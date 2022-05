Willkommen zum Live-Ticker aus dem Thurgauer Grossen Rat im Ratssaal Frauenfeld. Im Mittelpunkt der um 9.30 Uhr beginnenden und bis zum Mittag dauernden Sitzung stehen die verschiedenen Wahlen.

Wahlsitzungen verlaufen in der Regel ohne grosse Spannung, aber mit viel Freude und Heiterkeit. Diesmal könnte es etwas mehr Würze in der Suppe haben: Es kommt zu einer Kampfwahl. Die Wahl um die zusätzliche Richterstelle am Thurgauer Obergericht machen SVP und GP unter sich aus. Die Grünen verweisen auch nach einer Stellenausschreibung auf den freiwilligen Proporz. Die Kandidatur der SVP überzeugt durch Erfahrung – und sie hat einen Frauenbonus.