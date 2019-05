Thundorf sagt vier Gemeinderäten Adieu mit bewegenden Momenten

Die Rechnung 2018 schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 4,25 Millionen Franken mit einem Minus von rund 275'000 Franken ab. Budgetiert war ein Plus von knapp 32'000 Franken. Der Verlust resultierte primär wegen Mindererträgen bei Einkommens- und Grundstückgewinnsteuern sowie dem kantonalen Finanzausgleich, wie Finanzverwalterin Cornelia Fäh sagte. Auch zeigte sie auf, was sich mit der Umstellung zum Rechnungslegungsmodell HRM2 buchhalterisch veränderte. «Trotz roter Zahlen steht es nicht so schlecht um unsere Gemeinde», meinte Fäh. Die Stimmberechtigten folgten dem Antrag des Gemeinderates und genehmigten die Rechnung klar. (sko)