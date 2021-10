Thurgau Bundesgericht anerkennt keine schwarze Magie – Vater scheitert mit Beschwerde Ein Vater aus dem Bezirk Frauenfeld sieht sich als Opfer schwarzer Magie. Er sei nicht krank, findet er. Vielmehr seien das die Psychologen, welche die schwarze Magie nicht anerkennen.

Blick ins Hexenmuseum auf Schloss Liebegg in Gränichen.

Severin Bigler / AAR

Das Bundesgericht versteht nicht, was ein Vater aus dem Bezirk Frauenfeld mit seiner Beschwerde will. Denn diese enthalte kein Rechtsbegehren, heisst es im kürzlich veröffentlichten Bundesgerichtsurteil (5A_706/2021). Es fehle auch eine Begründung, die sich in erkennbarer Weise auf den angefochtenen Entscheid beziehe. Die Bundesrichter schreiben:

«Vielmehr berichtet der Beschwerdeführer ausführlich davon, wie verschiedene Täter ihm und seiner Frau gegenüber immer wieder schwarze Magie anwenden würden.»

Sinngemäss mache er geltend, «dass nicht er, sondern die Psychologen krank seien, welche die schwarze Magie nicht anerkennen würden». Das Bundesgericht tritt nicht auf die Beschwerde ein und erhebt auch keine Gerichtskosten.

Auf unklare Weise Anlass zur Beschwerde war ein Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Frauenfeld vom 30. Juni. Darin hatte die Kesb festgestellt, dass die Beistandschaft des Kindes des Beschwerdeführers in Folge Erreichen der Volljährigkeit dahingefallen war. Ausserdem genehmigte die Kesb den Schlussbericht unter Entlastung der Beiständin.