heutigen neuen Unterrichtsformennicht mehr. Sie sollen abgebrochen und durch einen Erweiterungsbau an das bestehende Schulgebäude 2 ersetzt werden.

Der geplante Erweiterungsbau dockt direkt an der Rückseite des bestehenden Schulgebäudes an. Alt und Neu bilden gemäss der Jury eine überzeugend kompakte Einheit. Der geplante Erweiterungsbau setzt im Innern die betrieblichen Anforderungen der Interdisziplinarität, des selbstorganisierten Lernens und der Individualisierung optimal um. Die acht Schulzimmer und drei Hörsäle sind künftig multifunktional nutzbar.

Blick ins Innere: Breite Korridore umlaufen einen Lichthof. Visualisierung: PD

Dienstag, 24. März, 9:34 Uhr

Stadt Kreuzlingen bietet Einkaufshilfe für Risikogruppen an

Das Begegnungszentrum «Trösch» in Kreuzlingen. Bild: Barbara Schwager

(red) Der Kreuzlinger Stadtrat bittet Personen über 65, zuhause zu bleiben und Hilfe für den Einkauf und andere Besorgungen in Anspruch zu nehmen. Dies teilt die Stadt Kreuzlingen per Communiqué mit.

«Trotz zahlreichen Aufrufen in den Medien stellen wir fest, dass in den Kreuzlinger Detailhandelsgeschäften viele Menschen über 65 Jahre unterwegs sind», lässt sich Stadtrat Markus Brüllmann in der Mitteilung zitieren. Er verweist auf das Hilfsangebot «Kreuzlingen hilft». Die Drehscheibe bringt Personen, die Hilfe anbieten oder beanspruchen, zusammen, um die Einsätze zu koordinieren und organisieren.

Das Hilfangebot ist am Montag, 24. März gestartet und entspreche offensichtlich einem Bedürfnis. Bei den Anfragen geht es um Hilfe beim Einkauf oder um andere Besorgungen, um ein Gespräch, um Lebensmittelgutscheine sowie um den Einsatz für Freiwillige, die ihre Hilfe anbieten. Stadtrat Markus Brüllmann appelliert insbesondere an die Menschen, die der Risikogruppe angehören:

«Nutzen Sie das Angebot, um sich und andere zu schützen.»

So funktioniert «Kreuzlingen hilft»:

«Zentrale Anlaufstelle» : Montags bis freitags 9 Uhr bis 11 Uhr, im Begegnungszentrum Trösch, Hauptstrasse 42. Kontrollierter Einlass, Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit müssen eingehalten werden.

: Montags bis freitags 9 Uhr bis 11 Uhr, im Begegnungszentrum Trösch, Hauptstrasse 42. Kontrollierter Einlass, Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit müssen eingehalten werden. Personen, die zur Risikogruppe gehören : bleiben Sie zu Hause und fordern Sie Unterstützung für Einkauf oder andere Besorgungen telefonisch 071-677-65-50 oder per E-Mail kreuzlingen-hilft@kreuzlingen.ch an, erreichbar von Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 11 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr.

: bleiben Sie zu Hause und fordern Sie Unterstützung für Einkauf oder andere Besorgungen telefonisch 071-677-65-50 oder per E-Mail kreuzlingen-hilft@kreuzlingen.ch an, erreichbar von Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 11 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr. Lebensmittelgutscheine werden nach vorgängiger Prüfung der aktuellen Bedürftigkeit abgegeben. Montags bis freitags, jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr, Telefon: 071-677-65-51. Die Gutscheine können montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 11 Uhr abgeholt werden.

Montag, 23. März, 17:15 Uhr

Trompeter Dani Felber macht seinen Followern Mut

(meg) Der Ermatinger Musiker Dani Felber meldet sich auf Facebook und Instagram zu Wort. In einem kurzen Video wendet er sich an seine Fans: Musik und Natur täten manchmal besser als jede Medizin. Felber will ab jetzt jeden Tag ein paar positive Worte an seine Follower richten.

Montag, 23. März, 16:10 Uhr

Konstanzer Polizei greift durch

(red) Im Raum Konstanz sieht sich die Polizei gezwungen, gegen Einzelne Verfahren wegen Verstössen gegen das Infektionsschutzgesetz einzuleiten. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Die Mehrzahl der Menschen handle vernünftig. Und dennoch gebe es einzelne, «die es immer noch nicht verstanden haben, die immer noch sich selbst, andere und so die Allgemeinheit gefährden und die Verbreitung des Corona-Virus forcieren.» So mussten Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz bei ihren zahlreichen Kontrollen und Überprüfungen, auch zusammen mit den kommunalen Ordnungsdiensten und mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen insgesamt 28 Verstösse gegen das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige bringen. Davon mussten 14 Verstösse mit einem Bussgeld geahndet werden. Bei den verbleibenden sieben Verstößen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die festgestellten Zuwiderhandlungen gegen die Corona-Verordnung und bestehende Allgemeinverfügungen waren vorwiegend in den Innenstädten von Konstanz und Tuttlingen zu verzeichnen. In den meisten Fällen waren es Personengruppen, die sich nicht an die vorgegebene Zahl «maximal zwei Personen im öffentlichen Raum» gehalten hatten. Aber auch nicht geschlossene Gaststätten konnten die Beamten feststellen.

