THURGAU-TICKER Kantonales Schützenfest: Stadler wird erster Hauptsponsor +++ 150 tun ihren Unmut kund: Bottighofen hat die Staus satt +++ Thurgauerin des Tages: Susanne Nef im Kampf gegen Gewalt

Donnerstag, 18. November, 10:22 Uhr

Stadler ist Silbersponsor

Peter Spuhler und Jakob Stark beim Handshake. Bild: PD

Das Thurgauer Schützenfest (TKSF) 2023 wird von Stadler als Silbersponsor unterstützt. Group-CEO von Stadler, Peter Spuhler, und OK-Präsident des TKSF, Jakob Stark, haben eine Sponsoring-Vereinbarung unterzeichnet, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Das TKSF 2023 findet an drei Wochenenden in Frauenfeld zwischen dem 16. Juni und dem 2. Juli statt. Erwartet werden 7'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (jab)

Donnerstag, 18. November, 09:59 Uhr

Eine kurzfristige Besserung gibt es wohl nicht

Staus sind auf der Hauptstrasse Bottighofen allgegenwärtig. Täglich quälen sich 30'000 Autos durch das Dorf. Bild: Ralph Ribi

Viele wollten ihrem Unmut kundtun. Gegen 150 Personen nahmen am Mittwochabend an der Veranstaltung «Verkehr in Bottighofen» teil. Die politischen Vereinigungen im Dorf hatten dazu eingeladen. Das drängende Problem: bis zu 30'000 Fahrzeuge quälen sich täglich auf der Hauptstrasse durch die Gemeinde. Eine kurzfristige Besserung konnte Kantonsingenieur Andy Heller nicht versprechen. Und den Bau der Oberlandstrasse «werden wir wohl nicht mehr erleben», sagte Gemeindepräsident Matthias Hofmann. Hoffnung setzt man in gestalterische Massnahmen sowie in einen «Masterplan», welchen die Gemeinde derzeit erarbeitet. (ubr)

Donnerstag, 18. November, 07:30 Uhr

Thurgauerin des Tages: Susanne Nef im Kampf gegen Gewalt

Susanne Nef, Leiterin kantonale Koordinationsstelle Istanbul-Konvention in Schaffhausen. Bild: PD

(aye) Durch die Istanbul-Konvention ist hat sich die Schweiz dazu verpflichtet Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Auf Kantonsebene ist auch eine Thurgauerin an vorderster Front dabei: Susanne Nef ist seit dem 1. September 50 Prozent als Leiterin der kantonalen Koordinationsstelle Istanbul-Konvention im Kanton Schaffhausen tätig. Daneben beschäftigt sie sich mit demselben Thema in der Forschung und als Dozentin an der ZHAW. Im Interview mit den Schaffhauser Nachrichten erklärt die Thurgauerin, dass Gewalt durch die Ungleichstellung der Geschlechter und Machtverhältnisse entsteht. «Geschlechterstereotype werden schon früh in der Erziehung reproduziert», sagt Nef. Dennoch unterstreicht die Dozentin auch bisherige positive Entwicklungen:

«Immer mehr Bewegungen gegen Gewalt formieren sich, Gewaltbetroffene sind sichtbarer geworden. Da würde ich schon erste Ansätze von sozialem Wandel festmachen.»

Mittwoch, 17. November, 17:15 Uhr

Sekundarschulgemeinde Hüttwilen will Steuerfuss wieder senken

(ma) Nachdem im Budget 2020 eine Steuerfusssenkung um sechs Prozentpunkte durchkam, soll die steuerliche Belastung der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen auf das kommende Jahr noch einmal sinken: um drei Prozentpunkte auf nunmehr 25 Prozent. Darüber wurden die Schulbürgerinnen und Schulbürger am Montagabend in der Mehrzweckhalle Vogelhalde in Warth-Weiningen informiert. 46 Stimmberechtigte waren zugegen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden am 28. November an der Urne über den Voranschlag 2022 befinden.

Mittwoch, 17. November, 16:27 Uhr

Flirten anno 1855 – als Amor noch Briefchen schickte

Liebe per Post: Mit romantischen Grusskarten zeigte man sich im 19. Jahrhundert seine Zuneigung. Bild: PD

(red) Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Was früher zum Anbahnen einer Liebesbeziehung gehörte, ist heute aus der Mode gekommen. Im Bürgertum des 19. Jahrhunderts spielte das Korrespondieren während der Verlobungszeit eine wichtige Rolle. Dabei ging es um die ganz grossen Gefühle – aber nicht nur. Am Museumshäppli vom Donnerstag, 25. November 2021, widmet sich die Historikerin Dr. Petra Hornung dieser Kulturpraxis, die einen Einblick in damalige Paarbeziehungen ermöglicht.

