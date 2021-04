THURGAU-TICKER Knapp 80 Neuansteckungen seit gestern +++ 28-Jährige in Kreuzlingen angefahren +++ Privatschule in Kreuzlingen bewilligt

Donnerstag, 29. April, 13:48 Uhr

Bereits 80'000 Dosen verimpft

Mittels Schnelltest kann eine Coronainfektion festgestellt werden. Bild: Sebastian Gollnow / dpa

(sba) Wie die neusten Zahlen des Kantons zeigen, gab es seit gestern 79 weitere Fälle mit dem Coronavirus. Das sind insgesamt 17'621 Fälle, die bisher im Thurgau aufgetreten sind. Hospitalisiert sind derzeit 42 Personen, elf davon befinden sich auf einer Intensivstation. Die zweite Impfdosis haben mittlerweile knapp 30'000 Thurgauerinnen und Thurgauer erhalten. Insgesamt beläuft sich die Zahl der verimpften Dosen auf 80'716.

Donnerstag, 29. April - 12:29 Uhr

Kreuzlingen: 28-Jährige beim Überqueren der Strasse angefahren

(kapo/chs) Am Donnerstagmorgen wurde in Kreuzlingen eine Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gegen 6.30 Uhr bog ein 59-jähriger Autofahrer von der Schulstrasse her nach links in die Pestalozzistrasse ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es kurz darauf zum Zusammenstoss mit einer Fussgängerin, die vom Trottoir her die Strasse überqueren wollte. Die 28-Jährige wurde gemäss Polizeimeldung verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden

Donnerstag, 29. April - 10.15 Uhr

Kreuzlinger Privatschule bewilligt

Das Priesterhaus Bernrain Kreuzlingen wird zum Montessori-Kinderhaus. Andrea Stalder

(pd/wu) Der Regierungsrat hat der Bildung mit Weitblick GmbH ab dem Schuljahr eine provisorische Bewilligung zur Führung einer privaten Primarschule erteilt. Die Privatschule beabsichtigt, ihren Unterricht am 16. August 2021 mit voraussichtlich acht bis zwölf Schulkindern der 1. und 2. Klasse im Erdgeschoss des Priesterhauses der Katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen in Kreuzlingen zu starten.

Donnerstag, 29. April, 9.10 Uhr

Lufthaltiges Trinkwasser in Diessenhofen

(wu) Aus den Diessenhofer Wasserhahnen floss in den letzten beiden Tagen milchig-weisses Wasser. Der Grund lag in einer defekten Pumpe in der Grundwasserfassung Gries, weshalb viel Luft in die Leitungen gepumpt wurde, wie die Stadt via Facebook mitteilt. Das Wasser könne bedenkenlos konsumiert werden. Zur Sicherheit werde trotzdem eine Probe ans Labor eingeschickt.

Donnerstag, 29. April - 8.45 Uhr

Schönenberger Firma baut THC-Hanf an

Hanfanbau in einer Halle. Severin Bigler

(pd/wu) Die Firma The Botanicals AG aus Schönenberg hat nach eigenen Angaben vom Bundesamt für Gesundheit die erste Lizenz im Thurgau erhalten, um Cannabis mit THC anzubauen und zu verarbeiten. «Mit dieser Lizenz und unserer Expertise wollen wir Krankheiten besiegen», wird CEO Mike Toniolo in der Mitteilung zitiert. Hierfür werde eine «neue, hoch effiziente Anlage» im Thurgau in Betrieb genommen, deren Standort geheim bleiben müsse.



Donnerstag, 29. April - 08:03 Uhr

Rettungsdienst heisst bald Rettung Thurgau und wird neu organisiert

(pd/chs) Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat den Auftrag für einen Grundlagenbericht zum Rettungsdienst Thurgau erteilt. «Das wichtigste Ziel dabei ist, dass die Notfallversorgung der Thurgauer Patientinnen und Patienten verbessert wird», so der Wortlaut einer Mitteilung des Kantons.

Rettungssanitäter im Einsatz. Bild: Donato Caspari

Gemäss der aktuellen Organisation der Rettungsdienste Thurgau müssen bei dringenden Notfällen in 90 Prozent der Fälle die Patientinnen und Patienten innert 15 Minuten erreicht werden. Das entspricht den Richtlinien des Interverbandes für Rettungswesen. In wenigen Thurgauer Gemeinen könne diese Vorgabe derzeit nicht erfüllt werden, in anderen nur tagsüber oder unter Beizug ausserkantonaler Rettungsdienste. Aktuell wird die rettungsdienstliche Versorgung durch zwei unabhängige Rettungsdienste sichergestellt. Einer wird durch die Spital Thurgau AG betrieben, einer durch die Herz- und Neurozentrum Bodensee AG in Kreuzlingen. Beide Rettungsdienste erfüllen ihre Aufgaben basierend auf einer Leistungsvereinbarung.

Weil die Erreichbarkeit der Patientinnen und Patienten verbessert werden soll und die Leistungsvereinbarungen auslaufen, hat der Regierungsrat einen Auftrag zur Erarbeitung eines Grundlagenberichts zur Neuorganisation des Rettungsdiensts Thurgau erteilt. Eine Arbeitsgruppe soll gemäss Mitteilung des Kantons die heutige Organisationsform überprüfen und eine weitsichtige Planung für die Reorganisation präsentieren. Der Grundlagenbericht soll bis Ende 2021 vorliegen.

