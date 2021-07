Thurgau Keine Steuersenkung und flexiblerer Finanzhaushalt: Grüne und SP spannen für Forderungen zur Finanzpolitik zusammen Links-Grün will im Thurgau, dass das kantonale Finanzhaushaltsgesetz auf Krisen wie die Coronapandemie ausgelegt ist. Zudem fordern Grüne und SP mehr Transparenz von öffentlichen Unternehmen des Kantons und schliessen eine Steuersenkung aus.

Die Pressekonferenz mit Simon Vogel (Kantonsrat GP), Nina Schläfli (Präsidentin SP Thurgau), Kurt Egger (Präsident GP Thurgau), Sandra Reinhart (Fraktionspräsidentin GP), Wirtschaftswissenschaftler Marcel Bühler und Turi Schallenberg (Kantonsrat SP). Bild: Andrea Stalder

Die kantonale Finanzpolitik ist ihnen ein grosses Anliegen. Das zeigten die Grünen und die SP Thurgau einerseits am Freitag mit einer gemeinsamen Pressekonferenz. Anderseits betonten sie bei dieser Gelegenheit in der Weinfelder Wirtschaft zum Löwen mehrfach die Bedeutung des Themas. So sagt Kurt Egger, Nationalrat und Präsident der Grünen Thurgau:

«Die Finanzpolitik ist eine der wichtigsten Grundlagen unseres Kantons.»

Kurt Egger. Bild: Donato Caspari

Die beiden Parteien setzen sich gemeinsam gegen eine Senkung des kantonalen Steuerfusses ein, fordern mehr Transparenz von öffentlichen Unternehmen in Besitz des Kantons und mehr «Flexibilität» im Finanzhaushalt.

Mit Letzterem beziehen sich Grüne und SP in erster Linie auf das totalrevidierte Thurgauer Finanzhaushaltsgesetz (FHG), dessen Vernehmlassung noch bis am kommenden Mittwoch dauert. In diesem Rahmen beantragen die beiden Parteien, dass die kantonale Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen sein «soll» und nicht «muss». Marcel Bühler, Wirtschaftswissenschafter und SP-Mitglied, erläutert:

«Der Kanton muss flexibel reagieren können.»

Marcel Bühler. Bild: Andrea Stalder

Er verweist auf die Corona- und die Finanzkrise. In solchen Zeiten sei es zentral, dass der Staat handlungsfähig ist. Ausserdem sei die Formulierung mit «soll» im Muster-Finanzhaushaltsgesetz der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren festgehalten.

Eine wesentliche Änderung beantragen Grüne und SP bei der Stabilisierung der Ausgaben. In diesem Punkt sieht der Regierungsrat vor, dass die Gesamtausgaben des Kantons in der Regel nicht stärker ansteigen dürfen als das Bruttoinlandprodukt. «Das ist eine vernünftige Regelung», sagt Bühler. Sie biete eine Flexibilität, welche vier Absätze weiter vermisst werde. Hierbei ist vorgesehen, dass der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Massnahmenplan zur Reduktion der Ausgaben vorzulegen hat, wenn das Stabilisierungsziel nicht erreicht wird. Bühler sagt:

«Mit diesem Ansatz hätte der Bund 2021 kaum weitere Rettungsprogramme finanzieren dürfen, sondern hätte sparen müssen.»

Grüne und SP wollen in diesem Punkt deshalb, dass die konjunkturelle Lage berücksichtigt wird. Und den «Massnahmenplan zur Ausgabenreduktion» wollen sie im FHG in einen «zur Einhaltung des Stabilisierungsziels» umbenennen.

Turi Schallenberg. Bild: Andrea Stalder

Der Bürgler SP-Kantonsrat Turi Schallenberg bezeichnet das neue FHG grundsätzlich als «klaren Meilenstein in Sachen Transparenz». Damit werde nämlich der Grundsatz der Offenheit und Ehrlichkeit eingeführt. «Das begrüssen wir sehr.» Der Kantonsrat und Präsident der Jungen Grünen Thurgau, Simon Vogel (Frauenfeld), beleuchtet allerdings einen Punkt, in dem Grüne und SP mehr Transparenz fordern: die öffentlichen Unternehmen des Kantons Thurgau. «Es ist sehr zu begrüssen, dass mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz Beteiligungs- und Anlagespiegel vorgeschrieben werden», sagt Vogel.

«Eine solche transparente Berichterstattung wäre auch von den öffentlichen Unternehmen des Kantons zu wünschen.»

Damit gemeint seien vor allem die Spital Thurgau AG und die EKT AG, ergänzt Kurt Egger.

Simon Vogel. Bild: Andrea Stalder

Ausserdem stört sich Links-Grün daran, dass der Grosse Rat nicht für alle öffentlichen Unternehmen des Kantons die Eigentümerstrategien erlassen soll. «Das neue FHG unterscheidet zwischen öffentlich-rechtlichen Anstalten und massgebenden Beteiligungen, ohne zu erläutern, was massgebende Beteiligungen sind», sagt Vogel. «Diese Unterscheidung ist irrelevant.» Denn in beiden Fällen trage der Kanton schlussendlich das Risiko.

Sandra Reinhart. Bild: Donato Caspari

Grüne und SP sehen zudem «keinen Spielraum für Steuersenkungen», wie Sandra Reinhart, Fraktionspräsidentin der Grünen (Amriswil), betont. Sie bezieht sich dabei auf das Budget 2021. Dieses sieht in der laufenden Rechnung ein Minus von rund 27 Millionen Franken vor. Auch der Gewinn 2020 von 98,8 Millionen Franken gebe keinen Anlass für eine Steuersenkung, da der Thurgau knapp 50 Millionen Franken mehr als budgetiert von der Nationalbank erhalten hat.

Nina Schläfli. Bild: Donato Caspari

«Es braucht eine gleichmässige Besteuerung über Jahre hinweg», sagt Nina Schläfli, Präsidentin SP Thurgau (Kreuzlingen). Denn so könne man Planungssicherheit schaffen. Sparpakete hätten in der Vergangenheit deutlich mehr als die gewünschte Wirkung erzielt. Daraus seien Gewinne entstanden, auf die man wiederum mit «Steuergeschenken» reagiert habe. Schläfli gibt zu bedenken, dass es enorm schwierig sei, eine Steuererhöhung durchzubringen. «Selbst dann, wenn sie noch so notwendig ist.»