Die Veranstaltung findet von 12.30–13 Uhr im Schloss Frauenfeld statt. Der Eintritt ist frei, es gilt die COVID-Zertifikatspflicht. Anmeldung unter historisches-museum.tg.ch.

Mittwoch, 17. November, 15:24 Uhr

26-Jähriger fahrunfähig mit motorisiertem Mountainbike unterwegs

(red) Zwei Bedienstete des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Singen waren am Dienstagabend im Bereich der Rielasinger Strasse unterwegs, als ihnen ein Mann auf einem Mountainbike mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen ist. Durch Hinterherfahrt stellten diese eine Geschwindigkeit von etwa 60 km/h fest. Die Bediensteten kontrollierten den Radfahrer, einen 26-jährigen Mann, und verständigten das Polizeirevier Singen.

Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten an dem Mountainbike einen mittels Bausatz hinzugefügten Motor fest, wodurch die hohe Geschwindigkeit erlangt werden konnte. Hierdurch wäre das Fahrzeug

Fahrerlaubnis- und Versicherungspflichtig. Eine genaue verkehrsrechtliche Bewertung des Fahrrades muss noch erfolgen, weshalb das Bike sichergestellt wurde.

Drei offene Haftbefehle

Bei der weiteren Kontrolle des 26-Jährigen nahmen die Polizisten eine mögliche Beeinflussung durch rauschgiftähnliche Substanzen wahr, dies wurde durch einen durchgeführten Urintest bestätigt. Aufgrund dessen veranlassten die Beamten bei dem jungen Mann eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten zudem drei offene Haftbefehle fest. Die Ersatzfreiheitsstrafen konnten durch Zahlung der offenen Geldstrafen durch eine Bekannte des 26-Jährigen abgewandt werden.



Mittwoch, 17. November, 14:37 Uhr

Münsterlingen: Rücktritte aus der Schulbehörde

Catherine Rutishauser und Marcel Kuhn geben ihre Rücktritte bekannt. Bild: Barbara Hettich

(red) «Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen, denn die Zusammenarbeit war stimmig.» Catherine Rutishauser nahm am Dienstagabend an der Münsterlinger Schulgemeindeversammlung Stellung zu ihrem angekündigten Rücktritt per 31. März. Sie wolle sich künftig vermehrt auf ihren Anwaltsberuf konzentrieren. Ebenfalls zurücktreten will nach zehnjährigem Engagement Vizepräsident Marcel Kuhn. Damit diese Rücktritte gestaffelt ablaufen, wird Marcel Kuhn noch bis Ende Schuljahr bleiben. Die Ersatzwahl für die beiden frei werdenden Sitze wird am 12. Februar durchgeführt.

Mittwoch, 17. November, 13:30 Uhr

Nach Selbstunfall in Wängi Zeugen gesucht

(kapo) Am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, war ein 57-jähriger Autofahrer auf der Frauenfeldstrasse Richtung Wängi unterwegs. Gemäss seinen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau musste er einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das teilweise über die Mittellinie geraten war. Dabei kollidierte er mit einem Kandelaber, er blieb aber unverletzt. Es entstand Sachschaden von einigen Tausend Franken, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Beim Unfall vom Dienstagabend wurde niemand verletzt. Bild: PD

Man sucht nun Zeugen, um den Unfallhergang abzuleiten. Der Fahrzeuglenker oder Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sind gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter

058 345 22 70 zu melden.

Mittwoch, 17. November, 12:23 Uhr

Kantonale Dienststelle für Statistik meldet 384 Neuinfektionen

(red) Die Coronafallzahlen nehmen seit Mitte Oktober in der ganzen Schweiz wieder zu. Der Thurgau ist da keine Ausnahme. Der Aufwärtstrend ist in der nachfolgenden Grafik klar zu erkennen:

Quelle: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau. Bild: PD

Seit Dienstag meldet die kantonale Dienststelle für Statistik 384 Neuinfektionen mit Covid-19. Es wird zwar auch öfter getestet als in den Vormonaten. Eine wichtige Kennzahl ist indes die Positivitätsrate. Und auch diese steigt seit Mitte Oktober ebenfalls stetig.

