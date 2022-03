Thurgau Schulgemeinden rüsten für ukrainische Flüchtlingskinder auf Der Kanton Thurgau beteiligt sich an den Personal- und Infrastrukturkosten der Schulen.

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbands Thurgauer Schulgemeinden. Bild: Manuela Olgiati

«Geschafft und endlich wieder frei atmen»: So zog Heinz Leuenberger das Fazit nach zwei Jahren Pandemie. Endlich könne man wieder andere Themen in den Vordergrund rücken, sagte der Schulpräsident in Erlen und Präsident des Verbands Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) vor den 50 Teilnehmern der Jahresversammlung vom Freitag in der Aula des Elisabetha-Hess-Primarschulzentrums in Weinfelden. In der verantwortungsvollen Funktion des Schulpräsidiums zu stehen, tue man gut daran, die Situation weiter zu beobachten.

Der Gastgeber, der Weinfelder Schulpräsident Thomas Wieland, stellte seine Schulhäuser vor und erwähnte, dass in Weinfelden bereits 15 ukrainische Flüchtlingskinder den Schulunterricht besuchen.

Ukrainische Lehrerinnen werden Assistentinnen

Beat Brüllmann, Chef des Amts für Volksschule (AV), betonte, dass die Thurgauer Schulen bereits erprobt darin seien, Flüchtlingskinder zu integrieren. Nach aktuellen Meldungen sollen nach Ostern ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen werden, die Anzahl der Geflüchteten kenne niemand.

Jede Schulgemeinde stehe in der Verantwortung, es brauche eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Es gehe um die Planung, das AV biete bei Anfrage Unterstützung. Brüllmann sagte: «In Zusammenarbeit mit dem Migrationsamt, dem Sozialamt und dem VTGS erarbeiten wir Lösungen.»

Die in der politischen Gemeinde aufgenommenen Kinder werden in der zuständigen Schulgemeinde in Regelklassen integriert. Der Kanton beteiligt sich finanziell an den Personal- und Infrastrukturkosten. Brüllmann sagte weiter:

«Grosse Herausforderungen entstehen im Bereich des Personals.»

Beat Brüllmann, Chef des Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

Es brauche Anstellungen von zusätzlichen Lehrpersonen. Gemäss einer Umfrage seien pensionierte Lehrerinnen und Lehrer bereit zu helfen. Ukrainische Lehrpersonen dürften im Thurgau ohne entsprechende Diplome als Unterrichtsassistenzen arbeiten.

Brüllmann empfahl den Schulpräsidentinnen und -präsidenten, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten weise Entscheide zu fällen, die mit Blick auf den Schutzstatus S jederzeit rückgängig gemacht werden könnten. Für Jugendliche von 16 bis 18 Jahren stehen die Angebote des Integrationskurses zur Verfügung.

Neue Sonderschule im Oberthurgau

Steigende Schülerzahlen hätten Auswirkungen im Sonderschulbereich, sagte Brüllmann. Ein Aufbau einer neuen Sonderschule mit kantonaler Leistungsvereinbarung im Mittel- oder Oberthurgau sei das Ziel. Langfristig seien Lösungsansätze zur Stabilisierung der Sonderschulquote notwendig.

Ohne Diskussion hiessen die 50 Mitglieder die Jahresrechnung 2021 gut, die bei einem Aufwand von 278'649 Franken und einem Ertrag von 343'827 Franken mit einem Gewinn von 65'178 Franken schliesst. Genehmigt wurde die Legitimation des Vorstandes für eine verbindliche Vereinbarung mit dem Staatsarchiv für einen einheitlichen Registratur- und Archivplan.