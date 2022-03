THURGAU-TICKER 14 Jahre nach Tötungsdelikt Barchetsee: ZDF strahlt den Fall aus +++ Bild des Tages: Geissli im Wohn- und Alterszentrum Wängi Was passiert gerade im Thurgau? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus dem Kanton und seinen Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der für Schlagzeilen sorgt: Hier lesen Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus dem Thurgau.

Der damals 27-jährige Ägypter wurde erschossen.

Ungelöstes Tötungsdelikt von 2007 wird im ZDF ausgestrahlt – Kantonspolizei Thurgau erhofft sich neue Hinweise Am Donnerstag, 13. Dezember 2007, wurde ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn geborgen. Die Leiche wies Schusswunden auf und war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement beschwert. Das «Tötungsdelikt Barchetsee» ist nach über 14 Jahren immer noch ungelöst. «In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche und intensive Ermittlungen getätigt, die bislang nicht zum gewünschten Erfolg führten», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Montagvormittag. Nun wagen die Ermittler einen neuen Versuch: Über die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» wollen sie erneut an die Öffentlichkeit geraten. Ausserdem verweist die Kantonspolizei darauf, dass für sachdienliche Hinweise nach wie vor eine Belohnung von insgesamt 10’000 Franken ausgesetzt ist.

Bild des Tages: Geissli im Wohn- und Alterszentrum Wängi Die Bewohnenden des Wohn- und Alterszentrums Neuhaus in Wängi erhielten vor kurzem tierischen Besuch. Die zwei Wochen alten Geissli «Berndli», «Baldi» und «Alia» liessen sich die Streicheleinheiten gefallen.

Bürglen: Motorradfahrer verletzt sich bei Selbstunfall schwer Nach einem Selbstunfall am Sonntagabend musste ein Motorradfahrer schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei war der 57-Jährige kurz vor 18.15 Uhr in Bürglen unterwegs. Seinen Angaben zufolge sei von der Opfershoferstrasse her ein schwarzes Auto in die Maurenstrasse gefahren, woraufhin der Motorradfahrer stark bremsen und ausweichen musste. Er stürzte, verletzte sich schwer und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ausserdem Entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Kantonspolizei hat den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Autos vor Ort nicht mehr angetroffen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. Zeugenaufruf Die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Autos sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden. (kapo/mlb)

Herdern: 22-Jähriger stürzt von Dach und muss ins Spital geflogen werden Bei Reinigungsarbeiten auf einem Dach einer Scheune im Weiler Wilen ist am Samstag um kurz nach 17.45 Uhr ein 22-Jähriger aus rund acht Metern Höhe zu Boden gefallen. Wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/lex)

25-Jähriger verursacht Selbstunfall in Roggwil Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht zum Samstag in Roggwil einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Der 25-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 0.45 Uhr auf der St.Gallerstrasse in Richtung Arbon unterwegs gewesen. Im Oberdorf geriet das Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit dem Randstein der Verkehrsinsel. Verletzt wurde niemand, wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehrere hundert Franken. Die Atemalkoholprobe ergab beim Schweizer laut Polizei einen Wert von 1 mg/l. Der Fahrausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Samstag zudem auch in Sirnach einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, hielt eine Patrouille kurz nach 0.15 Uhr einen Autofahrer auf der Wilerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 25-jährigen Rumänen einen Wert von 0,84 mg/l ergab, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Sie träumt von der Carmen Mirjam Fässler verkörpert die Ottilie Giesecke in Ralph Benatzkys Operette «Im Weissen Rössl». Die aus Uzwil stammende Sängerin Mirjam Fässler interpretiert eine der drei weiblichen Hauptrollen in der aktuellen Produktion «Im Weissen Rössl» der Operette Sirnach. Das Stück wird noch bis Anfang April aufgeführt. Bislang war praktisch jede Vorführung ausverkauft. Mirjam Fässler ist Mezzosopranistin und war schon bei den Werdenberger Schlossfestspielen und im Musiktheater Vorarlberg zu hören. Ihr Fach biete viele spannende «Hosenrollen», also Rollen, in denen Sängerinnen Männer verkörpern. Fässler träumt indes davon, eines Tages die Carmen in Bizets gleichnamiger Oper zu spielen.

Kreuzlinger Talent-Campus nimmt junge ukrainische Eishockeytalente und ihre Familien auf Am späten Donnerstagabend sind beim Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen 43 Flüchtende aus der Ukraine angekommen. Nun sucht die Sportschule Hilfe bei der Organisation der Betreuung. Nach einer mehrtägigen beschwerlichen Busreise von der slowakisch-ungarischen Grenze über Budapest nach Kreuzlingen, konnten sie die vergangene Nacht erstmals wieder in einem warmen Bett schlafen. Am Donnerstagabend um 22 Uhr ist der Car mit den ukrainischen Flüchtlingen in Kreuzlingen beim Talent-Campus Bodensee angekommen. Bild: PD Es sind junge Eishockeyspieler, ihre Mütter und Geschwister aus der Region Kiew. «Es sind 43 Personen, denen wir nun eine Unterkunft bieten», sagt Reto Ammann, Verwaltungsratspräsident der SBW Haus des Lernens AG, zu der auch der Talent Campus in Kreuzlingen gehört. «Wir haben innert 48 Stunden drei Klassenzimmer verlegt, geräumt und zu Schlafsälen umgerüstet.» Für die kommenden drei Wochen könnten die Geflüchteten nun auf dem Campus leben, sagt Reto Ammann. Die Hilfsaktion aufgegleist hatte der Verband Swiss Ice Hockey. Dieser wurde vom ukrainischen Eishockeyverband angefragt, ob er junge Hockeyspieler und deren Mütter und Geschwister aufnehmen könne. Als Vermittler hat Swiss Olympic dann auf den Talent-Campus Bodensee verwiesen. (ubr)

Armee verlängerte Saurer-Produktion um drei Jahre Der letzte Saurer-Militär-Lastwagen, welcher 1986 an die Armee ausgeliefert wurde. Bild: PD 1983 liefert Saurer offiziell den letzten zivilen Lastwagen aus. Doch ein grosser Militärauftrag sorgt dafür, dass der Nutzfahrzeughersteller die Armee drei weitere Jahre mit Lastwagen beliefert. Dr. Hans Jäger, der damalige Produktionsleiter, wollte am Auftrag festhalten. «Die Planung der Armee-Auslieferung war ein über Jahre entwickelter Prozess. Wir konnten nicht einfach unterbrechen.» Insgesamt konnte die Schweizer Armee von 1’200 Saurer-Fahrzeugen profitieren. Im Nachhinein sei dies die richtige Entscheidung gewesen. «Von diesem Auftrag hat Saurer enorm profitiert», sagt Hans Jäger. Erstmals seit längerer Zeit habe das Unternehmen wieder schwarze Zahlen geschrieben. (rfi)

«Ich habe jeden Morgen im Bett Turnübungen gemacht» Jolanda Derungs wurde im Alterszentrum Park in Frauenfeld gerade 106 Jahre alt. Sie spielt in ihrem hohen Alter immer noch Karten und macht Puzzles. Bild: Reto Martin Bis im Dezember lebte Jolanda Derungs noch in ihren eigenen vier Wänden. Nun lebt sie im Alterszentrum Park in Frauenfeld. Ein Wunsch von ihr war, ihren jüngsten Urenkel zu sehen. Dieser Wunsch hat sich an ihrem Geburtstag am 3. März erfüllt. Ihr Sohn ist mit seiner Familie aus England hergekommen. Mit dabei war auch der sieben Monate alte Urenkel von Jolanda Derungs, den sie zum ersten Mal gesehen hat. Ihr Rezept, um so alt zu werden? So genau wisse sie das auch nicht. Aber sie sagt: «Bewegung ist sicher wichtig.» Als sie noch allein in ihrer Wohnung lebte, die im ersten Stock lag, sei sie jeden Tag Treppen gestiegen. Ausserdem habe sie jeden Morgen im Bett Turnübungen gemacht. (red)

Volley Amriswil verlängert mit Nationalspieler und bindet Talent Vize-Präsident Andreas Bösch und Präsident Martin Salvisberg flankieren Volleyballer Mischa von Burg. Der 24-Jährige bleibt Volley Amriswil ein weiteres Jahr erhalten. Bild: Gesa Osterwald/Volley Amriswil Mittelblocker und Schweizer Nationalspieler Mischa von Burg bleibt Volley Amriswil erhalten. Der 24-jährige Aargauer entschied sich bereits in der noch laufenden Saison, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Der Wunsch von Burg zu halten war bei den Verantwortlichen von Volley Amriswil gross. Von Burg ist aktuell der beste Mittelblocker der Liga und weckte auch das Begehren anderer Vereine. Vor der Saison wechselte er vom Ligakonkurrenten Volley Schönenwerd, gegen den Volley Amriswil im Cupfinal in knapp zwei Wochen antreten wird, in den Thurgau. Für den gelernten Zimmermann wird es damit die zweite Saison als Vollprofi sein. Lars Migge erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Bild: Volley Amriswil Lars Migge ist 17 Jahre alt, 197 cm gross und noch immer im Wachstum. Er ist Mitglied der Volley Amriswil Academy und Stammspieler der zweiten Mannschaft von Volley Amriswil. Lars kommt aus Altstätten SG und besuchte von 2016 bis 2019 die Volley Amriswil Talent School (damaliger Name) in der Sekundarschule Egelmoos. Heute macht er das Sport KV in Kreuzlingen, unter welchem er momentan gerade im Praktikum bei der Südostbahn in St. Gallen ist. Um das Talent rechtzeitig an Volley Amriswil zu binden, haben die Verantwortlichen mit Lars einen Vertrag über zwei Jahre abgeschlossen. Er soll in der neuen Saison mit der 1. Mannschaft trainieren, so oft dies möglich ist. Meisterschaftsspiele wird er in der Nationalliga B bestreiten und zusätzlich manchmal in der NLA. Wenn es nach einem Jahr für beide Seiten passt, ist die volle Aufnahme ins NLA-Kader geplant. Er wird damit den gleichen Weg beschreiten wie vor ihm schon Libero Ramon Diem. Lars stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Beide Elternteile sind begeisterte Volleyballer. (red)

Leerstehendes Pfarrhaus für Ukraine-Flüchtlinge Das leerstehende Weinfelder Pfarrhaus. Hier sollen Ukraine-Flüchtlinge unterkommen. Bild: Sabrina Bächi Die Evangelische Kirchgemeinde Weinfelden hat sich entschieden, das grosse leerstehende Pfarrhaus für Ukraine-Flüchtlinge vorzubereiten. Rund sieben Zimmer könnten genutzt werden. Die Kirchgemeinde hat ein Projektteam zusammengestellt, welches sich um die weiteren Belange kümmert und auch mit den offiziellen Stellen wie dem Kanton Rücksprache hält. Das Haus steht so lange zur Verfügung, bis ein neuer Pfarrer oder eine neue Pfarrerin gefunden wurde. Zuvor hat Richard Häberlin dort gewohnt, er hat jedoch die Stelle gewechselt. Seither steht das Haus an der Kirchgasse leer. (sba)

Einzig verbliebener Kandidat in Hauptwil Andreas Stamm bewirbt sich als Parteiloser um die Nachfolge von Matthias Gehring und damit um das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus. Andreas Stamm aus Hauptwil kandidiert als Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin (Hauptwil, 1. März 2022) Nach dem Rückzug von Marc Ringeisen, der offizieller Kandidat der Findungskommission gewesen ist, ist Andreas Stamm momentan der einzig verbliebene Kandidat für das Amt des Gemeindepräsidenten. Dennoch will er seinen Wahlkampf unverändert fortführen.

86-jähriger Autofahrer kollidiert in Frauenfeld mit der Bahn Bei der Kollision zwischen einem Auto und der Frauenfeld-Wil-Bahn wurde am Donnerstagabend in Frauenfeld der Autofahrer verletzt. Der 86-Jährige musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Bei der Kollision wurde der Autofahrer verletzt. Bild: Kapo TG Ein 86-jähriger Autofahrer war kurz vor 16.45 Uhr auf der St.Gallerstrasse in Richtung Matzingen unterwegs. Als er trotz eingeschalteter Wechselblinkanlage den Bahnübergang in Richtung Reutenenstrasse überqueren wollte, kam es zur Kollision mit der Frauenfeld-Wil-Bahn, die in Richtung Matzingen fuhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 86-jährige Autofahrer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Lokführer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahnlinie war für rund eine Stunde blockiert, anschliessend konnte der Zug weiterfahren. Die Fahrgäste wurden mit Ersatzbussen nach Matzingen gefahren. An den Fahrzeugen und dem Kandelaber entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (kapo/chs)

«Wieder am Anfang stehen»: Neuanfang für Henriette Engbersen Nach 14 Jahren bei SRF stellt sich Henriette Engbersen im Mai einer neuen Herausforderung. Bild: SRF Fünf Jahre lang hat Henriette Engbersen für SRF als Korrespondentin aus Grossbritannien berichtet. Diesen März kehrt die Romanshornerin zurück in die Schweiz. Hier erwartet sie ein neuer Job: Im Mai startet sie als Headhunterin bei einer Consulting-Firma in Zürich. «Ich wollte etwas machen, bei dem ich wieder am Anfang stehe», sagt die 41-Jährige gegenüber dem Branchenmagazin «Schweizer Journalist:in». In ihrer neuen Aufgabe wolle sie vor allem Frauen dabei unterstützen, sich selbstbewusst zu präsentieren und im Beruf mehr einzufordern. Die Zeit in Grossbritannien habe sie zu diesem Schritt inspiriert. Dort seien Frauen in Politik und Wirtschaft viel sichtbarer als in der Schweiz. «Mein Eindruck ist, dass wir in diesem Punkt noch viel verbessern können.» Das gelte auch im Journalismus, wo viele Frauen wegen der fehlenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus der Branche ausstiegen. Nun verlässt Henriette Engbersen die Medienwelt. Sie arbeitete 14 Jahre lang für SRF, davor für «Tele Ostschweiz» und das «St. Galler Tagblatt». (sju) EHC Frauenfeld kurz vor dem Aufstieg Mit einem beispiellosen Teameffort drehte der EHC Frauenfeld am Donnerstag vor fast 1000 Zuschauern in Wetzikon das dritte Playoff-Spiel gegen die Zürcher Oberländer im Schlussabschnitt. Michael Roos vom EHC Frauenfeld (Rotschwarz) gegen Joel Brotzge vom EHC Wetzikon. Bild: Mario Gaccioli