Quelle: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau. Bild: PD

Stand 17. November sind 24 Personen hospitalisiert, deren drei befinden sich auf Intensivstationen. Der letzte Todesfall im Kanton Thurgau datiert vom Sonntag, 14. Oktober.

Mittwoch, 17. November, 11:38 Uhr

Privatdetektiv Peter Stelzer über seine Arbeit

(jab) Peter Stelzer ist Geschäftsführer der Privatdetektei Ryffel AG mit Sitz in Frauenfeld. Er kennt die Arbeit seit über zwei Jahrzehnten und weiss, welche Eigenschaften ein guter Detektiv braucht. Dass Detektive sich primär mit Fremdgeherinnen und Fremdgehern beschäftigen, ist ein Klischee. Die Arbeit von Stelzer und seinen Kollegen dreht sich hauptsächlich um Kindeswohl, Familienangelegenheiten und Versicherungsbetrug – das auch über die Landesgrenzen hinaus.

Und was wissen Sie über Detektivarbeit? Lösen Sie unser Quiz:

Mittwoch, 17. November, 10:50 Uhr

Verwaltungsgericht weist Beschwerde der IG Oberwangen Dorf ab

(red) Die Interessengemeinschaft Oberwangen Dorf hatte sich vor gut einem Jahr anlässlich der Abstimmung über den Fischinger Rahmennutzungsplan formiert. Man befürchtete eine verdichtete Überbauung eines Areals an der Sägestrasse und wollte den vorliegenden Rahmennutzungsplan deshalb abgelehnt haben.

Drohnenbild der Gemeinde Fischingen – im Hintergrund das Kloster. Bild: Olaf Kühne

Es kam anders. An der Urnenabstimmung wurde der Zonenplan inklusive Baureglement mit 58 Prozent angenommen. Die IG, die das Geschäft gerne an einer Gemeindeversammlung diskutiert hätte, reichte beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) Stimmrechtsbeschwerde ein. Erstinstanzlich erhielt der Gemeinderat recht, die IG zog ihre Beschwerde in der Folge ans Verwaltungsgericht weiter. Nun hat auch dieses die Beschwerde abgelehnt, wie den Fischinger Gemeindenachrichten zu entnehmen ist. Vor Bundesgericht soll der Fall indes nicht kommen.

Mittwoch, 17. November, 10:10 Uhr

Taucher finden Tresor und Geldkassette am Romanshorner Seeufer

(red) Freiwillige vom Yachtclub Romanshorn haben beim See-Clean-Up in Romanshorn das Seeufer gesäubert. Unterstützt wurden sie von zwei Privatpersonen und fünf Tauchern. Letztere haben während rund zwei Stunden unter Wasser spannende Gegenstände bergen können. Unter anderem fanden Sie einen aufgebrochenen Tresor und eine leere Geldkassette.

Mittwoch, 17. November, 09:31 Uhr

Stromausfall nach Kollision mit Elektroverteilkasten

(kapo) Am Dienstag, kurz nach 15.30 Uhr, war ein 49-jähriger Lastwagenchauffeur bei Müllheim von der Autobahn kommend in Richtung Kreisel Strassäcker unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor er bei der Ausfahrt aus dem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er auf der Gashausstrasse mit einem Elektroverteilkasten und einem Findling. Der Chauffeur wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung vom Mittwochvormittag.

Der Lastwagenchauffeur verlor bei der Kreiselausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: PD

Der Elektroverteilkasten geriet nach der Kollision in Brand und konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr Müllheim durch anwesende Personen gelöscht werden. Durch die Beschädigung kam es in rund einem Dutzend Haushalten kurzfristig zu Stromausfällen.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Mittwoch: 17. November, 08:08 Uhr

«Die Schweiz ist nach Winterthur noch nicht zu Ende»

Hackbrettspieler Nicolas Senn musste wegen der Pandemie viele Auftritte absagen.

Bild: Srf/Oscar Alessio

«Es besteht ganz offensichtlich ein grosser Nachholbedarf nach Kultur und Unterhaltung – aber vor allem Nachholbedarf nach Leben», sagt Hackbrettspieler Nicolas Senn vergangene Woche gegenüber der Schweizer Illustrierten. Als Musiker war auch er von der Pandemie stark betroffen. Neben Veranstaltungen in der Schweiz musste er international mehrere Auftritte absagen, etwa diesen Sommer in Brasilien und Moskau. Senn – der gebürtige Romanshorner – sieht das aber pragmatisch. «Mit diesen Absagen muss ich leben», sagt der 32-Jährige in der Schweizer Illustrierten.

