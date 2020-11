Thurgau: Mehrheitlich solide Finanzlage der Politischen Gemeinden Die Finanzhaushalte der meisten Thurgauer Gemeinden sind intakt. Die Gemeinden hatten 2019, im Jahr vor Corona, insgesamt komfortable Eigenkapitalpolster und waren kaum verschuldet.

Gemeindeversammlung in Zeiten von Corona: Hier in der Aargauer Gemeinde Reinach. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

(red) Wegen der Corona-Pandemie haben die Politischen Gemeinden ausnahmsweise bis zum Jahresende Zeit, ihre Rechnungen genehmigen zu lassen. Mit der soeben erschienenen Statistischen Mitteilung «Gemeindefinanzkennzahlen 2019»wird trotzdem bereits heute ein erster Gesamtblick auf die finanzielle Lage der Politischen Gemeinden ermöglicht. Die Publikation wird aktualisiert, sobald die Rechnungen in allen Politischen Gemeinden genehmigt sind, schreibt die Dienststelle für Statistik in einer Mitteilung von Montag.

Positives Gesamtbild

Die Thurgauer Gemeinden blicken insgesamt auf ein erfreuliches Rechnungsjahr 2019 zurück. Die überwiegende Mehrheit der Gemeinderechnungen schloss mit einem Plus. In der Summe erwirtschafteten die 80 Gemeinden erneut einen höheren Ertragsüberschuss als im Vorjahr, heisst es weiter in der Mitteilung..

Die Finanzkennzahlen zeigen bei der Mehrheit der Gemeinden einen problemlosen Finanzhaushalt an. Leicht getrübt wird das Gesamtbild dadurch, dass etwas mehr Gemeinden als im Vorjahr eine schlechte Investitionskraft und eine hohe Bruttoverschuldung haben. Über alle Gemeinden gesehen ist die Verschuldungssituation jedoch unproblematisch.

Genügend Eigenkapital

Die Thurgauer Gemeinden haben ein komfortables Eigenkapitalpolster. Der Bilanzüberschuss summierte sich 2019 auf 103 Prozent der direkten Steuern, es sind also genügend Reserven vorhanden, um künftige Aufwandüberschüsse zu decken, heisst es weiter in der Mitteilung. 74 der 80 Politischen Gemeinden haben eine gute oder sogar sehr gute Eigenkapitalausstattung.

Im Jahr 2019 konnten die Gemeinden ihre Investitionen nicht vollumfänglich durch selbst erwirtschaftete Mittel finanzieren. Dies wird durch den Selbstfinanzierungsgrad angezeigt, der unter die 100-Prozent-Marke sank. Mit 95 Prozent lag er aber in einem Bereich, der volkswirtschaftlich vertretbar ist.

Die Thurgauer Gemeinden haben insgesamt eine unproblematische Verschuldungssituation. Die Bruttoschulden machen etwas weniger als 100 Prozent des Laufenden Ertrags aus. Bei 51 Gemeinden liegt die Bruttoverschuldung in einem guten oder sehr guten Bereich. Bei 18 weiteren Gemeinden lag der Bruttoverschuldungsanteil etwas höher, aber mit 100 bis 150 Prozent in einem ebenfalls unproblematischen Bereich.

Die Zahl der Gemeinden mit einer hohen Bruttoverschuldung ist jedoch weiter gestiegen. Bei elf Gemeinden – einer Gemeinde mehr als im Vorjahr – summierten sich die Bruttoschulden auf mehr als 150 Prozent des Laufenden Ertrags. Im Vergleich zu 2017 haben drei Gemeinden mehr, im Vergleich zu 2016 sogar 7 Gemeinden mehr eine hohe Bruttoverschuldung.

35 der 80 Gemeinden halten alle Richtwerte ein

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, hielten 35 der 80 Thurgauer Gemeinden 2019 bei allen Finanzkennzahlen die Richtwerte ein, bewegten sich also überall in einem problemlosen oder sogar guten Bereich. Dies sind deutlich weniger als im Vorjahr (47). 24 Gemeinden verpassten den mittleren oder guten Bereich bei 1 Kennzahl.

21 Gemeinden lagen bei mindestens zwei Kennzahlen in einem Bereich, der nicht mehr als gut oder problemlos gilt. Zwölf dieser Gemeinden verpassten die Richtwerte bei zwei Kennzahlen und neun Gemeinden bei drei oder mehr Kennzahlen.