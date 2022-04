Thurgau Einreiben, verbinden, kontrollieren: So läuft ein Besuch der privaten Spitexfrau Maja Müller ab – die Bezahlung ihrer Dienste sorgt im Thurgau für Diskussionsstoff Die Spitex-Pflegefachfrau versorgt Patienten nach einer Operation ebenso wie Betagte, die nicht in ein Heim ziehen möchten. Über ihre Bezahlung wird im Thurgau diskutiert. Die privaten Spitex fühlen sich diskriminiert. Die öffentlichen Spitexdienste betonen, dass sie nicht teuer sind.

Die Pflegefachfrau Maja Müller unterhält sich mit dem Patienten Carlo Sasso. Bild: Ralph Ribi

Meistens muss Maja Müller ihre Patienten einreiben. Bei Carlo Sasso sind es die Beinstümpfe, um die sich die Mitarbeiterin der Spitex Region Frauenfeld kümmert. Dem 75-jährigen ehemaligen Wirt musste der rechte Fuss amputiert werden. Am andern Fuss, der auch nicht mehr vollständig ist, hat sich eine kleine Wunde gebildet.

Die Pflegefachfrau reibt zudem Sassos Rücken ein – «wegen dem Beissen», wie sie erklärt. Sie prüft die Medikamente – 11 Tabletten muss er täglich schlucken – und kündigt an, sie werde ihm den Ersatz in den Briefkasten legen. «Herr Sasso pflegt sich selber gut», lobt Müller ihren Kunden – die Spitex Region Frauenfeld bezeichnet so ihre Patienten.

Carlo Sasso lässt sich den Rücken einreiben. Bild: Ralph Ribi

Der Angesprochene nimmt währenddessen einen Anruf entgegen. «Das war meine Schwester», erklärt er danach mit verschmitztem Gesicht, «nicht dass ihr denkt, ich hätte ein Gschleick.»

Erfahrene Pflegefachfrau arbeitet Teilzeit

Maja Müller schätzt es, dass sie bei der Spitex Teilzeit arbeiten kann. Die Pflegefachfrau, Jahrgang 1979, hat fünf minderjährige Kinder. Die Lehre hatte sie am Kantonsspital Frauenfeld absolviert. «Mein Herz schlägt für die palliative Pflege», sagt sie und bezeichnet es als «erfüllend, wenn jemand friedvoll sterben» könne. Es sei eindrücklich, was zu Hause unter Einbezug der Angehörigen möglich sei.

Müller trägt einen weissen Kittel mit blauen Manschetten. Eine FFP2-Atemschutzmaske verbirgt ihr Gesicht, ausser wenn der Fotograf sie ins Visier nimmt. Beim Einreiben zieht sie blaue Handschuhe an. Das tut sie auch bei der betagten Frau E., die zweimal täglich von der Spitex besucht wird. E. wehrt sich ein wenig gegen den Besuch der Pflegerinnen, obwohl sie von ihnen sagt: «Das sind alles liebi.»

E. lebt gern in ihrer Wohnung in der Frauenfelder Stammerau: «Zu Hause ist es am schönsten.» Täglich macht sie einen Spaziergang im Quartier. Sie bemüht sich, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Dazu dient unter anderem eine Agenda, in die sie alle ihre Termine einträgt. Eine Wunde an ihrer Wade will nicht verheilen. Wegen ihrer Schmerzen pflegt E. nachts den Beinverband wegzureissen.

Maja Müller führt via Tablet Buch über ihre Pflegeeinsätze. Bild: Ralph Ribi

Müller wäscht ihre Beine und reibt die Wunde ein. Sie legt ihr Schmerzmittel bereit und versucht sie davon zu überzeugen, den Verband nachts nicht anzurühren. Müller spricht mit ihr über ihre Tochter, die ebenfalls ein Beinleiden hat. «Wir sind eine richtige Humpelfamilie», sagt Frau E. und lacht.

Bei B., einer Frau im mittleren Alter, ist es eine lange Operationsnarbe am Bauch, die gesalbt werden muss. Müller wechselt den Verband, aus dem über einen Schlauch Wundflüssigkeit abgeleitet wird. «Lass es leben oder kleben», kommentiert die gut gelaunte Patientin, die sich über den Besuch zu freuen scheint.

B. wird wohl nicht längerfristig auf die Spitex angewiesen sein. Andere Kunden hingegen werden laut Müller schon seit 14 Jahren betreut.

Freie Flächen gibt es in B.s Schlafzimmer wenige. «Ich stelle diese Flasche jetzt auf diesen Stuhl», sagt Müller und erklärt:

«Bei der Spitex muss man immer improvisieren; da hat man keinen Pflegewagen.»

Der 65-jährige S. sitzt am Tisch in seiner warmen Stube, ein Glas Wein vor sich. Einige Kartons Wein sind am Boden gestapelt. Im Fernsehen läuft eine Kochsendung ohne Ton.

S. benötigt keine Wundbehandlung und keine Salbe. Dennoch erhält er täglich Besuch der Spitex-Frau, damit sein Gesundheitszustand unter Kontrolle ist.