Aus dem 0:1-Rückstand nach 40 Minuten machten Marco Suter (44./in Unterzahl!), Oskar Lattner (54.) und Pascal Gemperli (56.) einen 3:1-Sieg. Das 3:1 war ein veritabler Slapstick-Treffer. Mit einem Energieanfall verhinderte Gemperli zuerst ein Icing, schoss den Wetziker Gegenspieler an, den er zuvor überlaufen hatte und brachte den Puck so unverhofft im Tor unter. Damit führen die Frauenfelder in der Best-of-five-Serie 2:1 und können den Ostschweizer Finaltriumph, der auch den Aufstieg in die MySports League bedeutet, am Samstag im Heimspiel um 17.30 Uhr klarmachen. (mat)

Wollen endlich durchstarten: Erste Schlosskeller-Party steigt Vorfreude: Markus Ritzinger, Robin Stübi und Marc Peitler im noch leeren Schlosskeller. Bild: Reto Martin Diesen Samstag steht die erste Schlosskeller-Party auf dem Programm seit dem 8. März 2020. Der Restart nach der Pandemie heisst schlicht «Open». Im einzigen Club in Frauenfeld gibt es neu Hamburger Kultbier zu trinken. Und für ein wenig Privatsphäre kann man sich vorab ein Wohnzimmer reservieren. (ma)

Heiko Grimm ist neuer Cheftrainer der Männer des Handballclubs Kreuzlingen Heiko Grimm

Cheftrainer und sportlicher Leiter des Handballclubs Kreuzlingen Bild: PD Der Männer Handballclub (HSC) Kreuzlingen hat einen neuen Cheftrainer: Heiko Grimm. Der 43-jährige, gebürtige Deutsche ist Vize-Weltmeister 2003 und Europameister 2004. Im vergangenen Sommer hat er das Amt des sportlichen Leiters beim HSC übernommen. Er ersetzt damit Werner Bösch, der in die 1. Frauen-Bundesliga wechselt. Als Co-Trainer und Teammanager bietet weiterhin Marcel Briegmann dem Trainer Unterstützung. (red)

Altes Handwerk für neue Ernte Landwirt Adrian Hübscher mit seinen Pferden. Bild: Andrea Huber Wenn der Boden noch gefroren ist, der Frühling aber schon in greifbarer Nähe scheint, eggt Adrian Hübscher seine Äcker mithilfe von Pferden. Der Landwirt aus Uerenbohl bei Sulgen betreibt das Handwerk aus Leidenschaft, obwohl der zeitliche Aufwand gross ist. So will er die Tradition bewahren und kann gleichzeitig seine Pferde bewegen. (sju)

Hinterthurgauer Bild des Tages: Auf dem Bänkli an die betroffenen Menschen in der Ukraine denken Zwei Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus in Wängi auf dem Bänkli mit Friedenstaube.

Schlaraffia hat begonnen: Die ersten Besucher degustieren Wein Die ersten Gäste der Schlaraffia in Weinfelden stossen an. Punkt 16 Uhr hat die Schlarafia eröffnet. Von gähnender Leere keine Spur – im Gegenteil, bereits stossen die ersten Besucher an und degustieren Wein. Auch TZ-Fotograf Ralph Ribi ist schon im Einsatz.

Leserfoto: Vorhang zum Nachbarn Das Bild hat TZ-Leser Ernst Huber in Konstanz aufgenommen.

Ein Zeichen gegen den Krieg: Kundgebung und Benefizkonzert vor und im Konstanzer Münster Vor dem Konstanzer gibt es eine musikalische Aufführung und es werden Spenden für die Ukraine gesammelt. Bild: Donato Caspari Wie Menschen weltweit sind auch die Mitarbeiter der Südwestdeutschen Philharmonie von den Ereignissen in der Ukraine zutiefst betroffen und wollen helfen. Aus diesem Grund möchten sie ein musikalisches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine senden und Spenden zugunsten einer Hilfsaktion von Hoffnungszeichen e.V. sammeln. Dazu wird für Samstag, 12. März, um 15.30 Uhr die Bevölkerung zu einer halbstündigen öffentlichen Kundgebung vor dem Konstanzer Münster eingeladen. Das Blechbläserensemble der Philharmonie spielt die ukrainische Nationalhymne. Gesang kommt von der 15-jährigen Oleksandar Berchenko, die aus der Ukraine geflüchtet ist. Im Anschluss gibt es um 16.15 Uhr ein Benefizkonzert mit einer interkonfessionellen Andacht im Münster geben. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Münsterkirche ist frei, um Spenden für das Projekt von Hoffnungszeichen e.V. wird gebeten. (red)

Neues Wissensspiel: Der Super-Thurgauer muss schnell und clever sein Ein Wissensspiel zum Kanton Thurgau erscheint im Herbst. Bild: PD Im Herbst erscheint das neue Wissensspiel «Du bisch vom Thurgau». Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler das Zielfeld auf dem Spielbrett zu erreichen und dabei so viele Fragen zum Kanton Thurgau wie möglich richtig zu beantworten. Als Belohnung für jede korrekt beantwortete Frage bekommt der Spieler Thurgauer-Taler. Wer zuerst im Ziel ist, darf sich «Der schnellste Thurgauer» nennen. Wer am meisten Taler gesammelt hat, darf sich «Der schlauste Thurgauer» nennen. Ist beides derselbe Spieler, so dies der Super-Thurgauer oder die Super-Thurgauerin. Das Spiel wird von der Unique Gaming Partners AG entwickelt. Damit das Spiel auch perfekt auf den Kanton abgestimmt werden kann, ruft das Unternehmen die Thurgauer Bevölkerung auf, ihre Fragen und richtigen Antworten einzureichen. André Tschumper, Leiter Kommunikation des Unternehmens, erklärt: «Denn wer kennt den Kanton besser als die einheimische Bevölkerung. Jeder kann und soll mitmachen.» Ziel ist es ein Spiel von Thurgauer für Thurgauer zu machen. Fragen und Antworten können ab sofort direkt unter: www.dubischvo.ch/thurgau eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. März. (red) Mehr zum Thema: Regionaler Charakter als Erfolgsrezept: Im Herbst erscheint die neue Version von Monopoly Appenzellerland Eva Wenaweser Thurgauer Monopoly wird anfangs November präsentiert Janine Bollhalder

Zeugen gesucht: Jugendliche schlagen Seitenscheibe eines Linienbusses ein Ein Konstanzer Polizeiwagen. Bild: Raphael Rohner Fünf bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochmorgen in Singen im Bereich einer Bushaltestelle die Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Das, nachdem sie einstiegen, im Bus randalierten und deswegen vom Busfahrer hinausgewiesen wurden. Als er seine Fahrt fortsetzte und anfuhr, schlugen die Jugendlichen von aussen eine Seitenscheibe ein. Der Busfahrer bremste daraufhin so stark, dass sich zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzten. Die Jugendlichen flüchteten. (ots)

Flackernde Laternen und markige Worte: Rund 80 Personen gedenken in Frauenfeld der Opfer des Ukraine-Kriegs Dutzende stehen vor der katholischen Stadtkirche und gedenken den Geschehnissen in der Ukraine. Bild: Samuel Koch In Blau und Gelb leuchtete die Fassade der katholischen Stadtkirche St. Nikolaus während des Friedensgebets am Mittwochabend in der Altstadt von Frauenfeld. Rund 80 Personen versammelten sich auf Einladung der katholischen und evangelischen Landeskirche, um am nationalen Gedenktag den Betroffenen des Ukraine-Krieges zu gedenken. Überall flackerten Laternen. Unter den Anwesenden war auch Stadtpräsident Anders Stokholm, der in seiner Rede den Krieg verurteilte und sagte: «Ein Krieg, bei dem wir dachten, dass er in Europa nicht mehr möglich sei. Ein Krieg, der kaum vorstellbar ist.» Auch ukrainische Flüchtlinge sprachen ein paar Worte – gerührt von Emotionen. Umrahmt wurde der Anlass von ukrainischer Musik und weiteren Reden. (sko)

Thurgauer Velohersteller lancieren neues Label Konkurrenten mit gemeinsamen Interessen: Reto Meyer von Tour de Suisse und Alexandra Komenda von der Velofabrik Komenda. Bild: Inka Grabowsky Die Velohersteller Tour de Suissse aus Kreuzlingen und Komenda aus Sirnach spannen für das Label Schweizer Velo zusammen. Das neue Label soll deutlich machen, wie nachhaltig, sozial verantwortlich, serviceorientiert und qualitätsbetont in der Schweiz produziert wird. «Es gibt tatsächlich nur noch unsere beiden Unternehmen, die die Entwicklung und Produktion von Velos in der eigenen Hand haben», sagt Alexandra Komenda, die Inhaberin des Familienbetriebs in vierter Generation. «Schweizer Velo» soll der Kundschaft zusätzliche Services bieten: beispielsweise die Verlängerung der Garantieleistungen oder ein Angebot für die Finanzierung des Velokaufs in Zusammenarbeit mit einer Bank. (red)

Neuwilen: Nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt – Zeugen gesucht Die Unfallstelle in Neuwilen. Bild: BRK News Das E-Bike der verletzten Frau. Bild: Kapo TG Beim Zusammenstoss mit einem Auto in Neuwilen wurde am Mittwochnachmittag eine E-Biker-Fahrerin schwer verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr sie von der Castellstrasse her auf die Kreuzlingerstrasse. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto einer 49-jährigen Frau, die von Schwaderloh in Richtung Engwilen unterwegs war. Das Auto ist nach dem Unfall beschädigt. Bild: BRK News Die 67-jährige E-Bike-Fahrerin wurde beim Unfall lebensbedrohlich verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Der Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken. (kapo) Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter Tel 058 345 20 00 zu melden.

Führerschein wegen Alkohol am Steuer entzogen Gestellte Szene: eine Atemalkoholprobe. Bild: Keystone / Christian Merz Am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr hielt eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau in Sulgen einen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Rumänen einen Wert von rund 0.9 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo)

EVZ-Spieler aus Frauenfeld freut sich auf Comeback Der Eishockeyspieler Fabrice Herzog hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach einem Foul gegen einen Stürmer von Fribourg wurde der Frauenfelder im vergangenen Jahr für fünf Spiele gesperrt. Aufgrund des Vorfalls musste er auch in den sozialen Medien harte Kritik einstecken. «Es war nicht immer einfach. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen», sagt Herzog im «Blick». Denn die Kritik machte auch vor seiner Familie nicht halt. Doch nun kann sich der Stürmer des EV Zug wieder freuen. Am Freitag erzielte er im Spiel gegen den HC Davos drei Tore hintereinander und damit den dritten Hattrick seiner Karriere. Damit hat der Thurgauer in dieser Saison bereits 15-mal getroffen und ist momentan der beste Torschütze beim EVZ. Nach den letzten, herausfordernden Monaten freut ihn dieser Erfolg umso mehr: «Ein solcher Abend tut gut. Es war kein einfacher Prozess. Ich glaube aber, dass ich jetzt eine gute Balance gefunden habe.» Der Zuger Stürmer Fabrice Herzog konnte am Freitag im Spiel gegen den HC Davos einige Male jubeln. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Visionäre Winzer vom Iselisberg Das Fachmagazin «Vinum» zählt Roland und Karin Lenz zu den wichtigsten Weinpersönlichkeiten des Jahres 2022. Insgesamt 25 Winzerinnen und Winzer hat das Magazin in die illustre Runde aufgenommen. Das Ehepaar Lenz vom Iselisberg wird unter dem Stichwort «Visionäre» aufgeführt. Denn sie würden aufzeigen, wie konsequent nachhaltiger Weinbau künftig aussehen könnte. Im Artikel des Fachmagazins heisst es: «So pflanzen sie neue, mehrfachresistente Sorten im Mischsatz an und sorgen durch das Anlegen von Ausgleichsflächen für so viel Biodiversität, dass Weinbau in einem sich selbst regelnden Ökosystem möglich wird.» Das nachhaltige Konzept sei des Weiteren ein Garant für hochwertige Weine, wie ihre Erfolge bei Wettbewerben und die stetig wachsende Nachfrage zeigten.

Karin und Roland Lenz auf ihrem Weingut auf dem Iselisberg.

Der Frühling naht: Mägi Habrik Killer fotografierte diese Weidenkätzchen.

Salweide, fotografiert in Kreuzlingen. Bild: Mägi Habrik Killer

Zu grosse Verpflichtung für Kursteilnehmende Die Stadt Frauenfeld hat für das laufende Jahr 50 Prozent mehr Deutschkurs-Lektionen budgetiert, nämlich deren 6400. Sehr gut an kommen vor allem Intensivkurse. Das liegt einerseits am neuen Kursturnus, der nicht mehr ein Semester umfasst, sondern nur noch ein Quartal. Ein halbes Jahr Kursteilnahme war den Leuten eine zu grosse Verpflichtung. Andererseits, so mutmasst beim Amt für Gesellschaft und Integration der Stadt, hätten viele Leute die Pandemie für eine berufliche Neuorientierung genutzt und würden deshalb an ihren Deutschkenntnissen arbeiten. (ma)

Eine Teilnehmerin eines Deutschkurses der Stadt Frauenfeld.

