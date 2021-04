Thurgau Die lustige Bardame in akuter Geldnot: Wie eine Thüringerin 17 Thurgauer um 400'000 Franken erleichterte In der Kuhstallbar in Romanshorn fand eine Thüringerin die Geldgeber, die sie gewerbsmässig betrog. Das Obergericht spricht sie schuldig. In ihrer Version steckt dahinter ein Justizskandal.

Sie sei 26 Monate unschuldig im Gefängnis gesessen, sagt die Anruferin, die sich als Kathleen Schulze vorstellt. Es gehe um Stefan Haffter, den Thurgauer Generalstaatsanwalt; bei der Bundesanwaltschaft laufe ein Verfahren gegen ihn. Später schreibt sie:

«Sie wissen schon, dass das eine richtig grosse Nummer ist, was ich da geschaffen habe? Der erste Mensch in der Schweiz, der ein Verfahren gegen einen GStA eröffnet bekommen hat!»

In einem weiteren Mail behauptet Schulze, der Bischofszeller Oberstaatsanwalt sitze «betreffs der ganzen Nummer» bereits in Untersuchungshaft. Schriftliche Belege für ihre Vorwürfe liefert sie nicht. Sie sagt, ihre Anwälte rieten ihr davon ab, die Akten herauszugeben.

Wenn der Berichterstatter nichts darüber schreiben wolle, bitte schön, Herr Köppel von der «Weltwoche» sei auch daran interessiert. Sie schlägt vor, am 26. April an ihre Verhandlung am Bezirksgericht Kreuzlingen zu kommen. Dort werde sie ihre ganze Geschichte erzählen.

Wie sich in Kreuzlingen zeigt, wäre das eigentliche Thema der Gerichtsverhandlung schnell erledigt. Die 41-jährige deutsche Staatsangehörige gibt zu, ein befristetes Einreiseverbot in die Schweiz missachtet zu haben. Das Gericht kann nicht anders, als den Strafbefehl des Staatsanwalts auf 30 Tagessätze zu bestätigen. Schulze nutzt aber eine volle Stunde lang ihr Recht, dem Gericht ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Demnach ist das mittlerweile abgelaufene Einreiseverbot nur ein Puzzleteil des «Versagens eines ganzen Kantons». Schulze gibt sich empört über den «Justizskandal erster Klasse». Der Generalstaatsanwalt habe die entscheidenden Leute im Kanton erpresst. Weshalb er das gemacht haben solle, wird allerdings nicht ganz klar.

Verurteilt zu 15 Jahren Landesverweis

Herausgekommen ist dabei auf jeden Fall ein noch nicht rechtskräftiges Urteil des Obergerichts: Schulze erhält wegen gewerbsmässigen Betrugs 40 Monate Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis. Angerechnet werden ihr die 26 Monate, die sie bereits abgesessen hat.

Das Obergericht bestätigt weitgehend ein Urteil des Bezirksgerichts Weinfelden. Unter anderem soll Schulze 15 Jahre des Landes verwiesen werden. Sie möchte aber im Thurgau bleiben: «Ich habe Freunde hier, es hat mir hier gefallen.» Das Obergerichtsurteil sei «gequirlte Scheisse»; sie habe bereits Berufung eingelegt.

Gemäss dem Urteil, das am 13. April versandt worden ist, hat Schulze in sechs Jahren 17 Leute um 400'000 Franken erleichtert, was ein monatliches Einkommen von 5500 Franken ergibt.

Dies sind nur die Deliktsummen, deretwegen Schulze wegen Betrugs verurteilt worden ist, wofür laut Obergericht «arglistige Täuschung» verbunden mit einer «gewissen Raffinesse oder Durchtriebenheit» vorausgesetzt wird. Dazu kommen andere Gläubiger, die ihr Geld geliehen haben, ohne dass ein Betrug nachgewiesen wurde.

