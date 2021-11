(wu) Das Beispiel der Kulturlandschaft Dresdener Elbtal zeigt, dass die Aberkennung des Unesco-Labels möglich ist. Der Bau einer Brücke führte 2009 dazu. Gemäss einem Gutachten zerteilte sie «den zusammenhängenden Landschaftsraum des Elbbogens an der empfindlichsten Stelle».

Der Kanton Thurgau hat 2019 abklären lassen, ob die Thurgauer Windenergieanlagen das Unesco-Label der Reichenau als Weltkulturerbe gefährden könnte. Erstellt wurde die Studie vom Winterthurer Büro Newenergyscout.

Das Unesco-Welterbekomitee hat die Reichenau 2000 in die Welterbeliste aufgenommen. Die schützenswerten Objekte beschränken sich auf die drei Kirchen und das Kloster.

Vom Kloster St.Maria und Markus nahe dem Nordufer sieht man den Seerücken nicht. Auch von der Kirche St.Peter und Paul wären die Windräder in der Region Salen-Reutenen schlecht zu sehen. Ein Problem könnte es laut der Studie jedoch bei der Kirche St.Georg in Oberzell geben, dem meistbesuchten Ort der Insel.

Die gesamte Insel ist als Schutzperimeter definiert. Die Pufferzone umfasst den umgebenden See samt einiger Natur- und Landschaftsschutzgebiete am deutschen Ufer um Allensbach. Die Unesco verlangt bauliche Beschränkungen in Bezug auf Windenergieanlagen nicht nur für die Kern- und Pufferzone, sondern auch im weiteren Umfeld.

Die Unesco-Experten entscheiden mit Hilfe von Sichtfeldgutachten, ob die Sichtbarkeit der Anlagen als störend empfunden wird oder nicht. Im Vergleich mit ähnlichen Situationen in Deutschland kommt die Studie des Büros Newenergyscout zum Schluss, dass sie für Windenergieanlagen in Salen-Reutenen eine Höhenbegrenzung von circa 210 Meter verlangen könnten. Viele Windkraftanlagen, etwa in der Nordsee, sind weniger hoch.