Von Sonne geblendet Velofahrerin übersehen Eine Velofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Grenzbachstrasse in Konstanz leicht verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem BMW Mini - aus der Innenstadt kommend - geradeaus über den Kreisverkehr am Döbele-Parkplatz. Aufgrund der tief stehenden Sonne sah die 49-Jährige an der Ausfahrt auf die Grenzbachstrasse eine auf dem Radweg die Strasse überquerende 23-jährige Velofahrerin zu spät und stiess mit dieser trotz sofortigem Bremsen zusammen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. An Auto und Velo entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.600 Euro, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Verkehrsunfall in Konstanz

Solidaritätszeichen auch von der Hafenstadt Zum nationalen Solidaritätstag der Glückskette für die kriegsgeplagte ukrainische Bevölkerung hat der Stadtrat Romanshorn ebenfalls einen Spendenbeitrag von 5000 Franken beschlossen. Seit dem Beginn der Angriffe der russischen Armee bangt die ukrainische Bevölkerung um ihre Zukunft. Um das Ausmass der sich abzeichnenden humanitären Krise zu bewältigen, führt die Glückskette in Partnerschaft mit der SRG einen nationalen Solidaritätstag durch und sammelt dafür Spenden. Der Stadtrat Romanshorn hat an seiner Sitzung vom 8. März beschlossen, die Aktion mit 5000 Franken zu unterstützen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Romanshorn vom Mittwoch. Gleichzeitig werden Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtende in der Hafenstadt geprüft.

5000 Franken für kriegsbetroffene Menschen Die humanitäre Krise in der Ukraine bewegt die Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld. Anlässlich des «nationalen Solidaritätstages für die Ukraine» am 9. März tut auch die Stadt Frauenfeld ihre Anteilnahme mit den vielen Menschen kund, die derzeit aus ihrer Heimat vertrieben werden. Aus diesem Grund spendet sie der Glückskette 5000 Franken, damit die kriegsbetroffenen Menschen vor Ort unterstützt werden können. So heisst es in einer Mitteilung des Departements für Gesellschaft und Soziales. Auf der Webseite der Stadt Frauenfeld sind zudem wichtige Fragen und Antworten zum Thema Ukraine-Hilfe aufgelistet. Seit kurzem ist das Rathaus in Frauenfeld in den Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet.

Entwarnung: Keine akute physische Bedrohungslage Durch den Krieg in der Ukraine und den Ausschluss von russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ist dessen Rechenzentrum in Diessenhofen in den Fokus für Sabotageakte gerückt, weshalb die Kantonspolizei Thurgau die Sicherheit für die geheime Anlage erhöht hat. Jetzt gibt der Diessenhofer Stadtrat Entwarnung. Zwar würden sich viele besorgte Bürgerinnen und Bürger zum Swift-Datenzentrum bei der Stadtgemeinde melden. «Die Anfragen werden ernst genommen», schreibt der Stadtrat im neuesten Newsletter. Die Stadtgemeinde steht in Kontakt mit den kantonalen Sicherheitsbehörden und teilt weiter mit: «Derzeit liegt keine akute physische Bedrohungslage gegen das Swift-Datencenter in Diessenhofen vor.» Aktuell sei aber nicht damit zu rechnen, dass ein solches Szenario eintrete. Bund und Kanton würden die aktuelle Lage laufend prüfen, ihr Sicherheitsdispositiv wenn nötig anpassen und zum Schutz der Bevölkerung umgehend die nötigen Massnahmen ergriffen. Die Stadtgemeinde Diessenhofen appelliert deshalb an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. Das Datenzentrum der belgischen Gesellschaft Swift in Diessenhofen – eines von nur drei weltweit – wickelt Transaktionen von über 11’000 Finanzdienstleistern aus über 200 Ländern ab. Bei der hermetisch abgeriegelten Anlage umgeben von Mauern, Stacheldraht und Kameras handelt es sich um das «bestbehütete Geheimnis des Thurgaus», wie Daniel Wessner, Leiter des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit, sagte. (sko)

Eines von drei Swift-Rechenzentren weltweit steht in Willisdorf bei Diessenhofen.

Von der Bieridee zur Erfolgsgeschichte Die Brauerei in Roggwil mit Hunderten Kleinaktionären und einem eigenen Gastrobetrieb schrieb fast von Anfang an schwarze Zahlen und produziert heute 1’500 Hektoliter. Aus der Coronakrise ist das Unternehmen auch dank einer Kapitalerhöhung gefestigt hervorgegangen. Zum Jubiläum gibt es ein Mexican Ale und ein grosses Fest Ende Juni. (mso)

Am Dienstag hat die Huus Braui im eigenen Gastrobetrieb erstmals das Jubiläumsbier ausgeschenkt.

Mit Musik zum Buch Die Autorin Michèle Minelli hat bereits mehrere Bücher geschrieben und veröffentlicht. Zuletzt im März 2021 den Roman «Kapitulation». Er handelt von fünf kunstschaffenden Frauen, die einst grosse Träume hatten, nun aber auf dem Boden der Realität angekommen sind. Am Anfang jedes Manuskriptes stehe die Suche nach der richtigen Musik. «Denn beim Schreiben bin ich angewiesen auf Musik», sagt Minelli im Magazin «akzent». Es stellte die 53-Jährige anlässlich des Internationalen Frauentages als eine von zehn Schriftstellerinnen aus der Bodenseeregion vor. Neben Romanen schreibt Michèle Minelli auch Sachbücher und Jugendliteratur und gibt Schreibseminare. Mit der Musik könne sie die richtige Atmosphäre für ihr Buch schaffen und so die passende Sprache dafür finden, sagt die gebürtige Zürcherin, die im Uesslinger Weiler Iselisberg lebt. Einmal die geeignete Musik entdeckt, laufe diese während des Schreibens in Dauerschleife. Bei ihrem letzten Buch war es das Lied «Wild Tigers I Have Known» von Emily Jane White, eine melancholische Klavierballade. (sju)

Die Buchautorin Michèle Minelli lebt im Weiler Iselisberg.

Um Vakanz zeitnahe zu beheben Nach dem sofortigen Rücktritt von Stadträtin Tamara Wiedermann im Februar hat der Stadtrat Romanshorn den 19. Juni als Termin für die Ersatzwahl festgelegt. Der ausserordentliche Wahlsonntag soll Gewähr bieten, dass die Vakanz im Ressort Freizeit und Sport in der Stadtregierung zeitnah behoben werden kann, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Ein allfällig notwendiger zweiter Wahlgang würde zusammen mit der nächsten eidgenössischen Abstimmung am 25. September stattfinden. Bis zur Wahl wird das Ressort stellvertretend von Stadträtin Melanie Zellweger geleitet. Tamara Wiedermann, Stadträtin CVP (2019-2022). Bild: Reto Martin Tamara Wiedermann sah sich aus gesundheitlichen Gründen zur Amtsniederlegung als Romanshorner Stadträtin gezwungen. Die seit 1. Juni 2019 in der Exekutive für das Ressort Freizeit und Sport verantwortliche Stadträtin erkrankte im Januar 2022 am Coronavirus und habe noch immer täglich mit den Folgen ihrer Coronaerkrankung zu kämpfen. (red)

Reinigungsarbeiten nach Brand in der Basilika St. Ulrich in Kreuzlingen Restaurator Rolf Zurfluh im Ölberg der Kirche St. Ulrich. Bild: Benjamin Manser Im vergangenen August hat eine geistig verwirrte Frau in der Kreuzlinger Kirche St. Ulrich mutwillig ein Feuer verursacht. Dabei kam es zu Schäden am Gitter des Chors und den Wänden. Auch die Holzfiguren im Ölberg wurden in Mitleidenschaft gezogen. Seit Mitte Januar sind nun der Restaurator Rolf Zurfluh und sein Team dabei, die Wände des Schiffs sowie den Ölberg zu reinigen. Kommende Woche sollen die Arbeiten beendet werden. Am Montagabend hat die katholische Kirchgemeinde Interessierte in die Basilika eingeladen, um die Fortschritte zu besichtigen. «Ich bin sehr dankbar, dass ich hier arbeiten darf», sagt Restaurator Rolf Zurfluh. Etwas ganz Besonderes sei der Ölberg, in dem das gesamte Johannes Evangelium mit hölzernen Figuren dargestellt ist. «So etwas gibt es nicht einmal im Kloster Einsiedeln.» (rha)

Kind bei Unfall verletzt Beim Zusammenstoss mit einem Auto wurde am Dienstag in Frauenfeld ein 8-jähriges Mädchen unbestimmt verletzt. Ein 39-jähriger Autofahrer war kurz nach 15.15 Uhr auf der Rheinstrasse in Richtung Schaffhauserkreisel unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es auf Höhe der Kirche zum Zusammenstoss mit einem 8-jährigen Kind, das die Strasse im Bereich des Fussgängerstreifens überqueren wollte. Das Mädchen wurde unbestimmt verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo)

Schneeglöggli und Märzenbecher Die frühlingshaften Bilder von einem Schneeglöggli mit Biendli und von den hübschen Märzenbecher läuten den Feierabend ein. Besten Dank an Helio Hickl und Christof Hablützel für die schönen Fotos.

Karton in Mulde brannte Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einer Mulde gerufen. Bild: Andrea Stalder Aus noch unbekannten Gründen brannte am Dienstag in Frauenfeld der Inhalt einer Baustellenmulde. Kurz vor 14.15 Uhr meldete ein Lokführer, dass es in einer Baustellenmulde auf der Rückseite einer Firma an der Bahnhofstrasse brenne. Die Feuerwehr Frauenfeld war rasch vor Ort und konnte den brennenden Karton in der Mulde löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo)

Weckruf mit der ukrainischen Flagge FDP-Stadtparlamentarier Riquet Heller. Bild: Annina Flaig Der Arboner FDP-Stadtparlamentarier Riquet Heller hat für die Stadt Arbon eine Ukrainische Flagge gekauft. An der nächsten Parlamentssitzung will er diese dem Stadtrat übergeben. Er sagt: «Das ist mein Weckruf an den Stadtrat, weil dieser bisher nicht von sich aus tätig geworden ist.» Im Rahmen eines Vorstosses will er vom Stadtrat wissen, was er für die Flüchtenden aus der Ukraine unternehmen wird. In einer Medienmitteilung teilt die Stadt Arbon derweil mit, dass der Arboner Stadtrat beschlossen habe, via Glückskette einen Franken pro Arbonerin und Arboner - also gerundet 15’000 Franken - zugunsten der Ukraine zu spenden. (afl)

2. Mannschaft kehrt in die 3. Liga zurück Frauenfeld in schwarz erkämpfte sich den Sieg. Bild: PD/Markus Bauer Der EHC Frauenfeld II hat es geschafft und steigt nach drei Siegen in den Aufstiegsspielen zurück in die 3. Liga auf. Am Sonntagabend resultierte im dritten Aufstiegsspiel der dritte Sieg. 5:2 lautete das Schlussresultat gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli, das in der heimischen KEB vor 107 Zuschauerinnen und Zuschauern über die Bühne gegangen ist. In einer ausgeglichenen Partie sorgten die Gäste für den ersten Treffer, ehe das Heimteam mit viel Moral den Turnaround schaffte und das Spiel durch Lukas Farner und Dario Krucker auf seine Seite zwingen konnte. Oliver Füllemann, erneut Lukas Farner und schliesslich Jeremy Kälin besorgten die weiteren Tore für die 2. Mannschaft, die trotz Anschusstreffer der Gäste keinen Zweifel am weiteren Sieg und damit den Aufstieg aufkommen liess. Am kommenden Sonntag steigt der EHC Frauenfeld II damit in den Final um die 4.-Liga-Ost-Meisterschaft. Gegner beim Heimspiel ist der EHC Thalwil. Spielbeginn in der KEB Frauenfeld ist um 17 Uhr. (red)

Die SP schickt niemanden ins Rennen Die drei Kandidaten fürs Arboner Stadtpräsidium. Bild: PD Drei Männer bewerben sich bei der Findungskommission um die Nachfolge von Dominik Diezi (Mitte), der Mitte Jahr in die Thurgauer Regierung wechselt. Bis zum Ablauf der Eingabefrist am letzten Samstag haben der Münsterlinger Gemeindeammann René Walther (FDP), der frühere Gemeindeammann von Hauptwil-Gottshaus Matthias Gehring (SVP) und der evangelische Arboner Pfarrer Harry Ratheiser (Mitte) ihre Bewerbungsunterlagen für die Wahl am 15. Mai eingereicht. Es habe Anfragen von weiteren Personen gegeben, sagt Findungskommissions-Präsident André Mägert auf Anfrage. Ergeben habe sich daraus aber nichts. So schickt auch die SP niemanden ins Rennen. Sie seien mit verschiedenen Personen im Gespräch gewesen, unter anderem mit einer Frau mit Erfahrung in einer Exekutivbehörde, sagt Parteipräsident Felix Heller. «Es haben aber leider alle abgesagt.» Der Grüne Stadtrat Didi Feuerle hat sich eine Kandidatur überlegt, er sah dann aber davon ab. Für Interessenten am Amt des Stadtpräsidenten ist der Zug noch nicht abgefahren. Sie können sich noch bis 21. März direkt bei der Stadt bewerben, um auf die offizielle Namensliste zu kommen, dann allerdings ohne Empfehlung der Findungskommission. Diese gibt am kommenden Samstag bekannt, welchen der drei Kandidaten sie ihren Segen gibt. (mso)

Technischer Defekt steht im Vordergrund Beim Brand in Wigoltingen wurde niemand verletzt. Bild: Kapo TG Gegen Mitternacht ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass am Schulweg in Wigoltingen ein Auto brenne. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen war rasch vor Ort und löschte den Brand. Aufgrund der starken Hitze wurden ein in der Nähe abgestelltes Auto und eine Thujahecke beschädigt. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Nach den bisherigen Erkenntnissen steht ein technischer Defekt im Vordergrund. (kapo)

