THURGAU-TICKER: Anmeldefrist für Musikwettbewerb noch bis Ende August +++ Regierungsrat auf Besuch im Ekkharthof +++ Sechs Katzenbabys auf Abfallwagen geboren – Mattwiler Tierheim rettet sie



Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Freitag, 21. August, 09:27 Uhr

(red) Leserbild: Sprung ins kühle Nass

Töby Imhof aus St.Margarethen fotografierte an der Rheinbrücke in Diessenhofen.

Freitag, 21. August, 09:23 Uhr

Anmeldefrist für Musikwettbewerb

Ein Teilnehmer am Thurgauer Musikwettbewerb 2010 in Weinfelden. Bild: Stefan Schaufelberger

(red) Der Verband Musikschulen Thurgau führt am 7. und 8.November zum elften Mal seinen Musikwettbewerb durch. Anmeldeschluss ist am 31.August. Der Wettbewerb findet dezentral an den Musikschulen Arbon, Frauenfeld, Kreuzlingen, Weinfelden sowie Untersee & Rhein statt. Das grosse Preisträgerkonzert wird am Sonntag, 22.November, präsentiert.

Angesprochen sind Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2000. Die Teilnahme ist Solo, als Duo, Ensemble oder als Hausmusik-Gruppe möglich. Die Kategorie Hausmusik richtet sich an Kinder und Jugendliche zusammen mit Erwachsenen sowie Familien. Im Wettbewerb «Contest» spielen Bands und Solisten aus den Bereichen Rock, Pop und Jazz. Bei allen Wettbewerben wird auch dieses Jahr die Kategorie «Rookie trophy» geführt, bei der Wettbewerbsluft geschnuppert werden kann. Dabei erhalten Teilnehmer auf Wunsch ein mündliches Feedback, auf eine Bewertung wird jedoch verzichtet.

Donnerstag, 20. August, 16:26 Uhr

Urs Martin besucht den Ekkharthof

Regierungsrat Urs Martin lässt sich im Ekkarthof alles zeigen. Bild: PD

(red) Urs Martin ist seit 1. Juni amtierender Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales. Mit seinem Besuch am Mittwoch im Ekkharthof setzte er die Tradition seiner Vorgänger fort, sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Neben umfangreichen Informationen zur Institution und den dort lebenden und arbeitenden Menschen, stand das gegenseitige Kennenlernen für eine gelingende Zusammenarbeit im Zentrum, schreibt die Institution in einer Mitteilung.

Donnerstag, 20. August, 14:41 Uhr

Seatfahrer als Zeuge gesucht

Am Montagabend verursachte ein 22-jähriger Autofahrer einen Selbstunfall in Kradolf. Bild: Kapo

(kapo) Am Montagabend verunfallte ein 22-jähriger Autofahrer in Hauptwil. Aus unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine Hausmauer sowie in ein parkiertes Auto. Der Lenker wurde mittelschwer, die Beifahrerin leicht verletzt. Beide mussten in das Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Bereits am Dienstag machte die Kantonspolizei einen Zeugenaufruf. Nun haben die Ermittlungen ergeben, dass der Lenker des Unfallfahrzeugs, eines grauen Mercedes AMG, kurz vor der Kollision auf der Hauptstrasse einen schwarzen Seat Tarraco gekreuzt haben muss.

Die Insassen des Seat werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter der der Nummer 058 345 23 00 zu melden.

Donnerstag, 20. August, 14:07 Uhr

Katzenbabys in Berg gerettet

Eines der geretteten Büsis aus Berg TG. Bild: PD

(sba) In Berg wurden sechs Katzenbabys und ihre Mutter auf einem Ladewagen mit Abfall entdeckt. Eine Angestellte hörte beim Entsorgen leises Fipen und benachrichtigte die Tierhilfe Schweiz mit Sitz in Mattwil. Wie die Tierhilfe auf Facebook schreibt, konnte die Katzenmutter mit einer Falle eingefangen und die Babys auf dem Abfallwagen gefunden werden. Sie befinden sich alle wohlauf in Obhut der Tierhilfe.

Donnerstag, 20. August, 12:08 Uhr

E-Bike-Fahrerin verunfallt

(kapo) Eine E-Bike-Fahrerin wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen verletzt. Gegen 16.50 Uhr ging bei der Kantonspolizei Thurgau die Meldung ein, dass an der Remisbergstrasse auf der Höhe der Abzweigung zur Weinbergstrasse eine E-Bike-Fahrerin gestürzt sei. Die 79-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Momentan ist noch unklar, ob es sich um einen Selbstunfall handelt oder eine Kollision vorausgegangen ist.

Donnerstag, 20. August, 11:10 Uhr

Corona-Ansteckungen nehmen zu

Die Ansteckungen im Kanton nehmen zu. Bild: Andrea Stalder

(sba) Wie der Kanton Thurgau über Twitter bekannt gibt, haben die Covid-Ansteckungen weiter zugenommen. Im Vergleich zu gestern gibt es sieben weitere Neuansteckungen. Auch die Zahl der isolierten Personen hat um zwei Personen leicht zugenommen. Derzeit befinden sich vier Personen im Spital, eine Person davon auf der Intensivstation. Insgesamt vermeldet der Kanton 542 Coronafälle.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 20.8.2020

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 47 (+2)

Hospitalisiert: 4 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 549 (+7)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) August 20, 2020

Donnerstag, 20. August, 10:48 Uhr

Corona macht Doppelwahlfeier unmöglich

An der Sitzung des Grossen Rates vom 20. Mai 2020 in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld werden zwei Oberthurgauer als Grossratspräsident und Vize gewählt: Norbert Senn (CVP, Romanshorn) und Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil). Bild: Reto Martin

(red) Am 20.Mai 2020 erkor der Grosse Rat den Kantonsrat Norbert Senn für ein Jahr zum Ratspräsidenten. Bereits im März 2020 wählten die Thurgauer Stimmberechtigten Kantonsrat Urs Martin neu in die Kantonsregierung. Da an eine Wahlfeier diesen Frühling wegen der Coronakrise nicht zu denken war, wurde sie auf den 9. September 2020 verschoben.