Mittlerweile könne er immerhin wieder in kleinerem Rahmen an Privatanlässen wie Hochzeiten oder Jubiläumsfesten auftreten. Dabei könne er förmlich spüren, wie sich das Publikum nach Live-Erlebnissen gesehnt habe:

«Nach einem Stück wird so geklatscht wie sonst erst bei einer Zugabe.»

Trotz allem kann der in Gais lebende Senn der Pandemie aber auch Positives abgewinnen, etwa für den Ostschweizer Tourismus: «Im Appenzell konnten wir von den Reiserestriktionen auch profitieren – dank inländischen Touristen. Plötzlich hörte man sehr viel Französisch auf den Strassen. Viele Westschweizer haben wohl erst in der Pandemie bemerkt, dass die Schweiz nach Winterthur noch nicht zu Ende ist.» (aye)

Dienstag: 16. November, 17:24 Uhr

Foto des Tages: Wespennest im Estrich

Das Wespennest im Estrich. Bild: Leserfoto

(red) Mija Stacher aus Roggwil schickte uns dieses Bild eines riesigen Wespennestes in ihrem Estrich. Knapp ein Meter lang misst es. Ein Anblick, der tatsächlich Erstaunen auslöst. «Ich war hin und weg».

Dienstag, 16. November, 17:18 Uhr

«Winterzauber» im Steckborner Feldbach

Das Fonduechalet des «Winterzaubers», umgeben von leuchtenden Tannenbäumen. Bild: PD

(ak) Das See & Park Hotel Feldbach veranstaltet in Steckborn eine Winterlandschaft mit dem Namen «Winterzauber». Das dazugehörige Fonduechalet bietet nebst dem Ausblick auf den See ein grosses Sortiment an kulinarischen Spezialitäten. Vom Käsefondue, Glühwein und Punsch bis hin zu Apfel-Nuggets mit Vanillesauce ist alles mit dabei. Während der Wochenenden ist das Chalet jeweils ab 12 Uhr bedient, unter der Woche ab 18 Uhr. Bis zum 17. Dezember ist der Winterzauber täglich geöffnet. Nach einer kurzen Pause über Weihnachten und Neujahr geht es vom 3. bis zum 31. Januar weiter.

Dienstag, 16. November, 16:57 Uhr

Frauenfelder Stadtkaserne bewegt

Stadtbaumeister Christof Helbling mit Architektin Barbara Buser, die Expertin ist für Arealumnutzungen.

Bild: Benjamin Manser

(ma) 130 Interessierte fanden am Montagabend den Weg in den Rathaussaal. Thema war die Zukunft des Stadtkasernenareals. Die Basler Architektin Barbara Buser sprach von einem Glücksfall für Frauenfeld und stellte die sechs goldenen Regeln einer erfolgreichen Arealumnutzung vor. Frauenfelds Stadtbaumeister Christof Helbling betonte, dass das in Zukunft zivil bespielte Areal am Bahnhof keinesfalls eine Konkurrenz zur Altstadt sein soll, sondern eine befruchtende Ergänzung. Eingeladen zur Infoveranstaltung hatte der Verein «Unsere Stadtkaserne».

Dienstag, 16. November, 16:30 Uhr

Bischofszell: Keine Steuersenkung in Sicht

Thomas WeingartStadtpräsident Bischofszell Bild: Ralph Ribi

(st) Das Budget 2022 der Stadt Bischofszell rechnet mit einem Defizit von rund 660'000 Franken. Schwer ins Gewicht fallen die explodierenden Gesundheitskosten. Für das kommende Jahr sind Netto-Investitionen in Höhe von 2,79 Millionen Franken geplant. Stadtpräsident Thomas Weingart sieht keine Möglichkeit, den seit 2012 geltenden Steuerfuss von 70 Prozent in absehbarer Zeit zu senken.

Dienstag, 16. November, 16:11 Uhr

FC Kreuzlingen spielt coronageschwächt um die Wintermeisterschaft

Der FC Kreuzlingen hier beim Spiel gegen Frauenfeld. Bild: Mario Gaccioli

(red) Am Mittwochabend, 20 Uhr auf dem Hafenareal, steht für den FC Kreuzlingen zum Vorrunden-Abschluss in der 2. Liga interregional das verschobene Meisterschaftsspiel gegen die noch ungeschlagene Mannschaft des FC Widnau an. Der Sieger dieser Partie übernimmt die Tabellenführung und darf sich Wintermeister nennen.