Zwei schweizer Bands komplettieren das Line-up Die international erfolgreiche Schweizer Band Eluveitie kommt nach Frauenfeld ans Out in the Green. Bild: Florian Arnold Zum 30-jährigen Jubiläum ihres weltweit über 30 Millionen Mal verkauften «Black Album» kommen Metallica auf Europa-Tour und spielen am 29. Juni 2022 eine exklusive Openair-Show in Frauenfeld. Die erfolgreichste Metalband der Welt wird dabei von Hochkarätern wie Sabaton, Five Finger Death Punch und Hollywood Undead supportet. Mit den beiden Schweizer Bands Eluveitie und Chaoseum wurden jetzt zwei weitere Acts bestätigt, die das starke Metal- und Rockprogramm vervollständigen. Zehntausende Besucher:innen werden die Grosse Allmend in Frauenfeld zum Beben bringen: Die sechs Bands treten auf einer imposanten Panoramabühne mit einer spektakulären LED-Installation auf, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. «Ein breit gefächertes Kulinarikangebot sowie diverse Attraktionen und Überraschungen sorgen derweil auf dem Festivalgelände für ein abwechslungsreiches Rundumerlebnis. Und selbstverständlich ist für genügend Bier gesorgt.» (red) Weitere Infos: Out in the Green «Es ist Zeit, zu unseren Wurzeln zurückzukehren»: Rockfestival erlebt im Juni 2022 mit Metallica seine Renaissance in Frauenfeld Samuel Koch

Berufliche Neuorientierung Pascale Wapf Bild: PD Kantonstierärztin Pascale Wapf verlässt auf eigenen Wunsch per Ende April 2022 das Veterinäramt des Kantons Thurgau. Die kantonstierärztlichen Aufgaben werden durch die stellvertretende Kantonstierärztin Malin Engeli sowie die weiteren Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sichergestellt. Am 1. Januar 2021 hat Pascale Wapf die Stelle als Kantonstierärztin im Veterinäramt des Kantons Thurgau angetreten. Zuvor war sie dort als stellvertretende Kantonstierärztin tätig. Anders als ihre Vorgänger hatte die 47-jährige Veterinärmedizinerin und Lebensmittelinspektorin nicht mehr die Amtsleitung inne und konnte sich so vollumfänglich auf die kantonstierärztlichen Vollzugsaufgaben konzentrieren. Nach über zehn Jahren im öffentlichen Veterinärdienst hat sich Pascale Wapf nun entschieden, sich beruflich gänzlich neu zu orientieren und aus dem Veterinärdienst auszuscheiden. (red)

5000 Franken für die Ukraine Die katholische Kirche Weinfelden. Bild: Reto Martin Der Kirchgemeinderat der katholischen Kirchgemeinde Weinfelden hat beschlossen 5000 Franken an Soforthilfe für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag wird der Caritas Schweiz zur Verfügung gestellt, damit diese mit ihren Partnern vor Ort die Versorgung der Zivilbevölkerung unterstützen kann, heisst es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde. «Mit diesem Zeichen der Solidarität drücken wir das Mitgefühl unserer Kirche für die Menschen im kriegsgeplagten Land aus.» (red)

Peter Rieser sammelt für ein Hilfswerk Peter Rieser vor seinem Foodtruck, mit dem er Spenden für sein Hilfswerk sammeln will. Bild: PD Das Leben so nehmen, wie es kommt. Das ist das Motto von Peter Rieser. Der gebürtige Thurgauer kochte in Spanien und Portugal, bevor er in Brasilien ein eigenes Restaurant führte. Nachdem ein Sturm dieses zerstörte, eröffnete er ein neues Lokal. Dieses lockte nicht nur Gäste, sondern auch Kriminelle an. 2015 wurde Peter Rieser innerhalb kurzer Zeit neunmal überfallen. Das reichte ihm und er kehrte nach knapp 30 Jahren in die Schweiz zurück. Doch die Angriffe beschäftigten den 63-Jährigen. «Ich gehe davon aus, dass es junge Männer aus dem Dorf waren, die keine Ausbildung haben, keine Perspektive», sagt er in der «Aargauer Zeitung». Deshalb gründete Peter Rieser 2018 das «Streetworker Kinderhilfswerk Brasilien». In einem Foodtruck sollten Jugendliche Essen kochen und verkaufen, der Erlös wäre einem Hilfswerk zugutegekommen. Bevor das Projekt richtig startete, kam Corona und Peter Rieser blieb länger in der Schweiz als geplant. Doch sobald er pensioniert ist, geht es nach Brasilien zurück. Bis dahin will er mit seinem Foodtruck in der Schweiz Spenden sammeln. (sju)

30 Sprudelbecken ausgestellt Verkaufsleiter Michael Knupp, Geschäftsführer Michel Burren und Betriebsleiter Andreas Sekula im Whirlpool-Paradies in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari Das sprudelt bis zum Himmel: In der Thurgauer Kantonshauptstadt hat die Firma Arrigato kürzlich den grössten Whirlpool-Showroom der Schweiz eröffnet. Auf 4000 Quadratmetern sind im Frauenfelder Langdorf 30 Sprudelbecken ausgestellt. Geschäftsführer Michel Burren lebt heute für sein Produkt, bei der Firmengründung vor zehn Jahren hatte er noch herzlich wenig Ahnung von Whirlpools. (ma)

Hotline 106 Mal kontaktiert Der Thurgau hat eine Ukraine-Hotline eingerichtet. Bild: Severin Bigler Seit Freitag hat der Kanton Thurgau die «kantonale Anlaufstelle Ukraine-Hilfe» eingerichtet. Sie ist erreichbar unter Telefon 058 345 91 91 oder via E-Mail ukraine-hilfe@tg.ch. Bis Montagvormittag wurde die Hotline 106 Mal kontaktiert, in 54 Fällen telefonisch, in 52 Fällen per E-Mail. Inhaltlich lasse sich noch nichts Konkretes sagen zu den Anfragen, erklärte Markus Zahnd, Leiter Informationsdienst des Kantons Thurgau, am Montagvormittag auf Anfrage. Die Auswertung sei noch im Gange. Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben sich in der vergangenen Woche immer mehr Menschen an den Kanton und die Gemeinden gewandt, um zu erfahren, wie und wo sie ihre Hilfe anbieten können. Deshalb hat der Kanton eine Hotline eingerichtet. Diese Hotline ist vorerst während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 17.30 Uhr erreichbar. Die Personen, welche die Anrufe entgegennehmen, werden Angebote wie Hilfsgüter für das Krisengebiet und Unterkünfte für Flüchtlinge in einer Datenbank sammeln und mit den zuständigen Stellen koordinieren. Auch Fragen werden aufgenommen und an die Fachstellen weitergeleitet. (red)

Rico Giger besiegt Gegner nach Punkten Beim Einmarsch zu seinem ersten Boxkampf gab Giger ein Ständchen auf seinem Schwyzerörgeli. Bild: Ralph Ribi Das Début als Profiboxer ist dem Thurgauer Rico Giger gelungen. Am vergangenen Wochenende in Uster bezwang der 32-Jährige aus Felben-Wellhausen seinen Kontrahenten Martin Krsteski nach vier Runden deutlich und einstimmig nach Punkten. Der in der Rechtsauslage boxende Giger, der beim Einmarsch ein Ständchen mit seinem Schwyzerörgeli bot, gab auch im Kampf meistens den Ton an. Allerdings erwies sich der kleinere Gegner aus Mazedonien als zäher Kontrahent. «Auf diesen Start lässt sich aufbauen», sagte Giger nach dem Triumph in seinem ersten professionellen Boxkampf. «Ich brauchte viel weniger Kraft als in meinen Kämpfen als Kickboxer.» Als der Kampf vorbei war, schwang kurz sogar etwas Enttäuschung mit. «Von mir aus hätte es gerne noch weitergehen können», sagt Giger. Zu verdanken habe er den Punktesieg auch seinem russischen Trainer Ruslan Zadiev. «Solange ich machte, was er mir gesagt hat, kassierte ich kaum einen Treffer. Erst als ich etwas mehr Spektakel in den Kampf bringen wollte und das taktische Korsett verliess, musste ich auch einstecken.» Seinen nächsten Boxkampf plant Giger im Mai in Mazedonien. Zuvor will er am 9. April in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld seinen WKU-Weltmeistertitel als Kickboxer im K1 verteidigen. (mat)

Nach Unfall Traktorfahrer gesucht Die Strassenlaterne wurde durch den Unfall total beschädigt. Bild: Kapo TG Ein unbekannter Traktorfahrer verursachte am Dienstagabend, 1. März, in Affeltrangen einen Selbstunfall und beschädigte eine Strassenlaterne. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Dienstag, 1. März, gegen 23 Uhr, ein Unbekannter mit dem Traktor in Richtung Zentrum unterwegs. Kurz vor der Verzweigung mit der Bucherstrasse kam er rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einer Strassenlaterne. Diese wurde samt Betonfundament aus dem Boden gerissen. Anschliessend setzte der Lenker die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen roten Traktor. (kapo)

Arbeitslosenquote stagniert Die Jugendarbeitslosigkeit steigt im Thurgau. Bild: Donato Caspari Per 28. Februar 2022 registrieren die drei Thurgauer RAV 3’520 arbeitslose Personen. Damit sind 19 Personen mehr arbeitslos als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 2,3 Prozent. Bei den Stellensuchenden ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Seit Ende Januar 2022 hat sich die Anzahl Stellensuchender von 6’748 Personen um 93 auf aktuell 6’655 Personen reduziert. Die Quote der Stellensuchenden vermindert sich damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Während die Arbeitslosigkeit generell stagniert, erhöht sie sich bei den arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen von 341 im Januar 2022 auf 374 (+33) im Februar 2022. Auch bei den 25- bis 49-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit von total 1900 im Januar 2022 auf 1912 (+12) Ende Februar 2022 marginal gestiegen. (red)

Erst 2000 Tickets verkauft An der Schlaraffia werden neue Foodtrends gezeigt. Bild: Reto Martin Am Donnerstag startet die Schlaraffia in den fast normalen Messebetrieb. Wegen der Brandschutzbestimmungen müssen Interessierte jedoch ein Billette im Voraus buchen. «Wir haben bisher knapp 2000 von 6000 möglichen Tickets verkauft», sagt Messeleiter Gregor Wegmüller. «Es gibt offenbar eine gewisse Verunsicherung und wir spüren, dass spontane Besuche ein Bedürfnis sind.» Deshalb wird es dafür nun auch an den Abendkassen Billette geben. Das bisher erst wenige Tickets verkauft sind, beunruhigt Wegmüller jedoch nicht. Mit einem vollen Haus rechnet er indes nicht. «Ich denke, wir werden rund 5000 Eintritte verkaufen.» Normalerweise besuchen gut 12000 Personen die Weinfelder Gourmetmesse. (sba)

Regierungsrätin hat Corona Carmen Haag wurde postiv getestet. Bild: Donato Caspari Regierungsrätin Carmen Haag ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie befindet sich in Isolation. Nachdem Carmen Haag am Wochenende Symptome des Coronavirus verspürte, hat sie einen PCR-Test gemacht. Das Ergebnis war positiv, deshalb befindet sie sich derzeit in Isolation und arbeitet von zuhause aus. Carmen Haag hat leichte Grippesymptome, aber es geht ihr gut. Im August gab es Diskussionen um den Impfstatus der Regierungsrätin. Sie war die einzige in der kantonalen Exekutive, die nicht geimpft war. (red/sba)

Mit Motorrad gestürzt Bei einem Selbstunfall verletzte sich ein Motorradfahrer mittelschwer. Bild: Christian Merz Kurz nach 15.15 Uhr war ein Motorradfahrer aus Richtung Nussbaumen auf der Hauptstrasse in Hüttwilen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er einige hundert Meter vor dem Ortseingang die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sich der 24-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken. (kapo)

Prima Primeln-Idee Zum Tag der Frau lancierten die Linken in Kreuzlingen und Konstanz eine Primelnaktion. Bild: PD Gestern verschenkte die SP Kreuzlingen gemeinsam mit der SPD Konstanz 200 Primeln zum Internationalen Tag der Frau vom 8. März. Bei dieser Aktion wollte sich die SP Kreuzlingen und die SPD Konstanz bei allen Frauen sowie deren Unterstützer:innen bedanken und den Forderungen nach mehr Gleichstellung Nachdruck verleihen. (red)

Beim Überholmanöver kollidiert Eines der Auto überschlug sich beim Unfall. Bild: Kapo TG Kurz nach 16 Uhr war ein Autofahrer in Mammern auf der Hauptstrasse in Richtung Eschenz unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte der 61-Jährige zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Währenddessen scherte das hintere Auto ebenfalls aus, um das Vorausfahrende zu überholen, worauf es zur seitlichen Kollision kam. Das Auto des Mannes kam darauf nach links von der Strasse ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich. Der 61-Jährige und seine 59-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 33-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt über einhunderttausend Franken. (kapo)

21-jähriger Autofahrer verursacht mehrere Kollisionen Ein fahrunfähiger Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen in Arbon mehrere Unfälle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Das Fahrzeug des 21-Jährigen wurde durch die Unfälle stark beschädigt. Bild: Kapo TG Kurz vor 7 Uhr war ein Autofahrer auf der Landquartstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Bei der Verzweigung an der Gemeindestrasse Bleiche fuhr er geradeaus, durchbrach einen Zaun und prallte mit dem Fahrzeug in die Rückwand einer Doppelgarage. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte der 21-Jährige die Fahrt fort und verursachte bei der Giessereistrasse einen weiteren Unfall mit einer Baustellenabschrankung. Nachdem er sich auch von dieser Unfallstelle entfernte, verursachte der Autofahrer auf dem Grundstück eines Verkaufsgeschäfts weitere Kollisionen mit Abschrankungen und Gegenständen. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten den Autofahrer an der Stickereistrasse anhalten und beurteilten den Schweizer als fahrunfähig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde dem 21-Jährigen abgenommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen einige zehntausend Franken. Ob der Mann auf seiner Fahrt weitere Schäden verursacht hat ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. (kapo/vat)