Eine forsche und einnehmende Art

Ihre Opfer beschreiben Schulze als «lustige und offene Person», die eine «forsche und einnehmende Art» habe. Sie spreche nach kurzer Zeit auch über Privates und Intimes. So habe sie schnell eine persönliche Bindung zu ihnen aufbauen und ihr Vertrauen gewinnen können. Sie könne aber auch bedrohlich auftreten. In einem Fall klopfte sie auf den Tisch und behauptete, sie sei «gelernte Türsteherin», um ihr Gegenüber einzuschüchtern, was ihr auch gelang.

Bei ihren ersten Opfern handelte es sich meist um Gäste der Romanshorner Kuhstallbar, wo sie zu Beginn ihres Aufenthalts in der Schweiz Teilzeit im Service arbeitete. Einem Gast, der im Sommer 2012 jeden zweiten Abend kam, erzählte sie, ihr Vater habe gesundheitliche Probleme, was gemäss Obergericht nicht stimmte. Die nötige Operation sei jedoch sehr teuer, weshalb sie Geld brauche, auch wenn sie eine Erbschaft in Aussicht habe. Der Gast gab ihr 2500 Franken und 3500 Euro in bar und erhielt dafür eine Quittung; darauf ist gemäss Urteil ihre «schwungvolle Schrift» erkennbar.

Das Obergericht spricht von einem «üblichen Handlungsmuster», für das ihr eine «Auswahl erprobter Lügengeschichten» zur Verfügung gestanden habe. In diesen Geschichten erzählte Schulze vom Tod ihrer Eltern, von ihrem drogensüchtigen Bruder, der sich im Gefängnis erhängt habe, von einer Erbschaft, auf die sie noch keinen Zugriff habe, weshalb sie sich in einer akuten Geldnot befinde.

Der Kutscher braucht eigentlich selber Geld

Ein befreundeter Kutscher erzählte ihr 2016, dass er gerne mal eine grössere Kutsche anschaffen würde. Der Preis sei aber mit rund 200'000 Franken sehr hoch. Schulze erklärte sich bereit, ihm die Kutsche zu sponsern.

Sie habe einen grösseren Geldbetrag geerbt und auch eine Liegenschaft, die sie noch verkaufen müsse. Sobald sie das Geld erhalten habe, werde sie ihm die Kutsche finanzieren. Da sie aber aktuell in einer finanziellen Notlage sei, benötige sie selber etwas Geld.

Der Kutscher übergab ihr etliche Male mehrere Beträge, insgesamt mehr als 8000 Franken. Er hatte ihr vertraut, unter anderem weil sie die Rechnung von 1800 Franken für die Kutschenfahrt an ihrer Hochzeit bezahlt hatte.

2013 hatte sie einen der Gäste der Kuhstallbar geheiratet, von dem sie heute wieder geschieden ist. Schon im Jahr danach zweifelte ihr Mann an ihr. 2017 fuhr er nach Thüringen zu ihrem Vater. Dieser habe ihn abgewiesen, erzählt sie während der Verhandlung in Kreuzlingen. Er habe gesagt, er habe keine Tochter mehr. Gemäss Obergericht betrog sie ihren Mann um 140'000 Franken – der grösste Einzelbetrag in der Liste der Deliktsummen.

Aus ihrer Sicht lieh sie für ihren verschuldeten Mann

Ihre Version lautet ganz anders, als es die Thurgauer Justiz behauptet. In Tat und Wahrheit sei ihr Mann wegen eines Konkurses 2010 hoch verschuldet gewesen, sagt Schulze:

«Ich habe alles Geld nur für meinen Mann geliehen.»

Später schreibt sie per Mail: «Lassen Sie es richtig krachen.» Und ihr Name soll genannt werden.

Auf Anfrage dementiert die Bundesanwaltschaft, dass sie sich mit einem Verfahren gegen den Thurgauer Generalstaatsanwalt befasst. Ebenso versichert Marco Breu, Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, dass sich der Oberstaatsanwalt auf freiem Fuss befinde.