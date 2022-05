Eine Aussage von CEO Marc Kohler lässt besonders aufhorchen: «Damit das attraktive medizinische Angebot und das hohe Dienstleistungsniveau auch künftig erhalten werden können, braucht es immer grössere Einheiten und Fallzahlen. Das wird schon kurzfristig im Thurgau allein nicht zu schaffen sein.» Was bedeutet das für die Unternehmensgruppe? «Wir müssen weiter wachsen», sagt Kohler. In gewissen Bereichen seien minimale Fallzahlen gesetzt, doch seien diese im Thurgau nicht überall per se vorhanden. «Deshalb müssen wir in diesen Bereichen mehr Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen gewinnen, sonst verlieren wir das Leistungsangebot.» Bei diesen Gebieten handelt es sich laut Kohler vor allem um hochspezialisierte Medizin in der Krebsbehandlung, insbesondere in der Viszeralchirurgie, Gynäkologie und Urologie. Ein zweites wichtiges Gebiet sei die Radiologie. Die Thurgauer Angebote sind in den Augen Kohlers attraktiv. «Konstant steigende ambulante und stationäre Patientenzahlen sind ein klares Indiz dafür, besonders auch das deutlich überproportionale Wachstum von gegen 10 Prozent pro Jahr bei den ausserkantonalen Patientenzahlen. Wir wollen diese Spitzenposition auch in Zukunft bewahren und weiter ausbauen.» Dazu würden die Spital Thurgau AG und die anderen Thurmed-Unternehmen auch künftig das ganze Jahr über rund um die Uhr «für alle Patientinnen und Patienten da sein und sie medizinisch kompetent und freundlich behandeln». (hs)