Thurgau Siegreiches Komitee fordert Anpassungen im Öffentlichkeitsgesetz – und mehr Tempo Das Komitee hinter dem Thurgauer Öffentlichkeitsprinzip verlangt, dass auch Protokolle parlamentarischer Kommissionen öffentlich sein sollen. Zudem müsse die Regierung im weiteren Gesetzgebungsverfahren aufs Tempo drücken. Diese und weitere Forderungen präsentiert die überparteiliche Gruppe an einer Medienorientierung.

Kurt Egger, Thurgauer Nationalrat der Grünen, Eschlikon. Bilder: Reto Martin

«Wir sind jetzt auf der Zielgeraden», sagte Ueli Fisch (GLP) am Freitag vor dem Staatsarchiv in Frauenfeld. Der Vater der Initiative für ein Öffentlichkeitsprinzip im Thurgau präsentierte mit dem überparteilichen Komitee einen Katalog mit Forderungen, wie der Gesetzestext noch verbessert werden müsse. «Wir haben ihn auf Herz und Nieren geprüft», betonte er. Mit diesem vom Volk gewollten Paradigmenwechsel sind amtliche Akten und Informationen im Grundsatz öffentlich – mit Ausnahmen. Seit dem 20. Mai 2019 ist das in der Kantonsverfassung verankert, alleine es fehlt noch das Gesetz dazu.

Der Fahrplan (seb.) Am 19. Mai 2019 sagte das Thurgauer Stimmvolk mit 80,2 Prozent Ja zur Initiative für ein Öffentlichkeitsprinzip im Kanton. Daraufhin arbeitete der Kanton einen Entwurf für ein Öffentlichkeitsgesetz aus, der im Dezember 2020 in die Vernehmlassung geschickt wurde. Als Nächstes verabschiedet die Regierung eine Botschaft an den Grossen Rat. Anschliessend diskutiert eine vorberatende Kommission das Gesetz, bevor es das Parlament beraten kann. Nach der Schlussabstimmung untersteht das neue Gesetz dem Referendum. Die Regierung beabsichtigt, das Gesetz auf den

1. Januar 2022 in Kraft zu setzen.

Nina Schläfli (SP) verlangte bezüglich Geltungsbereich Präzisierungen: So sei klar, dass beispielsweise die Gebäudeversicherung Thurgau sowie Zweckverbände dem Öffentlichkeitsprinzip unterstehen. «Aber wie ist es mit Badeanstalten?» Zumindest eine Erklärung wünscht sich Schläfli, wieso das Transparenzprinzip für die TKB, das EKT und die Spital-Gruppe nicht gelten soll. Diese drei Ausnahmen führt der Entwurf explizit auf.

Mit dem Thema Amtsgeheimnis beschäftigte sich Hermann Lei (SVP). Er betonte: Das Amtsgeheimnis gehe dem Öffentlichkeitsprinzip nicht vor. «Da es sich bei Amtsgeheimnisverletzung um einen Straftatbestand handelt, braucht es aber eine glasklare Abgrenzung.» Lei fordert deshalb einen neuen Absatz: «Kann die Einsicht gewährt werden, ist das Amtsgeheimnis aufgehoben.» Was weiter vom Amtsgeheimnis geschützt ist, regelten das Öffentlichkeitsgesetz oder andere spezialgesetzliche Vorschriften.

Ueli Fisch (Ottoberg), Vater der Initiative und GLP-Fraktionschef im Thurgauer Grossen Rat.

Im Zuge der Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes soll der Datenschutzbeauftragte personell verstärkt werden. Auch wenn sich das Komitee eine unabhängige Fachstelle gewünscht hätte, sei man mit der von der Regierung vorgeschlagenen Ansiedlung aus pragmatischen Gründen einverstanden. Kurt Egger (GP) forderte jedoch, dass der Öffentlichkeitsbeauftragte im Streitfall zwischen Amt und Antragssteller vermitteln kann. Diese Aufgabe gehöre ins Gesetz. «Durch diese Schlichtungsfunktionen müssen die Gerichte weniger bemüht werden», sagte Egger.

Dominik Diezi (CVP) verlangte, dass auch Protokolle parlamentarischer Kommissionen grundsätzlich öffentlich sein sollen. «Die im Entwurf vorgesehene Regelung ist zu restriktiv.» Eine Ausnahme erachte das Komitee als sinnvoll: Wenn eine Kommission aufsichtsrechtlich tätig ist, soll das weiterhin hinter verschlossenen Türen passieren dürfen.

Diezi, Stadtpräsident von Arbon, forderte zudem, dass der Kanton die Gemeinden bei der Umsetzung des Gesetzes unterstützt. Dabei denkt er etwa an Richtlinien. Diese sollen das Gesetz konkretisieren und auch erklären, wie beispielsweise Protokolle im Hinblick auf das Öffentlichkeitsprinzip am besten geführt werden. So sind beispielsweise Protokolle von Gemeinderatssitzungen grundsätzlich auch öffentlich.

«Die Einsicht in amtliche Akten erfolgt grundsätzlich kostenlos»: So steht es im Entwurf. Diese Formulierung begrüsste Markus Moos (GLP). Sie müsse auch in der Praxis so umgesetzt werden. «Wir stehen jeglicher Abwälzung der Kosten auf die Gesuchsteller skeptisch gegenüber.»

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat aus Weinfelden.

Pascal Schmid (SVP) verlangte, dass die allgemeine Schutzfrist nicht aufgehoben wird. «Damit würde der Zugang zu amtlichen Akten nach Ablauf von 20 Jahren massiv erschwert.» Er erklärte an einem Beispiel: Ein Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2018 – noch vor der Annahme des Öffentlichkeitsprinzips – wäre ab 2038 uneingeschränkt zugänglich. Derselbe – 2020 erstellt – wäre jedoch auf Ewigkeiten hinaus nur noch zugänglich, wenn keine überwiegende öffentlichen oder privaten Interessen dagegen sprechen. Schmid betonte: «Das ist komplett absurd und widerspricht dem verfassungsmässigen Öffentlichkeitsprinzip diametral.»

Peter Bühler (CVP) findet, dass der Paradigmenwechsel das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentlichen Institutionen stärken werde. «Mehr Transparenz heisst mehr Verständnis, mehr Wissen und mehr Nachvollziehbarkeit der behördlichen Tätigkeit.»

Das Komitee verlangt vom Regierungsrat vordringliche Behandlung und Überweisung einer Botschaft an den Grossen Rat. Die Uhr tickt – die Initiative räumte der Regierung nach der Annahme durch das Volk drei Jahre Zeit ein, im Mai sind deren zwei verstrichen. Das Gesetz muss nach der parlamentarischen Beratung noch eine dreimonatige Referendumsfrist überstehen.