Die Ziele der Neuorganisation betreffen verschiedene Aspekte des Rettungswesens. Im Mittelpunkt sollen stets die Patientinnen und Patienten stehen. Unter anderem soll das durch die Schaffung des neuen Rettungsdienstes «Rettung Thurgau» geschehen, dies wäre eine von den Leistungserbringern unabhängige Organisationsform. Im Grundlagenbericht sollen ausserdem die bestehenden Rettungsstandorte überprüft werden.

Donnerstag, 29. April - 07:48 Uhr

170'000 Franken aus Lotteriefond für Kulturzentrum Kreuzlingen

(pd/chs) Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat dem Verein Kult-X Kulturzentrum Kreuzlingen einen Lotteriefondsbeitrag von 170'000 Franken gewährt. Der Beitrag wurde für die Programme 2021 und 2022 gleichzeitig gesprochen, um während der Coronapandemie die finanzielle Planbarkeit zu erhöhen, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst.

Das Kult-X ist das Kulturzentrum der Stadt Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Der Verein Kult-X Kulturzentrum Kreuzlingen (Verein Kult-X) organisiert seit drei Jahren in den Räumlichkeiten des Schiesser-Areals in Kreuzlingen mit einem Leistungsauftrag der Stadt ein Kulturprogramm in mehreren Sparten. Für das Jahr 2021 sind zahlreiche Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen programmiert und sollen 2022 weiter ausgebaut werden. Daneben bietet der Verein Kult-X in seinen Räumen Platz für Anbieterinnen und Anbieter von Kursen im Kulturbereich.

Auf der Basis eines mittlerweile dreijährigen Pilotbetriebs soll das Programm weiterentwickelt und ausgebaut werden. Der Verein Kult-X legt dazu einen detaillierten Businessplan vor, der – sofern das Stimmvolk in Kreuzlingen grünes Licht gibt – in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Der Regierungsrat hat genäss Mitteilung entschieden, dem Verein einen Lotteriefondsbeitrag von 170'000 Franken zu gewähren. Dieser gilt für die Kulturprogramme 2021 und 2022. Die Gewährung für zwei Jahre erfolgt, um die finanzielle Planbarkeit in der aktuellen Coronapandemie zu erhöhen.

Mittwoch, der 28. April - 16:32 Uhr

Rund 90 Prozent der Härtefallgesuche bewilligt

(red) Seit dem Start am 1. Februar 2021 wurden 884 Härtefall-Anträge eingereicht. 791 Anträge erfüllen die von Bund und Kanton geforderten Kriterien. Das sind 89.5 Prozent aller Gesuche. Laut dem Informationsdienst des Kantons wurden 93 Anträge abgelehnt. Die Absagen erfolgten, weil die Anträge die gesetzlichen Erfordernisse wie Geschäftssitz im Thurgau, Gründungsdatum vor dem 1. Oktober 2020 oder die jährliche Mindestumsatzgrenze von 50'000 Franken nicht erfüllten. Der Zulassungsentscheid erfolgt bei über 90 Prozent der Anträge am Tag des Gesucheingangs.

Bis und mit 27. April 2021 bewilligte der Kanton 390 Hartefallentschädigungen im Wert von 24'871'095 Franken. Davon ausbezahlt sind 21'766'095 Franken für 309 Betriebe. Weitere 81 Beiträge im Gesamtvolumen von 3'105'000 Franken werden ausbezahlt, sobald die Gesuchstellenden die unterschriebenen Verträge dem Kanton retourniert haben. 215 zum Härtefallprogramm zugelassene Gesuche können (Stand 27. April 2021) noch nicht bearbeitet werden, weil die zur materiellen Prüfung der Gesuche erforderlichen Unterlagen der Antragstellenden fehlen oder unvollständig sind. Liegen alle Unterlagen vor, erfolgt die Bemessung im Durchschnitt innert zwei Wochen.

Mehr als die Hälfte der Härtefall-Anträge stammen aus der Gastronomie. Bild: Britta Gut

Die Anzahl Mitarbeitende pro bewilligtem Antrag und Betrieb liegt im Durchschnitt bei 11 Personen. Die durchschnittliche Härtefallentschädigung pro Unternehmen beträgt aktuell 66'323 Franken. Etwas mehr als die Hälfte der Anträge stammen aus der Gastronomie. Weitere Schwerpunkte bilden Tourismus, Freizeitbereich, Detailhandel non-food und die Eventbranche.

Neues Härtefallprogramm

Seit dem 13. April 2021 ist im Thurgau das neue Härtefallprogramm in Kraft. Die bereits zuvor eingereichten oder schon abgeschlossenen Gesuche werden automatisch nach den aktuell geltenden Bestimmungen neu beurteilt. Das befreit die betreffenden Unternehmen von einem zusätzlichen administrativen Aufwand. Bei Betrieben, die auf behördlichen Beschluss hin mindestens 40 Tage schliessen mussten, werden die Darlehen ohne weiteres Gesuch zu 100 Prozent in A-Fonds-Perdu-Beiträge umgewandelt. Bei Betrieben mit einer coronabedingten Umsatzeinbusse von mindestens 40 Prozent werden die nachrangigen, zinsfreien Darlehen automatisch zu 75 Prozent als A-Fonds-Perdu-Beiträge gesprochen.

