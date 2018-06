Thurgau: Drei Rücktritte aus dem Grossen Rat An der Sitzung des Grossen Rates verkündet Grossratspräsident Turi Schallenberg drei Rücktritte aus dem Kantonsparlament. Sebastian Keller

Carlo Parolari (FDP, Frauenfeld) tritt per Ende August aus dem Grossen Rat zurück. (Bild: Reto Martin)

Der ehemalige Frauenfelder Stadtpräsident Carlo Parolari (FDP) tritt aus dem Grossen Rat des Kantons Thurgau per Ende August 2018 zurück. Das gab Ratspräsident Turi Schallenberg (SP) an der Sitzung von Mittwoch bekannt. Parolari gehörte dem Rat seit 2004 an, die letzten fünf Jahre präsidierte er die FDP-Fraktion. Als Grund gab der Rechtsanwalt seine Wahl zum Verwaltungsratspräsident der Thurgauer Spitalgruppe an. "Ich wünsche dem Grossen Rat und dem Regierungsrat eine glückliche Hand in der Führung des Kantons", liess sich Parolari im Rücktrittsschreiben zitieren.

Joe Brägger (GP, Amriswil) tritt Ende Juli zurück. (Bild: Donato Caspari)

Auch die Grüne-Fraktion muss sich einen neuen Fraktionschef suchen. Joe Brägger tritt per Ende Juli 2018 aus dem Kantonsparlament zurück. Der Amriswiler gehörte der Legislative des Kantons seit 2010 an. Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, sagte Brägger. Doch er wolle sich in den kommenden Jahren seinem angestammten Beruf widmen. Er ist Lehrer. "Der Thurgau muss noch grüner werden", liess sich Brägger zitieren, "aber das kommt noch".

Marianne Bommer (CVP, Weinfelden) tritt Ende Juni zurück. (Bild: PD)

Nach zwei Jahren im Grossen Rat tritt Ende Juni Marianne Bommer (CVP, Weinfelden) zurück. Grund ist auch bei der CVP-Kantonsrätin aus Weinfelden eine Wahl. Sie wurde in der vergangenen Grossratssitzung zur Richterin am Obergericht des Kantons Thurgau gewählt. Ihr Rücktritt ist zwingend: Mitglieder des Obergerichts dürfen nicht im Grossen Rat sitzen.