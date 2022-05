Thurgau Kasse machen mit Kryptowährung: Bitcoin, Theter und andere Stablecoin-Token bieten Chance für Standort Der Kanton Thurgau könnte Bitcoin für Steuerschulden akzeptieren nach dem Vorbild von Lugano und dem Kanton Zug. Die Kantonsräte Oliver Martin (SVP) und Marco Rüegg (GLP) fordern die Regierung auf, Stellung zu nehmen.

An einem Automaten in den Crypto Valley Labs in Zug können Bitcoins gekauft werden. Alexandra Wey / KEYSTONE

Der Leimbacher SVP-Kantonsrat Oliver Martin zieht als Zahlungsmittel den Schweizer Franken allem anderen vor. Sogar die Golddeckung würde sich der Inhaber eines Confiserie-Marktfahrer-Unternehmens zurück wünschen. Dennoch zeigt er sich offen gegenüber einer neueren Entwicklung im Währungssektor, deren Funktionsweise dem breiten Publikum unverständlich ist: den Kryptowährungen.

Chance für den Wirtschaftsstandort

Und er sieht darin auch Chancen, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Thurgau zu verbessern. Damit sich die entscheidenden Stellen im Kanton damit befassen, hat er zusammen mit dem Gachnanger GLP-Kollegen Marco Rüegg die Einfache Anfrage «Steuerschulden und Einkäufe im Thurgau mit Bitcoin bezahlen?» eingereicht. Martin sagt:

«Ich sehe Tendenzen, die abgehen.»

Oliver Martin, SVP, Leimbach Ralph Ribi

Im Kanton Zug könnten Gesellschaften und Private Steuerschulden bis zu 100'000 Franken mittels Kryptowährungen begleichen, was gemäss Medienberichten sehr gut funktioniere. El Salvador habe den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Weitere Länder könnten folgen, darunter Mexiko, die Ukraine, Brasilien und die USA. Richtiggehend «schockiert» wurde Martin durch die Stadt Lugano; dort gebe es Bestrebungen, die Bezahlung von Steuerschulden und Einkäufen in lokalen Geschäften mit Bitocin, Tether oder einem andern Stableocin-Token zu ermöglichen. Über Kryptowährungen informiert habe ihn ein Mitarbeiter, der eine Masterarbeit über Bitcoin schreibe.

«Bitcoins haben ja einen dubiosen Ruf», sagt Martin. Sie würden in Verbindung mit Geldwäscherei gebracht. Doch gefährlich seien sie nur, wenn sie in der Schattenwirtschaft eingesetzt würden. Dass das Schürfen der Kryptowährung viel Energie verbraucht, ist auch Martin nicht entgangen. Der Regierungsrat soll eine Einschätzung machen, wie die Einführung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel die Stromversorgung und die Umwelt belasten würde.

Überschüssigen Strom für Kryptowährung

Martin sieht aber auch eine Chance, überschüssigen Strom für das Schürfen von Kryptowährungen zu verwenden. So könnte auch die Netzbelastung ausgeglichen werden. Tatsächlich könnte der Ausbau der Fotovoltaik zu einer Netzüberlastung führen. In der öffentlichen Diskussion wird jedoch üblicherweise eine Lösung dieses Problems mit der Speicherung der Energie gesucht, beispielsweise in Form von Wasserstoff.

Ein Nachteil sei sicher der Energieverbrauch, sagt der Miturheber der Anfrage, Marco Rüegg. Davon abgesehen sei er gegenüber Kryptowährungen offen.