Einschleichdieb in Amriswil festgenommen Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagmorgen in Amriswil einen Einschleichdieb festgenommen. Ein zweiter Täter konnte fliehen. Ein Mann konnte festgenommen werden, ein anderer entwischte. Symbolbild Kurz vor 7 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin die Kantonale Notrufzentrale und gab an, dass sie zwei verdächtige Personen in ihrem Garten an der Gemeindestrasse Egg gesehen habe. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war wenige Minuten später vor Ort und stellte bei einem Gebäude in der Nähe eine offene Türe fest. Die Polizisten begaben sich zur Rückseite der Liegenschaft und konnten einen Mann festnehmen, der durch eine Fensteröffnung das Objekt verlassen wollte. Einem zweiten, unbekannten Täter gelang unter Mitnahme von mehreren hundert Franken die Flucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 22-jährige Algerier inhaftiert. Es wird abgeklärt, ob er noch für weitere Straftaten in Frage kommt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Die Kantonspolizei Thurgau bittet einmal mehr um Vorsicht vor Einschleichdieben, die teils gezielt von Haus zu Haus gehen und unverschlossene Türen suchen. Aussentüren, Fenster, Garagentore und Fahrzeuge sollten immer geschlossen und verriegelt sein. Mehr Infos sind auch unter http://www.kapo.tg.ch/einbruch zu finden. (kapo/chs)

In Herdern ist eine Dachwohnung ausgebrannt In der Nacht zum Sonntag kam es in Herdern zu einem Brand in einer Dachwohnung. Der Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. 7 Bilder 7 Bilder Bilder: BRK News Kurz nach 2 Uhr bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Frauenfelderstrasse Rauch in seiner Dachwohnung und schlug Alarm. Sämtliche Bewohner der Liegenschaft begaben sich darauf nach draussen in Sicherheit. Die Feuerwehr Herdern sowie die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld waren gemäss Mitteilung der Polizei rasch vor Ort, löschten den Schwelbrand und lüfteten das Gebäude aus. Der 36-jährige Wohnungsmieter musste wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Bewohner der Liegenschaft konnten nach dem Feuerwehreinsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Dachwohnung ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Video: BRK News Zur Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst sowie ein Elektroexperte beigezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau steht als Brandursache ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät im Vordergrund. Während des Einsatzes musste die Frauenfelderstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (kapo/chs)

Betrunkener Autofahrer fährt Velofahrer in Schlatt an Ein Velofahrer wurde am Samstagnachmittag in Schlatt leicht verletzt, als er von einem abbiegenden Auto angefahren wurde. Der alkoholisierte Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben. Der Unfallverursacher war schwer alkoholisiert. Symbolbild Gegen 16.15 Uhr war ein Autofahrer in Schlatt auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Paradies unterwegs und bog rechts in die Buchbergstrasse ein. Nach bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau geriet das Auto dabei über die Fahrbahnmitte und stiess mit einem an der Verzweigung wartenden Velofahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 30-Jährige beim Sturz leicht verletzt. Weil die Atemalkoholprobe beim 49-jährigen Schweizer einen Wert von 1,28 mg/l (2,56 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

Alkoholisierter prallt in Weinfelden in Stromkasten – hoher Schaden Bei der Kollision mit einem Stromverteilkasten in Weinfelden entstand in der Nacht zum Sonntag Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim alkoholisierten Lenker eine Blutprobe an. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt über zehntausend Franken. Bild: Kapo TG Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige gegen Mitternacht auf der Schnellerstrasse in Richtung Hausstrasse. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Elektroverteilkasten. Das Fahrzeug verlor darauf die Bodenhaftung, drehte sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker sowie sein 22-jähriger Mitfahrer blieben gemäss Mitteilung unverletzt. Am Auto sowie dem Elektroverteilkasten entstand Sachschaden von über zehntausend Franken. Aufgrund der gemessenen Atemalkoholwerte ordnete die Staatsanwaltschaft beim Schweizer eine Blutprobe an. (kapo/chs)

22-Jähriger wird in Frauenfeld von zwei Personen bedroht und ausgeraubt In der Nacht zum Sonntag wurde in Frauenfeld ein 22-Jähriger von zwei Personen bestohlen und tätlich angegangen. Es wurde niemand verletzt, die Täter flüchteten mit Bargeld. Einer der Täter griff zum Pfefferspray. Bild: Getty Images Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde ein 22-Jähriger gegen 2 Uhr auf der Laubgasse, Höhe Bahnüberführung, von zwei unbekannten Männern angesprochen. Kurz darauf bemerkte der 22-Jährige, dass ihm währenddessen das Portemonnaie gestohlen wurde. Er verfolgte die beiden Unbekannten bis zur Heimstrasse und forderte sein Eigentum zurück. Einer der Täter setzte darauf gemäss Polizeimeldung einen Pfefferspray ein und wurde tätlich. Die Täter flüchteten anschliessend mit der Beute in Richtung Wannenfeldstrasse. Einer der Männer wird als zirka 160 bis 170 Zentimeter gross mit schlanker Statur und bräunlicher Hautfarbe beschrieben. Er hatte kurze, gekrauste Haare und sprach gebrochen Deutsch sowie etwas Englisch. Er trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Täter wird als 190 Zentimeter gross, mit heller Hautfarbe und kurzen, flachen Haaren beschrieben. Er trug ebenfalls eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter 058-345-24-60 zu melden. (kapo/chs)

Riedt bei Erlen: Fahrunfähig verunfallt und weitergefahren Ein fahrunfähiger Autofahrer verursachte am Freitagabend in Riedt bei Erlen einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Der 77-jährige Autolenker kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Symbolbild Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 77-jährige Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Amriswil unterwegs. Auf Höhe der Bahnhofstrasse geriet das Auto in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit der Verkehrsinsel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Autofahrers konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kurze Zeit später den Unfallverursacher am Wohnort antreffen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Polizei niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Weil die Einsatzkräfte den Schweizer als fahrunfähig beurteilten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

Kreuzlingen und Bürglen: Alkoholisiert am Steuer Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitag in Kreuzlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 64-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben. Die Kantonspolizei zog zwei alkoholisierte Autolenker aus dem Verkehr. Bild: Kapo TG Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz vor Mitternacht einen Autofahrer auf der Konstanzerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 64-jährigen Mann einen Wert von 0,42 mg/l (0,84 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben in der Nacht zum Samstag auch in Bürglen eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Die 25-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben. Die Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt gegen 2 Uhr eine Autofahrerin auf der Maurenstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe bei der 25-jährigen Schweizerin einen Wert von 0,5 mg/l (1 Promille) ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

Frauenfeld: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Bei der Auffahrkollision mit einem Anhänger eines Lieferwagens wurde am Freitag in Frauenfeld ein Rollerfahrer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Gegen 16.30 Uhr war ein 23-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Zürcherstrasse in Richtung Felben-Wellhausen unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte dies ein nachfolgender Rollerfahrer zu spät. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Anhänger des Lieferwagens. Der 57-Jährige wurde gemäss Polizeimeldung mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (kapo/chs)

Ukrainische Farben beleuchten Rathaus in Frauenfeld

Aus aktuellem Anlass leuchtet das Rathaus in Frauenfeld in den Farben der ukrainischen Nationalflagge. «So gut! Danke der Stadt Frauenfeld, das Farbe bekennt», schreibt ein Nutzer unter seinem geposteten Foto in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld wenn....». Der Eintrag vom frühen Freitagmorgen löste über 160 Likes und über 60 Kommentare mit teils emotionalen Beiträgen aus. (sko)

Gepostetes Foto in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld wenn...» mit dem beleuchteten Rathaus von Frauenfeld.

Erneuerung der Fahrbahn entlang der Seelinie

Die SBB erneuern die Fahrbahn zwischen Romanshorn und Altnau. Vom 7. bis 20. März ist die Strecke Romanshorn nach Altnau durchgehend gesperrt. Zusätzlich ist in den Nächten von Sonntag und Montag, 27. und 28.März, bis Donnerstag und Freitag, 31. März und 1. April, die Strecke jeweils von 22.55 bis 4.25 Uhr gesperrt. Aufgrund der Bauarbeiten fallen sämtliche Züge der S1, RE und SN zwischen Romanshorn und Altnau aus. Sie werden durch Busse ersetzt, teilen die SBB mit.

Ein Thurbo-Zug zwischen Kreuzlingen und Romanshorn.

2 Meter von der Mauer ins Hafenbecken gestürzt

Beim Sturz von einer Hafenmauer in Kreuzlingen am Freitagmittag hat sich ein Kleinkind unbestimmt verletzt. Es wurde durch die Rega ins Spital geflogen. Der 3-Jährige stürzte kurz vor 12.30 Uhr beim Kreuzlinger Hafen rund 2 Meter von einer Mauer ins Hafenbecken. Aufgrund des geringen Wasserstandes zog sich das Kind beim Aufprall unbestimmte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Knabe von der Rega ins Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Ein Rega-Helikopter während eines Einsatzes.

Bild des Tages: Christof Hablützel fotografierte in Romanshorn.

Schnappschuss Christof Hablützels Garten in Romanshorn. Bild: Christof Hablützel

Verschiedene Zwischenhalte mit Ansprachen geplant

Die Frauenzentrale plant am Dienstag, 14. Juni, in der Stadt Frauenfeld einen Frauenstreikumzug mit zirka 100 bis 150 Teilnehmenden, welche sich für die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft einsetzen. Der Stadtrat erteilt dem Frauenstreik die Bewilligung, der um 17.30 Uhr auf dem Unteren Mätteli beginnt und bis um zirka 20 Uhr via Lindenpark, Rheinstrasse, Zürcherstrasse in der Altstadt, Regierungsgebäude, Promenade, Rathausplatz, Murgstrasse zum Kaffee- und Teehaus Dreiegg in der Metzgerstrasse geplant ist, wie den aktuellen Stadtratsmitteilung zu entnehmen ist. Auf der Strecke seien verschiedene Zwischenhalte mit Ansprachen geplant.

Aus verkehrstechnischen Gründen können kurzzeitige Strassensperren zwischen 18.30 und 20 Uhr verantwortet werden, schreibt der Stadtrat zur Bewilligung. Sollte dies nicht möglich sein, werde die Kantonspolizei Thurgau kurzfristig die Verkehrsregelung vornehmen. Die Polizei stufe die Kundgebung als unproblematisch ein, heisst es weiter. Die Organisatoren würden alles daransetzen, damit die Kundgebung friedlich verlaufe und die Auflagen im stadträtlichen Beschluss in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sicherheit und der Kantonspolizei eingehalten würden. (sko)

Während eines Frauenstreiks vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld.

Hotline ist siebe Tage in der Woche erreichbar

Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen immer mehr Menschen an den Kanton und die Gemeinden gewandt, um zu erfahren, wie und wo sie ihre Hilfe anbieten können. Deshalb hat der Kanton Thurgau die «kantonale Anlaufstelle Ukraine-Hilfe» eingerichtet. Diese ist ab Freitag um 14 Uhr erreichbar unter 058 345 91 91 via E-Mail ukraine-hilfe@tg.ch.

Die Hotline ist vorerst während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 17.30 Uhr erreichbar, teilt der Kanton Thurgau mit. In den nächsten Tagen und Wochen werde sich zeigen, ob die Öffnungszeiten aufgrund der Anzahl Anrufe angepasst werden müssen. Die Personen, die die Anrufe entgegennehmen, werden Angebote wie Hilfsgüter für das Krisengebiet und Unterkünfte für Flüchtlinge in einer Datenbank sammeln und mit den zuständigen Stellen koordinieren. Auch Fragen werden aufgenommen und an die Fachstellen weitergeleitet.

Zeichen der Solidarität

In Bischofszell findet am Samstagabend, 5. März, der Event «Licht für die Ukraine – Gebet für den Frieden» der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil statt. Unter anderem wird es ab 18 Uhr mit Treffpunkt bei der evangelischen Kirche einen Friedens- und Gebetsmarsch durch das Städtli geben. Nach dem Marsch steht die Kirche bis um 20 Uhr offen für alle, die noch bleiben wollen. Es ist ein Ort der persönlichen Ruhe und der Gebete, heisst es in einer Mitteilung.

Zu dieser Aktion sind alle Kinder und Erwachsenen eingeladen, welche zur aktuellen Situation nicht schweigen, sondern ein Zeichen der Solidarität und des Friedens setzen wollen. (red)

Symbolbild für Frieden in der Ukraine. Bild: PD

Informationsforum und anschliessende Ausstellung

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) laden die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Thundorf und Hüttlingen zu einem Informationsforum über das geplante Windprojekt auf dem Wellenberg ein. Laut einem Informationsflyer, der in alle Haushalte verschickt worden ist, sei die Erarbeitung von Projektvarianten nun abgeschlossen. Deshalb will die EKZ am Dienstag, 15. März, zunächst an einer Medienkonferenz und später an einer mehrtägigen Ausstellung die zwei Projektvarianten sowie Grundlageninformationen zu verschiedenen Themen rund um die Windenergie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Visualisierung der Freien Landschaft Schweiz mit möglichen Standorten der Windparkanlagen auf dem Wellenberg. Bild: PD

An einem Informationsforum – am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 17. März, von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr – will das EKZ die Bevölkerung über den aktuellen Stand des Projektes Windprojekt Thundorf informieren. (sko)

Betrunkener verursacht Unfall und lässt Wagen stehen – später besucht ihn die Polizei daheim

Ein alkoholisierter Lieferwagenfahrer verursachte am Freitag in Kefikon einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand.

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Bild: Kapo TG

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 42-Jährige mit seinem Lieferwagen kurz nach 2.15 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Menzengrüt unterwegs. Im Dorfzentrum kam das Fahrzeug von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Wie es in der Polizeimeldung heisst, entfernte sich der Lieferwagenfahrer zu Fuss von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte den Unfallverursacher seinem Wohnort antreffen.

Verletzt wurde beim Selbstunfall niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Weil die Atemalkoholprobe einen Wert von 1,03 mg/l (2,06 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

Autofahrer prallt in Baum und wird schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall am Freitagmorgen in Braunau hat sich ein Autofahrer schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der Autofahrer gegen 3.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Stehrenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses die Gegenfahrbahn überquerte und in einen Baum prallte. Dabei wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er gemäss Mitteilung durch die Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Wil und Braunau erstellten eine Umleitung. (kapo/dar)

Mattwil: Velofahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Mattwil wurde am Donnerstagnachmittag ein Velofahrer schwer verletzt. Er musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der 21-jährige Velofahrer wurde von einem Auto angefahren. Bild: Kapo TG

Kurz vor 16 Uhr war ein 21-jähriger Velofahrer auf der Nebenstrasse Oberdorf in Richtung Belzstadel unterwegs. Beim Einbiegen in die Mattwilerstrasse kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto eines 66-Jährigen, der ausgangs Belzstadel in Richtung Mattwil ein Auto überholte. Aufgrund des Ausweichmanövers kollidierte der Autofahrer gleichzeitig seitlich mit dem überholten Auto einer 72-Jährigen.