Die Kreuzlinger gehen personell und gesundheitlich geschwächt in die Partie. Nebst Sperren, Absenzen und Verletzungen kommt dazu, dass die von Corona genesenen Kreuzlinger Spieler noch nicht wieder über die volle Kraft und Energie für einen harten Kampf über 90 Minuten verfügen.

Dienstag, 16. November, 16:02 Uhr

Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

(red) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Konstanzer Griesseggstrasse ereignet hat, ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Der Junge stand mit seinem Fahrrad in einer Grundstückseinfahrt, als ein unbekannter Fahrer eines weissen VW Bus von der Fischenzstrasse kommend in die Griesseggstrasse einbog. Bei der Vorbeifahrt kollidierte das Auto mit dem Vorderrad des Fahrrads, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich hierbei verletzte. Der VW Bus-Fahrer hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Durch den Unfall stand der Jugendliche leicht unter Schock und gab an, nicht verletzt zu sein, daraufhin setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Erst später bemerkte der Junge seine Verletzungen und die Beschädigung an dem Fahrrad.

Dienstag, 16. November, 14:06 Uhr

Dreifacher Feuerteufel unterwegs in Kreuzlingen

Das Auto wurde durch den Brand komplett zerstört, es wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) In der Nacht zum Dienstag kam es in Kreuzlingen zu drei Bränden, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr brannten an der Löwenstrasse bei einem Hauseingang zwei Abfallsäcke, die durch Passanten gelöscht werden konnten. Kurz nach 3 Uhr bemerkte eine Passantin ein brennendes Auto bei einer Elektro-Tankstelle an der Weinstrasse und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Kreuzlingen war rasch vor Ort und löschte den Brand.

Um 3.25 Uhr rückte eine Polizeipatrouille nach einem akustischen Alarm zu einem Einkaufszentrum an der Bleichestrasse aus, wo im Bereich der Tiefgarage eine teilweise brennende Palette festgestellt wurde.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau ist in allen Fällen von Brandstiftung auszugehen. Der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Dienstag, 16. November, 13:38 Uhr

Kreuzlinger Büsi angeschossen

Die Einschussstelle bei Kater Mogli. Bild: FM1today.ch

(red) In Kreuzlingen sei es zu einem Fall von Tierquälerei gekommen, berichtet FM1today.ch. Mogli, die einjährige Katze von Fabian Leibundgut, sei mit einem Luftwegwehr angeschossen worden. Dies habe ein Besuch beim Tierarzt ergeben. Leibundgut beschliesst, den Schützen mittels Plakat direkt anzusprechen und erst dann zur Polizei zu gehen. «Am Mittwoch, 10. November, hat jemand mit einem Luftgewehr auf mich geschossen und getroffen», ist darauf zu lesen. Er sei überzeugt, im Dialog eine Lösung zu finden. Gemeldet habe sich der Schütze bis jetzt nicht. Weswegen Fabian Leibundgut unterdessen bei der Polizei war und Anzeige erstattet hat. Mogli hat indes keine schwereren Verletzungen davongetragen: «Ihm geht es gut.»

Dienstag, 16. November, 11:06 Uhr

Immer mehr ältere Menschen im Thurgau

Titelbild der Statistischen Mitteilung «Kleinräumige Bevölkerungsszenarien für den Kanton Thurgau 2020–2040». Bild: Screenshot

(red) Für den Kanton Thurgau liegen aktualisierte Bevölkerungsszenarien vor, wie die Dienststelle für Statistik mitteilt. Im wahrscheinlichsten Szenario werden im Jahr 2040 über 50'000 Personen mehr im Thurgau leben als heute. Bei einer «Mittleren Zuwanderung» wächst die Bevölkerung von 282'080 (2020) auf dann über 335'000 Personen.

In allen Szenarien finde eine deutliche Verschiebung hin zu einer älteren Gesellschaft statt. Bis zum Jahr 2040 dürfte die Zahl der Rentnerinnen und Rentner um 65 Prozent zunehmen. Dies sind gut 30'000 über 65-Jährige mehr als heute. Die Zahl der älteren Menschen wird markant zunehmen. Im Jahr 2040 wird jede oder jeder Vierte im Rentenalter sein.