Montag, 23. März, 15:44 Uhr

Amriswiler Stadtrat mit neuem Sitzungszimmer

(meg) Der Amrsiwiler Stadtrat hat auf die Corona-Situation reagiert und diskutiert seine Themen nun im Pentorama aus. Wenn mehr als sechs Personen an einer Sitzung teilnehmen müssen, findet diese im grossen Veranstaltungssaal statt, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht.

Montag, 23. März, 14:25 Uhr

Corona-Situation im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau informiert über die aktuelle Corona-Situation und die Pläne für das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld.

Das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld wird wieder in Betrieb genommen. Die Kapazität wird Stufe um Stufe hochgefahren. So sollen im Endausbau total 200 zusätzliche Betten für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. Der Abbruch des Bettenhochhauses wird bis mindestens Anfang Juli verschoben, aufgrund der Notlage ohne Kostenfolgen für den Kanton. Den ganzen Artikel finden Sie hier.

Montag, 23. März, 14:19 Uhr

Evangelisch Bischofszell verschiebt Wahlen

(red) Die Kirchgemeindeversammlung vom 28. April und der Urnengang vom 17. Mai werden verschoben. Die Kirchgemeindeversammlung hätte über die Rechnung 2019, das Budget 2020 und den Steuerfuss 2020 abstimmen sollen. Ausserdem steht ein Sanierungskredit für den Nebentrakt der Johanneskirche Bischofszell auf der Traktandenliste. Am Urnengang wären die Gesamterneuerungswahlen für die Kirchenvorsteherschaft angestanden.

Die Amtsperiode der aktuellen Kirchenvorsteherschaft wird aus Gründen der Coronavirus-Situation verlängert. Folgende Personen haben bereits ihre Kandidatur für die frei werdenden Sitze in der Kirchenvorsteherschaft bekanntgegeben: Das langjährige Behördenmitglied Thomas Friedrich als Präsident; er will das Amt von Roman Salzmann übernehmen, der nach 20-jähriger Präsidentschaft zurücktreten wird. Für die zwei vakanten Sitze kandidieren Rachel Münger, Bischofszell, und Raphael Haller, Hauptwil. Alle anderen Mitglieder kandidieren erneut. Vreni Edelmann Dietrich stellt sich für eine weitere Amtsperiode als Pflegerin zur Verfügung.

Montag, 23. März, 12:01 Uhr

Grosse Unsicherheit beim Openair Frauenfeld

«Eine Absage des Openair Frauenfeld 2020 wäre existenzell. Da geht es nicht mehr darum, ob der Gewinn grösser oder kleiner ausfällt. Sondern es geht darum, ob es uns danach noch gibt.» Joachim Bodmer vom Openair Frauenfeld meldet sich auf Instagramm mit einer Videobotschaft zu Wort. «Ich weiss es nicht», sagt er auf die Frage, ob das Festival im Sommer stattfinden kann, oder nicht. Aber im Moment sei die Ausgangslage noch klar. Es gebe noch keine Verbote für den Sommer, somit finde es, Stand jetzt, statt. Aber man müsse auch realistisch sein, es könne sein, dass die Pandemie noch länger dauere.

Montag, 23. März, 11:05 Uhr

Kariem Hussein kritisiert Magglingen für Corona-Camp

Der Thurgauer Hürden-Star Kariem Hussein versteht nicht, warum Spitzensportler versammelt in Magglingen trainieren dürfen, wenn die restliche Schweiz sich an strikte Distanzvorgaben halten muss. Dies meldet der Blick. «Das Krafttraining mache ich im Trainingszentrum meines Vaters, das momentan geschlossen ist», sagt er am Freitagabend . Eigentlich hätte der 400-Meter-Hürden-Europameister von 2014 aber die Gelegenheit, fürs Training nach Magglingen BE oder Tenero TI in eines der Nationalen Leistungszentren des Bundesamtes für Sport (Baspo) zu gehen. Dort sind unter strengen Quarantäne-Regeln weiterhin Trainings in der Isolation möglich. Doch Hussein sagt: «Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Der Bundesrat verbietet Gruppen von mehr als fünf Personen und die Athleten versammeln sich alle auf einem Haufen?» Das finde er schon nur als Zeichen nach aussen falsch.