Den Teil der Wahlfeier mit der Bevölkerung plante die Stadt Romanshorn auf der Festwiese. Bereits damals wurde kommunziert, dass die Durchführung unter dem Vorbehalt der Pandemieentwicklung steht, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Für einen Grossanlass mit voraussichtlich mehreren hundert Gästen hat sich die allgemeine Lage unterdessen nicht verbessert.

«Die Stadt Romanshorn hat sich darum in Absprache mit den beiden Amtsträgern schweren Herzens zur Absage der öffentlichen Feier entschlossen», sagt Stadtschreiberin Bettina Beck, «aber die gesundheitliche Sicherheit geht vor». Stattfinden wird jedoch der traditionelle Anlass mit geladenen Gäste aus dem Grossen Rat, bei dem die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt will die Stadt die Bevölkerung als Ausgleich zum derzeit nicht durchführbaren öffentlichen Anlass in irgendeiner Form mit einer kleinen Geste überraschen.

Donnerstag, 20. August, 09:47 Uhr

Erinnerungen an den Grenzzaun

Mehrere Wochen trennte der doppelte Grenzzaun die beiden Städte Kreuzlingen und Konstanz. Nun soll eine Ausstellung an diese aussergewöhnliche Zeit erinnern. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(red) Das Departement Gesellschaft der Stadt Kreuzlingen plant in Kooperation mit dem Kulturamt Konstanz die Ausstellung beim Grenzübergang «Kreuzlinger Tor», um i«n diesen besonderen Zeiten unseren persönlichen Grenzgeschichten eine Plattform geben zu können», erklärt Stadträtin Dorena Raggenbass in einer Medienmitteilung. Dafür seien die beiden städtischen Initianten jedoch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Für die Ausstellung, die voraussichtlich von November 2020 bis Februar 2021 zu sehen sein wird, «suchen wir Gegenstände, die von der Corona bedingten Schliessung der Grenze zwischen unseren beiden Städten erzählen», erklärt Stadträtin Raggenbass.

Donnerstag, 20. August, 09:39 Uhr

Öl auf Strasse

Die Feuerwehrleute decken das Öl auf der Strasse ab. Bild: PD

(red) Am Mittwoch ist durch einen technischen Defekt an einer Erntemaschin eine Strasse in Stettfurt mit Hydrauliköl verschmutzt worden. Rund einen Kilometer war die Strasse mit dem Öl verschmutzt und musste durch die Feuerwehr Matzingen-Stettfurt gereinigt werden. Dies schreibt die Feuerwehr in einem Facebook-Beitrag.

Mittwoch, 19. August, 22:19 Uhr

Thurgauer CVP sagt fünfmal Ja und einmal Nein

An der Delegiertenversammlung der CVP fasst die Thurgauer Partei ihre Parolen. Bild: Andrea Stalder (Aadorf, 19. August, 2020)

(seb.) Die CVP Thurgau fasst an ihrer Delegiertenversammlung in Aadorf einen Strauss voller Parolen – für insgesamt sechs Vorlagen, die am 27. September im Kanton Thurgau zur Abstimmung gelangen. Bei fünf der sechs Abstimmungen handelt es sich um eidgenössische. Die Delegierten sprechen sich klar – mit 62 zu 3 -für den Kauf neuer Kampfflugzeuge aus.

Für den Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas hat sich die weite Anreise gelohnt: Er nimmt ein Ja der Thurgauer zur Änderungen des Jagdgesetzes mit nach Chur. Die Parolenfassung fällt mit 60 Ja- zu 4 Nein-Stimmen deutlich aus.

Keine Chance bei den CVP-Delegierten hat die Begrenzungsinitiative der SVP, welche die Zuwanderung wieder selber regeln will: Sie wird mit 74 Nein- zu 0 Ja-Stimmen abgelehnt. Wenig überraschend resultiert auch ein Ja der CVP zur Änderung des Bundesgesetzes, welche die Kinderdrittbetreuungskosten steuerlich berücksichtigen will (67 Ja, 3 Nein).

Einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub findet bei der CVP Anklang: 71 Delegierte sagen Ja zur Änderung des Erwerbsersatzgesetzes, 5 lehnen die Vorlage ab. Einem Ergänzungsbau zum Regierungsgebäude in Frauenfeld mit Kosten von fast 40 Millionen Franken stimmen die Delegierten ebenfalls zu. Die Parolenfassung fällt einstimmig mit 68 Ja-Stimmen aus.

Mittwoch, 19. August, 20:51 Uhr

Rat spricht sich gegen Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung aus

(sko) Der Gemeinderat Frauenfeld hat an seiner Sitzung vom Mittwochabend im Grossen Bürgersaal des Rathauses dem Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung den Stecker gezogen. Eine klare Mehrheit der Stadtparlamentarier folgte entgegen dem Willen des Stadtrates dem Antrag der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration und sagte Nein zum einmaligen Ausbaukredit von 150'000 Franken. Noch deutlicher Schiffbruch erlitt der Antrag für eine Erhöhung der wiederkehrenden Betriebskosten um 15’000 Franken. Somit bleibt die bisherige Weihnachtsbeleuchtung mit dem heutigen Standard bestehen. Einzig zugestimmt hat der Gemeinderat einem jährlichen Subventionsbeitrag an die Quartiere.

