Thurgau: Arbeiter stürzt vom Dach Bei einem Arbeitsunfall ist am Dienstag in Guntershausen ein Arbeiter schwer verletzt worden. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Rega flog den Verletzten ins Spital. (Bild: Keystone)

(kapo/bro) Bei Dachdeckerarbeiten an der Tuttwilerstrasse in Guntershausen fiel kurz nach neun Uhr ein 22-jähriger Arbeiter aus mehreren Metern Höhe vom Dach eines Einfamilienhauses, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste gemäss Polizei nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Der genaue Unfallhergang werde nun durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.