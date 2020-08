Thomas Bachofner heisst der neue Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Warth-Weiningen, die finanziell unten durch muss Wie die Jungfrau zum Kind: Die Kirchenbürger von Evangelisch Warth-Weiningen wählten Thomas Bachofner zum neuen Präsidenten.

Die drei Neuen: Judith Berliat, Thomas Bachofner, Susanne Zünd. Bild: Evi Biedermann

Es war in diesem Wahljahr 2020 nicht nur das Präsidium neu zu besetzen, sondern auch das Amt von zwei weiteren Behördenmitgliedern. Mit Thomas Bachofner, Judith Berliat und Susanne Zünd sind nun am Donnerstag drei Personen in die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Warth-Weiningen gewählt worden, deren Wahl unbestritten war. Nicht nur, weil sie konkurrenzlos antraten, sondern weil sie in der Gemeinde seit vielen Jahren fest verankert sind.

Für den Theologen Thomas Bachofner ist das Präsidium eine Ergänzung zur beruflichen Tätigkeit in der Kartause, wo er seit 2010 das Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau «Tecum» der evangelischen Landeskirche leitet. Er freue sich auf sein neues Amt, sagte der 55-jährige Familienvater nach seiner glanzvollen Wahl, meinte jedoch, er sei eher dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind.

Handeln, bevor es angeordnet wird

Denn die Suche nach einem Präsidenten begann in Warth-Weiningen bereits vor sechs Jahren. Im vergangenen Jahr dann wurde dafür eine Findungskommission eingesetzt, in der auch Bachofner mitwirkte. Und sich nach erfolglosem Suchen eingestand: Besser die Zügel selber in die Hand nehmen, bevor der Kirchenrat eine Zwangsfusion in Aussicht stellt. Susanne Zünd und Judith Berliat wohnen seit über 30 Jahren in der Gemeinde und haben ihr breites, soziales Engagement schon unzählige Male bewiesen.

Wiedergewählt wurden auch die beiden Bisherigen Kurt Aeschbacher und Kirchenpflegerin Heidi Sauder, die zugleich ihr 20. Jahr als Mitglied der Kirchenbehörde feiern konnte. Dafür erhielt sie grossen Dank und Lob von der scheidenden Präsidentin Anna Nobs.

Wilfried Bührer, Kirchenratspräsident der Evangelischen Landeskirche. Bild: Donato Caspari

Als Gast anwesend war Wilfried Bührer, der sich bei den Neugewählten für deren Bereitschaft bedankte, in der Behörde mitzuwirken. Es gelinge im Thurgau immer noch, in allen 63 Kirchgemeinden die Behördenstellen zu besetzen, sagte der Kirchenratspräsident und Arbeitgeber von Thomas Bachofner. In Bezug auf das Angebot werde in Zukunft wohl nicht mehr an allen Orten dasselbe stattfinden.

«So gesehen ist die Verbindung der Kirchgemeinde zur Kartause ein interessanter Aspekt».

Deutlicher Verlust aus mehreren Gründen

Die Rechnung schliesst mit einem deutlichen Verlust von 40'000 Franken. Budgetiert worden war ein Minus von 4000 Franken. Allein 13'000 Franken davon fallen auf verminderte Steuereinnahmen. Ins Gewicht fallen auch die Umstellung auf das Rechnungsmodell HRM2 (6000 Franken) sowie eine nicht vorgesehene Zukunftswerkstatt (5800 Franken). Sowohl die Rechnung als auch das Budget wurden von den 38 Anwesenden einstimmig angenommen.