Dienstag, 16. November, 9:19 Uhr

Stadt Frauenfeld übernimmt Minigolfanlage

Minigolf in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

(red) Der Frauenfelder Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 9. November entschieden, vom Vorkaufsrecht für das Baurecht des Minigolfplatzes inklusive Restaurant an der Festhüttenstrasse Gebrauch zu machen. Die Stadt wird somit Eigentümerin und sichert das Fortbestehen des beliebten Freizeitangebots. Mit den Einnahmen aus der Verpachtung sollen die Kosten für die Instandhaltung der Minigolfanlage gedeckt werden, hohe Renditen sind nicht Ziel der Vermietungsstrategie. Die Stadt Frauenfeld freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit dem bestehenden Gastgeber als Betreiber des Restaurants «Tiroler Stüberl» und der Minigolfanlage.

Montag, 15. November, 18:00 Uhr

Kreuzlingen: Ohne Budget kein «Stadtfäscht»

Sie sind angewiesen auf ein bewilligtes Budget. Das 15köpfige OK Stadtfäscht. Bild: Ralph Ribi

Kreuzlingen plant für den 1. bis 3. Juli ein grosses Stadtfest zum 75-Jahr-Jubiläum des Stadtrechts. 20'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Nun ziehen jedoch dunkle Wolken auf über den Planungen. Sollte das städtische Budget am 28. November abgelehnt werden, muss die grosse Party wohl um ein Jahr verschoben werden. Die halbe Million Franken, welche die Stadt an das Fest beisteuern will, könnte dann nämlich nicht fliessen, Verträge mit Dienstleistern nicht unterzeichnet werden. Die Neuauflage des Budgets im März 2022 abzuwarten, wäre für das OK zu spät. Das Budget der Stadt Kreuzlingen wird derzeit von verschiedenen Seiten bekämpft. (ubr)

Montag, 15. November, 17:03Uhr

Bild des Tages: Laubfrosch in herbstlicher Stimmung

Montag, 15. November, 16:30 Uhr

HC Thurgau offeriert Gratiseintritte im Stehplatz-Sektor

(red) Als Dankeschön gegenüber seinen Partnern, Sponsoren, Business-Club Mitgliedern und Fans offeriert der HC Thurgau unter dem Motto «volli Gütti» Gratiseintritte im ganzen Stehplatz-Sektor für das Spiel vom Sonntag, 5. Dezember 2021, um 17:00 Uhr, gegen den EHC Olten. Ein Kontingent von 100 Tickets wird im Voraus an ausgewählten Partnerstandorten in der Region Weinfelden (Madörin Früchte und Genüsse in Weinfelden, Café Mohn in Sulgen und Landi Mittelthurgau in Weinfelden) erhältlich sein.

Die restlichen verfügbaren Eintritte werden vor dem Spiel im Thurgauer Dörfli ausgehändigt. Die Stehplatz-Tickets für Saisonabonnement-Besitzer sind natürlich auch fürs Weihnachtsspiel zulässig.

Montag, 15. November, 15:37 Uhr

Familienbesuche nur im Freien, Chlaussonntag findet nicht statt

(red) Die Klausengesellschaft Kreuzlingen hat sich dazu entschieden, nach einem coronabedingten vollständigen Verzicht im 2020 in diesem Jahr wieder Familienbesuche durchzuführen. Diese sollen jedoch ausschliesslich im Freien stattfinden. Auf den traditionellen Einzug am Chlaussonntag und den Spitalbesuch muss auch dieses Jahr verzichtet werden.

Montag, 15. November, 14:30 Uhr

Frau widersetzt sich der Maskenpflicht und löst einen Tumult aus

(red) Eine Streife des Polizeireviers Konstanz musste am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wegen einer per Notruf gemeldeten Körperverletzung im Bereich des Fischmarktes eingreifen. Eine 46-jährige Frau soll in einem Geschäft gemäss derzeitigem Ermittlungsstand einen Mitarbeiter körperlich angegriffen haben, schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Medienmitteilung. Auslöser war ein eskalierter Streit, weil die Frau sich permanent weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung im Geschäft zu tragen und auch kein Attest vorweisen wollte.

Der Mitarbeiter hatte die Kundin bereits beim Betreten des Ladens auf die Maskentragepflicht hingewiesen und wurde gemäss seinen Angaben im Verlauf der Auseinandersetzung von der 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Bei den polizeilichen Massnahmen im Aussenbereich des Geschäfts reagierte die Frau provokativ und schrie herum.