Mittwoch, der 28. April - 15:16 Uhr

Konstanz schliesst Schulen und Kitas

Auch das Humboldt Gymnasium in Konstanz schliesst ab Freitag seine Türen. Bild: Nana Do Carmo (Konstanz, Juli 2009)

Ab übermorgen Freitag ist wegen Überschreitens der Sieben-Tage-Inzidenz von 165 an drei aufeinander folgenden Tagen die Durchführung von Präsenzunterricht für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Hochschulen, ausserschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen sowie die Durchführung von Präsenzbetrieb für Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte und erlaubnispflichtige Kindertagespflege untersagt. Dies ergibt sich aus der neuen Bundesregelung im Infektionsschutzgesetz. Das Landratsamt Konstanz hat heute die Überschreitung der Inzidenzen öffentlich bekannt gemacht. Die verschärfenden Massnahmen gelten zwei Tage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung, also ab Freitag, 30. April.

Mittwoch, der 28. April - 14:24 Uhr

Saisonstart im Seebad Romanshorn und in den Arboner Bädern

Das Seebad Romanshorn mit seiner 100 Meter langen Rutschbahn. Bild: Hanspeter Schiess (Romanshorn, Oktober 2016)

Das Seebad Romanshorn startet diesen Samstag, am 1. Mai, in die Saison. Ein Covid-19-Schutzkonzept regelt den Freizeit-, Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie die vorläufig maximale Gästezahl.

Wie schon 2020 sorgen Signalisationen, Desinfektionsstationen und verbindlichen Regeln trotz Corona für unbeschwerte Sommermomente. Dazu gehört auch eine Beschränkung der maximalen Personenzahl gemäss Bestimmungen des Bundesrates. Massgebend dafür ist die nutzbare Fläche im Aussenbereich. Pro Person sind zehn Quadratmeter vorgeschrieben. Im Seebad ergibt das eine Gesamtzahl von maximal 3650 zulässigen Personen. Zum Vergleich: In Spitzentagen tummeln sich im Seebad jeweils gut 4000 Gäste.

«Das ist zahlenmässig eine gute Ausgangslage», erklärt Stadträtin Tamara Wiedermann, Ressortverantwortliche Freizeit und Sport.

«Wir gehen davon aus, dass die Kapazitätsgrenze an den meisten Tagen ausreichen wird.»

Das Seebad verfügt über ein Zählsystem für Ein- und Austritte. Nach Erreichen der zulässigen Personenzahl gemäss Vorschrift darf keinerlei Personen, Vereinen etc. mehr Zutritt gewährt werden, bis wieder genügend Platz ist. Da das Seebad keinen Einfluss auf übergeordnetes Recht hat, besteht kein Anspruch auf Einlass bzw. Abgeltung. Dies gilt auch, sollten Bund oder Kanton die Massnahmen erneut verschärfen.

Im Gegensatz zur letzten Saison gibt es gemäss Bundesamt für Sport bezüglich Wassernutzung keine expliziten Kapazitätsbeschränkungen. Das bedeutet, dass die Benützung der Schwimmbecken in Eigenverantwortung der Gäste geschieht. Dabei gelten weiterhin die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit, etwa bezüglich Distanz von 1,5 Metern und Maskenpflicht, wenn dies nicht möglich ist. Die Maske muss zudem in allen Innenräumen und dem Kassabereich getragen werden. Im Restaurant gelten separate Regelungen.

Saisonstart auch im Arboner Schwimm- und Strandbad

Nach der Winterpause startet auch Arbon in die Badesaison 2021. Am Samstag, 1. Mai öffnen sich die Türen zum Schwimmbad wieder. Chefbademeister Lars Köhler und sein Team freuen sich, schon bald wieder ihre Gäste begrüssen zu können.

Am Auffahrtsdonnerstag, 13. Mai beginnt auch im Strandbad die neue Saison. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein neues Team unter der Leitung von Samuel Spitz. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Bademeister. Tatkräftig unterstützt wird er von seiner Stellvertreterin Daniela Keller, die früher an der Kasse des Schwimmbads Arbon tätig war.

Mittwoch, der 28. April - 13:00 Uhr

54 neue Fälle von Coronainfektionen

Screenshot von www.tg.ch Bild: PD

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Mittwoch 54 neue Fälle von Coronainfektionen. Die Anzahl der Hospitalisierten sank um 2 auf 38. Die Anzahl der Patienten auf einer Intensivstation ist seit Dienstag unverändert bei 12 Personen. Eine Person ist seit dem gestrigen Tag verstorben.

2'374 zusätzliche Dosen würden seit Dienstag verimpft. 50'381 Personen haben bereits eine erste Impfung erhalten, 28'471 Personen sind vollständig geimpft.

Mittwoch, 28. April - 12:05 Uhr

Eine Neuverpflichtung und ein Abschied bei Volley Amriswil

Luca Weber kehrt in die erste Mannschaft von Volley Amriswil zurück. Bild: Foto Gaccioli

Vor der Saison 18/19 vermeldete Volley Amriswil den Vertragsabschluss mit dem Amriswiler Luca Weber für die Position des zweiten Passeurs hinter Josh Howatson. Es war für die Verantwortlichen eine grosse Freude, einen talentierten Absolventen der Volleyballschule Amriswil ins Kader aufnehmen zu können. In seiner ersten Spielzeit erhielt der 20-Jährige einige Spielzeit in der ersten Mannschaft, stand aber klar im Schatten des erfahrenen Kanadiers Howatson. Auch für die Saison 19/20 vertraute man auf das Eigengewächs, diesmal hinter dem etwas älteren Amerikaner Matt Yoshimoto.

