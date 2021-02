Thurgau Obergericht bestätigt Schuldspruch für schiessenden Partygänger Ein 29-jähriger Rheintaler erhält eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Nach dem Rauswurf aus einer Goa-Party in Bürglen 2017 schoss er auf einen Türsteher.

Aus einem Rempler entwickelte sich eine Schlägerei: Goa-Party.





Rolf Jenni / ARC

Zwei junge Männer flogen in der Nacht zum Sonntag, 30. April 2017, aus einer Goa-Party in Bürglen. Sicherheitsleute warfen sie nach einer Schlägerei aus dem heute nicht mehr existierenden Club Wunderkammer auf dem Sun-Areal.

Es handelte sich um einen heute 29-jährigen Vertreter aus der Baubranche und einen um ein Jahr jüngeren Maurer; beide stammen aus dem St.Galler Rheintal. Per Taxi fuhren sie nach Uzwil und versorgten sich bei einem Bekannten, einem 29-jährigen Gerüstbauer, mit einem Revolver und Kokain.

Auf der Rückfahrt nach Bürglen bedrohte der Maurer den Taxifahrer mit der geladenen Waffe. Zurück vor dem Club bedrohten sie zwei Türsteher.

Der Vertreter richtete den schussbereiten Revolver auf die Türsteher und schlug einem den Kolben zweimal auf den Kopf. Beide Türsteher flüchteten. Der Vertreter verfolgte jenen, den er zuvor auf den Kopf geschlagen hatte, und schoss auf ihn.

Schuldig der eventualvorsätzlichen Tötung

Mit seinem unlängst veröffentlichten Urteil bestätigt das Thurgauer Obergericht in den wesentlichen Punkten das Urteil des Bezirksgerichts Weinfelden. Der Vertreter und der Maurer sind der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung, der mehrfachen Gefährdung des Lebens und des Raufhandels schuldig.

Der Vertreter erhält eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren, der Maurer eine solche von vier Jahren. Der Gerüstbauer erhält zwei Jahre wegen Gehilfenschaft zur versuchten eventualvorsätzlichen Tötung. Beim Maurer und dem Gerüstbauer hat das Obergericht die Strafe leicht verschärft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Verteidiger hatten in der Verhandlung argumentiert, das Bezirksgericht habe den Sachverhalt nicht richtig verstanden. Der Vertreter, ein kräftig gebauter mittelgrosser Mann, behauptete, er habe nur einen Warnschuss abgegeben.

Unter freiem Himmel

In diesem Fall hätte er senkrecht in die Luft schiessen können, findet das Obergericht. Dass er wegen einer Überdachung Angst vor einem Abpraller gehabt habe, sei eine Schutzbehauptung. Er habe sich unter freiem Himmel befunden. Die Überdachung sei 20 Meter von seinem Standort entfernt gewesen.

Gemäss Obergericht schoss der Vertreter, ein Linkshänder, mit ausgestrecktem linken Arm in eine sechseinhalb Meter breite Häuserschlucht hinein. Da sei von «vornherein nicht viel Platz» geblieben, um am Türsteher vorbeizuschiessen.

Der Türsteher, der in Bewegung war, befand sich bei der Schussabgabe in 20 bis 30 Meter Entfernung im Blickfeld des Schützen. Laut Obergericht ist es dem Zufall zu verdanken, dass er nicht getroffen wurde. Der Schütze habe einen tödlichen Treffer in Kauf genommen.

Dazu passe, dass er gemäss der Tonaufnahme der Dashcam im Taxi von Körpertreffern auch im Kopfbereich gesprochen hatte:

«Diese Statements waren ernst gemeint.»

Er habe beide Türsteher «aus nichtigem Grund» einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgesetzt, «was von einer ausgeprägten Geringschätzung des Lebens zeugt».

Besonders erstaunlich findet es das Obergericht, dass er sich nach dem Rauswurf nicht beruhigte, sondern:

«Er unternahm vergleichsweise grosse Anstrengungen, um es den Männern aus der Wunderkammer heimzuzahlen.»

Das zeuge von «beträchtlicher krimineller Energie».

Ausgelöst worden war die Schlägerei dadurch, dass der Vertreter – möglicherweise aus Versehen – einem andern Gast ein Getränk aus der Hand geschlagen hatte. Für das Obergericht steht aber fest, dass sich der Vertreter und der Maurer provokant verhielten.

Tierporno auf dem Handy

Vom Vorwurf der Pornografie wird er freigesprochen, da der Vorsatz nicht nachgewiesen ist. Auf seinem Handy hatte die Polizei ein Video gefunden, auf dem ein Mann mit einem Esel sexuell verkehrt. Das automatische Herunterladen entspricht laut Obergericht den Grundeinstellungen des Whatsapp-Messengers. Dass die Chat-Gruppe den Namen «Fuckers» trug, könne ihm nicht zur Last gelegt werden, da die Bezeichnung vom Administrator abhänge.