Theatrales Konzertprogramm «Das Auswendiglernen war grauenhaft»: Zum Glück steht «Endlich en Hit» der Galgevögel kurz vor der Premiere im Eisenwerk Frauenfeld Pädagogisch, unterhaltsam und auch ein wenig sexistisch: Das ist das nigelnagelneue Programm «Endlich en Hit» der Frauenfelder Mundartchanson-Band Galgevögel. Das neue alte Quintett spielt diesen Freitag an der Premiere Lieder auf Berndeutsch oder auch Italienisch. Wie es dem Publikum halt gefällt.

«Endlich en Hit» bei den Proben: vorne Hansjörg Enz, hinten Werner Straub, Diego Alessi und Robert Fricker. Bild: Michel Canonica

«Wir stehen zwischen Orange und Grün. Man darf jedenfalls schon fahren», sagt Hansjörg Enz. Die Strassenverkehrsordnung ist dem Frontmann der eigentlichen aufgelösten Mundartchanson-Band Galgevögel aber egal. Er spricht von der anstehenden Premiere von «Endlich en Hit», dem theatral-interaktiven Konzertprogramm der neuen alten Galgevögel. Diesen Freitag ist es soweit im Theater im Eisenwerk.

Auf der Bühne stehen nebst Enz Wener «Globi» Straub, Robert Fricker, Diego Alessi und Benj Stalder. Als Coach wirkt Theatermann Paul Steinmann mit. Das Licht macht der Galgevogel-Mitbegründer Andreas «Assel» Rüber. Zu letzterem meint Enz:

«Er ist wie in alten Tagen. Es wäre zu hoffen, dass es Assel wieder den Ärmel reinnimmt.»

Diese Truppe zeichnet für «Endlich en Hit» verantwortlich. So werden die 1973 gegründeten und 2018 aufgelösten zur interaktiven Hitmaschine. Trotz sechs Alben und Hunderten von Konzerten reichte es den Frauenfeldern nie zu diesem einen Hit. Nun spielen sie halt mit dem Schalk im Nacken ein charmantes Wunschkonzert, das zuerst 50 und nach der Pause 40 Minuten dauert. «Und jeder Abend wird wieder anders», verspricht der Journalist, Dozent und ehemalige SRF-Mann Enz.

Kein Klamauk, dafür pädagogisch Wertvolles

Die Endlich-en-Hit-Truppe hat Bock, auf der Bühne zu stehen. «Jetzt muss es endlich raus», sagt Enz, der sich nicht anfühlt, als hätte er vergangenen April seinen 70. Geburtstag gefeiert. Sie seien halt alles Musiker.

«Das Auswendiglernen war entsprechend grauenhaft.»

Das Programm sei pädagogisch, unterhaltsam und auch ein wenig sexistisch, sagt Enz. Was ihm wichtig ist: «Die Galgevögel machen keinen Klamauk.» Er halte es wie der Schauspieler und Musiker Hermann van Veen: zuerst das Publikum raufziehen, dann wieder runterholen. Da muss es nur noch mit der Internetverbindung bei den Shows klappen. Damit die Google-Sprachübersetzung funktioniert. Songtexte in sieben Sprachen hätten sie im Minimum aber auf Lager – auf Thurgauer- und Berndeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch sowie Spanisch.

«Endlich en Hit»: Premiere am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Theater im Eisenwerk. Weitere Vorstellungen im Eisenwerk: 23., 24., 30. und 31. Oktober sowie am 7., 8. und 9. Januar 2022. Im Theaterhaus in Weinfelden: 5. und 6. Februar 2022.www.endlich-en-hit.ch