Doch schon kurz nach Saisonbeginn machten sich beim 188 cm grossen Zuspieler gesundheitliche Probleme bemerkbar. Er litt unter konstanten starken Rückenbeschwerden. Deshalb entschloss er sich schweren Herzens, sich aus der 1. Mannschaft zurückzuziehen. Für ihn wurde notfallmässig Rajko Strugar verpflichtet. Anderthalb Jahre später sind Lucas Rückenbeschwerden weitestgehend verschwunden, und der inzwischen 22-jährige Amriswiler meldete sich zurück zum «Dienst im Stammverein». Die Verantwortlichen des Vereins sind glücklich, den Passeurposten hinter Dima Filippov mit dem jungen Einheimischen besetzen zu können.

Mathis Jucker verlässt Amriswil. Bild: Foto Gaccioli

In der vergangenen Spielzeit hiess der Backup des griechischen Weltklassepasseurs Filippov Mathis Jucker. Der Innerschweizer war vor der Saison 20/21 aus Luzern zu den Amriswilern gestossen. Trotz seines Talents kam er nur selten zum Einsatz. Der Verein und der gebürtige Aargauer sind übereingekommen, keinen weiteren Vertrag zu unterzeichnen. Jucker wird sich einem Verein in der Nationalliga anschliessen, bei dem er sich mehr Spielgelegenheit erhoffen kann.

Mittwoch, 28. April - 11:06 Uhr

Zerstörte Plakate auf beiden Seiten

Ein zerstörtes Plakat im Thurgau. Bild: zVg (blick.ch)

(man) «Es ist der Wahnsinn», sagt Natalie Favre vom Komitee der Pestizid-Initiative. Kaum aufgehängt, sei die Werbung der Befürworter der Initiative teilweise schon wieder zerstört worden. «Viele Plakate halten keinen Tag!», sagt Favre zu blick.ch.

Ein Thurgauer Biobauer beklagte sich auf Facebook, dass Vandalen innert kurzer Zeit schon zweimal Plakate von ihm zerstört hätten. Zuerst ein Plakat für die Trinkwasser-Initiative, dann für die Pestizid-Initiative.

Aber auch der Schweizerische Bauernverband berichtet von Anfeindungen und Aggressionen gegen Bauern, welche gegen die beiden Initiativen sind. Und auch auf der anderen Seite seien schon viele Plakate zerstört worden.

Mittwoch, 28. April - 9:51 Uhr

Öffentliche Auflage des Kantons läuft ab Freitag

Beim Wakeboard-Spektakel «Roughriderscup» in Romanshorn wurden die Teilnehmer von einem Boot gezogen. Nun will man einen Wakeboard-Lift erstellen. Andrea Stalder (Romanshorn, 15. Juli 2017)

Das kantonale Amt für Umwelt hat die beiden Konzessionsgesuche des Wasserskiclubs Romanshorn und des Vereins WakePark Romanshorn zur öffentlichen Auflage freigegeben. Der Wasserskiclub Romanshorn hat ein Gesuch um die Erteilung einer Konzession für die Erstellung einer Leiter als Bootseinstieg und die Erneuerung der Konzession für die Wasserskianlage und der WakePark-Verein Romanshorn ein Konzessionsgesuchgesuch für die Erstellung und den Betrieb eines Wakeboard-Lifts eingereicht. Für die landseitigen Bauten und Anlagen für den Lift wurde gleichzeitig ein Baugesuch eingereicht.

Die öffentliche Auflage der beiden Konzessionen sowie des Baugesuchs läuft vom 30. April bis 19. Mai 2021. Sie sind nach Voranmeldung während den Schalteröffnungszeiten auf der Romanshorner Bauverwaltung an der Bahnhofstrasse 13 einsehbar.

Mittwoch, 28. April - 8:06 Uhr

Schilfbrand in Scherzingen

(kapo/dwa) In Scherzingen ist es am Dienstag zu einem Schilfbrand gekommen, wie die Thurgauer Kantonspolizei meldet. Kurz vor 14.30 Uhr wurde die Notrufzentrale wegen des Feuers bei der Badi Rietwiese alarmiert.

Bild: Kapo TG

Die Feuerwehr Münsterlingen war rasch vor Ort und löschte das brennende Schilf. Die Brandursache wird abgeklärt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, es verbrannten zirka 400 Quadratmeter Schilf.

Dienstag, der 27. April - 18:09 Uhr

Interkantonaler Strassenrettungskurs in Frauenfeld

Auf Grund des Strassenrettungskurses kommt es am 28. und 29. April zu Verkehrseinschränkungen. Bild: Daniel Hegglin

(red) Am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. April 2021 findet in Frauenfeld der interkantonale Strassenrettungskurs der Stützpunktfeuerwehren statt, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Der Kurs wird von der Feuerwehr Koordination Ost geleitet und widmet sich dem Thema 'Strassenrettung Führung und Einsatz. Nachdem der Kurs mehrere Jahren in Buchs SG war, ist er dieses Jahr zum ersten Mal in Frauenfeld. Es nehmen ausschliesslich Kader der Feuerwehren aus der Ostschweiz an diesem Kurs teil. Unterstützt werden sie an beiden Tagen durch die Kantonspolizei Thurgau und durch den Rettungsdienst der Spital Thurgau AG.

