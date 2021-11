THURGAU-TICKER 380'000 Franken teure WC-Anlage beim Seeburgpark soll bald betriebsbereit sein +++ Weinfelden: 25-Jähriger nach Diebstahl aus Fahrzeug festgenommen

Dienstag, 23. November, 14:25 Uhr

Die neue WC-Anlage beim Seeburgpark soll ab Weihnachten in Betrieb sein

So sieht die neue WC-Anlage beim Spielplatz Seebugpark aus. Bild: PD

(ubr) Mitte Juni bewilligte der Kreuzlinger Gemeinderat einen Kredit in Höhe von 380’000 Franken für den Ersatz der WC-Anlage beim Spielplatz Seeburgpark. Insbesondere die SVP-Fraktion hatte zuvor den stolzen Preis für die Anschaffung immer wieder kritisiert. Am vergangenen Mittwoch nun wurde die über 40-jährige WC-Anlage durch eine neue ersetzt. Sie besteht aus einem Behinderten- und Familienmodul, welches die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt. Zudem ist die Anlage mit zwei Unisex-Kabinen ausgestattet und kann neu ganzjährig geöffnet bleiben. Nach der Installation folgen in den kommenden Tagen die Aussenarbeiten, sodass die neue Anlage voraussichtlich ab Weihnachten zur Verfügung steht.

Dienstag, 23. November, 13:22 Uhr

Weinfelden: 25-Jähriger nach Diebstahl aus Fahrzeug festgenommen

(kapo) Samstagabend, gegen Mitternacht, beobachtete ein Anwohner an der Steinachstrasse in Weinfelden, wie eine unbekannte Person einen parkierten Lieferwagen durchsuchte. Sie alarmierte daraufhin die Kantonale Notrufzentrale. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau durch anwesende Personen zurückgehalten werden.

Beim 25-jährigen Algerier wurden Wertsachen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass er diese aus einem weiteren Fahrzeug gestohlen hatte. Die Kantonspolizei Thurgau klärt ab, ob der Festgenommene für weitere Delikte in Frage kommt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Kantonspolizei Thurgau ruft einmal mehr dazu auf, niemals Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Zusätzlich sollten die Fahrzeuge immer und überall abgeschlossen werden.



Dienstag, 23. November, 11:57 Uhr

Severin Lanter sägt und hämmert am besten

Severin Lanter mit seiner Goldmedaille. Bild: Mario Testa

(mte) Der 19-Jährige aus Biessenhofen ist der beste Zimmermann der Schweiz. Am SwissSkills-Finale in Buchs setzte er sich gegen elf Mitstreiter durch und durfte Ende Oktober die Goldmedaille in Empfang nehmen. Sein Prüfungsstück, ein Gartenhäuschen, wird bald die Einfahrt seines Arbeitgebers Blättler Holzbau GmbH in Affeltrangen zieren. Meist arbeitet er nicht mit der Maschine sondern mit Fuchsschwanz, Stechbeitel und Hammer. «Von Hand geht es einfach schneller», sagt er.

Dienstag, 23. November, 10:53 Uhr

Nach Kollision in Sirnach: Velofahrer verletzt im Spital

(kapo) Ein 58-jähriger Autofahrer war am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, auf der Kreuzstrasse in Richtung Busswil unterwegs. Als er rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es gemäss Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau zum Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Velofahrer. Dieser fuhr auf dem Veloweg Richtung Kreisel. Durch die Kollision wurde der Velofahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ausserdem entstand Sachschaden von einigen tausend Franken, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Dienstag, 23. November, 10:00 Uhr

Stadtrat in Stein am Rhein bewilligt Betreibung der Boulevardflächen

(red) Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation haben die Gastrobetriebe Wasserfels und Uferlos an der Schifflände in Stein am Rhein ein Gesuch zur Betreibung der Boulevardflächen für die Monate November und Dezember 2021 gestellt. Der Stadtrat hat dies für die beiden Betriebe ausnahmsweise und kostenpflichtig bewilligt.