Menschenansammlung beleidigt Polizeibeamte

Gegen die Massnahmen der Polizei soll sich die Frau gemäss Medienmitteilung aggressiv gewehrt haben, weshalb sie «zu Boden gebracht und geschlossen werden musste». In der Zwischenzeit hatte sich im Bereich vor dem Geschäft eine Menschenansammlung gebildet, aus der immer wieder abfällige Bemerkungen gegenüber den anwesenden Polizeibeamten gerufen wurden.

Die 46-jährige Frau wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes zum Polizeirevier gebracht. Auch auf dem Revier widersetzte sich die Frau permanent in aggressiver Weise den Polizeibeamten. Am späten Nachmittag konnte sie nach einer ärztlichen Untersuchung den Gewahrsam verlassen. Seitens der Polizei wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung erstattet.

Montag, 15. November, 13:30 Uhr

Erste Auffrischungsimpfungen für Personen ab 65 Jahren starten

Regierungsrat Urs Martin an der Medienkonferenz im Pflegeheim Sonnhalden, Arbon. Bild: PD

(red) Am Montag, 15. November, starten im Kanton Thurgau die Auffrischungsimpfungen für Personen ab 65 Jahren. Neben dem kantonalen Impfzentrum in Weinfelden betrifft dies insbesondere die Thurgauer Pflegeheime. Als erstes erhielt das Pflegeheim Sonnhalden in Arbon Besuch von einer mobilen Impfequipe.

Bis Mitte Dezember besuchen zwei Impfequipen die gut 50 Thurgauer Pflegeheime, wie Urs Martin, Chef des Departementes für Finanzen und Soziales, an einer Medienkonferenz am Montagmorgen sagte. Die Auffrischungsimpfung kann auch im Impfzentrum in Weinfelden nach Anmeldung auf https://covid19.impf-check.ch sowie in Hausarztpraxen oder Apotheken erfolgen, die dafür direkt kontaktiert werden müssen. Die Beschränkung der Auffrischungsimpfungen auf Personen ab 65 Jahren soll rasch fallen. Urs Martin sagt:

«Der Kanton Thurgau erwartet, dass der Bund bis Ende Woche die Auffrischungsimpfung für Pflegeheimpersonal sowie Personal der Covid- und IPS-Stationen in den Spitälern zulässt, ansonsten werden wir einen Entscheid zur Booster-Impfung erlassen.»

Montag, 15. November, 11:59 Uhr

In der Thurgauer Wirtschaft ist die Stimmung überwiegend positiv

(red) Gemäss der November-Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometer, der vom Kanton Thurgau, der Thurgauer Kantonalbank, der IHK Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband getragen wird, hat die Thurgauer Wirtschaft in den letzten Monaten weiter an Fahrt gewonnen. Im Oktober beurteilten die Thurgauer Industriebetriebe ihren Auftragsbestand so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Dynamik dürfte indes in den kommenden Monaten etwas nachlassen, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heisst.

Montag, 15. November, 11:08 Uhr

Mehrheitlich solide Finanzlage der Politischen Gemeinden

(red) Die Thurgauer Gemeinden blicken insgesamt auf ein erfreuliches Rechnungsjahr 2020 zurück. 71 der 80 Gemeinden schlossen das Rechnungsjahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss oder ausgeglichen ab. Dies geht aus einer Mitteilung der kantonalen Dienststelle für Statistik hervor.

Trotz Pandemie ist der Finanzhaushalt in den Thurgauer Gemeinden intakt. Symbolbild: Keystone

Die Finanzkennzahlen zeigen bei der Mehrheit der Gemeinden einen problemlosen Finanzhaushalt an. Insbesondere verfügen die Gemeinden über genügend Eigenkapital. Leicht getrübt wird das Gesamtbild dadurch, sich die Zahl der Gemeinden mit einer hohen Bruttoschuld in den letzten Jahren erhöht hat. Über alle Gemeinden gesehen ist die Verschuldungssituation jedoch unproblematisch.

Montag, 15. November, 10:00 Uhr

Peter Spuhler mit Prix Suisse 2021 ausgezeichnet

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident Stadler Rail. Bild: Keystone

(red) Am Samstag, 13. November, zeichnet die Non-Profit Organisation Swiss Initative Stadler-Patron Peter Spuhler mit dem ersten Prix Suisse aus. Überreicht wurde die Auszeichnung von Bundespräsident Guy Parmelin. Der Anlass fand im Berner Kursaal vor rund 400 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Sport statt. In seiner Rede sagt Spuhler:

«Wir brauchen Unternehmer, die frech genug sind, gegen internationale Attacken zu kämpfen. Wir müssen weiterhin ein kleines kriegerisches Bergvolk sein.»