Nebst einigen Arbeitsplätzen rund um Frauenfeld sind auch an beiden Tagen Einsätze auf der Autobahn A7 vorgesehen. Zu diesem Zweck wird vom Unterhaltsdienst der Gebietseinheit VI auf ca. 1.5 km ein Abbau der Normalspur und eine Baustelle signalisiert. Die Durchfahrt auf der Überholspur ist auf 80 km/h reduziert und der gestellte Einsatzort der Rettungskräfte befindet sich innerhalb der signalisierten Baustelle.

Zeiten der Verkehrseinschränkungen Spurabbau am 28.04.2021 von 0900 – 1630 Uhr, Abschnitt Frauenfeld Ost – Verzweigung Grüneck / Fahrtrichtung Kreuzlingen (km 12.550 – km 14.300) Spurabbau am 29.04.2021 von 0900 – 1630 Uhr, Abschnitt Frauenfeld Ost – Verzweigung Grüneck / Fahrtrichtung Kreuzlingen (km 12.550 – km 14.300)

Dienstag, der 27. April - 16:52 Uhr

23-Jährige bei Autounfall verletzt

Eine 23-jährige Autofahrerin verunfallte auf dem Weg Richtung Neuwilen. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Eine Autofahrerin musste am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Engwilen ins Spital gebracht werden.

Die 23-jährige Autofahrerin war kurz vor 13.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Neuwilen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war sie kurz abgelenkt, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Strasse ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum und kam zum Stillstand.

Die Unfallverursacherin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in den Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch. Da beim Verkehrsunfall Motorenöl auslief, wurde im Auftrag des Amts für Umwelt Erdreich abgetragen.

Dienstag, 27. April - 16:22 Uhr

Eine Neuheit für den Ostschweizer Tourismus: Das Velocamping

Der Velovan ist ein zusammenklappbarer Anhänger für das E-Bike. Bild: PD

(red) Thurgau Tourismus und Schaffhauserland Tourismus haben eine Neuheit im Markt lanciert: das «Velocamping». Mit einem sogenannten Velovan sollen die touristischen Trends des Campings und des Velofahrens verbunden werden, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Der Velovan ist ein zusammenklappbarer Anhänger fürs Velo. Er integriert einen einfachen Schlafplatz mit 90er Matratze und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Er wird im Rahmen eines Packages mit zwei Übernachtungen an exklusiven Stellplätzen und E-Bike-Miete angeboten.

Der Velovan ist mit einem Vorzelt, Campingstühlen und Tisch ausgestattet. Die Stellplätze befinden sich nicht auf öffentlichen Campingplätzen, sondern bei den landwirtschaftlichen Betrieben Berghof Hallau (SH) und Rappenhof Buch (TG). Annahme und Rückgabe des Velovans ist in Stein am Rhein bei der Vermietstation River Bike.

Dienstag, 27. April - 15:26 Uhr

Auto entflammt auf der Fahrt nach Arbon

Auf der Fahrt nach Arbon geriet das Auto einer 31-Jährigen in Brand. Bild: kapo

(kapo) Am Montag ist um 12.35 Uhr auf der Autobahn N23 das Auto einer 31-jährigen in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die 31-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Rorschach Richtung Arbon als sie plötzlich Rauch aus den Lüftungsschlitzen wahrnahm. Sie hielt auf dem Pannenstreifen an und verliess mit ihrer 2-jährigen Tochter das Auto. Kurze Zeit später stand das Auto in Flammen. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Die genaue Brandursache wird von Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen rund 15 Angehörige der örtlichen Feuerwehr sowie der Nationalstrassenunterhaltsdienst im Einsatz.

Dienstag, der 27. April - 15:08 Uhr

Heizöl aus Tanklastwagen ausgelaufen

(kapo) Heute sind in Neuwilen mehrere Dutzend Liter Heizöl aus einem Tanklastwagen ausgelaufen. Ein Schaden für die Umwelt konnte laut Thurgauer Kantonspolizei verhindert werden.

Mehrere Duzend Liter Heizöl sind laut Thurgauer Kantonspolizei aus einem Tanklastwagen ausgelaufen. Bild: Reto Martin

Kurz nach 10.45 Uhr meldete ein Lastwagenfahrer der Kantonalen Notrufzentrale das Auslaufen von mehreren Dutzend Litern Heizöl aus einem Tanklastwagen auf die Kreuzlingerstrasse. Der 33-jährige Chauffeur gab gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau als Ursache einen technischen Defekt an einem Ventil an.

Die Feuerwehren Kemmental und Lengwil konnten die auf einer Länge von rund 30 Meter ausgelaufene Flüssigkeit binden und eine Verschmutzung des Grundwassers verhindern. Die Fahrbahn wurde in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Tiefbauamt gereinigt. Ein Funktionär des Amts für Umwelt begleitete die Massnahmen. Während den Reinigungsarbeiten musste der Verkehr einspurig geführt werden.

Dienstag, 27. März - 14:32 Uhr

Arboner Blumenpracht blüht

(red) Auch diesen Frühling säumen bunte Blumenrabatten das Seeufer in Arbon. Stadtgärtner Manfred Birk und das Werkhof-Team haben einmal mehr viel Arbeit in den Anblick gesteckt, wie die Stadt Arbon berichtet.

Stadtgärtner Manfred Birk (Mitte) mit Marcel Braun (links) und Luca Widmer vom Werkhof-Team. Bild: PD

Dienstag, 27. April - 13:22 Uhr

Stadtrat ratifiziert Klima- und Energiecharta

(red) Mit der Ratifizierung der "Klima- und Energie-Charta Städte und Gemeinden" setzt der Stadtrat ein weiteres Zeichen. Die vom Klima-Bündnis Schweiz erarbeitete Charta unterzeichneten mittlerweile über 30 Schweizer Städte und Gemeinden, wie der Gemeinderat mitteilt.