THEMENBILD --- GASTROBETRIEBE MACHEN WEGEN CORONA-MASSNAHMEN ZU WENIG UMSATZ -- Une serveuse avec un masque porte des bieres sur un plateau aux clients de la terrasse des Grandes Roches sous les arches du Pont Bessieres lors de la crise du Coronavirus (Covid-19) le samedi 16 mai 2020 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nach Abschluss der Märlistadt wird der Stadtrat für alle Gastrobetriebe der Altstadt die Benutzung der Boulevardflächen im Januar und Februar 2022 ermöglichen. Entsprechende Gesuche können ab Dezember 2021 gestellt werden.

Dienstag, 23. November, 09:10 Uhr

Thurgauer des Tages: Stefan Hug übers Fliegen in Afrika

Stefan Hug lebt mit seiner Familie in Uganda, wo er mit dem Propellerflugzeug Hilfsgüter und Mitarbeitende von Hilfsorganisationen an schwer erreichbare Orte fliegt. Bild: PD

(aye) «Ich finde es einen super Effekt, wenn man mit der Fliegerei den Menschen helfen kann und so auf einem ganz kleinen Gebiet die Welt wenigstens ein bisschen zu einem besseren Ort machen zu kann», sagt Stefan Hug zu SRF. Die «Rundschau» stellte den Piloten aus Bischofszell vor, der in Uganda mit seinem Propellerflugzeug Mitarbeitende von Hilfsorganisationen und Hilfsgüter in Regionen fliegt, die sonst kaum erreichbar wären. Auch Corona-Impfungen hat der 39-Jährige bereits in den Busch fliegen müssen. Seit fünf Jahren Hug im Auftrag der christlichen Non-Profit Organisation «Mission Aviation Fellowship» (MAF) in Afrika im Einsatz. Erlebt hat Stefan Hug dabei schon einiges, wie er der Rundschau erzählt:

«Die Buschpisten, die wir zum Teil anfliegen müssen, sind dermassen unpräpariert und auch unbewacht, dass es zum Teil Menschen oder Tiere darauf hat.»

Das grösste Tier auf der Landepiste sei bisher eine Giraffe gewesen. Der Bischofszeller wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern in der Ugandischen Kampala.

Montag, 22. November, 17:52 Uhr

Auffahrkollision bei der Autobahnausfahrt Bibern

Der alkoholisierte Fahrer nahm zu spät wahr, dass das vorausfahrende Auto abbiegen wollte. Bild: Shpol

Am vergangenen Sonntag, kurz nach 19.30 Uhr, fuhr ein alkoholisierter bulgarischer Fahrzeuglenker vom Grenzübergang Thayngen kommend auf der A4 in Richtung Schaffhausen. Der vorausfahrende Personenwagenlenker beabsichtigte die Ausfahrt Bibern zu nehmen. Dieses Manöver nahm der fahrunfähige Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig wahr, worauf es zur Auffahrkollision kam und das abbiegende Auto ins Schleudern geriet. Beim Unfall wurde niemand verletzt, doch an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (shpol)

Montag, 22. November, 16:30 Uhr

Chlausmarkt in Frauenfeld findet statt – allerdings in einer abgespeckten Version

Der Chlausmarkt in Frauenfeld. Bild: Nana do Carmo

Der traditionelle Chlausmarkt am ersten Montag im Dezember findet dieses Jahr in einer abgespeckten Version statt. Am 6.Dezember werden von 9 bis 18 Uhr rund 80 Stände von der Promenade bis in die Frauenfelder Vorstadt ein buntes Angebot an Kleidung, Geschenkartikeln und Leckereien anbieten. Auf die Chilbi und den Chlaus-Umzug muss leider aufgrund der aktuellen Coronasituation verzichtet werden. (red)

Montag, 22. November, 15:25 Uhr

Junge Männer beschädigen mutwillig Kinderkarussell

In Konstanz haben alkoholisierte Männer ein Kinderkarussell beschädigt. Auf dem Bild ist ein Kinderkarussell aus St. Gallen zu sehen. Bild: Michel Canonica (2018, St. Gallen)

Wie die Polizei Konstanz mitteilt, wurde ihnen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht eine massive Ruhestörung von einer grösseren Personengruppe auf dem Augustinerplatz gemeldet. Die Beamten bemerkten bei ihrem Eintreffen eine Vielzahl von zu Fuss flüchtenden Personen. Zwei junge Männer, die sich in Karussellgondeln befanden und ein junger Mann, der das Karussell durch Körperkraft versuchte zum Drehen zu bringen, wurden von den Polizisten kontrolliert. Die 16, 17 und 18-jährigen Männer standen unter Alkoholeinfluss. Die beiden Heranwachsenden wurden ihren Eltern übergeben. Das Karussell ist erheblich beschädigt, der Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. (ots)

