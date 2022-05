Thurgau Farbiges Hören, Wahlprognosen und Drohnen über dem Acker Der Think Tank Thurgau prämiert Maturaarbeiten über digitale Technologien in der Landwirtschaft, Vorschau von Abstimmungen und synästhetische Wahrnehmungen.

Für ihre Maturaarbeit prämiert: Alisha Lenzin, Lara Aeberhardt, Andri Hubalek.

Unter dem Titel «Die Thurgauer Jugend denkt die Zukunft» führte die Stiftung Think Tank Thurgau (TTT) auch dieses Jahr einen Jugendwettbewerb für zukunftsgerichtete und Thurgau-relevante Maturaarbeiten durch. Bei der Preisverleihung im Weinfelder Rathaus fand Jurypräsidentin Regula Broger lobende Worte, denn «dieses Jahr waren alle 19 eingereichten Arbeiten sehr gut». Nach Ansicht der fünfköpfigen Jury ragten aber drei besonders heraus.

Lara Aeberhardt (PMS, geteilter 1. Preis) untersuchte, wie man Roboter, Drohnen und andere digitale Technologien noch effizienter für die Landwirtschaft einsetzen kann. Dabei leitete sie, nach Quellenstudium, zahlreichen Interviews und einer Umfrage bei 95 Landwirtschaftsbetrieben, am Ende drei Handlungsempfehlungen ab: Smart Farming sollte im Thurgau besser in die Ausbildung integriert werden.

Zweitens gelte es Fördergelder zur Verfügung zu stellen, damit Smart Farming noch besser gedeihen könne, und drittens gelte es auch Vernetzungsplattformen für die Anwender einzurichten.

Mit Prognose für den 15. Mai recht genau

Andri Hubalek (Kantonsschule Frauenfeld, geteilter 1. Preis) übertrug amerikanische Prognosemethoden auf die Schweiz und entwickelte eine Abstimmungs- und Wahlvorhersage-Methodik für die Schweiz, ja sogar für den Thurgau – unterlegte er doch seine App mit den thurgauischen Wahl- und Abstimmungsresultaten der letzten zwei Jahrzehnte.

Immerhin wagte Hubalek für dieses eidgenössische Abstimmungswochenende eine Prognose. Demnach werde das Filmgesetz mit 53,9, das Transplantationsgesetz mit 64,7 und die Frontex-Vorlage mit 73,5 Prozent angenommen. Damit lag er recht genau: Die tatsächlichen Ja-Anteile betrugen 58,4 respektive 60,2 und 71,5 Prozent.

Visualisierung von Tönen in Farbe und Form

Völlig anders war die dritte Arbeit, beschäftigte sich doch Alisha Lenzin (Kantonsschule Kreuzlingen, 3. Preis) mit ihrem synästhetischen Empfinden – und setzte dieses in einen Film um. Sie machte für Laien sichtbar, was Synästhesie für Betroffene bedeutet. Dies tat sie, indem sie die «Farben» der einzelnen Buchstaben des Wortes «Utopia» tanzte. Musik, Umgebung und die selbst geschneiderten Kleider waren dabei so gut wie möglich der entsprechenden Farbe zugeordnet.

Etwa 4 Prozent der Bevölkerung weist mindestens eine Form von Synästhesie auf. Typische Beispiele für synästhetische Wahrnehmungen sind das farbige Hören, also das Visualisieren von Tönen in Farbe und/oder Form vor dem inneren Auge.