THURGAU-TICKER: Amriswiler Stadtpräsident Gabriel Macedo soll Thurgauer FDP-Präsident werden +++ Autofahrerin überschlägt sich +++ Thurgauer Kulturpreis geht an die Musikerfamilie Janett

Dienstag, 19. Mai, 09:17 Uhr

FDP-Parteileitung nominiert Gabriel Macedo für das kantonale Parteipräsidium

Gabriel Macedo. Bild: Andrea Stalder

(red/lsf) Die Parteileitung der FDP Thurgau hat an ihrer gestrigen Sitzung den Amriswiler Stadtpräsidenten Gabriel Macedo für das kantonale Parteipräsidium nominiert. Gewählt wird der Nachfolger des abtretenden David H. Bon von den Mitgliedern der FDP Thurgau an der Versammlung vom 25.Juni.

Vorstandsmitglied, Ortsparteipräsident, Bezirkspräsident, Mitglied der kantonalen Parteileitung: Diese Funktionen hatte Gabriel Macedo in der FDP des Kantons St.Gallen inne. Den nächsten Karriereschritt innerhalb der FDP mache er nun in dem Kanton, in dem er seine Jugend verbracht hat und in welchen es ihn vor gut zwei Jahren wieder hingezogen hat, schreibt die FDP in einer Medienmitteilung. Der bald 31-Jährige ist in Schönenberg TG aufgewachsen.

Parteipräsident David H. Bon habe den Amtswechsel weit- und umsichtig vorbereitet, die Parteileitung bereits Ende des letzten Jahres über seine Absichten informiert und an der Mitgliederversammlung vom 7.Januar 2020 seinen Rücktritt auf das Ende der laufenden Amtsperiode bekanntgegeben. Der von der Parteileitung eingesetzten Findungskommission, zusammengesetzt aus drei Frauen und drei Männern und von Anders Stokholm geführt, sei deshalb genügend Zeit geblieben, den Nachfolgeprozess einzuleiten. Der Entscheid für die Nomination von Gabriel Macedo als Kantonalpräsident fiel sowohl in der Findungskommission wie auch in der Gesamt-Parteileitung einstimmig.

Dienstag, 19. Mai, 10:07 Uhr

Autofahrerin kommt von Strasse ab und überschlägt sich

Die Lenkerin wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Eine Autofahrerin wurde am Montag in Wigoltingen nach einem Selbstunfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die Autofahrerin kurz vor 22 Uhr auf der Gillhofstrasse in Richtung Wigoltingen unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet die 28-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Das Auto geriet anschliessend ins angrenzende Wiesland und überschlug sich mehrfach.

Die Lenkerin wurde beim Unfall mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis der Schweizerin wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Da beim Verkehrsunfall Öl ins Wiesland lief, wurde im Auftrag des Amts für Umwelt Erdreich abgetragen.

Dienstag, 19. Mai, 09:59 Uhr

Nach Kollision weitergefahren: Autofahrer touchiert 14-jährigen Mofalenker in Sirnach

(kapo/dh) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorfahrrad und einem Auto wurde am Montag in Sirnach ein Jugendlicher leicht verletzt. Kurz vor 19.30 Uhr war ein 14-jähriger Mofalenker auf der Q20 in Richtung Sirnach unterwegs. Als er sich im Kreisel befand, fuhr von der Oberhofenstrasse ein Auto in den Kreisel und kollidierte seitlich mit dem Mofalenker. Der 14-jährige konnte einen Sturz zwar verhindern, zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher hielt sein Auto kurz an, setzte anschliessend aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzen und den Sachschaden zu kümmern.

Gemäss den Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau soll es sich beim Unfallverursacher um einen zirka 50-jährigen Mann mit grauen Haaren und einer Stirnglatze handeln. Er fuhr ein silberfarbenes Auto, eventuell Kombi, mit Thurgauer Kontrollschildern.

Der Lenker des silberfarbenen Autos oder Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058'345'28'30 zu melden.

Dienstag, 19. Mai, 09:40 Uhr

Thurgauer Kulturpreis 2020 geht an die Musikerfamilie Janett

Die Musikerfamilie Janett wird mit dem Thurgauer Kulturpreis 2020 ausgezeichnet. Bild: PD

(red) Der diesjährige Kulturpreis des Kantons Thurgau geht an die Musikerfamilie Janett aus Sulgen. Damit würdigt der Regierungsrat das musikalische, pädagogische und generationenübergreifende Schaffen der Musikerinnen und Musiker Sibylle, Curdin, Madlaina, Cristina und Niculin Janett. Der fünfköpfigen Musikerfamilie gelinge in ihrem musikalischen Schaffen mühelos der Sprung von alter und traditioneller Musik zu neuen und experimentellen Klängen. Dies schreibt der Kanton Thurgau am Dienstag in einer Medienmitteilung. Alle Familienmitglieder leben eine grosse stilistische Offenheit, die von Volksmusik über Klassik bis hin zu Jazz und Improvisation reicht.

