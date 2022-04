Verkehr Thundorferstrasse Frauenfeld: Noch letzte Vollsperrung bis 6.Mai nach mehrfachem Malheur mit Wasserrohrbrüchen Am 1. August 2021 barst ein Wasserrohr unter der Thundorferstrasse, und nochmals Mitte Oktober, mit massiven Schäden und einer Vollsperrung, die bis heute andauert. Bald aber wird kann die Strasse hinauf zum Kantonsspital wieder normal befahren werden.

Der vom Wasserrohrbruch gezeichnete Asphalt auf der Thundorferstrasse. Bild: Andri Vöhringer (Frauenfeld, 11.08.2021)

Was lange währt, wird endlich gut. Gemäss einer Medienmitteilung des kantonalen Tiefbauamtes ist nun noch eine aller letzte Vollsperrung der Thundorferstrasse nötig. «Nach dem Abschluss der Bauarbeiten an den Werkleitungen wird an der Thundorferstrasse der Belag eingebaut. Dazu muss die Strasse gesperrt werden, der Verkehr wird umgeleitet.» Bei gutem Wetter könne der avisierte Zeitplan eingehalten und die Thundorferstrasse entsprechend am 7.Mai wieder dem Verkehr übergeben werden.

Infolge eines Wasserrohrbruchs vergangenen 1.August wurde die Thundorferstrasse – eine Kantonsstrasse – so massiv beschädigt, dass diese für den Verkehr im Abschnitt von Rosenbergstrasse bis General-Weber-Strasse gesperrt werden musste. Am 13.Oktober barst die Wasserleitung erneut an drei Orten. Dadurch wurde der nördliche Teil der Thundorferstrasse unterhalb der Rosenbergstrasse bis zur Reutenenstrasse so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Verkehrssicherheit auch in diesem Bereich nicht mehr gewährleistet war.

Täglich sind 8000 Fahrzeuge unterwegs

Die Kantonsstrasse K27 (Thundorferstrasse) ist laut Mitteilung eine regionale Verbindungsachse mit einer täglichen Frequenz von rund 8000 Fahrzeugen. Innerstädtisch ist sie die Verbindungsstrasse zwischen dem Stadtzentrum und dem Kantonsspital. Dazu dient sie als Hauptsammelstrasse zur Erschliessung der Quartiere.

Nachdem die Bauarbeiten an den Werkleitungen abgeschlossen sind, wird nun in zwei Phasen der Belag eingebaut. In einer ersten Phase ist die Thundorferstrasse bis Montag, 11.April, von der Broteggstrasse bis zur Rosenbergstrasse gesperrt. In einer zweiten Phase vom 19.April bis 6.Mai ist sie von der Rosenbergstrasse bis zum Spitalkreisel gesperrt. Die Zufahrt über die umliegenden Strassen ist möglich. Das kantonale Tiefbauamt, Thurplus und das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr danken den Verkehrsteilnehmern für das Verständnis für die mit dem Bau verbundenen Unannehmlichkeiten. (red)