In einem weiteren Traktandum erklärte die Mehrheit des Gemeinderates (21 Ja, 13 Nein, 4 Enthaltungen) die Motion «Unvereinbarkeit» für erheblich, die für den Stadtpräsident nebst seinem Vollzeitamt eine gleichzeitige Ausübung eines National- oder Ständeratsmandat verbieten soll. Der Stadtrat muss nun innert einem halben Jahr reagieren.

Mit genügend Sicherheitsabstand tagt der Gemeinderat im Grossen Bürgersaal des Frauenfelder Rathauses. Bild: Andrea Stalder

Mittwoch, 19. August, 17:03 Uhr

Der Knabe wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Symbolbild: Keystone

Siebenjähriger bei Verkehrsunfall in Kreuzlingen verletzt



(kapo/stm) Ein Siebenjähriger wollte am Mittwoch, kurz nach 12 Uhr, über die Seetalstrasse in Kreuzlingen rennen. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er dabei das Auto eines 46-Jährigen, der in Richtung Münsterlingen unterwegs war. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, zog sich der Knabe beim Aufprall in die Seite des Fahrzeugs leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.



Mittwoch, 19. August, 16:53 Uhr

Schutzmaskenvorrat im Gesundheitswesen

(wu) Mitarbeiter und Organisationen des Gesundheitswesens sind ab dem 31. August verpflichtet, Schutzmaterial für eine zweite Coronawelle vorrätig zu haben, wie der kantonale Fachstab Pandemie am Mittwoch bekannt gegeben hat. Diese Massnahme vermeide «wirkungsvoll einen erneuten Engpass an Schutzmaterial». Damit sei sichergestellt, dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und damit auch die Thurgauer Bevölkerung geschützt seien. Die Massnahme ist bis am 30. Juni 2021 befristet.

Die Vorratspflicht gilt für Inhaber einer kantonalen Berufsausübungs- oder Betriebsbewilligung im Gesundheitsbereich, das heisst Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Arztpraxen, Apotheken, Rettungsdienste, Spitexorganisationen sowie alle Medizinalpersonen mit einer Berufsausübungsbewilligung wie Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten.

Personen, die mit dem oeffentlichen Verkehr unterwegs sind, bewahren ihre Hygienemasken auf unterschiedlichste Weise auf. Bild: Keystone/Gaetan Bally,

(Zürich, 14. August 2020)

Empfehlung des nationalen Pandemieplans

Der Fachstab erinnert daran, dass in der ersten Welle der Corona-Pandemie eine erhebliche Knappheit an Schutzmasken, Hygienemasken und Untersuchungshandschuhen bestanden habe. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen habe in den Monaten April bis Juli abgenommen, steige aber gegenwärtig wieder an. Dabei sei unbestritten, dass insbesondere in Gesundheitsinstitutionen für Mitarbeiter sowie Patienten ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung stehen müsse.

Damit erklärt der Kanton Thurgau die Empfehlungen aus dem nationalen Pandemieplan für verbindlich. Dort wird Leistungserbringern im Gesundheitswesen empfohlen, Schutzmasken, Hygienemasken und Untersuchungshandschuhe in bestimmten Mengen vorrätig zu halten.

Mittwoch, 19. August, 15:46 Uhr

Maskenpflicht verantwortlich für tiefe Frequenzzahlen

(red) Trotz hervorragenden Wetterverhältnissen macht die vom Bund verordnete Maskenpflicht der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt (SBS) mit Sitz in Romanshorn einen dicken Strich durch die Rechnung. Nach dem aufgrund des Lockdowns verspäteten Saisonstart, kamen die Passagierzahlen auf den Schiffen nie richtig auf Touren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag. Trotz sonnigem Juli seien deutlich weniger Gäste auf den Schiffen der SBS AG zugegen gewesen als im Vorjahr. Statt Rekordzahlen musste das Unternehmen im Juli einen Frequenzrückgang von rund einem Viertel, auf einzelnen Strecken gar von über der Hälfte vermelden.

Als Grund für die deutlich tieferen Fahrgastzahlen macht die SBS-Führung die Maskenpflicht für Passagiere verantwortlich. Andrea Ruf, CEO des Unternehmens, sagt:

Andrea Ruf, CEO Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG. Bild: Andrea Stalder

«Wir hatten nach dem Lockdown eine stark steigende Tendenz, bis am 6. Juli die Maskenpflicht ausschliesslich für den Öffentlichen Verkehr eingeführt wurde.»

Die SBS trage die Verordnung des Bundesrates mit, kritisiert diesen jedoch auch deutlich. «Während des Lockdowns galten wir als touristischer Betrieb und mussten die Schiffe im Hafen stehen lassen. Nun gelten wir wiederum als Öffentlicher Verkehr und auch auf dem Aussendeck unserer Schiffe muss die Maske getragen werden. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise, dass im Öffentlichen Verkehr die Ansteckungsgefahr grösser ist als in einem Club oder im Sportverein», sagt Ruf.

Nun zieht die Geschäftsleitung der SBS AG die Konsequenzen und dünnt ab dem 24. August den Fahrplan ihrer Ausflugsschiffe noch vor der Nebensaison aus. Die Nebensaison soll ab dem 7. September 2020 voraussichtlich wieder wie geplant gefahren werden.