Stadtpräsident Thomas Niederberger sammelt in seinem Garten Regenwasser in einem 1000-Liter-Tank. Bild: PD

Um die Anstrengungen im Bereich Klimaschutz weiter zu intensivieren, definierte der Stadtrat über 100 Massnahmen, die bis ins Jahr 2033 umgesetzt werden sollen. In der ratifizierten Klima- und Energie-Charta sind allgemeine Grundsätze, Hauptziele, Handlungsleitsätze und Empfehlungen aufgeführt.

Für die Stadt Kreuzlingen entstehen mit der Ratifizierung weder zusätzliche Verpflichtungen noch budgetrelevante Kosten. Einerseits, weil die Stadt Kreuzlingen den Klimaschutz seit Jahren fördert, anderseits, weil die Exekutive die Bereiche "Natur, Umwelt und Energie" als Aufgabenschwerpunkte in seinem Legislaturprogramm 2019-2023 festhielt.

Dienstag, der 27. April - 11:53 Uhr

49 neue Fälle von Coronainfektionen

Screenshot von www.tg.ch Bild: PD

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag 49 neue Fälle von Coronainfektionen seit Montag. Die Anzahl der Hospitalisierten sank um 3 auf 40. Die Anzahl der Patienten auf einer Intensivstation stieg hingegen um 1 auf 12.

1'730 zusätzliche Dosen würden seit gestern verimpft. Insgesamt 48'857 Personen haben bereits eine erste Impfung erhalten, 27'621 Personen sind vollständig geimpft.

Dienstag, 27. April - 11:37 Uhr

Zöllner finden 60 Kilogramm Haschisch

(red) Zöllnern des Hauptzollamts Singen gelang am 09. April 2021 in Gottmadingen-Randegg erneut ein empfindlicher Schlag gegen den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel. Nachdem sie bereits Anfang März 50 Kilogramm Cannabisharz beschlagnahmen konnten, ging ihnen diesmal ein Drogenschmuggler mit 60 Kilogramm Haschisch ins Netz.

Das Hauptzollamt Singen fand in sechs Kartons 60 Kilogramm Haschisch. Bild: PD

Zu Beginn der Kontrolle war der 55-jährige Mann aus dem Grossraum Frankfurt gegenüber den Zöllnern noch recht gesprächig, wie das Hauptzollamt Singen in seiner Mitteilung schreibt. Auf Befragen gab der Mann an, einen Bekannten in der Schweiz besucht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen und sonstigen verbotenen Gegenständen wurde von ihm verneint.

Die Zöllner entdeckten sechs Kartons im Kofferraum seines Fahrzeuges. Bei einer Kontrolle des Inhalts fanden sie über 60 Kilogramm Haschisch, welche die Zöllner sicherstellten. Wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 55-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erging gegen den Mann Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, welche noch andauern, führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart.

Dienstag, 27. April - 10:29 Uhr

Jugendmusik Kreuzlingen verschiebt Jubiläumsfest

Die Jugendmusik Kreuzlingen – Pandemiebedingt verschiebt sie ihr Jubiläumsfest. Bild: PD

(red) Dieses Jahr wird die Jugendmusik Kreuzlingen (JMK) 150 Jahre alt. Das zum Jubiläum geplante grosse Fest vom 18. bis 20. Juni kann pandemiebedingt nicht stattfinden und wird deshalb um ein Jahr verschoben. Das Fest wird voraussichtlich am letzten Wochenende im Juni 2022 stattfinden.



Trotzdem werden die neuen Uniformen der Musikantinnen und Musikanten des Blasorchesters und der JMK Teens am Samstag, 19. Juni 2021 eingeweiht. Die Präsentation der Uniformen erfolgt im Rahmen des jährlichen Galakonzerts, das auf diesen Zeitpunkt verlegt wird. Die beiden Konzerte vom 19. und 20. Juni 2021 finden mit so vielen Zuschauern statt, wie dann erlaubt sind. Daneben sorgt ein Live-Stream mit zusätzlichen Video-Clips dafür, dass die Auftritte zuhause an den Bildschirmen von allen mitverfolgt werden können.

Dienstag, 27. April - 09:28 Uhr

«Attacken»: SVP-Kantonsrat stört sich an Artikeln

(seb) «Propaganda mit Staatsgeldern»: Diesen Titel trägt eine Einfache Anfrage aus der Feder des SVP-Kantonsrats Hermann Lei (Frauenfeld). Er spielt auf Beiträge des Kulturportals Thurgaukultur.ch an. Dieses Portal – «praktisch vollständig vom Kanton Thurgau finanziert» – wäre zur politischen Neutralität verpflichtet, hält Lei mit Verweis auf demokratische Prinzipien fest. «Immer aber wieder lese ich dort Attacken gegen eine dem Portal offenbar nicht genehme Partei», schreibt Lei und meint damit offenkundig seine SVP.

Hermann Lei (SVP). Bild: Reto Martin

Er listet Beispiele auf: Kampagne gegen Fragen des heutigen Regierungsrates Martin und mir zur Kulturstiftung, Abrechnung mit einem SVP-Stadtpräsidenten. «Wobei sich nebenbei fragt, was politische Meinungsäusserung überhaupt auf einem Kulturportal zu suchen hat», schreibt Lei.