Die Mitglieder der Thurgauer Familie Janett spielen in verschiedenen Formationen wie Ils Fränzlis da Tschlin oder C’est si B.O.N. und sind in der ganzen Schweiz präsent, sei es bei der «Stubete am See» in der Zürcher Tonhalle oder mit ihrem Musiktheaterstück «Grüss mir Lugano» in zahlreichen Kleintheatern. Mit den «Fränzlis da Tschlin» erhielten Curdin, Madlaina und Cristina Janett 2019 einen Schweizer Musikpreis. 2020 entsteht zudem ein Nachfolgeprojekt von «Grüss mir Lugano».

Der mit 20'000 Franken dotierte Thurgauer Kulturpreis wird am Donnerstag, 3.September, um 19:30 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Feier im Kulturforum Amriswil durch Regierungsrätin Monika Knill, Chefin des Departements für Erziehung und Kultur, übergeben. Die Laudatio hält der Musikwissenschaftler, Musiker und Kabarettist Flurin Caviezel.

Montag, 18. Mai, 17:25 Uhr

Uttwiler sagen Ja zur Ortsplanung

Die Ortsplanung der Gemeinde Uttwil geht nun an den Kanton. Bild: Ralph Ribi (Uttwil, 10. März 2017)

(red) Mit der Abstimmung zur Ortsplanung ist eine rund fünf Jahre dauernde Arbeit innerhalb der Gemeinde Uttwil zum Abschluss gebracht worden. Die Planungsinstrumente können nun beim Department für Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht werden.

Mit einer zwar tiefen Stimmbeteiligung jedoch einer weit höheren Anzahl als bei einer Gemeindeversammlung haben die Uttwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Ortsplanung mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Von den 322 abgegebenen Stimmen legten 231 Ja-Stimmen und 88 Nein-Stimmen (2 leere Stimmzettel, 1 ungültige Stimmzettel) in die Urne.

Montag, 18. Mai, 17:23 Uhr

Steuersenkung trotz Defizit bei der Sekundarschule Affeltrangen

(red) Viermal Ja sagen die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Affeltrangen. Am Sonntag stimmten sie an der Urne über die Rechnung und die Defizitbelastung 2019 sowie das Budget und den Steuerfuss 2020 ab. Von den über 5700 Stimmberechtigten reichten 466 ihre Stimmzettel ein, was einer Beteiligung von gut acht Prozent entspricht.

Bei allen vier Abstimmungsfragen resultierte eine sehr deutliche Zustimmung mit zwischen 399 und 415 Ja-Stimmen. Nur je rund ein Dutzend Stimmende warfen ein Nein in die Urne. Das Jahr 2019 schliesst die Schulgemeinde mit einem Defizit von 14'000 Franken ab, das dem Eigenkapital belastet wird.

Für das laufende Jahr rechnet die Schulbehörde mit einem Defizit von 154'000 Franken beim um acht Punkte auf noch 31 Prozent gesenkten Steuerfuss.

Steckborn: Pfarrwahlkommission gewählt

(red) Am Untersee waren am Sonntag Kirchbürger zu Urnenwahlen und -abstimmungen aufgerufen. So führte evangelisch Steckborn die Gesamterneuerungswahlen der Behörde durch.

Die Bisherigen wurden für die neue Amtszeit ab 1.Juli 2020 wiedergewählt: Martha Kuster, Präsidentin; Anna Regula Fehlmann; Ursina Meli; Wendy Dietrich; Anna Regula Fehlmann. Neu in der Vorsteherschaft ist Cynthia Justen.

Weil das Pfarrehepaar Sabine und Andreas Gäumann nach 13 Jahren auf Ende September zurücktritt, nachdem es mittlerweile in Arbon gewählt worden ist, wurde die Wahl einer Pfarrwahlkommission notwendig. Sie setzt sich zusammen aus: Wendy Dietrich; Nadine Bühr Köstli; Erich Gächter; Susi Heger; Cynthia Justen; Martha Kuster; Ursina Meli; Felix Lieberherr; Verena Rieder-Engeli; Peter Röthlisberger; Margrit Rüedi, Martin Schweingruber; Uli Wolf; Andrea Zaugg

Montag, 18. Mai, 15:30 Uhr

Architektin Regula Iseli soll das Riva Projekt in Arbon beurteilen

Anstelle des ehemaligen Hotels Metropol sollen die zwei zum Riva gehörigen Wohntürme beim Hafen in Arbon stehen. Bild: PD/Picasa

(red) Ende 2019 beschloss der Arboner Stadtrat, die städtebauliche Qualität des Projekts Riva unter Berücksichtigung des ISOS prüfen zu lassen. Nun hat der Stadtrat den entsprechenden Auftrag an die Architektin Regula Iseli vergeben. Zuvor hatten sich die involvierten Interessengruppen zur vom Stadtrat vorgeschlagenen Gutachterin äussern können.