Menschen geniessen die Fahrt auf der frisch renovierten MS St. Gallen der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt SBS, immer mit genügend Abstand. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller,

(Romanshorn, 6. Juni 2020)

Mittwoch, 19. August, 15:08 Uhr

Kontradiktorische Diskussion im Rathaus

Am 27. September wird über die Beschaffung neuer Kampfjets abgestimmt. Die GLP Thurgau veranstaltet dazu im Anschluss an ihre Mitgliederversammlung am Donnerstag, 27. August, eine öffentliche Podiumsdiskussion im Rathaus Frauenfeld. Hauptmann Maurice Mattle, Berufsmilitärpilot F/A-18 aus Frauenfeld, stellt die Vorlage vor.

Pro-Referent ist Ständerat Thierry Burkart (FDP Aargau), Kampagnenleiter Air2030. Für ein Nein argumentiert die St. Galler GP-Nationalrätin Franziska Ryser. Die Junge GLP bekämpft in Opposition zur Schweizer Mutterpartei die Vorlage und wird vertreten durch Nathalie Fäh (Co-Präsidentin JGLP Thurgau). Moderatorin ist GLP-Kantonsrätin Nicole Zeitner. Der Anlass beginnt um 20 Uhr und dauert zirka anderthalb Stunden. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln.

Mehr zum Thema 18 oder gar 24 Milliarden Franken? Grosser Zahlenstreit um Kampfjets Die Beschaffungskosten sind nur ein Teil der Rechnung. Ein Mehrfaches davon betragen über die Jahre hinweg die Betriebskosten. Die Gegner kommen dabei mit einer Flugstunden-Rechnung auf eine höhere Summe als der Bund. Henry Habegger Mit dem Kampfjet über der Ostschweiz: «Es ist jedes Mal wie heimkommen» Ihr Arbeitsplatz ist über den Wolken der Schweiz und sie gehören zu den Besten der Welt: Kampfjetpiloten der Schweizer Luftwaffe. Ein Thurgauer Jetpilot hat uns exklusiv seinen Arbeitsplatz gezeigt und verrät im Porträt, was ihm durch den Kopf geht, wenn er mit dem Kampfjet über seine Heimat fliegt. Raphael Rohner

Mittwoch, 19. August, 14:19 Uhr

Archäologische Grabung beim Schlossberg in Wängi

(red) Die Burg Rengerswil auf dem Schlossberg in Wängi wird auf Grund eines Bauvorhabens archäologisch freigelegt. Bei den voraussichtlich bis September dauernden Grabungen konnten bislang neben Resten der Burg auch Befunde der historischen Weiterverarbeitung des Baumaterials freigelegt werden, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Amtes für Archäologie vom Mittwochnachmittag. Im Rahmen eines Tags der offenen Grabung können die laufenden Arbeiten am Samstag 22. August von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden.

Eine Mitarbeiterin legt einen Kalkbrennofens frei. Bild: PD

Die Ersterwähnung der Burg Rengerswil im 13. Jahrhundert berichtet von einer turbulenten Ortsgeschichte. Im Jahr 1226 soll Diethelm, der Graf des Toggenburgs und Burgherr zu Rengerswil, seinen Bruder in die Burg gelockt und ermordet haben lassen. Damit löst Diethelm einen Krieg aus, im Laufe dessen die Burg belagert wird und dann fällt. Beim Friedensvertrag 1234 wird sie dem Abt des Klosters St. Gallen übergeben, geht aber schon kurz darauf wieder zurück an die Grafen des Toggenburgs.

Mehr zum Thema Eine Zeugin des Mittelalters kommt in Wängi ans Tageslicht Das Thurgauer Amt für Archäologie untersucht in Wängi die einstige Burg Rengerswil. Maya Heizmann

Ob die Belagerung grössere Schäden an der Burg zur Konsequenz hatte, ist nicht bekannt – die Gygerkarte aus dem 17. Jahrhundert zeigt beim heutigen Schlossberg noch einen von Wassergräben umgebenen Bau. Bekannt ist, dass 1824 beim Bau der Spinnerei auf der anderen Seite der Murg Steine abtransportiert und verbaut worden sind. Auf dem Schlossberg waren die Gräben der Burg noch bis in die ausgehenden 1930er-Jahre zu sehen, dann wurden sie beim Bau von Einfamilienhäusern eingedeckt. Nun soll das Gelände grossflächig überbaut werden und die im Boden erhaltenen Reste werden vorgängig archäologisch untersucht.

Mittwoch, 19. August, 13:27 Uhr

Mehrere Gründe haben Verschiebung veranlasst

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

(sko) Mit einer grossen Feier hätte die Sekundarschulgemeinde Frauenfeld am Samstag, 5. September, die Einweihung der Schulanlage Auen begehen wollen. Entgegen der Ankündigung hat die Schulbehörde jetzt entschieden, den Anlass samt Mittagessen «wegen der unsicheren Coronasituation, der zu erwartenden Besucherzahl und den damit verbundenen Auflagen» abzusagen, wie Schulpräsident Andreas Wirth schreibt. Das Einweihungsfest nach dem zeitnahen Abschluss der rund drei Jahre dauernden Gesamtsanierung datiert neu auf den 8. Mai 2021.

Die ausgebaute Sporthalle auf der Schulanlage Auen. Bild: Andrea Stalder

Die Schulgemeinde hat das «Auen» mit Spatenstich vom 21. August 2017 komplett saniert, nachdem die Stimmberechtigten im November 2016 einem Kredit in Höhe von rund 47 Millionen Franken deutlich zustimmten.