Wie die Polizei in ihre Meldung schreibt, wurde der 21-Jährige schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der 66-jährige Autolenker kollidierte beim Ausweichen zusätzlich mit einem anderen Auto. Bild: Kapo TG

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Birwinken leitete den Verkehr grossräumig um.

Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (kapo/chs)

Inhaber hält zwei Zerstörer fest

Die Ermittlungen der deutschen Polizei dauern an. Bild: Raphael Rohner

Rund 10'000 Euro Sachschaden haben nach bisherigen Ermittlungen drei als Narren verkleidete junge Frauen und ein junger Mann am Donnerstagabend in einer Eisdiele im Bereich der Marktstätte angerichtet. Gegen 20.30 Uhr verschafften sich die vier Personen über eine unverschlossene Eingangstür unberechtigt Zugang zur Eisdiele. Im Innenraum liessen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf, schlugen mehrere Löcher in eine frisch verputzte Wand und zerstörten zwei Arbeitsgeräte. Zudem traten sie einen Stützbalken einer Wand komplett ab.

Als der Inhaber des Geschäfts zurückkehrte, gelang einem jungen Mann sowie einer jungen Frau die Flucht. Eine 16-Jährige und eine 21-Jährige konnte der Inhaber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese müssen sich nun wegen der gemeinsam begangenen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen der Polizei zu den beiden anderen Beteiligten dauern an.

Aus Mumbai nach Romanshorn für ein Filmprojekt

Sagar Shiriskar kommt eigentlich aus Indien. 1988 wurde er in Mumbai geboren. Doch für ein Filmprojekt hat es ihn nach Romanshorn verschlagen. Und das ging so: Shiriskar studierte Regie und Kinematografie am «Film and Television Institute of India». Heute ist der fröhliche Regisseur von Beruf «Artist in Residence». Darunter sind ausländische Künstlerinnen und Künstler zu verstehen, die für einen bestimmten Zeitraum von einem passenden Arbeitsatelier profitieren.

Als «Artist in Residence» kam der Inder denn auch nach Romanshorn, wo er in einem Atelier an der Reckholdernstrasse seine Projekte entwickelte. Den Dokumentarfilm «Diaries From an Unconventional Journey», der von einem schwer beeinträchtigten 9-jährigen Mädchen auf ihrer Reise zum Dalai Lama handelt, produzierte er während der Pandemie. Shiriskar schnitt den Film selbstständig, war für Kamera und Regie verantwortlich. Auch wenn er es herausfordernd findet, sich immer wieder zu motivieren, könnte Shiriskar keinen anderen Beruf ausüben - die Kamera gehört einfach zu ihm, ist sein wichtigster Gegenstand. Getreu seinem Motto: «Mach das, was du liebst.» (rfi)

Jolanda Derungs aus Frauenfeld feiert ihren 106. Geburtstag

Die Jubilarin Jolanda Derungs mit ihrer Urenkelin. Bild: PD

Jolanda Derungs wohnt im Alterszentrum Park in Frauenfeld und wird heute 106 Jahre alt. Ihren Geburtstag feiert die Seniorin gemeinsam mit ihrer Wohngruppe und ihren Angehörigen. Bei einem Apéro überreichte ihr Zentrumsleiter Bernhard Liepelt einen Blumenstrauss. Auch über den Radiosender SRF Musikwelle erreichten Jolanda Derungs heute Morgen Glückwünsche. Zu ihrem stolzen Alter befragt, sagt sie: «Muesch eifach immer dra blibe.» (sju)

150 Menschen haben gegen den Krieg demonstriert

Rund 150 Menschen haben an der Mahnwache im Dreispitzpark in Kreuzlingen teilgenommen. Bild: Rahel Haag

Am Mittwochabend hat die SP Kreuzlingen zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine eingeladen. Rund 150 Menschen haben sich im Dreispitzpark versammelt, viele von ihnen zündeten eine Kerze an. SP-Gemeinderätin Charis Kuntzemüller sagte zu Beginn: «Wir sind fassungs- und sprachlos. In diesem Rahmen wollen wir unsere Betroffenheit teilen und unsere Solidarität zeigen.» Später wurde gemeinsam das Lied «Imagine» von John Lennon gesungen, unterstützt von der Sängerin Petra Haas sowie einem Trompeter und einem Gitarristen. (rha)

Erster Kandidat für den Stadtratssitz in Weinfelden

Martin Brenner, FDP Bild: PD

Für den frei werdenden Stadtratssitz in Weinfelden gibt es eine erste Kandidatur. Martin Brenner von der FDP will Nachfolger von Thomas Bornhauser (FDP) in der Weinfelder Exekutive werden. Am kommenden Mittwoch ist die Mitgliederversammlung der Ortspartei, an welcher Brenner nominiert werden soll. (sba)

Vollbremsung wegen eines Ausweichmanövers

Sachschaden nach dem Unfall, die Fahrerin wurde nicht verletzt. Bild: Kapo TG

Nach einem Ausweichmanöver geriet am Mittwochabend in Riedt bei Erlen eine Autofahrerin von der Strasse und prallte in einen Kandelaber sowie einen Metallzaun. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr kurz vor 20 Uhr auf der Hauptstrasse von Sulgen in Richtung Riedt. Gemäss ihren Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau habe ihr ein schwarzes Auto von der Weinmoostrasse her kommend den Vortritt genommen. Aufgrund dessen musste sie eine Vollbremsung einleiten und wich nach rechts aus, wo sie mit einem Kandelaber und einem Metallzaun kollidierte.

Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Autos setzte die Fahrt fort. (kapo)

Thurgauer des Tages macht Beauty für Männer

Andri Gmünder aus Romanshorn. Bild: PD

Hautpflegeprodukte gibt es in Hülle und Fülle – vorwiegend aber auf die weibliche Haut abgestimmt. Für Männer gibt es nur eine überschaubare Auswahl an Skin-Care-Produkten. Zwei junge Ostschweizer haben dies zum Anlass genommen, in die Beauty-Branche einzusteigen. Der 21-jährige Andri Gmünder aus Romanshorn und der 19-jährige Marco Bode aus Arnegg hatten die Idee im Dezember 2020. Wie Marco Bode gegenüber «FM1 today» sagt:

«Wir beide benutzen seit Jahren selbst Hautpflegeprodukte und waren immer frustriert vom vorhandenen Angebot.»

Zusammen mit einem Hersteller in England haben sie vegane Produkte entwickelt. Jetzt weibeln die Start-up-Gründer von «nod» mit den Produkten für «Self Care». «Es geht ins gleiche Prinzip mit der Self Care, wie wenn man im Wald spazieren geht, sich gesund ernährt oder Sport macht», sagt Andri Gmünder. Angedacht ist zudem eine Self-Care-Plattform für Männer. Ob diese genutzt wird? Gmünder sagt: «Das ist eine unserer grossen Herausforderungen. Gerade in unserem Bekanntenkreis gibt es viele junge Männer, die Kosmetikprodukte verwenden, aber nicht darüber reden.» (mus)

Anders Stokholm besucht Flüchtlinge aus der Ukraine

Anders Stokholm zu Besuch bei den Flüchtlingen. Bild: Screenshot Facebook

(red) Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm besuchte mit Stadträtin Barbara Dätwyler und den Amtsleitern Werner Spiri und Martin Gfeller jene fünf Frauen und sieben Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchend bei der Chrischona-Gemeinde Frauenfeld Aufnahme gefunden haben. Dies war einem Facebook-Post von Stokholm zu entnehmen. Der Stadtpräsident schrieb hinzu: «Wie sie hoffen wir, dass sie bald wieder in ein sicheres Land zurückreisen können, befürchten allerdings, dass es länger gehen wird...»

Findungskommission wollte ihn zum Weitermachen bewegen

Marc Ringeisen will doch nicht Gemeindepräsident von Hauptwil-Gotthaus werden. Bild: Reto Martin

Mit dem Rückzug seiner Kandidatur für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus hat Marc Ringeisen auch die Findungskommission (Fiko), die ihn zur Wahl empfohlen hatte, überrascht.

Bruno Germann, Vorsitzender der Findungskommission. Bild: PD

«Sein Entscheid, so kurzfristig nicht zu kandidieren, hat uns auf dem falschen Fuss erwischt.»

Das sagt Bruno Germann, der Fiko-Vorsitzende. Man habe in intensiven Gesprächen versucht, Ringeisen zum Weitermachen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Einziger offizieller Kandidat ist somit Andreas Stamm. Die Wahl findet am 24. April statt. (st)

Schöne Aussichten vom und fürs Kreuzlinger Hochhaus Freiegg

Bauleiter Flamur Elmazi auf dem Gerüst des Freiegg-Hochhauses in Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Seit nunmehr 50 Jahren prägt das «Freiegg» das Kreuzlinger Stadtbild wie kein anderes Gebäude. Das einzige Hochhaus weit und breit geniesst einen zwiespältigen Ruf. Die Gegner bezeichnen es als städtebauliche Sünde, für die Befürworter ist es ein Identifikationspunkt. Das zweithöchste Gebäude im Kanton war jedoch in die Jahre gekommen. Seit über einem Jahr läuft die Kernsanierung des 58 Meter hohen Wohnturms. Das Gebäude wurde nach einer sechsmonatigen Asbestbeseitigung erst einmal vollständig ausgehöhlt. Lediglich das Grundgerüst und die Tragestruktur seien beibehalten worden. Im Frühjahr soll nun die Innensanierung abgeschlossen sein und die Wohnungen in den 19 Stockwerken bezugsfertig. Am Fusse des Hochhauses soll dazu noch in diesem Jahr ein zusätzliches Mehrfamilienhaus gebaut werden. (red)

20 Bilder 20 Bilder Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi

Alfred Blochs Interpellation bleibt folgenlos

Stadtbusse am Bahnhof in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat von Frauenfeld lässt die Interpellation von SP-Gemeinderat Alfred Bloch nicht unbeantwortet, mit welcher der Lokalpolitiker die Idee für eine Wochenend-Spezialtageskarte für den Stadtbus lancierte. Er geht in der Beantwortung zwar auf das Anliegen Blochs ein, lässt darauf aber keine weiteren Taten folgen. «Aufgrund der Spezialtageskarte ist kein grosser Nachfrageeffekt zu erwarten», begründet der Stadtrat seine Haltung einerseits. Andererseits spreche die aktuelle Ausschreibung für den neuen Transportauftrag gegen eine Anpassung der Tarifstruktur. Gemeinderat Bloch verlangte vom Stadtrat die Prüfung einer Spezialtageskarte fürs Wochenende, die drei Franken pro Person gekostet hätte. (sko)

Aus dem Dorf mit den Pferden und Käsereien

Der typische Homburger heisst Hanspeter Dobler. Bild: Ralph Ribi

Hanspeter Dobler ist der typische Homburger. Er ist stolz, auf dem Land zu wohnen. Aber für seine Verhältnisse wird heutzutage zu viel gebaut auf dem Seerücken. Seit Geburt, also seit 76 Jahren, lebt der pensionierte Landwirt in der Gemeinde und weiss, wie Hörhausen richtig heisst, nämlich Rosshausen – trotz der vielen Milch und der Fernsicht bis in die österreichischen Alpen. (red)

Roger Mathis übernimmt Leitung des Alterszentrums Weinfelden

Roger Mathis, neuer Leiter des Alterszentrums Weinfelden. Bild: PD

Am 1. März hat der neue Geschäftsführer Roger Mathis seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Alterszentrums Weinfelden aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Roger Mathis bringe viel Leitungserfahrung in verschiedenen Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens mit. Insbesondere habe er kommunale Heime in den Bereichen Geriatrie- und Gerontopsychiatrie geleitet. Mathis kommt aus Uzwil. Weiter heisst es:

«Der Verwaltungsrat freut sich, dass die sehr arbeitsintensive Zeit nun mit Roger Mathis auf mehrere Schultern verteilt werden wird.»

Somit endet eine gut viermonatige Interimsleitung durch Alexandra Beck. Diese wurde nötig, weil der langjährige Geschäftsführer Markus Preising das Alterszentrum im letzten Oktober verlassen hat, da er die Coronamassnahmen der Thurgauer Regierung und des Verwaltungsrates nicht mehr mittragen konnte. (red)

Baustart in Münchwilen am 4. April

Die Verzweigung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse in Münchwilen ist einer der letzten ungesicherten Übergänge der Frauenfeld-Will-Bahn. Bild: Olaf Kühne

Ab Montag, 4. April, brauchen Verkehrsteilnehmer in Münchwilen Geduld: Kanton, Gemeinde und Frauenfeld-Will-Bahn starten die umfangreichen Bauarbeiten zur Umgestaltung der Verzweigung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse. Bis im November werden Abzweigespuren für den Strassenverkehr erstellt, der Bahnübergang ist künftig mit Barrieren gesichert. Während der ganzen Zeit wird der Verkehr im Einbahnsystem geführt. Im Oktober ist während dreier Wochen der Bahnverkehr unterbrochen. (kuo)

Finanzausgleich: Bottighofen und Warth-Weinigen zahlten am meisten

Titelbild der Statistischen Mitteilung 1/2022 der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau. Bild: PD

Im Jahr 2021 wurden im Rahmen des Finanzausgleichs der Politischen Gemeinden 19,6 Millionen Franken ausbezahlt, 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies geht aus der soeben publizierten Statistischen Mitteilung «Finanzausgleich Politische Gemeinden 2021» hervor.