In ihrem Gutachten soll Regula Iseli das Projekt Riva städtebaulich beurteilen, auch im Vergleich zu möglichen Alternativen. Zentral ist die Frage nach der Vereinbarkeit des Projekts sowie möglicher Alternativen mit den Zielen des ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung). Ergänzende Fragen der verschiedenen involvierten Interessengruppen wurden in den Fragenkatalog zuhanden Regula Iseli aufgenommen.

Montag, 18. Mai, 15:24 Uhr

Frauenfelder - meldet eure Vorschläge

Die letzjährigen Gewinner und Laudatoren des Frauenfelder Anerkennungs- und Förderpreis mit Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 29. November, 2019)

(red) Seit Jahren vergibt die Stadt Frauenfeld immer im Herbst einen Anerkennungs- und einen Förderpreis an Personen und Institutionen aus dem kulturellen, gemeinnützigen, sozialen oder sportlichen Bereich. Bis am 15. Juni 2020 können Vorschläge eingereicht werden, wer die Preise dieses Jahr erhalten soll.

Seit 1982 vergibt der Stadtrat jährlich einen Anerkennungspreis an Personen und Institutionen als Zeichen der Wertschätzung für ein jahrelanges Engagement, das dem Zusammenleben, dem Zusammenhalt der Gesellschaft und dem Image der Stadt förderlich ist. 2019 wurde die Turnfabrik mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

10'000 Franken für den Anerkennungspreis

Seit 2017 schreibt der Stadtrat zusätzlich einen Förderpreis aus. Mit ihm sollen überzeugende Ideen, förderungswürdige Projekte oder eine besondere persönliche Leistung ausgezeichnet werden, denen kein jahrelanges Engagement vorangegangen ist. Förderpreisträger 2019 war das junge Frauenfelder Musiklabel «AuGeil Records».

Bis am 15. Juni 2020 können jetzt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld ihre Vorschläge für den Anerkennungs- und den Förderpreis 2020 einreichen. Der Anerkennungspreis ist mit 10‘000 Franken für Institutionen und mit 5000 Franken für Einzelpersonen dotiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Förderpreises erhält 5000 Franken.

Montag, 18. Mai, 14:48 Uhr

Walter Schild übernimmt das Präsidium

Walter Schild, neu gewählter Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Hüttlingen. Bild: Nana Do Carmo

(red) Bei evanglisch Hüttlingen standen am Sonntag die Gesamterneuerungswahlen der Kirchbehörde an. Walter Schild wurde glanzvoll als Präsident der Vorsteherschaft gewählt. Er tritt sein Amt am 1. September als Nachfolger von Yvonne Ammann an, die nach zwei Amtsperioden, eine davon als Präsidentin, zurücktritt.

Ein Sitz der Kirchenvorsteherschaft bleibt nach dem Rücktritt von Jasmin Nyffenegger, Ressort Kirche/Kind/Jugend wie erwartet vakant. Alle bisherigen Mitglieder der Vorsteherschaft wurden klar bestätigt. Die Rechnung 2019, das Budget 2020 und der unveränderten Steuerfuss wurden klar genehmigt.

Montag, 18. Mai, 13:47 Uhr

Thurgauer Köpfe sind ab 6. Juni in den Museen zu sehen

Am 6. Juni öffnet das Austellungsprojekt «Thurgauer Köpfe» in sechs Museen des Kantons. Bild: Donato Caspari (Warth-Weiningen, 7. April 2020)

(red) Am Samstag, 6. Juni 2020 ist es soweit: Die sechs kantonalen Museen öffnen die Tore zu ihrem gemeinsamen Ausstellungsprojekt «Thurgauer Köpfe». Hinter den Köpfen verbergen sich Frauen, Männer, Tiere oder Pflanzen. Sie sind das Herzstück einer Premiere im Thurgau: Historisches Museum, Ittinger Museum, Kunstmuseum, Museum für Archäologie, Naturmuseum und Napoleonmuseum lancieren zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt mit Ausstellungen an vier Standorten.

Das Coronavirus hat den Fahrplan der «Thurgauer Köpfe» gehörig durcheinandergebracht, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Statt Ende April werden die sechs Ausstellungen erst am 6. Juni eröffnet, was aber der Besonderheit des Projekts keinen Abbruch tue.