Mehr zum Thema Schulanlage Auen in Frauenfeld: Sporthalle, öffne Dich! Ab Montag dürfen sich Schulklassen und Vereine im Auen nach knapp zwei Jahren Bauzeit wieder sportlich austoben. Samuel Koch FRAUENFELD: Bauen im Auen Der Startschuss für die Sanierung der Schulanlage Auen ist offiziell gefallen. Gestern übergab die Behörde den Architekten dafür symbolisch den Hausschlüssel. Für die Bauarbeiten des 47-Millionen-Projekts zügeln die Schüler bis 2020 in ein Provisorium. Samuel Koch

Mittwoch, 19. August, 10:45 Uhr

Sechs neue Coronafälle im Thurgau

(lex/lsf) Der Kanton Thurgau vermeldet am Mittwoch insgesamt 542 bestätigte Coronafälle. Das sind gegenüber dem Vortag sechs mehr.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 19.8.2020

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 45 (0)

Hospitalisiert: 4 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 542 (+6)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) August 19, 2020

In einer ersten Meldung hatte der Kanton von sieben zusätzlichen Coronafällen gesprochen. Offenbar handelte es sich dabei um einen Fehler, die Meldung wurde ersetzt.

Mittwoch, 19. August, 10:21 Uhr

Nominationen für Swiss Gastro Award: Vier aus dem Thurgau

(red.) Zum 17. Mal wird dieses Jahr der grösste Publikumspreis für die Gastronomie der Schweiz verliehen: die Gastro-Awards von Best of Swiss Gastro. 145 von 208 angemeldeten Betrieben sind schweizweit für die nächste Phase der Beurteilung nominiert. Darunter auch vier aus dem Kanton Thurgau. Diese sind: Café-Konditorei Rüedi (Aadorf, Kategorie Coffee&Bistro), Café-Konditorei Rüedi (Eschlikon, Kategorie Coffee&Bistro), Peggy O'Neill's Irish Bar (Frauenfeld, Bar&Lounge) und Restaurant Römerhof (Arbon, Fine Dining).

PD

Die 145 Betriebe in acht Kategorien von «Fine Dining» über «Trend» bis hin zu «On the Move» oder «Bar&Lounge» können vom Publikum ab sofort bis zum 18. Oktober bewertet werden. In die Schlussbeurteilung fliesst das Resultat dieses Votings genau so ein, wie die Noten, die eine Fachjury verteilt. Gekrönt werden die neuen Gastro-Helden am 16. November an einem Galaabend.

Mehr dazu hier.

Mittwoch, 19. August, 09:06 Uhr

Prozessauftakt: Circus-Royal-Direktor Oliver Skreinig in Kreuzlingen vor Gericht

(lex) Seit heute Mittwoch muss sich der ehemalige Circus-Royal-Direktor Oliver Skreinig vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen verantworten. Als Kläger gegen den Direktor des Konkurs gegangenen Zirkus tritt die Thurgauer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstraffälle und Organisierte Kriminalität auf, Nebenkläger sind das Thurgauer Amt für Betreibungs- und Konkurswesen sowie das Sozialversicherungszentrum Thurgau auf.

Skreinig werden unter anderem Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung, Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländer ohne Bewilligung, Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie Zweckentfremdung von Arbeigeberbeiträgen vorgeworfen.

Oliver Skreinig, ehemaliger Circus-Royal-Direktor, muss sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen verantworten. Andrea Stalder

Wir sind heute live vor Ort und begleiten den Prozess mit einem Liveticker. Alles dazu lesen Sie hier:

Circus-Royal-Direktor wird vom Bezirksgericht Kreuzlingen schuldig gesprochen +++ 12 Monate Freiheitsstrafe, 6 davon unbedingt +++ Berufsverbot als Organ eines Zirkus für 4 Jahre Der in Kreuzlingen beheimatete Circus Royal ist am Ende. Letzten November hat sich Direktor Oliver Skreinig nach Aussagen von Angestellten über Nacht aus dem Staub gemacht. Mehrere Anklagen, hauptsächlich wegen Misswirtschaft, wurden gegen ihn erhoben. Das Bezirksgericht spricht ihn in allen Anklagepunkten schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Larissa Flammer

Mittwoch, 19. August, 08:41 Uhr

Verteilaktionen für nötige Spielkarten

(red) Mit dem BingoBUS bringt der Stadtbus in Frauenfeld Farbe und Freude in die Stadt: Vom 25. August bis 3. Oktober lädt der Stadtbus zum Haltestellen-Bingo ein. Beim Spiel für Jung und Alt können mit etwas Glück tolle Preise gewonnen werden – ein Grund mehr, Stadtbus zu fahren. Die dafür nötigen Spielkarten werden am Donnerstag, 20. August, von 6.15 bis zirka 7.15 Uhr auf dem Stadtbusperron am Bahnhof Frauenfeld sowie am Freitag, 21. August, von 16.30 bis zirka 17.30 Uhr im Freibad Frauenfeld verteilt. Weitere Karten können auch in den Stadtbussen oder direkt bei der Stadtbusverwaltung an der Schlossmühlestrasse 7 bezogen werden, heisst es in einer Mitteilung.

Die Spielregeln, Teilnahmebedingungen sowie Informationen zu den tollen Preisen befinden sich unter www.frauenfeld.ch/stadtbus. Die Stadtbusverwaltung bittet alle Teilnehmenden, die geltenden Schutzmassnahmen im Öffentlichen Verkehr zur Bekämpfung des neuen Coronavirus einzuhalten.

