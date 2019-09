In der Podiumsdiskussion am Provida-Steuerforum gab die Apothekerin und Unternehmerin Priska Vonbach SVP-Regierungsrat Jakob Stark einen Tipp, wie der Thurgau hochqualifizierte Fachkräfte anlocken könnte. Die vierfache Mutter rechnete vor, dass die Fremdbetreuung pro Kind 30000 Franken im Jahr kostet, wenn beide Eltern zu 100 Prozent arbeiten. Diese Kosten sollten voll von den Steuern abgezogen werden können, empfahl die Gründerin eines Unternehmens, das Kinderärzten digitale Entscheidungshilfen anbietet. Der Thurgau will den Fremdbetreuungsabzug mit der jetzigen Reform von derzeit 4000 auf 10100 Franken erhöhen. «Für uns ist das ein Quantensprung», sagte Stark, «wir müssen damit zufrieden sein.» Dem Fachkräftemangel bei den Informatikern will der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Christian Neuweiler, mit dem Digital Campus entgegenwirken. Dazu will er ein Institut der Universität Konstanz auf dem Kreuzlinger Bildungscampus ansiedeln. FDP-Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident Hansjörg Brunner will mit einem Berufsbildungscampus Ostschweiz dazu beitragen, Fachleute in der Region zu halten.

Rund 100 Interessierte verfolgen die Ausführungen des Chefs des Steueramts. (Bild: Andrea Stalder)