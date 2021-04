Thurgau Auffüllung von Steinbrüchen und Kiesgruben: Gemeinden sind überfordert Ein Umweltskandal wie am Blausee ist auch im Thurgau theoretisch möglich. Für die Überwachung des Materials, das in Steinbrüchen und Kiesgruben abgelagert wird, fehlen den Gemeinden die Mittel.

Ein Frosch sitzt in einem Weiher in einer ehemaligen Kiesgrube bei Weinfelden. Donato Caspari

Am Blausee im Berner Oberland gab es seit 2018 mehrere Fischsterben. Vermutet wurde, dass im Steinbruch Mitholz deponierte Filterkuchen aus Bodenwaschanlagen Gift enthielten, das via Grundwasser in den See gelangte. Ob so etwas auch in den Thurgauer Aushubdeponien möglich sei, wollten die GLP-Kantonsräte Christina Pagnoncini (Alterswilen) und Reto Ammann (Kreuzlingen) wissen.

Mit ihrer Einfachen Anfrage haben sie offenbar einen Schwachpunkt der Umweltgesetzgebung aufgedeckt. Wie aus der nun vorliegenden Antwort des Regierungsrats hervorgeht, wird die Auffüllung der Steinbrüche und Kiesgruben nur mangelhaft kontrolliert:

«Zusammenfassend lässt sich sagen, dass betrügerische Aktivitäten oftmals nicht oder nur schwer erkannt werden können.»

Ein pflichtbewusster Deponiebetreiber könnte laut Regierungsrat Filterkuchen erkennen, da sie sich stark von Aushubmaterial unterscheiden. Vertiefte Materialproben wären jedoch mit Kosten und Änderungen im Betriebsablauf verbunden.

Um betrügerische Handlungen der Betreiber selbst zu erkennen, müssten die Kontrollen verstärkt werden:

«Hierzu fehlt es den Gemeinden in der Regel sowohl an Know-how als auch an personellen und materiellen Mitteln.»

Meistens ist die Gemeindeverwaltung für die Aufsicht zuständig. Nur eine Gemeinde hat eine Kieskommission installiert. Wie beim Amt für Umwelt auf Anfrage zu erfahren ist, handelt es sich dabei um Hohentannen.

Regierung spielt Steilpass für weitere Vorstösse

Das Amt für Umwelt unterstützt die Gemeinden in begrenztem Rahmen bei der Inspektion des abgelagerten Materials. Für eine verstärkte Kontrolle, schreibt der Regierungsrat, «wären ein klarer gesetzlicher Auftrag und entsprechende Mittel erforderlich».

Kantonsrätin Pagnoncini wertet diese Aussage als «Steilpass für weitere Vorstösse». Die regierungsrätliche Antwort sei nicht zu ihrer Zufriedenheit ausgefallen. Die GLP-Kantonsrätin findet, der Thurgau solle bezüglich Kreislaufwirtschaft eine Vorreiterrolle übernehmen.

Für «fragwürdig» hält sie die Erklärung des Regierungsrats, bezüglich Rückbau des Frauenfelder Bettenturms könne er keine Aussagen machen, weil dafür die Thurmed AG zuständig sei.