Ein Frauenfelder Stadtbus unterwegs in Richtung Flurhof. Bild: Andrea Stalder

Dienstag, 18. August, 17:41 Uhr

Sportamt bietet Schulen und Vereinen neues Mietmaterial

Der Pumptrack ist bei Jugendlichen beliebt. Bild: PD

(red) Das Sportamt bietet Schulen und Vereinen die Möglichkeit, Sportmaterial kostenlos oder im Falle der Pumptrack gegen einen kleinen Unkostenbeitrag auszuleihen. In den letzten Monaten wurde das Angebot weiter ausgebaut, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Unser Ziel ist es, die Freude an der Bewegung zu fördern», sagt Martin Leemann, Leiter des Sportamtes. Besonders beliebt beim Mietmaterial ist der Pumptrack, den Schulgemeinden oder politischen Gemeinden für jeweils drei Wochen ausleihen können. Der Pumptrack ist bereits bis Ende 2021 ausgebucht. Viele andere Möglichkeiten stehen jedoch laufend zur Verfügung.

Neu im Angebot ist ein Laser-Biathlon-Set mit acht Lasergewehren und je einer Trefferscheibe. Das Set ermöglicht es Lehrpersonen, mit den Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches und lustvolles Ausdauer-Training zu gestalten. Auch das Fixcontrol-Postenlauf-Set ermöglicht neue Unterrichtsformen. Zum Inhalt des Sets gehören mobile Posten, die man mit einem fingerähnlichen Gerät berühren kann. Das Gerät hat ein kleines Display, auf dem diverse Informationen angezeigt werden. So erscheint zum Beispiel beim Stempeln die entsprechende Postennummer als Bestätigung.

Das Fixcontrol-Set ermöglicht neue Unterrichtsformen. Bild: PD

Dienstag, 18. August, 16:46 Uhr

Nach Selbstunfall: Zeugen gesucht

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hauptwil wurden zwei Personen verletzt. Gegen 20.15 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er nach der Verzweigung Langentannen in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, rutschte rechts der Strasse über das Wiesland, prallte in eine Hausmauer und darauf in ein parkiertes Auto.

Der Lenker wurde mittelschwer, seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Beim 22-jährigen Schweizer wurde eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des grauen Mercedes machen kann, soll sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058'345'23'00 melden.

Dienstag, 18. August, 15:12 Uhr

Pascal Zuberbühler beim FIFA-Museum. (Bild: PD)

«Zubi» wird Fifa-Botschafter

(red/rsc) Der ehemalige Schweizer Fussball-Nationaltorwart Pascal «Zubi» Zuberbühler wird Botschafter des Fussballmuseums der Fifa in Zürich. Wie die Fifa mitteilt, sei der 49-jährige Thurgauer, der seine Karriere einst beim FC Frauenfeld startete, ab sofort im Rahmen des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms für die Geschichte und Kultur des Fussballs präsent.

Dienstag, 18. August, 14:22 Uhr

Wegen Wegzugs: Gemeinderat Marc Steiner tritt zurück

(red) Marc Steiner informierte den Bettwieser Gemeinderat über seinen Wegzug aus der Gemeinde. Sein Wohnsitzwechsel hat zur Konsequenz, dass er per Ende Oktober aus dem Gemeinderat zurücktreten muss.

Marc Steiner verlässt den Bettwieser Gemeinderat. (Bild: PD)

Steiner ist seit 2013 Mitglied der Bettwieser Exekutive. Bei den letzten Erneuerungswahlen im Juni 2019 wurde er für die Legislaturperiode 2019-2023 mit 103 von 106 Stimmen wiedergewählt. Im Gremium wirkt Steiner als Vize-Gemeindepräsident und Verantwortlicher des Ressorts Öffentliche Sicherheit und Umwelt.

Die Ersatzwahl für das frei werdende Amt findet am 18. November an der Gemeindeversammlung statt. Wahlvorschläge können bis spätestens 24. September bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. «Der Gemeinderat bedauert das Ausscheiden und den Wegzug von Marc Steiner sehr und bedankt sich für sein Engagement für die Gemeinde während der letzten sieben Jahre», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Dienstag, 18. August, 13:33 Uhr

Kreuzlinger erhält den Schweizer Grand Prix Theater

Jossi Wieler bei der Übergabe des Thurgauer Kulturpreises 2019. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Der Schweizer Grand Prix Theater / Hans-Reinhart-Ring geht in diesem Jahr an Jossi Wieler, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Er ist 1951 in Kreuzlingen geboren, lebt heute in Berlin und zählt seit einem Vierteljahrhundert international zu den Erneuerern des Musiktheaters. Er studierte Regie an der Universität Tel Aviv, arbeitete viele Jahre als Schauspielregisseur und erhielt für seine Inszenierungen zahlreiche Auszeichnungen.

Seit 1994 inszeniert er mit Sergio Morabito auch für das Musiktheater. An der Staatsoper Stuttgart, deren Intendant Jossi Wieler von 2011 bis 2018 war, erarbeitete das Regie-Duo über 25 Produktionen. Ende Februar 2020 realisierten sie Giacomo Meyerbeers «Les Huguenots» am Grand Théâtre de Genève.

Der Schweizer Grand Prix Theater / Hans-Reinhart-Ring setzt die Tradition des seit 1957 von der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur verliehenen wichtigsten Schweizer Theaterpreises fort und ehrt eine Persönlichkeit oder Institution des Schweizer Theaterschaffens. Die Preissumme beträgt 100'000 Franken. Vor einem Jahr wurde Jossi Wieler bereits mit dem Kulturpreis des Kantons Thurgau ausgezeichnet.