Der Thurgauer Leichtathlet Kariem Hussein. (Bild: Reto Martin - 19.10.2018)

«Diese Aussagen treffen in keinster Weise zu», sagt Baspo-Sprecher Christoph Lauener gegenüber BLICK. «Von einer Haufenbildung kann und wird nie die Rede sein. Es sind ja ausserdem eben keine Team-, sondern Einzelsportler, wie es Kariem Hussein ja selber sagt», heisst es aus Magglingen weiter. Die Kontakte zwischen Sportlern und Baspo-Mitarbeitenden werden auf ein Minimum reduziert, Angestellte werden mit Masken und weiterem Schutzmaterial ausgerüstet. Für die Anreise ist nur das eigene Fahrzeug erlaubt.

Montag, 23. März, 8:52 Uhr

Stadt Frauenfeld setzt auf «Hebed Sorg-Paten»

(red) Mit dem Einsatz von «Hebed Sorg-Paten» setzt die Stadt Frauenfeld ein weiteres Zeichen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Die «Hebed Sorg-Paten» – alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe – sind derzeit in der Stadt unterwegs und sprechen Passanten proaktiv an, sich an die Vorgaben des Bundes zu halten. Sie erinnern die Bevölkerung an die Massnahme «Abstand halten» und dass neu Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten sind. Zudem bedienen sie ältere Menschen, die sie beim Einkaufen antreffen, mit einem Flyer der freiwillig organisierten Nachbarschaftshilfe der Stadt Frauenfeld und ermuntern sie, diese Dienstleistung künftig zu nutzen.

Ziel der «Hebed Sorg-Paten» ist es, weitere Ansteckungen durch das Coronavirus möglichst zu vermeiden und so das Gesundheitswesen zu entlasten. Der Stadtrat dankt der Bevölkerung dafür, dass sie sich an die Vorgaben des Bundes halten und zuhause zu bleiben, wenn sie alt oder krank sind.

Montag, 23. März, 8:02 Uhr

Kreuzlinger Stadtbus mit neuem Fahrplan

(red) Ab Montag, 23. März, gilt auf allen Linien des Kreuzlinger Stadtbusses der Samstagsfahrplan, wobei die Abfahrzeiten unverändert dem Wochenfahrplan entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass die Reisekette von Bahn und Postauto gewährleistet ist.

Es seien weiterhin genügend Fahrzeuge mit ausreichend Sitzplätzen im Einsatz, damit die Social Distancing-Empfehlung des Bundesrates eingehalten werden kann, teilt die Stadt Kreuzlingen mit.

901: 04:53 Uhr ab Bärenplatz Richtung Besmer

902: 05:15 Uhr ab Seepark Richtung Bärenplatz und Bahnhof Bernrain. Anschluss an die S 14 Richtung Weinfelden gewährleistet

903: 06:26 Uhr ab Ribi Richtung Bärenplatz

905: Abendbus fährt nur bis 23:03 Uhr

906: fällt aus

907: 05:47 Uhr ab Bahnhof Richtung Tägerwilen.

Bahnanschlüsse an die S14 von und nach Weinfelden sind am Bahnhof Bernrain gewährleistet. Ebenso Bahnanschlüsse an die S8 (Schaffhausen und Romanshorn) am Hauptbahnhof. An Samstagen gilt unverändert der Samstagsfahrplan. Ausnahmen sind die Linie 905, die nur noch bis 23:03 Uhr verkehrt. Die Linie 906 fällt aus. An Sonntagen gilt unverändert der Sonntagsfahrplan.

Sonntag, 22. März, 13:06 Uhr

Anzahl bestätigter Corona-Fälle steigt weiter an

(sko) Der kantonale Informationsdienst meldet am Sonntagmittag insgesamt 75 bestätigte Corona-Fälle, alleine im Kanton Thurgau.

Tägliches Update zu den aktuellen Coronavirus-Fallzahlen im Thurgau:

Stand Sonntag, 22. März 2020:

Anzahl bestätigter Fälle im Kanton Thurgau: 75 #CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) March 22, 2020

Derweil bereiten sich die Sanitäter der Schweizer Armee unter anderem in Frauenfeld auf ihren bevorstehenden Einsatz vor. Am Sonntagmorgen sind mehrere Sanitätsfahrzeuge von der Stadtkaserne in Richtung Auenfeld in der Grossen Allmend gefahren. Die Sanitätstruppen sollen während der Corona-Krise den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen unter die Arme greifen.