Montag, 22. November, 14:55 Uhr

Kinder präsentieren, was sie geleistet haben

An der Werkschau der Bildschule Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Am Samstagvormittag führte die Bildschule Frauenfeld zum Ende des Herbstsemesters die traditionelle Werkschau durch. Rund 80 Kinder und Jugendlichen präsentierten ihren Eltern, was sie seit August geleistet und gelernt hatten. (ma)

Montag, 22. November, 14:15 Uhr

Zwei Thurgauer Sportler an der Swiss Paralympic Night geehrt

Die Sportlerinnen und Sportler im Gespräch. Bild: Swiss Paralympics / Michael Fund

Marcel Hug, Rollstuhlsportler aus Pfyn Bild: AP / Kirsty Wigglesworth

Am vergangenen Samstagabend wurden an der Swiss Paralympic Night in Bern die 18 erfolgreichsten Parasportlerinnen und -sportler des Jahres für ihre Medaillen geehrt. Es gab einen Rückblick auf das Wettkampfsjahr 2021. Im Mittelpunkt stand jedoch die Ehrung der Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Paralympischen Spielen in Tokio 2020. So erfolgreich wie war die Schweiz seit den Paralympics in Athen 2004 nicht mehr.

Catherine Debrunner, Rollstuhlsportlerin und Lehrerin aus Mettendorf Bild: Melanie Burgener

Der Thurgauer Marcel Hug gewann in allen Disziplinen, bei denen er an den Start ging. Auch die Thurgauerin Catherine Debrunner holte sich ihre ersten paralympischen Medaillen. Beide wurden an diesem Abend in der Kategorie Leichtathletik geehrt. Der Allianz Newcomer Award wurde wegen des Ausfalls der Ehrung 2020 dieses Jahr ausnahmsweise zwei Mal vergeben. Er ging an die Leichtathletin Elena Kratter aus dem Kanton Schwyz und den Handbiker Fabian Recher aus Bern. (red)

Montag, 22. November, 13:22 Uhr

Austausch zur Impfung für Bäuerinnen und Bauern

Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Verbands Thurgauer Landwirtschaft und Thurgauer Milchproduktion Bild: PD

«Wenn der Betriebsleiter erkrankt und ausfällt, kann er nicht den Stall abschliessen und sagen, ich komme in vier Wochen wieder», antwortete Jürg Fatzer aus Neukirch-Egnach laut schweizerbauer.ch auf die Frage von Stefanie Heizmann, welche Argumente der Bauernverband bei impfunwilligen Bäuerinnen und Bauern vorbringen könne. Die Diskussion zwischen der Sängerin und dem Geschäftsführer des Verbands Thurgauer Landwirtschaft und der Thurgauer Milchproduktion war Teil der nationalen Impfkampagne des Bundes.

Bauernverbandspräsident Markus Ritter hatte Bauernvertreter und die Schweizer Musikerinnen Heizmann, Stress, Baschi und Danitsa zum Zmorgen eingeladen. Ziel war ein Austausch darüber, wie Bäuerinnen und Bauern zur Impfung bewegt werden könnten. Für Jürg Fatzer ist die Antwort klar. Die Impfung müsse von den Bäuerinnen und Bauern als Teil des Betriebsmanagements angesehen werden. Für Ersatz auf dem Hof bei längerer Krankheit zu sorgen, sei nämlich insbesondere in der Landwirtschaft sehr schwierig. (aye)

Montag, 22. November, 11:50 Uhr

Ein Hauch von Formel 1 in Frauenfeld: Rennsportveteranen schwelgen in Erinnerungen

1975/76 hat auf der Autobahneinfahrt Frauenfeld Ost das Motorsport-Weekend statt. Bild: PD

In der Autobau Erlebniswelt in Romanshorn fand kürzlich ein Treffen in Erinnerung an die Motorsport-Weekends von 1975/76 auf der Autobahneinfahrt Frauenfeld Ost. Damals stand die Crème de la Crème der Weltelite aus dem Auto-, Motorrad-, Seitenwagen- und Dragster-Rennsport am Start. Die Formel 1-Fahrer René Arnoux, Patrick Tambay, Marc Surer und der unvergessene Didier Pironi standen für Demonstrationsläufe am Start.