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Kanton und Politischen Gemeinden wurden im Jahr 2021 insgesamt knapp 19,6 Millionen Franken an 37 Gemeinden ausbezahlt. Dies sind 106’000 Franken mehr als im Vorjahr. Die Mehrauszahlungen hängen mit mehr Auszahlungen für überdurchschnittliche Sozialhilfekosten sowie Beiträge für besondere Belastungen zusammen. Die übrigen Komponenten des Finanzausgleichs – die Mindestausstattungen sowie der Lastenausgleich für eine tiefe Bevölkerungsdichte – waren rückläufig.

Die Finanzierung der Beitragsleistungen erfolgt zum einen durch einen Kantonsbeitrag (2021: 13,3 Millionen Franken) und zum anderen durch die Abschöpfung bei finanzstarken Gemeinden. Im Jahr 2021 wurde bei 28 Gemeinden insgesamt 6,3 Millionen Franken abgeschöpft.

Die zwei grössten Gebergemeinden waren, wie bereits in den Vorjahren, Bottighofen (1,4 Millionen Franken) und Warth-Weiningen (1,2 Millionen Franken). Weitere Gebergemeinden mit einem abgeschöpften Betrag von je mehr als 500‘000 Franken waren Ermatingen, Horn und Salenstein.

Die grössten Ausgleichszahlungen (Total) flossen 2021 wie bereits in den Vorjahren an die drei Städte Arbon (4,9 Mio. Franken), Amriswil (2,4 Mio. Franken) und Kreuzlingen (1,7 Mio. Franken). Relativ zur Einwohnerzahl profitierten Schönholzerswilen, Fischingen, Hüttlingen und Arbon am stärksten. Sie erhielten über 300 Franken je Einwohnerin oder Einwohner.

Ersatz für die KVA Weinfelden: Siegerprojekt steht fest

Blick von der Weinfelderstrasse Richtung Südosten auf das Siegerprojekt. Markantes Zeichen ist die geschichtete Fassade mit ihrem begrünten Mittelteil und den grossflächigen Photovoltaikpanels, welche das Volumen des Gebäudes optisch reduzieren. Bild: Graber Pulver Architekten AG

(red) Der Entscheid der Jury fiel einstimmig: Das Projekt des Teams um das Büro Graber Pulver aus Zürich/Bern gewinnt den Studienauftrag Architektur für den Ersatzbau der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Weinfelden. Dies teilt der Verband KVA Thurgau am Mittwoch mit. Das Siegerprojekt überzeuge durch ein durchdachtes Logistikkonzept, den konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit, Ästhetik und Effizienz sowie durch die kompakte Anordnung der Gebäude im Süden des Areals.

Der Verband KVA Thurgau hatte im April 2021 einen Studienauftrag Architektur lanciert, um den hohen Ansprüchen an den Ersatzbau der KVA in Weinfelden gerecht zu werden. In den vergangenen Monaten haben vier Teams Vorschläge entwickelt, nun liege das Resultat vor. In der Mitteilung heisst es zum Siegerprojekt: «Die Fassaden der KVA nehmen mit ihrer Schichtung das Landschaftsbild des Thurtals auf, setzen mit den begrünten Fassaden einen nachhaltigen Akzent und schaffen mit den grossen Photovoltaikpanels einen fliessenden Übergang vom Gebäude zum Himmel, was das Volumen der Anlage optisch reduziert.»

Weiter setze das Projekt auf den Einsatz regionaler Holzwerkstoffe – eine KVA mit einem Holzdach ist in der Schweiz eine Premiere – und auf die Verwendung von rezykliertem Stahl und Beton.

Nun soll bis Herbst 2022 ein Vorprojekt erarbeitet werden. Dieses ist Grundlage für den Projektkredit, über den die Verbandsgemeinden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abstimmen werden.

Mit dem Ersatzbau erhält die KVA – im Vordergrund das Verwaltungsgebäude – ein modernes, attraktives Gesicht. Bild: Graber Pulver Architekten AG / Visualisierung: maaars architektur visualisierungen

Der Glattzentrum-Chef fordert die Kreuzlinger Detaillisten

Der Glattzentrumsleiter Rageth Clavadetscher ist nicht nur Einzelhandelsexperte, sondern auch ehemaliger Kreuzlinger. Bild: Inka Grabowsky

(red) Rageth Clavadetscher, Geschäftsführer des Glattzentrums in Wallisellen, war zu Gast in Kreuzlingen und referierte bei den hiesigen Gewerbetreibenden. Er überbrachte ihnen durchaus unangenehme Wahrheiten. Nach dem er sich zuvor in der Stadt umgesehen hatte, betonte er:

«Ein Shopping-Paradies wird Kreuzlingen so nicht.»

«Banken hatten wir hier immer schon, aber dass es nun vor allem Immobilienmakler und Telekommunikationsketten an der Haupteinkaufsstrasse gibt, ist schon auffallend», sagte Clavadetscher, der selber in Kreuzlingen aufgewachsen ist. Man müsse heute Entertainment bieten, um zu verkaufen, sagte er und brachte dazu einige Vorschläge.

Mittwoch, 2. März, 9:25 Uhr

Münchwilen: Führerausweis eingezogen

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Mittwoch in Münchwilen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach Mitternacht einen Autofahrer auf der Wilerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 42-jährigen Bosnier einen Wert von 0,7 mg/l ergab, also umgerechnet etwa 1,4 Promille, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Nathalie Weider: Thurgauerin des Tages mit einer Hommage an Wien

Seit letzten Freitag ist die neue Single «Westbahnhof» der Sängerin und Songwriterin Nathalie Weider aus Scherzingen auf den digitalen Plattformen erhältlich. Die Single ist «eine Hommage an meine Lieblingsstadt Wien, eine Hommage an den Ausnahmekünstler Falco und an eine magische Begegnung», sagt die Ostschweizerin. Ihr Herz schlage seit jeher für Österreich und speziell für Wien, wo sie regelmässig Energie und Inspiration tanke. «Westbahnhof» hat sie nach ihrer letzten inspirierenden Reise nach Wien geschrieben.

Nathalie Weider, Sängerin und Songwriterin. Bild: PD

Ganz in Falco-Manier mischt Nathalie Weider, gemäss einer Pressemitteilung, in diesem Song zum ersten Mal Deutsch und Englisch sowie Gesang und Sprechgesang. Dazu spielt sie selbst Bluesharp. Im neuen Song stecken zudem nicht nur Wiener Emotionen, sondern auch viel Wiener Musik: Zu den mitwirkenden Musikern gehören Bertl Baumgartner von der Band EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) sowie Happy Betty und Patrick Slowhand von der Wiener Blues-Rock-Band Portobello Express. (mus)

Jeder Strauch zählt: Kreuzlingen startet Pflanzaktion

Wildhecken sind wichtige Elemente für die Artenvielfalt im Siedlungsraum. Bild: PD

Gemeinsam mit der Kommission Biodiversität führt die Stadt Kreuzlingen die Aktion «Jeder Strauch zählt» durch. Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger können verschiedene einheimische Sträucher vom 3. bis 13. März online zu einem reduzierten Preis bestellen. Als Vorbild diente die Gemeinde Altnau, welche die Aktion bereits zum zweiten Mal mit grossem Erfolg durchführte. Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sind eingeladen, neuen Lebensraum zu schaffen.

Zwischen dem 3. und 13. März können verschiedene Sträucher für drei Franken pro Stück online bestellt werden (pro Haushalt maximal 20 Stück). Über folgenden Link gelangt man auf den Bestellschein inklusive Informationsblatt: www.kreuzlingen.ch/inhalt/aktion-jeder-strauch-zaehlt. Die Wildsträucher, wie beispielsweise die Hundsrose, die Rote Heckenkirsche oder der wollige Schneeball haben bei Abholung eine Grösse von 60 bis 120cm. Alle Sträucher können solitär oder in einer Gruppe gepflanzt werden. Am Samstag, 26. März, von 10 bis 12 Uhr, können die Sträucher am Zeppelinring inklusive Tipps zur Pflanzung und Pflege abgeholt werden. (red)

Frauenfelder Handballer stellen neuen Trainer vor

Vaidas Klimciauskas 2009 im Einsatz für den RTV Basel. Bild: Robert Varadi (2009)

(red) Der Sportclub Frauenfeld verpflichtet für die Saison 2022/23 den ehemaligen litauischen Nationalspieler Vaidas Klimciauskas als neuen Cheftrainer des Herren-Fanionteams. Er folgt auf Urs Schärer und Flavio Müller, die ihren Rücktritt auf Ende der laufenden Meisterschaft gegeben haben, heisst es in einer Mitteilung des Erstligaclubs.

Den Verantwortlichen des SC Frauenfeld ist es gelungen, mit Vaidas Klimciauskas einen veritablen Ersatz für die abtretenden Trainer der ersten Herrenmannschaft zu verpflichten. Der 43-jährige Klimciauskas hat als Spieler über 120 Partien für die litauische Nationalmannschaft bestritten. Er lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und ist derzeit noch Trainer der KJS Schaffhausen in der zweiten Liga. In der Schweiz stand Vaidas bei Kadetten Schaffhausen, GC Amicitia Zürich und dem RTV Basel im Einsatz und erzielte in 242 Spielen fast 1000 Tore.

Covid-19 führte auch 2021 zu Verkehrsabnahme

Das Verkehrsaufkommen in Bottighofen war im Sommer etwas tiefer, im Herbst dann aber wieder sehr hoch. Bild: Ralph Ribi

2020 hatte sich Covid-19 deutlich in der kantonalen Verkehrsstatistik niedergeschlagen. Über den ganzen Kanton gesehen zeigte sie ein Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Im vergangen Jahr waren die Auswirkungen nicht ganz so deutlich, heisst es in einer Mitteilung des Tiefbauamtes des Kantons Thurgau. Die Verkehrsmenge lag 2021 aber immer noch rund 4,5 Prozent tiefer als vor Corona.

In der Verkehrsstatistik für 2021 zeigen sich vor allem die Effekte des zweiten Shutdowns mit Home-Office-Pflicht zu Jahresbeginn. Im Januar und Februar 2021 nahm die Verkehrsmenge im Vergleich zum Jahresbeginn 2019 um knapp 13 Prozent ab. Im Sommer bewegte sie sich wieder auf Vor-Krisenniveau.

Die Verkehrsstatistik gibt auch Auskunft über lokale Besonderheiten. So war die übliche Sommer-Spitze in Altnau und Bottighofen dieses Jahr etwas schwächer ausgeprägt als üblich, was vermutlich auf das eher regnerische und kühle Wetter zurückzuführen ist. Dafür war das Verkehrsaufkommen im warmen und sonnigen Herbst höher. In Altnau wurden im September 2021 gar 20 Prozent mehr Fahrzeuge als im September 2019 verzeichnet, in Bottighofen 16,5 Prozent mehr.

Veränderungen gab es auch am Zoll. Obwohl die Grenze zu Deutschland offen war, wurde sie 2021 nach wie vor von deutlich weniger Personen gequert als vor der Coronakrise. Am Emmishofer Zoll betrug das Minus im Januar 2021 66 Prozent im Vergleich zum Januar 2019. Ähnlich war die Situation in Tägerwilen: Hier war das Verkehrsaufkommen im Januar 2021 rund halb so gross wie im Januar 2019

Dienstag, 1. März, 14:40 Uhr

Heinz Schadegg tritt als Wega-Präsident zurück

Heinz Schadegg

Wega-Präsident Bild: Andrea Stalder

(sba) Seit zehn Jahren amtet Heinz Schadegg als Wega-Präsident. Insgesamt seit 40 Jahren ist er schon dabei. «Diese Wega wird meine letzte sein», sagt Heinz Schadegg. Sein Nachfolger ist ebenfalls bekannt: Beat Bollinger wird das Amt übernehmen. «Wir haben ausgemacht, dass ich mich mit einer richtigen Wega verabschiede, alles andere würde nicht zu mir passen», sagt Schadegg. Die Coronapandemie hat folglich seine Amtszeit etwas verlängert. Denn der Wechsel will wohl überlegt sein. Schadegg wird weiterhin als Verwaltungsratsmitglied präsent sein und seinen Nachfolger unterstützen.

Alain Berset spricht am 1. August in Stein am Rhein

Bundesrat Alain Berset Bild: Keystone

(red) In diesem Sommer jährt sich zum fünfzigsten Mal die Vergabe des Wakkerpreises. Die Stadt Stein am Rhein war am 17. August 1972 die erste Empfängerin dieses bedeutenden Preises, der die Bemühungen honorierte, das historische Bild der Stadt zu erhalten. Im Rahmen der diesjährigen 1. August-Feier wird auf die erstmalige Vergabe des Wakkerpreises zurückgeblickt. Der Stadtrat sei erfreut, dass Bundesrat Alain Berset die Einladung nach Stein am Rhein angenommen habe und die Festansprache am 1. August 2022 auf dem Rathausplatz halten werde, wie es in einer Mitteilung heisst.

SP Kreuzlingen: Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine

(red) Betroffen, hilf- und sprachlos stehe die SP Kreuzlingen dem Krieg in der Ukraine gegenüber. In Gedanken sei sie bei der ukrainischen Bevölkerung, wie die Ortspartei in einer Mitteilung schreibt. Daher lädt die SP Kreuzlingen am Mittwoch, 2. März, um 18.30h, zu einer rund 20-minütigen Mahnwache in den Dreispitzpark ein. «Die Kreuzlinger Bevölkerung ist herzlichst eingeladen, mit einer Kerze an die Mahnwache zu kommen und in stillen Gedanken ein Zeichen des Friedens zu senden und die Anteilnahme an die notleidende Bevölkerung in der Ukraine auszudrücken.»

Nach zwei Jahren Planung sind die Bauarbeiten in vollem Gange

Eine Visualisierung der Gewerbeimmobilie «Park 19» an der Juchstrasse 28 in Frauenfeld. Bild: PD

An der Juchstrasse 28 in Frauenfeld entsteht ein 14’000 Quadratmeter grosser Gewerbebau. Hinter dem Projekt steht die Gewerbehaus in der Au AG, ein Unternehmen, das zur Bütikofer Gruppe gehört. Der entstehende «Park 19» richtet sich in erster Linie an Handwerks-, Produktions- und Versandunternehmen. Der Bauherr könnte sich aber auch sehr gut vorstellen, dass sich der Platz ideal für etwa ein Automuseum eignet.

Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 25 Millionen Franken. Als erste Mieterin bezieht Aldi das Gebäude. Es gibt aber keine dritte Filiale in Frauenfeld, sondern jene an der Zürcherstrasse 381 wird geschlossen. (jab)

Regierungsrat spricht 100’000 Franken für Soforthilfe in der Ukraine

Flüchtlinge aus der Ukraine im Bahnhof der Stadt Przemysl in Polen. Bild: AP/

Markus Schreiber

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat beschlossen, der Stiftung Glückskette für die humanitäre Soforthilfe im Ukrainekrieg einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds zu sprechen. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen. Seit vergangener Woche herrsche in der Ukraine Krieg. Die Kampfhandlungen fänden in verschiedenen Grenzgebieten und um strategisch wichtige Städte statt.

«Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung ist in den vom Krieg betroffenen Gebieten besorgniserregend und verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag.»

Daher habe der Regierungsrat entschieden, einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds für humanitäre Hilfsaktionen zu sprechen. Der Beitrag werde der Stiftung Glückskette Schweiz als anerkanntes und in der Ukraine gut vernetztes Hilfswerk überwiesen, um eine rasche Wirksamkeit zugunsten der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Weiter heisst es: «Für die Aufnahme von Flüchtlingen bereitet sich der Kanton Thurgau in Zusammenarbeit mit dem Bund vor.» (red)

Dienstag, 1. März, 09:55 Uhr

Über 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen schon «Im weissen Rössl»

Die Operette Sirnach hatte über 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen Blumenstrauss erhielt Nummer 3333, Erika Engeler aus Rickenbach. Bild: PD

Am 15. Januar feierte die Operette Sirnach Premiere der neusten Inszenierung, das Stück «Im weissen Rössl». Sechs Wochen und acht fast komplett ausverkaufte Vorstellungen später ist klar: Es wird eine zusätzliche, eine zehnte Vorstellung geben. Angesetzt ist sie auf den 27. März. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Der Einlass kann inklusive Gala-Menu im Theaterrestaurant gebucht werden.

«Die Operette Sirnach freut sich, durch die Abschaffung der Zertifikatspflicht jetzt auch all jene Gäste begrüssen zu dürfen, welche bisher noch nicht die Chance hatten, das ‹Weisse Rössl› in Sirnach zu geniessen», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. (kuo)

Spektakulärer Unfall in Mammern: Auto rollt auf Bahngeleise

Bei einem Selbstunfall am Montagabend in Mammern kam ein Auto auf dem Bahngeleise zum Stillstand. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Beim Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Bilder: Kantonspolizei Thurgau

Gemäss Polizeimeldung war ein 86-jähriger Autofahrer war kurz nach 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Steckborn in Richtung Mammern unterwegs. «Eingangs Mammern geriet das Fahrzeug von der Strasse, rollte das Wiesenbord hinunter, kippte auf die Seite und kam auf dem Bahngeleise zum Stillstand», schreibt die Kantonspolizei.

Der Autofahrer und seine 86-jährige Beifahrerin mussten durch die Stützpunktfeuerwehr Steckborn aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto und der Bahnanlage kann noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Bahnverkehr für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/dar)

Wegen fehlender Vernetzung mit entscheidenden Meinungsbildnern

Marc Ringeisen will nicht mehr ins Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin

Marc Ringeisen (parteilos), der von einer Findungskommission vorgeschlagene Kandidat für das Gemeindepräsidium in Hauptwil-Gottshaus, zieht seine Kandidatur zurück. Er begründet diesen Schritt mit der fehlenden Vernetzung mit entscheidenden Meinungsbildnern innerhalb der Gemeinde. Diesen Umstand habe er unterschätzt, sagt Ringeisen auf Anfrage. (st)

Verkehr wird über Landwirtschaftsweg geführt

Ab Montag, 7. März, wird die Bodanstrasse zwischen den Ortsteilen Dippishausen und Bätershausen in der Gemeinde Kemmental etappenweise saniert. Die Verkehrsführung erfolgt mit einer Lichtsignalanlage. Für Vorbereitungsarbeiten erfolgt der Verkehrsfluss über die westliche Fahrbahn der Strasse. Für die eigentlichen Strassenbauarbeiten wird der motorisierte Verkehr, aus Gründen der Sicherheit und Effizienz, über den östlich parallel liegenden Landwirtschaftsweg geführt. Der Langsamverkehr wird während der gesamten Bauzeit bis voraussichtlich im August via Nebenstrassen umgeleitet. Der öffentliche Parkplatz wird gesperrt, teilt das kantonale Tiefbauamt am Montag mit.

Baustelle Bodanstrasse Kemmental

Der bestehende Strassenabschnitt präsentiere sich heute in einem ungenügenden Zustand. Zudem hätten Untersuchungen vor Ort gezeigt, dass die vorhandene Fundationsschicht wie auch der angrenzende Untergrund teilweise belastet sind. Das belastete Material werde ausgebaut und ersetzt. Nebst der eigentlichen Sanierung des Oberbaus soll die Strasse innerhalb der Vermarkung auf eine einheitliche Breite von sieben Metern ausgebaut werden.

Baustellentafel. Bild: Reto Martin

Gebühren pro Stunde steigen links- und rechtsrheinisch an

Der Gemeinderat von Konstanz beschloss Mitte Dezember, die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen. Die Umsetzung erfolgt nun in dieser Woche, wie die Medienstelle der Stadt am Montag mitgeteilt hat. Rechtsrheinisch (also nördlich des Rheins, Gebührenzone 2) werden die Gebühren von 0,50 € pro angefangene 30 Minuten auf 1 € pro halbe Stunde erhöht. Linksrheinisch (also südlich des Rheins, Gebührenzone 1) werden die Gebühren von einem Sockelbetrag von 1 € für die erste halbe Stunde auf 2 € für die erste halbe Stunde hochgesetzt. Danach gilt auch hier 1 € je angefangene 30 Minuten. Die Höchstparkdauer der rechts- sowie linksrheinischen Parkplätze wird auf 2 Stunden begrenzt, heisst es weiter. Nicht betroffen von der Gebührenanpassung sind der Parkplatz Schänzle und der Parkplatz Bodenseeforum sind. Ebenso wenig die städtischen Parkplätze am Freibad Dingelsdorf und am Freibad Horn sowie dortige Parkplätze im nahen Umfeld.

Stau vor dem Einkaufszentrum Lago in Konstanz. Bild: Coralie Wenger

Beginn der ersten Etappe der Kantonsstrasse K107

Die Kantonsstrasse K107 zwischen Götighofen und Heldswil (Neubuch) wird in drei Bauetappen saniert. Das Projekt umfasst die Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Götighofen und Heldswil-Neubuch. In den beiden «Ausserortsteilen» ab Götighofen bis Knoten Heldswil (erste Etappe) sowie ab Knoten Heldswil bis Neubuch (dritte Etappe) wird der Asphaltbelag ersetzt. In diesem Zug wird die Strasse örtlich auf sechs Meter verbreitert. Einlenker, Zufahrten und Leitinseln etc. werden den neuen Gegebenheiten gemäss Norm angepasst, teilt das kantonale Tiefbauamt am Montag mit. Ebenso wird die öffentliche Beleuchtung optimiert.

Sanierung Kantonsstrasse K107

In der zweiten Etappe wird der Knoten K107/K120 umgestaltet. Die horizontale wie auch die vertikale Geometrie erfährt eine grundlegende Änderung. Die bestehenden Werkleitungen müssen in diesem Bereich dem neuen Strassenniveau angepasst werden, sie werden bis maximal 50 Zentimeter tiefer verlegt. Gleichzeitig mit dem Strassenbau werden, unter der Federführung der Gemeinde Sulgen, Massnahmen für den Hochwasserschutz ergriffen. Die Bauarbeiten für die Randabschlüsse, die Strassenentwässerung sowie die öffentliche Beleuchtung werden analog den beiden ersten Etappen ausgeführt. Für die Ausführung der gesamten Arbeiten wird mit einer Bauzeit – entsprechende Witterung vorausgesetzt – ab 7. März bis Ende Oktober gerechnet. Die Deckbelags- und Fertigstellungsarbeiten erfolgen dann im Sommer 2023, heisst es weiter.

Baustellensignalisierung. Bild: Reto Martin

Mittelschwere Verletzungen nach Kollision an Verzweigung

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Tägerschen hat sich am Montagmittag ein Mofafahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Ein 68-jähriger Autofahrer war kurz nach 11.30 Uhr auf der Strasse «Sonnenhügel» in Richtung Wilerstrasse unterwegs. Bei der Verzweigung kam zum Zusammenstoss mit einem vortrittsberechtigten Mofafahrer, der auf dem Radweg in Richtung Bettwiesen unterwegs war. Der 14-jährige Mofafahrer wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken. (kapo/sko)

Rettungssanitäter starten vom Kantonsspital Frauenfeld auf ihre Tour. Bild: Donato Caspari

Neu geschaffene Mädchengruppierung im Oberthurgau

Seit vergangenem Herbst bilden fussballbegeisterte Mädchen das Team Oberthurgau. Die Vereine Neukirch-Egnach, Romanshorn und Arbon haben sich zusammengeschlossen. Diesen Frühling steht die erste Meisterschaft an. Im Training mit dabei ist die 12-jährige Noemi Züger. Bereits früher drehte sich bei ihr alles um den Fussball. So dauerte es auch nicht lange, bis sie das Training des FC Neukirch-Egnach besuchte. Dass nun eine Mädchengruppierung geschaffen wurde, freut sie:

«Es ist mega cool, dass ich nun mit vielen Kolleginnen spiele.»

Im Leben der 12-jährigen Noemi Züger spielt der Fussball eine entscheidende Rolle. Bild: Tobias Garcia

Tobias Gmür, FCNE-Präsident und Initiant des Teams Oberthurgau, hat auf die kommende Saison sogleich zwei Mannschaften angemeldet: «In den Kategorien unter 12 Jahre und unter 15 Jahre werden die Mädchen Meisterschaftsspiele bestreiten», sagt er. Dass die volle Konzentration nun einem Spiel gelte, ist ganz im Sinne von Noemi Züger: «Mich motiviert es, wenn meine Spielzeit zunimmt.» So fühle sie sich näher an den Profis. Allerdings befasst sie sich – im Gegensatz zu ihren Brüdern – wenig mit dem Profifussball: «Ich träume nicht davon, Profi zu werden. Das schaffen nur die wenigsten.»

Montag, 28. Februar, 11:52 Uhr

53-jährigem Italiener Führerausweis abgenommen

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagabend in Kreuzlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sein Führerausweis wurde eingezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 21 Uhr an der Romanshornerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 53-jährigen Italiener einen Wert von 0,79 mg/l ergab (entspricht einem Wert von rund 1,6 Promille), wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/sko)

Eine Polizistin der Kantonspolizei Thurgau führt eine Atemalkoholprobe durch. Bild: Keystone/

Christian Merz

Farbige Rückstände bleiben trotzdem vereinzelt zurück

Nach der Fasnacht ist vor dem Aufräumen. So hat ein Abfalltrupp am Montagvormittag etwa in Frauenfeld die Altstadt aufgeräumt, nachdem das närrische Treiben vor allem am Sonntag mit vielen hunderten Besucherinnen und Besuchern und viel Konfetti über die Bühne gegangen ist. Trotz einer Putzmaschine, die während Stunden unzählige Konfettis aufsammelte, bleiben auf den Strassen der Innenstadt, Fenstersimsen und Hauseingängen vereinzelt farbige Rückstände. Immerhin dauert die Fasnacht in der Kantonshauptstadt noch bis am Dienstagabend an. (sko)

Stundenlanger Einsatz der Putzmaschine in der Zürcherstrasse. Bild: Samuel Koch

Unfall aus noch unbekannten Gründen

Nach dem Zusammenstoss mit einem Stadtbus in Kreuzlingen hat sich am Sonntagabend ein Velofahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau befuhr gegen 17.15 Uhr ein Stadtbus von der Busspur kommend den Bärenkreisel in Richtung Bärenstrasse. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Kreisel zum Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der auf der Hauptstrasse stadtauswärts unterwegs war.

Verkehrsunfall mit einem Stadtbus in Kreuzlingen

Die Velofahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau.

Zwei Polizisten der Kantonspolizei Thurgau bei einer Unfallaufnahme. Bild: Keystone/

Christian Merz

Ein Jahr mit WM und EM

«Die letzten Wochen und Monate hätten auch anders verlaufen können. Ich wusste von Anfang an, dass dies meine grösste Herausforderung sein würde.» Das schreibt Hürdenläufer Kariem Hussein auf Instagram und meint damit seine Rückkehr auf die internationale Sportbühne. Bei der Schweizer Meisterschaft 2021 wurde beim Tägerwiler nämlich Dopingmittel nachgewiesen. Die Folge: Sperre und eine ganze Saison, die ins Wasser fiel. Entsprechend war es eher ruhig um Hussein. Angesichts dessen, dass seine Sperre zum 16.April aufgehoben wird, lässt der Sportler nun aber wieder von sich hören. So zählt Hussein in einem Video auf Instagram seine ambitionierten Ziele für 2022 auf:

«Für mich steht dieses Jahr wieder einiges an. Sportlich: die Weltmeisterschaft im Juli in Eugene, die Europameisterschaft im August in München und natürlich ‹das Diamond League›-Rennen, wo ich mich wieder qualifizieren möchte.»

Kariem Hussein, Thurgauer Hürdenläufer. Bild: Keystone/

Jean-Christophe Bott

Neben dem Sport muss sich der angehende Arzt nun aber auch auf seine Doktorarbeit konzentrieren. Diese muss er bis im Herbst abgegeben haben. «Im November, dann ist hoffentlich die Abschlussfeier. Dann darf ich mich hoffentlich offiziell Doktor nennen», sagt Hussein. (aye)

Da Löschwasser ins Erdreich gelangte, wurde ein Funktionär des Amtes für Umwelt beigezogen. (kapo/fra)