Der Kunde akzeptiert die Körperpflege selten

Müller spricht mit ihm darüber, dass er selber früher als Koch gearbeitet hat. An der Wand hängen Flaggen von Brasilien, das S. aus eigener Anschauung kennt. Er versichert der Pflegerin, dass es ihm gut gehe. Da sei «nur die blöde Kröte im Hals». Wegen eines Lungentumors wurde S. im Herbst bestrahlt; im April soll es weitergehen. Müller bittet Herrn S., auf die Waage zu stehen, und notiert 55,5 Kilo im Tablet, in dem sie alle ihre Arbeiten einträgt.

Die Spitex würde Herrn S. gern bei der Körperpflege helfen, was er nur selten akzeptiert. Müller bietet ihm an, seinen Rücken zu waschen. Er lehnt ab: «Heute nicht.»

Müller fährt zurück ins Spitex-Frauenfeld-Hauptquartier an der Breitestrasse. Ihre Schicht ist zu Ende, nun möchte sie nach Aadorf heimgehen. Trotz ihrer grossen Familie hat sie angeboten, eine ukrainische Mutter und ihr Kind aufzunehmen. Heute sollen sie ankommen.

Öffentliche Spitex verrechnet Tarife wie Handwerker

Die privaten Spitexorganisationen kritisieren, dass das Tarifsystem ihre Kosten nicht decke. Dieses bevorteile die öffentlichen Spitex. Auch die Wettbewerbskommission hat eine Revision der Thurgauer Tarifberechnungen verlangt. Der Grosse Rat hat deshalb am 16. März beschlossen, dass diese überprüft werden.

Bei den öffentlichen Spitexorganisationen reagiert man mit gemischten Gefühlen. Deren Sprecherin Christa Lanzicher, Geschäftsführerin von Spitex Thurgau, sagt: «Es ist nachvollziehbar, dass die privaten Spitexorganisationen ein neues Modell fordern.» Es könne aber der Eindruck entstehen, die öffentlichen Spitex seien zu teuer. Dagegen wehre sie sich:

Christa Lanzicher, Geschäftsführerin Spitex Thurgau. Bild: PD

«Wir sind nicht überbezahlt.»

Lanzicher lädt die «Thurgauer Zeitung» zu einem Besuch der Spitex Region Frauenfeld ein, die sieben Gemeinden abdeckt. Nach einer dreistündigen Tour mit der Pflegefachfrau Maja Müller bittet Lanzicher zum Gespräch. Dabei ist auch Gabriela Brauchli, Geschäftsleiterin der Spitex Region Frauenfeld. Sie zeigt an einem Bildschirm die aufwendige Tagesplanung der Pflegerinnen. Farbig unterlegte Felder zeigen die Einsätze an.

Einsätze unter einer Stunde rentieren nicht

Manche Patienten brauchen nur einen viertelstündigen Besuch, bei dem es etwa um eine Kontrolle ihres Gesundheitszustands geht. Die öffentliche Spitex muss solche Einsätze leisten, obwohl sie erst ab einer Stunde rentieren, wie Brauchli erklärt: «Private dürfen solche nicht rentablen Einsätze ablehnen. Manche gehen erst ab zwei Stunden.»

Im Thurgau bieten 41 Organisationen und 9 Pflegefachleute Spitexdienste an. 15 Organisationen, die sogenannten öffentlichen Spitex, verfügen über einen Leistungsauftrag der Gemeinden, verbunden mit dem Auftrag, gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) zu erbringen, die separat abgegolten werden. Sie sind verpflichtet, Pflege, Hilfe und Betreuung zu leisten. Sie koordinieren alle Pflegeleistungen und Dienste, die ein Patient benötigt, wie Physiotherapie, Mahlzeitendienst, Entlastungsdienst oder Krebsliga, und müssen erweiterte Einsatzzeiten anbieten, dazu einen Pikettdienst.

Günstige öffentliche Spitex ist schlecht für private

Die Tarife sollen die Vollkosten der öffentlichen Spitex abzüglich der gemeinwirtschaftlichen Leistungen decken. Je günstiger diese arbeitet, umso tiefer sind die Tarife – und umso schlechter für die privaten Spitex. Denn diese dürfen nur die Tarife der öffentlichen Spitex in Rechnung stellen.

Da die Lohnkosten den weitaus grössten Teil der Spitexausgaben ausmachen, kann beispielsweise der Ersatz von drei pensionierten Pflegefachfrauen durch Einsteigerinnen die Rechnung spürbar entlasten. Dasselbe gilt in einem Jahr, in dem wenige Abwesenheiten wegen Krankheit oder Schwangerschaften zu verzeichnen sind.

Bei einem Umsatz von 6,25 Millionen Franken betrug der Personalaufwand der Spitex Region Frauenfeld letztes Jahr 5,35 Millionen Franken für 61 Vollzeitstellen, verteilt auf 110 Mitarbeiterinnen (inklusive drei Männer). Etwas mehr als ein Drittel verfügt über einen Abschluss einer Fachhochschule oder höheren Fachschule.

Der Tarif basiert auf den anrechenbaren Vollkosten, die je nach Tarifstufe zwischen 105 und 134 Franken pro Stunde variieren. Die Tarife werden von den Gemeinden mit der öffentlichen Spitex ausgehandelt. «Die Verhandlungen sind hart», sagt Lanzicher, «man schmeisst uns nichts nach». Die Spitex-Tarife seien mit jenen von Handwerkern vergleichbar, «wobei diese noch Material verrechnen».