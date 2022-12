Weihnachten Thundorf im Lichterglanz: Der Langlaufclub Wellenberg hat einen Laternliweg eingerichtet In seiner zweiten Auflage bietet der Laternliweg des LLC Wellenberg 60 Lichter für Gemeinsamkeit und Bewegung.

Gastgeberin Andrea Schwyn von der «KochLust» in Thundorf freut sich über den Laternliweg.

Sein Name verspricht es schon: Der Laternliweg in Thundorf am Fusse des Wellenbergs ist auch bei dunkelster Nacht gut beleuchtet mit vielen Laternen. Und seine Länge ist für Kinder angenehm zu meistern. Er ist für zwei Abende ein wichtiger Anziehungspunkt für die Thundorferinnen und Thundorfer.

Die erste Ausgabe dieses Laternliwegs im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Initiantin Andrea Schwyn, die Gastgeberin des Eventlokals KochLust sagt: «Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben teilgenommen.»

Die Rückmeldungen waren gut. Zeit für Gespräche. Schwyn spricht von der Bewegung in der Natur und dem Treffpunkt für Gleichgesinnte. Die Jahre davor lud der Langlaufclub Wellenberg in die «KochLust» zu «Walking Events» ein. Schliesslich ist Schwyn Mitglied im Langlaufklub. Weil oft zu wenig oder gar kein Schnee liegt, haben die Langläufer nach Ideen für andere Zusammenkünfte gesucht. Schwyn sagt: «So tauschen wir die Langlaufski mit gutem Schuhwerk für dieses nächtliche Abenteuer.» Hier wollen die Organisatoren mit der zweiten Ausgabe des Laternliweges an zwei Abenden anknüpfen.

Morgen Mittwoch und am Donnerstag von 17 Uhr bis 24 Uhr wird der 5,3 Kilometer lange Weg mit rund 60 Laternen beleuchtet sein. Zudem verbindet die Route die Dörfer Lustdorf und Thundorf optimal. OK-Präsidentin Beatrice Haldenstein sagt: «Es gibt keinen definierten Start. Einsteigen können Spaziergänger von überall.» Der Weg ist breit und geeignet für einen Familienspaziergang mit Kinderwagen.

Manche romantische Weggabelung führt durch den Wald. Für die Stärkung ist gesorgt. Am Ziel angelangt, in der «KochLust» drinnen und auch vor dem Lokal gibt es feine Gerstensuppe sowie Glühwein und Winterpunsch. So ist beim Zusammenstehen noch für mehr innere Wärme gesorgt.