Sonntag, 14. November - 20.47 Uhr

Zwei Männer verletzen sich gegenseitig mit Messer

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntag in Amriswil, wurden zwei Männer mit Messern mittelschwer verletzt.

Kurz nach 12 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Poststrasse zu einer Auseinandersetzung. Die beiden Algerier im Alter von 28 und 29 Jahren erlitten dabei Schnitt- und Stichverletzungen. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (kapo/vat)

Sonntag, 14. November - 8.12 Uhr

Keine Verletzten, aber hoher Schaden bei Brand in Frauenfeld

Kurz vor 0.45 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Unterfeldstrasse in Frauenfeld einen Brand auf ihrem Balkon. Sie schlugen Alarm. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich die Bewohner der Liegenschaft in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Frauenfeld war laut Angaben der Thurgauer Kantonspolizei rasch vor Ort. Sie konnte das Feuer, das bereits auf den Dachstock übergegriffen hatte, löschen.

5 Bilder

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt allerdings mehrere 100'000 Franken. Die Brandursache wird abgeklärt. (kapo/dwa)

Samstag, 13. November - 21:55 Uhr

Fussgängerin wird bei Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt

Eine 79-jährige Frau wurde am Samstagabend, um 18.15 Uhr, in Romanshorn von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sie musste in kritischem Zustand durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Bild: Kapo Thurgau

Die 79-jährige Frau wollte bei der Bushaltestelle Hueb die Kreuzlingerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde sie vom Auto eines 54-Jährigen erfasst, das in Richtung Huebzelgkreisel unterwegs war. Die Fussgängerin erlitt durch den Zusammenstoss schwere Verletzungen.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. (kapo/vat)



Bild: BRK News

Samstag, 13. November - 9:23 Uhr

Fahrerflucht nach Unfall in Affeltrangen

Ein fahrunfähiger Lieferwagenlenken hat in der Nacht auf Samstag in Affeltrangen einen Selbstunfall verursacht. In der Folge entfernte er sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand.

Der 50-Jährige stieg kurz vor 1.30 Uhr in seinen Lieferwagen auf einem Areal an der Märwilerstrasse, wie es in einem Communiqué der Thurgauer Kantonspolizei heisst. Beim Losfahren prallte das Fahrzeug in einen Beleuchtungspfosten. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Franken.

Eine Patrouille der Kantonspolizei traf den Mann an seinem Wohnort an. Der Schweizer wurde als fahrunfähig beurteilt, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Der Führerausweis wurde eingezogen. (kapo/dwa)

Samstag, 13. November - 9:21 Uhr

Feuer in Fabrikationsbetrieb

Am Freitagabend ist es in einem Fabrikationsbetrieb an der Hörnlistrasse in Eschlikon zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Arbeiter meldeten das Feuer kurz nach 17.30 Uhr. Die Feuerwehren Eschlikon und Bichelsee-Balterswil waren rasch vor Ort und löschten das Feuer im Abluftsystem, wie die Thurgauer Kantonspolizei in ihrer Meldung schreibt.

Der Sachschaden an der Anlage kann noch nicht beziffert werden. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau klärt die genaue Brandursache ab. (kapo/dwa)

Samstag, 13. November, 07:45 Uhr

Thurgauer Olympiaheldin hat ausgeschossen

Mit ihrer Pistole holte Heidi Diethelm Gerber 2016 an den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Bild: PD

Die Thurgauer Spitzenschützin Heidi Diethelm Gerber konnte ihren grössten Erfolg 2016 an den Olympischen Spielen in Rio feiern. Mit der Sportpistole über 25 Meter holte die Märstetterin die Bronzemedaille und schrieb damit Schweizer Geschichte. Diese Woche betrat Diethelm Gerber mit dem President’s Cup im polnischen Wroclaw nun zum letzten Mal die internationale Wettkampfbühne.

«Es war ein schöner Abschluss meiner Karriere. Einen fünften Platz im Feld der besten zwölf Schützinnen der Welt nehme ich gerne in mein Palmarès auf»

Das sagt die Schützin über ihren letzten Wettkampf auf «swissshooting.ch». Die Sportkarriere der 52-Jährigen ist damit jedoch nicht völlig zu Ende. Bereits seit Anfang Oktober hat Diethelm Gerber zwei Funktionen im Schweizer Schiesssportverband inne, wo sie die Abteilung Pistole leitet und Athetinnen und Athleten für die olympische Disziplin trainiert. (aye)