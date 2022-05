Thurgau Soll die Stellvertretung im Grossen Rat erlaubt werden? Eine Motion will genau das erreichen Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind vom Volk gewählt und vertreten ihre Wählerinnen und Wähler im Grossen Rat. Was aber, wenn ein gewähltes Parlamentsmitglied infolge Mutterschaftsurlaub, Krankheit oder Militärdienst längere Zeit nicht an den Sitzungen des Grossen Rats teilnehmen kann?

Sitzung des Thurgauer Grossen Rates im Rathaus Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi (20. April 2022)

Es klingt trivialer, als es ist: Die 130 Mitglieder des Grossen Rats sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. So ist es in der Geschäftsordnung des Thurgauer Grossen Rats festgeschrieben. Wird die Teilnahme über längere Zeit verhindert – etwa durch Mutterschaft, wegen eines Unfalls, einer Krankheit oder durch den Militär- oder Zivildienst –, so muss das Parlamentsmitglied eine schwierige Entscheidung treffen: Entweder frühzeitig aus dem Grossen Rat austreten oder über Wochen und Monate den Wählerauftrag nicht erfüllen.

Für die Kolleginnen und Kollegen der angehörenden Fraktion bringt eine längerfristige Absenz den Nachteil mit sich, dass mehr Arbeit auf sie entfällt und bei Abstimmungen trotzdem eine Stimme fehlt. Denn nur wer an der Sitzung teilnimmt, kann abstimmen. Gerade für kleinere Fraktionen kann das ins Gewicht fallen.

Stellvertretung soll Abhilfe schaffen

Um diesem Dilemma zu entrinnen, hat Elina Müller (SP, Kreuzlingen) als Erstunterzeichnende die Motion «Stellvertretung im Grossen Rat» eingereicht. Der Vorstoss will den Regierungsrat damit beauftragen, «eine gesetzliche Grundlage beziehungsweise eine Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates vorzuschlagen, welche in definierten Fällen eine Stellvertretung der Mitglieder des Grossen Rates bei längeren, unvermeidlichen Absenzen ermöglicht».

Das Anliegen scheint breit abgestützt. Mitmotionäre sind Ueli Keller (GP, Bischofszell), Petra Merz-Helg (Mitte, Weinfelden), Christina Pagnoncini (GLP, Alterswilen), Cornelia Zecchinel (FDP, Kreuzlingen) und Jorim Schäfer (GLP, Bischofszell). Zudem haben 42 Grossratsmitglieder den Vorstoss mitunterzeichnet. Allerdings fehlt die SVP gänzlich; mit 45 Sitzen ist sie die grösste Fraktion im Grossen Rat. Auch die fünfköpfige EDU-Fraktion figuriert nicht unter den Unterstützern der Motion.

Nichtgewählte mit den meisten Stimmen als Ersatz

Elina Müller, SP, Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Als dreifache Mutter kennt die Kreuzlinger SP-Kantonsrätin und Architektin Elina Müller die Situation aus eigener Erfahrung. Und seit dem jüngsten Bundesgerichtsurteil im Zusammenhang mit dem Mutterschaftsurlaub einer Nationalrätin ist sinngemäss landesweit bekannt, was nun auch in der Thurgauer Motion steht: «Nimmt eine Mutter innerhalb des 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs an einer Ratssitzung teil, so gilt dies als Wiederaufnahme der Beschäftigung, womit ihr Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung vorzeitig entfällt.» Eine Stellvertretung könnte in den Augen der Motionärinnen und Motionäre Abhilfe schaffen.

Doch wer käme als Stellvertretung überhaupt in Frage? «Praktikabel wäre beispielsweise, dass der oder die Nichtgewählte mit den meisten Stimmen die Stellvertretung übernehmen könnte, quasi ein Nachrücken auf Zeit für einen definierten Zeitraum von zum Beispiel mindestens drei bis maximal neun Monaten», wird in der Motion vorgeschlagen. Das zeitlich beschränkte Nachrücken habe den Vorteil, dass die Wahl der Stellvertretung vom Stimmvolk festgelegt und somit demokratisch legitimiert sei. Ausserdem könne auf bestehende Regelungen zurückgegriffen werden, wie sie beim Nachrücken infolge eines Rücktritts zur Anwendung gelange. Die Umsetzung sei deshalb mit einem geringen administrativen Aufwand verbunden.

Kanton Aargau stimmt an der Urne darüber ab

In anderen Kantonen werde eine Stellvertreterlösung bereits angewandt, heisst es in der Motion. Als aktuelles Beispiel wird der Kanton Aargau aufgeführt: «Für eine solche Lösung hat sich der Kanton Aargau entschieden und entsprechende Änderungen von Verfassung, Gesetz und Geschäftsordnung beschlossen, welche aller Voraussicht nach mit Ablauf des fakultativen Referendums am 5. Mai 2022 in Kraft treten werden.» Dies ist inhaltlich allerdings nicht ganz korrekt. Die entsprechende Änderung kann nämlich erst nach einer positiv verlaufenen Volksabstimmung in Kraft treten. «Es handelt sich um eine Verfassungsänderung, welche zwingend eine kantonale Volksabstimmung erfordert. Die Abstimmung findet aller Voraussicht nach am 25. September 2022 statt», erklärt der Aargauer Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage. Bei der Erarbeitung der Vorlage wurde ein Rechtsvergleich mit den sechs Kantonen Basel-Stadt, Genf, Graubünden, Jura, Neuenburg und Wallis erstellt.

SVP und EDU winken ab

In der Thurgauer Motion fällt auf, dass es weder einen Mitmotionär noch Mitunterzeichnende aus den Reihen der SVP und der EDU hat. Zufall oder Absicht? Bei der EDU ist es Absicht, wie Kantonsrat Iwan Wüest auf Anfrage erklärt. «Wir unterstützen die Stellvertretung nicht. Die Leute sind gewählt, sie können ihre Interessen nicht vertreten lassen.» Er sieht indes kein Problem darin, wenn der Grosse Rat zeitweilig nicht vollzählig ist.

Auch bei der SVP ist das Abseitsstehen bei dieser Motion kein Zufall, wie SVP-Kantonsrat und Parteipräsident Ruedi Zbinden auf Anfrage erklärt. «Die Stellvertreterregelung braucht es nicht. Bis anhin hat es gut ohne funktioniert.» Zbinden weist darauf hin, dass die Kommissionsarbeit durch Stellvertretungen nicht einfacher werde. «Auch wenn andere Kanton eine solche Regelung kennen, heisst das noch lange nicht, dass es auch das Gelbe vom Ei ist.»

Ähnliches Bild im Aargau

Die Situation im Kanton Aargau zeigt ein ähnliches Bild wie im Thurgau. Der Aargauer Grosse Rat hat der Stellvertreterlösung in zweiter Lesung mit 89 Ja- zu 41 Nein-Stimmen zugestimmt. Grüne, SP, Mitte und EVP waren dafür. Die GLP war geteilter Meinung, weil sie ein bürokratisches Monster befürchtet. Die SVP stellte sich klar gegen die Stellvertretungen für Parlamentsmitglieder. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei schief, sagte Bruno Rudolf für seine Fraktion in der Debatte. «Wir sind überzeugt, dass das Aargauer Stimmvolk keine Stellvertretungen im Grossen Rat will.»