Von der Regierung will er erfahren, wie diese sicherstelle, dass sich «vom Kanton finanzierte Einheiten» an das Gebot der politischen Neutralität halten. In eine Frage verpackt, stellt er eine Forderung: «Ist der Regierungsrat im konkreten Fall bereit, die Leistungsvereinbarung an die Einhaltung grundsätzlicher demokratischer Prinzipien zu koppeln?» Aus dem Lotteriefonds erhält das Portal vom Kanton aktuell jährlich 190 000 Franken, wie in einer Übersicht des Kulturamtes zu lesen ist, weitere Mittel kommen von der Kulturstiftung. Im Redaktionsstatut des Mediums heisst es: «Thurgaukultur.ch ist ein überparteiliches, unabhängiges Online-Magazin.»

Montag, 26. April, 17:30 Uhr

Waldrapp-Weibchen «Bonsi» rastet am Märwiler Weiher

Waldrapp-Weibchen «Bonsi». (Bild: PD/Roger Zimmermann)

(red) Von Freitag auf Samstag rastete das Waldrapp-Weibchen «Bonsi» am Märwiler Weiher. Es ist auf dem Weg vom Überwinterungsquartier in der Toskana zum Brutplatz in der Nähe von Ueberlingen, wie Leser Roger Zimmermann aus Amlikon weiss.

«Bonsi» gehöre zu einer Gruppe, die 2018 in Ueberlingen handaufgezogen worden sei. Sie flog im Rahmen der menschengeführten Migration (per motorisiertem Deltasegler als «Leittier» ins Wintergebiet Oasi Laguna di Orbetello. Nach 2020 kehrt sie zum zweiten Mal zurück in den Raum Ueberlingen.

Montag, 26. April, 16:12 Uhr

Auseinandersetzung um halb 5 Uhr morgens am Grillplatz: ein Verletzter

Symbolbild eines Grillplatzes (Bild: PD)

(kapo) Bei einer Auseinandersetzung in Kreuzlingen wurde am frühen Sonntagmorgen eine Person verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es am frühen Sonntagmorgen um zirka 4.30 Uhr beim Grillplatz unterhalb des Pfadiheims «Alte Mühle» zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 23-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 26. April, 16:07 Uhr

Kemmentaler befinden über ein neues Schulhaus

Im November wurde das Siegerprojekt für einen Ergänzungsbau des Schulhauses Alterswilen präsentiert. (Bild: Reto Martin)

(ubr) Am Donnerstag, 20 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Alterswilen die Versammlung der VSG Kemmental statt. Wichtigstes Traktandum: ein Kredit über fünf Millionen Franken für einen Erweiterungsbau auf dem Schulgelände in Alterswilen. Weil die Schülerzahlen steigen und die Zeit drängt, habe sich die Behörde entschieden, über Planungs- und Baukredit in Einem abstimmen zu lassen, erklärt Schulpräsidentin Isabelle Wepfer. Bereits im Sommer 2023 soll der Neubau stehen. Die Finanzen der Schule sind stabil, für 2022 ist gar eine Steuersenkung geplant.

Entschieden wird auch über die Jahresrechnung. Sie schliesst mit 695’000 Franken im Plus.

Montag, 26. April, 14:36 Uhr

Deutsche Bodensee-Kursschiffe bleiben noch in den Häfen

Die MS Schwaben bleibt im Konstanzer Hafen. (Bild: PD)

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) müssen ihren Saisonbeginn aufgrund der aktuellen Infektionslage in Deutschland weiter verschieben, wie das Unternehmen mitteilt. Die ersten Tourismusbetriebe hätten ihre Pforten zwar geöffnet, doch die Schiffe blieben noch in den Häfen. BSB-Geschäftsführer Frank Weber:

«Wir würden sehr gerne in die Saison starten. Aber angesichts der hohen Inzidenzzahlen ist uns das Risiko zu gross.»

Die BSB werden kommende Woche die Lage neu bewerten.

Montag, 26. April, 13:51 Uhr

Mehr Likes für Landschaften

Personen in eine Landschaft einzubetten wie bei diesem Ausschnitt aus einer Leinwandtapete, war bis ins späte Mittelalter unüblich. (Bild: PD)

(red) Lange Zeit hat man keine Landschaften abgebildet. Allmählich aber eroberte sich die Natur ihren Platz auch auf Bildern. Wie es zu diesem Wechsel in der Bildkunst kam, ist Thema der öffentlichen Führung vom Samstag, 1. Mai 2021 mit Dr. Margrit Früh im Historischen Museum Thurgau.

An ihrer Führung durch Schloss Frauenfeld lenkt die Kunsthistorikerin den Blick auf die wie heute idyllisch oder idealisiert inszenierten Landschaftsbilder. Ähnlich wie im Corona-Lockdown boten die gemalten Sehnsuchtsorte den Menschen die Möglichkeit, zumindest geistig in die Ferne zu reisen, als Reisen noch für die meisten die Ausnahme war.

Montag, 26. April, 11:55 Uhr

Frauenfelder Covid-Fonds: Bisher 165'000 Franken gesprochen

Tanzen und Bewegung gegen die Covid-Folgen wird von der Stadt Frauenfeld unterstützt. (Bild: PD)

(red) Mit dem Fonds Covid-19 will Frauenfeld ansässige Unternehmen und Institutionen unterstützen, die das gesellschaftliche Leben in der Kantonshauptstadt wieder in Schwung bringen. Der Stadt stehen 1,26 Mio. Franken aus dem Gewinn der Stadtrechnung 2019 zur Verfügung. Eine Fachjury entscheidet über die eingegangenen Gesuche.