Dienstag, 18. August, 11:46 Uhr

Acht neue Coronafälle im Thurgau

(rsc) Der Kanton Thurgau vermeldet am Dienstag insgesamt 536 bestätigte Coronafälle. Das sind gegenüber dem Vortag acht mehr. Jedoch sind aktuell neun Personen weniger mit dem Virus infiziert als noch am Montag.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 18.8.2020

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 45 (-9)

Hospitalisiert: 4 (0)

davon auf der Intensivstation: 1 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 536 (+8)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) August 18, 2020

Dienstag, 18. August, 10:37 Uhr

Apfelkönigin dankt Hotline-Mitarbeitern

(rsc) Die Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli hat am Montag den Mitarbeitern der Thurgauer Coronahotline in Frauenfeld einen Besuch abgestattet. Sie dankte dem Team für den täglichen Einsatz - und verteilte natürlich einige Äpfel:

Dienstag, 18. August, 09:25 Uhr

Corona trifft Branchen im Thurgau unterschiedlich

(red) Die Thurgauer Konjunktur hat sich im Frühling markant abgekühlt. Inzwischen zeichnet sich vielerorts eine Stabilisierung ab. Dies zeigt die soeben erschienene Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometers. Insbesondere weist er die Folgen der Pandemie in der Thurgauer Wirtschaft deutlich aus.

Demnach gingen rund 6000 Gesuche um Kurzarbeit seit März ein, bis zum 17. August wurden über 118 Millionen Franken coronabedingte Kurzarbeitsentschädigungen an 3780 Firmen ausbezahlt. Trotzdem stieg die Arbeitslosigkeit.

Die Thurgauer Industriebetriebe beurteilten ihre Geschäftslage im Juli weniger negativ als zuvor. Der Produktionsrückgang scheint zumindest vorerst gestoppt. Bei den Bestellungen hat sich der Abwärtstrend fortgesetzt, aber zuletzt immerhin nicht mehr beschleunigt. Für den Zeitraum bis Ende 2020 gehen die Industriefirmen von einer leichten Besserung ihrer Geschäftslage aus.

Für die Thurgauer Baukonjunktur hat die Pandemie bisher kaum sichtbare Spuren hinterlassen. Im zweiten Quartal 2020 haben sowohl die Bautätigkeit als auch die Nachfrage angezogen. Die Betriebe gehen für das dritte Quartal 2020 von einer Bautätigkeit im bisherigen Umfang aus. Bis zum Jahresende 2020 halten drei von vier Betrieben eine stabile Situation für wahrscheinlich; von den übrigen erwarten mehr eine Eintrübung als eine Aufhellung.

Der Thurgauer Detailhandel erholt sich vom Lockdown. Im Juli 2020 meldeten mehr Firmen eine gute als eine schlechte Geschäftslage. Für das dritte Quartal 2020 rechnen die Detailhändler mit nahezu stabilen Umsätzen bei gleichbleibender Beschäftigung. Für einen längeren Zeithorizont bis zum Jahresende sind die Erwartungen verhalten zuversichtlich.

Der Thurgauer Wirtschaftsbarometer kann online abgerufen werden: wirtschaftsbarometer.tg.ch

Blick in die Fertigung der Stadler Rail in Bussnang. Die Thurgauer Industriebetriebe gehen von einer leichten Besserung ihrer Geschäftslage aus. Bild: Urs Bucher

Montag, 17. August, 17:24 Uhr

Ehemalige Sieger treffen sich trotz abgesagtem Schwägalp Schwinget

(lsf) Am Wochenende wäre eigentlich der Schägalp Schwinget über die Bühne gegangen. Wie die meisten Anlässe musste jedoch auch das Bergkranzfest dieses Jahr wegen des Coronavirus abgesagt werden.

Wie der Thurgauer Schwinger Samuel Giger auf den sozialen Medien verrät, waren aber am Wochenende ehemalige Schwägalp-Schwinget-Sieger zu einem «urchigen Zusammentreffen» eingeladen. «Es war sehr gemütlich, obwohl ich lieber im Sägemehl gestanden wäre», schreibt Giger zu einigen Fotos.

Montag, 17. August, 14:40 Uhr

Deutscher sucht ehrlichen Finder seiner Papiere

(lsf) Holger Theres hat im Juli während seiner Ferien am Bodensee und Rhein seine Papiere verloren. «Alle meine Dokumente – Töffpapiere, Personalausweis und Führerschein – waren weg», sagt der 52-jährige Deutsche gegenüber «20 Minuten». Als er sich zwei Wochen später gerade neue Dokumente machen lassen wollte, hatte er Post aus der Schweiz im Briefkasten. «Als ich es öffnete, traute ich meinen Augen kaum. Im Umschlag waren alle Papiere und Dokumente.» Gefehlt habe nichts.

Doch ein Absender stand nirgens. Deshalb startete Theres auf Facebook einen Aufruf, um die Person ausfindig zu machen. Sein Aufruf wurde über 36'000-mal geteilt und über 800-mal kommentiert. Trotz des Aufrufs gibt es noch keinen Hinweis auf den Finder, berichtet «20 Minuten».