Montag, 18. Mai, 11:45 Uhr

Ja zur Sanierung der Mühlibachstrasse

(red) Mit just 90 Prozent Ja-Stimmen genehmigen die Fischiner die Sanierung der Mühlibachstrasse für 224000 Franken. Der Rechnungsabschluss der Politischen Gemeinde erhält eine Zustimmung von 97 Prozent; bei einer Stimmbeteiligung von 19,4 Prozent.

Montag, 18. Mai, 11:44 Uhr

Orthofotos zeigen den Thurgau von oben

So sieht die Kartause Ittingen von oben aus. Solche und weitere Bilder sind nun frei zugänglich. Bild; PD

(red) Die Geodatensammlung des Kantons Thurgau wird um das hochauflösende Orthofoto Swissimage 2019 vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo ergänzt. Das aktuelle Orthofoto liegt flächendeckend vor und wird über die Geoinformationsplattform ThurGIS Viewer der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Orthofotos und im allgemeinen digitale Geodaten sind im Zusammenhang mit der voranschreitenden Digitalisierung eine wichtige Grundlage. Viele der täglichen Arbeiten haben einen Bezug zu einem Ort beziehungsweise einer Adresse.

Montag, 18. Mai, 11:03 Uhr

Matzingen sagt Ja zur Rechnung

(red) Die Stimmberechtigten haben den Rechnungsabschluss 2019 der politischen Gemeinde bei einer Stimmbeteiligung von nur 16,3 Prozent mit einem Ja-Anteil von 92 Prozent genehmigt. Es gingen 265 Ja-Stimmen ein, 20 Stimmbürger sagten Nein.

Politisch Matzingen schliesst das vergangenen Rechnungsjahr bei einem Ertrag von 5,855 Millionen Franken mit einem Gewinn von 140000 Franken ab. Budgetiert gewesen war ein Minus von knapp 220000 Franken. Das entspricht einer Verbesserung um fast 360000 Franken.

Der Gewinn wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dieser beträgt damit per Ende 2019 gut 3,282 Millionen. Netto wurden vergangenes Jahr 2,353 Millionen Franken investiert.

Montag, 18. Mai, 10:10 Uhr

Nach einer Verfolgung ein tätlicher Angriff: Ein Schweizer rastet in Konstanz komplett aus.







Sandra Ardizzone / ZUR

Schweizer Autofahrer rastet aus

(red) Am Samstagmorgen kam es um 10 Uhr im Bereich der B 33 in Konstanz zu einem Verkehrsvergehen, was schliesslich in einem tätlichen Angriff auf einen anderen Pkw-Lenker endete. Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr die Reichenau Straße in Konstanz in Richtung Singen. Ab der Kreuzung zur Riedstrasse schloss von hinten ein schwarzer Pkw mit Schweizer Kennzeichen auf. Danach fuhr der schwarze Pkw neben dem Fahrzeug des Anzeigenerstatters her, als dieser von diesem plötzlich abgedrängt wurde.

Zur Verhinderung einer seitlichen Kollision beschleunigte der Pkw-Lenker, was wiederum den Schweizer zu einem weiteren Überholmanöver veranlasste. Nach dem Überholen setzte dieser sich vor das Fahrzeug des 46-jährigen und bremste diesen im Bereich der Ausfahrt Reichenau bis zum Stillstand aus.

Schweizer bremst Autofahrer aus und verprügelt ihn

Der unbekannte Fahrzeuglenker des schwarzen Fahrzeuges stieg unvermittelt aus und ging auf den Anzeigenerstatter zu. Sofort wurde dieser beleidigt und durch Schläge gegen den Kopf sowie Fußtritte verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit seinem Fahrzeug.

Die Kennzeichen des Fahrzeuges mit schweizerischer Zulassung konnten abgelesen werden, entsprechende Ermittlungen sind durch die Polizei eingeleitet. Sollten weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz in Verbindung zu setzen

Montag, 18. Mai, 09:32 Uhr

Generationenwechsel bei der Rausch AG

Bereits 2016 übergibt Marco Baumann die Leitung der Firma Rausch an seinen Sohn Lucas Baumann. Bild: Donato Caspari (12. August 2016)

(red) Die beiden Söhne Lucas Baumann (41) und Tom Baumann (39) übernehmen von ihrem Vater Marco Baumann die Aktienmehrheit der Rausch AG Kreuzlingen. Marco Baumann, der 1968 in das Unternehmen eintrat und es von 1974 bis 2016 sehr erfolgreich führte, gibt das Verwaltungsratspräsidium ab und tritt auch aus dem Verwaltungsrat aus. Neu übernimmt das langjährige Verwaltungsratsmitglied Peter Muri, Rechtsanwalt, das Verwaltungsratspräsidium der Rausch AG.