Bis Ende März wurden 16 Gesuche im Umfang von 482'000 Franken bearbeitet. Diese stammen mehrheitlich aus der Gastronomie. Fünf Gesuchen konnte nicht entsprochen werden. Meist wurde das Kriterium «Folge der Coronakrise» nicht oder zu wenig erfüllt. Die übrigen elf Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller reichten gute Ideen ein, die zu deren Unternehmen passen und die betriebliche Fortführung sicherstellen. Es wurden 165'000 Franken gewährt, die im Rahmen der Projekteumsetzung zur Auszahlung gelangen.

Ein Beispiel, das die Idee des Fonds Covid-19 treffend umsetzt, ist «the motion factory GmbH». Das Projekt wurde von den Betreibern der Rock Academy um Annika Schöni und Dimitri Isenring initiiert. Auf zirka 600 Quadratmetern entsteht im Zaunteam-Gebäude ein Bewegungszentrum mit fünf Räumen für unterschiedliche Aktivitäten wie Tanz, Rückbildungsturnen, Mentaltraining und ähnlichem.

Der Fonds kann von Frauenfelder Betrieben und Institutionen, das heisst auch von Vereinen, genutzt werden, bis das Geld aufgebraucht ist oder die Frist zur Verwendung am 30. November 2023 abläuft.

Montag, 26. April, 11:21 Uhr

149 Fälle übers Wochenende

Screenshot von www.tg.ch (Bild: PD)

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 149 neue Fälle von Coronainfektionen seit Freitag. Die Anzahl der Hospitalisierten stieg um 3 auf 43. Die Anzahl der Patienten auf einer Intensivstation sank hingegen um 1 auf 11. Drei Personen sind verstorben.

3508 zusätzliche Dosen würden seit Freitag verimpft. 47'726 Personen haben bereits eine erste Impfung erhalten, 27'022 Personen sind vollständig geimpft, annähernd zehn Prozent der Thurgauer Bevölkerung.

Montag, 26. April, 10:06 Uhr

Bischofszeller Feuerwehr löscht Sträucher und Hecken

Die Feuerwehr Bischofszell konnte den Brand rasch löschen. (Bild: Kapo TG)

«(kapo)» Beim Band von Sträuchern und einer Hecke entstand am Sonntag in Bischofszell Sachschaden. Kurz vor 13.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass am Bruggwiesenweg ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Bischofszell konnte drei Sträucher sowie rund zwei Meter Hecke, die in Brand geraten waren, rasch löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere hundert Franken hoch.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Abklärungen zur Brandursache aufgenommen.

Montag, 26. April, 9:58 Uhr

Unterstützung auf für Freischaffende aus dem Kulturbereich

(red) Die Coronapandemie hat trotz der Lockerungsschritte seit dem 19. April 2021 nach wie vor schwerwiegende Auswirkungen auf den Kultursektor. Neu können nebst Kulturunternehmen und selbständigerwerbenden Kulturschaffenden auch Freischaffende aus dem Kulturbereich Ausfallentschädigung beim Kulturamt Thurgau beantragen, wie dieses mitteilt.

Dank der Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 20. März 2021 können auch Freischaffende aus dem Kulturbereich rückwirkend ab dem 1. November 2020 Ausfallentschädigung beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie mindestens zu 50Prozent als Kulturschaffende tätig sind, zudem seit 2018 insgesamt mindestens vier befristete Anstellungen bei insgesamt mindestens zwei verschiedenen Arbeitgebern aus dem Kulturbereich nachweisen können.

Weiterhin können Kulturunternehmen und selbständigerwerbende Kulturschaffende Ausfallentschädigung für durch die Coronapandemie entstandene Schäden beantragen. Für selbständigerwerbende Kulturschaffende mit einem EO-Taggeld von unter 60 Franken besteht seit 1. Februar 2021 die Möglichkeit, ein vereinfachtes Verfahren zu wählen. Im vereinfachten Verfahren kann der Kanton Thurgau direkt und ohne Berücksichtigung weiterer staatlicher Covid-Ersatzleistungen eine Ausfallentschädigung ausrichten. Dies bedeutet für alle Beteiligten (Kulturschaffende, Ausgleichskasse, Suisseculture Sociale und Kulturamt) weniger Bürokratie und schnellere Entscheidungswege.

Gesuche für Transformationsprojekte, welche die Anpassung von Kulturunternehmen und Kulturvereinen an die durch die Covid-19-Epidemie veränderten Verhältnisse bezwecken und die strukturelle Neuausrichtung oder Publikumsgewinnung zum Gegenstand haben, können weiterhin bis zum 30. November 2021 eingereicht werden.

Montag, 26. April, 09:01 Uhr

Spontane Pressekonferenz angesagt

Willkommenstafel des historischen Unterseestädtchens Steckborn. Bild: Donato Caspari

(red) Am Montagmorgen hat die Stadt Steckborn kurzfristig eine Medienorientierung mit Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP) und Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso (parteilos) angekündigt. Zuletzt ist der Druck auf den Stadtrat stark gestiegen, nachdem mit Micha Ruh ein weiterer Rücktritt bekannt geworden ist. Zudem haben sich Kündigungen bei den Sozialen Diensten auf viele umliegende Gemeinden ausgewirkt.