Monika Knill: Volksschüler können für Klimastreik den Jokertag einsetzen Am Freitag, 15. März, wollen Jugendliche auch im Thurgau streiken. Wegen möglicher Absenzen von Volksschülern hat sich auch die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill eingeschaltet. Larissa Flammer

Am Samstag, 2. Februar, gingen in St.Gallen Jugendliche für das Klima auf die Strasse. (Bild: Mareycke Frehner)



«Am globalen Klimastreik am 15. März wird endlich auch im Thurgau gestreikt.» Der Aufruf zur Demonstration an einem Freitagnachmittag im Frauenfelder Lindenpark wird seit einigen Tagen in den sozialen Medien geteilt. Wie bei den Klimastreiks auf der ganzen Welt engagieren sich auch im Thurgau primär Schüler.

Aus diesem Grund hat die zuständige Regierungsrätin Monika Knill einen Brief an die Schulpräsidenten und Schulleiter der Thurgauer Volksschulen geschickt. Er liegt dieser Zeitung vor.

Zur geplanten Teilnahme mehrerer Schülerinnen und Schüler am Klimastreik schreibt Knill: «In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen zum Umgang mit entsprechenden Absenzen.» Die Jugendlichen sollen darauf hingewiesen werden, «dass die Schulpflicht und das Absenzenwesen klar geregelt sind». Den Schülern stehe es natürlich frei, einen Jokertag einzusetzen.

Als entschuldigte Schulabsenz aus übergeordneten Gründen – wie es etwa bei Krankheit oder wichtigen Familienanlässen möglich ist – könne die Streikteilnahme aber nicht behandelt werden. Da lasse das Volksschulgesetz keinen Raum. Knill betont in ihrem Schreiben, es sei zu begrüssen, wenn sich die Jugend für ihre Zukunft interessiere und sich mit Umweltfragen auseinandersetze.