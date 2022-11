Wahlen In Lommis folgt Thomas Engel als Gemeindepräsident auf Fritz Locher In Lommis fiel am Sonntag die Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten überraschend deutlich aus. Der Gemeinderat geht vollständig besetzt in die neue Legislatur.

Der künftige Lommiser Gemeinderat mit Andreas Brändle (bisher), Thomas Engel (Gemeindepräsident, neu), Natascha Kurmann (neu), Sven Volk (bisher). Auf dem Bild fehlt Karl Stadler (bisher). Bild: Christoph Heer

In Lommis waren mit Gemeindepräsident Fritz Locher und Gemeinderat Josef Schönenberger zwei Langjährige nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen angetreten.

Um Fritz Lochers Nachfolge buhlten am Sonntag der parteilose Immobilienunternehmer Thomas Engel sowie Schätzungsexpertin und Kirchenpräsidentin Regina Schmid (SVP).

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 45,9 Prozent legten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein überraschend deutliches Resultat in die Urne: 64,7 Prozent oder 233 Stimmen sprachen sie für Thomas Engel aus, Regina Schmid konnte 118 Stimmen auf sich vereinen.

Letztere wollte sich am sonntäglichen Wahlapéro in der Mehrzweckhalle als faire Verliererin zeigen, bemerkte jedoch vor gut drei Dutzend Anwesenden, dass sie das Vorgehen der Findungskommission und der Gemeindebehörde bemängelt. «Insbesondere das Vorgehen am Wahlpodium schien in meinen Augen etwas merkwürdig abgelaufen zu sein. Im Vorfeld hiess es nämlich, dass die Fragen abwechslungsweise an die beiden Präsidentschaftskandidaten gestellt würden. Doch die ersten sechs Fragen gingen allesamt an mich. Nicht nur darum war es für mich eine einseitige Angelegenheit.»

Der abtretende Gemeindepräsident Fritz Locher (war 22 Jahre im Amt) wies indes darauf hin, dass er mit der Findungskommission nichts zu tun hatte und sich von deren Vorgehen distanziert.

Lochers Nachfolger Engel zeigte sich derweil gelassen: «Ich war absolut nicht nervös vor der Verkündung des Resultats. Ich spürte innerhalb der Bevölkerung, von Beginn an, stets viel Goodwill.»

Unspektakulär verlief die Wahl des Gemeinderates. Die drei Bisherigen Sven Volk (339 Stimmen), Andreas Brändle (334) und Karl Stadler (290) schafften die Wiederwahl genau so problemlos wie als einzige Neue Natascha Kurmann (201) ihre erst Wahl.