Die Idee zu diesem Treffen in Romanshorn hatte Motocross Urgestein Willy Läderach an seinem 80 Geburtstag am 21 Juli. Dabei war auch der damalige OK-Präsident Fredy Hugelshofer, Senior von Hugelshofer Transporte in Frauenfeld, der vor allem von der damaligen Weltklasse Dragster Fahrerin "The Fast Lady" Roz Prior beeindruckt war. (ec)

Von links nach rechts stehen Gebhard Winiger, Willy Läderach und Peter Kipfer. Hinter dem Auto stehen Eugen Strähl, Martin Wartmann und Gastgeber Fredy Lienhard. Vor dem Auto stehen Fredy Hugelshofer und Markus Hotz. Bild: PD

Montag, 22. November, 10:48 Uhr

Thurgauer SVP-Kantonsräte befürchten Stromknappheit und sogar Stromausfälle

Auch wegen Elektroautos steigt der Strombedarf im Kanton Thurgau, doch genau an diesem fehlt es. Bild: Keystone / Gaetan Bally

Es wird erwartet, dass die Thurgauer Bevölkerung bis zum Jahr 2040 um rund 50'000 Menschen auf mehr als 335'000 Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen wird. Weitere zehn Jahre später muss die Energiestrategie 2050 umgesetzt sein. Das bringt die Energieversorgung im Thurgau in ein Dilemma. Fossile Energien wie Erdgas, Heizöl, Benzin oder Diesel sollen durch erneuerbare Energien wie Holz, Erdwärme, Biogas, Windräder, Fotovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren ersetzt werden. Dadurch steigt der Strombedarf an. Doch es fehlt an Strom.

Das hat die beiden SVP-Kantonsräte Andreas Zuber (Märstetten) und Ruedi Zbinden (Mettlen) auf den Plan gerufen. Sie befürchten negative Konsequenzen für die Industrie und das Gewerbe, während die E-Mobilität im Privatbereich gefördert wird. Darauf reagierten sie mit der Einfachen Anfrage «Strommangellage versus Förderprogramme». Darin wollen sie vom Thurgauer Regierungsrat wissen, wie er die Lage einschätzt und was er zu tun gedenkt. Die Antwort steht noch aus. (hs)

Montag, 22. November, 09:55 Uhr

Fussgänger in Riedt bei Erlen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei sucht nach Zeugenangaben zu einem Unfall. Bild: Kapo TG

Beim Zusammenstoss mit einem Auto in Riedt bei Erlen wurde am Sonntag ein Fussgänger verletzt und musste in Spital gebracht werden. Vor 18.30 Uhr kam es beim Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse, nahe der Verzweigung Bädlistrasse, zum Zusammenstoss zwischen einem 45-jährigen Fussgänger und dem Auto eines 79-Jährigen, der in Richtung Amriswil unterwegs war.

Der Fussgänger wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Sulgen unter 058 345 23 60 zu melden. (kapo)

Sonntag, 21. November - 10:10 Uhr

Kantonspolizei fasst in Frauenfeld alkoholisierte 40-Jährige am Steuer

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Frauenfeld eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte gegen 4.30 Uhr an der St. Johannstrasse eine Autofahrerin, die zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe bei der 40-jährigen Schweizerin laut Thurgauer Kantonspolizei einen Wert von 0,88 mg/l ergab, wurde ihr Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen. (kapo/sae)

Sonntag, 21. November - 09:43 Uhr

In Rheinklingen in den Gegenverkehr geprallt

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos am Samstagnachmittag in Rheinklingen verletzten sich drei Personen leicht. Gegen 16.15 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Wagenhausen unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet er mit dem Fahrzeug ausgangs Dorf auf die Gegenfahrspur, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Personenwagen eines 34-Jährigen kam.

Beim Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Unfallverursacher sowie seine 58-jährige Mitfahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der 34-Jährige blieb laut Thurgauer Kantonspolizei unverletzt, seine 29-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zu einem Arzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau. (kapo/sae)