Montag, 17. August, 11:27 Uhr

Neun zusätzliche Coronafälle seit Freitag

Übersicht COVID Kanton Thurgau vom 17.8.2020

Gesamtzahl positiv Getestete: 528 (+9)

Aktuell in Isolation (infizierte Personen): 54 (neu)

Hospitalisiert: 4 (0)

Davon auf der Intensivstation: 1 (-1)

Verstorben: 19 (0)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) August 17, 2020

(lsf) Der Kanton Thurgau meldet am Montag im Vergleich zum Freitag neun zusätzlich Coronafälle: vier am Samstag, einer am Sonntag, vier am Montag. Heute morgen waren vier Coronapatienten hospitalisiert, einer davon auf der Intensivstation.

Neu meldet der Kanton auch, wie viele Personen aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind; wie viele Personen sich also gerade zu Hause oder im Spital in Isolation befinden. Stand Montag sind dies 54 Personen.

Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau (Stand 17.08.2020). Quelle: Amt für Gesundheit TG

Montag, 17. August, 11:11 Uhr

Motorradfahrer verletzt

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall verletzt. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Leimbach musste am Sonntag ein Motorradfahrer ins Spital gebracht werden. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte gegen 19.45 Uhr von der Strasse «Unterdorf» aus die Hauptstrasse überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigen Motorradfahrer, der auf der Hauptstrasse in Richtung Leimbach fuhr. Der 32-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Montag, 17. August, 09:23 Uhr

Die meisten Kinder wachsen in «klassischen» Familienverhältnissen auf

Die «klassische» Familie: Verheiratete Eltern mit Kind. Bild: Fotolia

(red) Die Eltern der meisten Thurgauer Kinder sind verheiratet. Daneben gibt es vielfältige Familienformen: In 8 % der Familienhaushalte lebt ein Konsensualpaar, in 13 % ein einzelner Elternteil mit Kind(ern). In der Regel wachsen die Kinder bei der Mutter auf, in 18 % der Fälle leben sie beim Vater. Dies und noch viel mehr zeigen soeben publizierte Auswertungen der Thurgauer Dienststelle für Statistik.

Die Mehrheit der Thurgauer Kinder wächst mit Geschwistern auf: In 40 % der Familienhaushalte wohnen zwei Kinder, in 18 % sogar drei oder mehr Kinder. In der Regel leben Thurgauer Kinder in einer sogenannten «Erstfamilie». Patchwork- oder Fortsetzungsfamilien sind eher selten: Im Thurgau fallen etwa 2300 Haushalte oder 7 % der Familienhaushalte mit unter 25-jährigem Nachwuchs in diese Kategorie.

Lebt ein einzelner Elternteil mit seinem Nachwuchs zusammen, sind die Kinder oft schon älter. Nur in jedem vierten Einelternhaushalt hat das jüngste Kind seinen 13.Geburtstag noch nicht erreicht. In einem weiteren Viertel der Einelterhaushalte ist das jüngste «Kind» bereits über 25.

Wegen Alterung der Gesellschaft mehr kinderlose Haushalte

Der Anteil der Familienhaushalte mit Kindern ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Unter allen Haushaltsformen haben seit dem Jahr 2000 «Paarhaushalte ohne Kinder» am meisten an Bedeutung gewonnen. In 30 % der Thurgauer Privathaushalte wohnen heute Paare ohne Kinder. In jedem dritten Thurgauer Privathaushalt lebt eine Person allein.

Dass Paarhaushalte ohne Kinder heute häufiger vorkommen, hängt unter anderem mit der demografischen Alterung zusammen. In knapp 40 % der Haushalte, in denen ein verheiratetes Paar wohnt, sind beide Ehepartner im Pensionsalter, bei weiteren 14 % ist es einer der Ehepartner. Da Seniorinnen und Senioren die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe sind, schlägt sich dies im Wandel der Haushaltsstrukturen nieder.

Montag, 17. August, 09:10 Uhr

Sanierung Kantonsstrasse Märwiler Riet - Friltschen

(red) Ab nächstem Montag, dem 24.August, bis etwa am 18.September wird die Märwilerstrasse ab dem Einlenker Weinfelderstrasse bis Ortseingang Friltschen saniert. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung erfolgen.

Montag, 17. August, 09:04 Uhr

Sanierung Radweg Egnach-Winden

(red) Ab nächstem Montag, dem 24.August, bis etwa Mitte Oktober werden zwei Teilstücke vom Radweg zwischen Egnach und Winden saniert und verbreitert. Die Arbeiten werden unter Lichtsignalanlage auf der Fahrbahn und einer Vollsperrung vom Radweg erfolgen.

Sonntag, 16. August - 12:04 Uhr

Mofa kollidiert mit Traktor

(kapo/dar) Bei einem Verkehrsunfall in Eschenz wurde am Samstag ein Mofafahrer verletzt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 28-jährige Mofafahrer gegen 14.45 Uhr auf dem Freudenfelserweg in Richtung Eschenz unterwegs. Beim Kreuzen eines entgegenkommenden, 32-jährigen Trakorfahrers kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision.

Sonntag, 16. August - 11:48 Uhr

Beim Abbiegen kollidiert

(kapo/dar) Bei einem Verkehrsunfall in Winden wurde am Samstag eine Mitfahrerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Beim Unfall wurde eine Mitfahrerin verletzt. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte ein 43-jähriger Autofahrer kurz vor 17 Uhr von der Roggwilerstrasse in die St.Gallerstrasse einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 65-jährigen, vortrittsberechtigten Autofahrer, der auf der St.Gallerstrasse in Richtung Egnach unterwegs war.

Eine 65-jährige Mitfahrerin wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrerer tausend Franken hoch. Einsatzkräfte der Feuerwehren Arbon und Egnach regelten den Verkehr und unterstützten die Aufräumarbeiten.