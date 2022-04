Thurgau Die Coronapandemie hat die Notfallplanung verzögert Das Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee hat noch vor der Pandemie die Risiken analysiert, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Strom bestehen. Daraus sollten in der laufenden Legislatur die Konsequenzen gezogen werden. Dazu ist es bisher nicht gekommen.

Seewasserwerk Frasnacht: Die Wasserversorgung hängt am Stromnetz. Ralph Ribi

Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) hat fünf Notstromaggregate beschafft. Damit soll in jedem Bezirk eine Tankstelle für die Versorgung der Behörden und Blaulichtorganisationen mit Treibstoff betrieben werden. Das EKT hat eine Massnahmenplanung erarbeitet, wie die Elektrizität in Mangellagen verteilt werden soll. Im Übrigen ist es offenbar weniger klar, was im Thurgau bei einer Verknappung von Lebensmitteln, Treibstoff und Strom geschieht.

Das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee hat 2014 und 2018 die Risiken analysiert. Als Konsequenz sollen in der Legislatur 2020 bis 2024 das Gesetz über die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen überarbeitet und zahlreiche Massnahmen in den zuständigen Ämtern ergriffen werden.

Problematik hat sich durch Ukraine-Krieg verschärft

Wie der Regierungsrat in der Beantwortung einer Einfachen Anfrage im Januar eingeräumt hat, verhinderte ein Notfall die Notfallplanung:

«Leider hat die Covid-Pandemie diese Prozesse verzögert.»

Die Problematik habe sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft, findet der SVP-Kantonsrat Jürg Wiesli, der die Anfrage gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Oliver Martin eingereicht hatte.

Wie der Regierungsrat darlegt, regelt der Bund die Vorgaben der wirtschaftlichen Landesversorgung. Die Kantone bezeichnen einen Delegierten für die wirtschaftliche Landesversorgung, der die Weisungen des Bundes umsetzt. Im Thurgau ist eine Person aus dem Amt für Informatik damit beauftragt. Die Regierung spielt den Ball auch den Gemeinden und den Bürgern zu.

Beim Trinkwasser beispielsweise müssen die Gemeinden ab dem vierten Tag eine Notversorgung betreiben können. Für die ersten drei Tage sollten die privaten Notvorräte ausreichen.

Stromausfall führt zu Wasserknappheit

Der Regierungsrat erinnert an die Bedeutung des persönlichen Notvorrats: Wenn im März 2020 wie empfohlen pro Person 50 Hygienemasken und etwas Desinfektionsmittel vorhanden gewesen wären, «hätte es keine Verknappung gegeben».

Jürg Wiesli, SVP, Dozwil. Ralph Ribi

Laut Wiesli lässt der Regierungsrat viele Fragen offen. So sei der Hauptgrund für eine mögliche Wasserknappheit ein Stromausfall. In vielen Wasserwerken würden dann die Pumpen ausfallen. Und ein Stromausfall «könnte schneller eintreten, als uns lieb ist». Kanton und Gemeinden sollten jetzt verschiedene Szenarien durchspielen und Schwachstellen der Notfallpläne aufdecken.